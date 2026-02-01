Iranul declară „teroriste” armatele europene, ca represalii la măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei

21:40

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful DSU, a declart sâmbătă seara, după ce a propus o discuţie privind limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare, că suntem la ceasul al 12-lea, el arătând că, singură, această măsură nu rezolvă problema, dacă nu este însoţită de un proces educaţional pentru părinţi şi copii. El a dat exemplul finlandez, unde copiii încep să fie pregătiţi să intre pe spaţiul online de la primele clase iar părinţii sunt educaţi privind impactul reţelelor de socializare.