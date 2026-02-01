Nazist adevărat: Fostul lider al ICE, Greg Bovino, a făcut remarci batjocoritoare la adresa unui procuror de origine evreiască
Aktual24, 1 februarie 2026 09:10
Gregory Bovino, fostul comandant al ICE, în prezent retrogradat din funcție, ar fi făcut remarci batjocoritoare la adresa credinței evreiești a procurorului federal Daniel N. Rosen, în timpul unei conferințe telefonice cu mai mulți avocați din Departamentul Justiției, susțin surse citate de cotidianul The New York Times. Potrivit ziarului, incidentul s-ar fi petrecut pe 12 […]
Acum 15 minute
09:10
Acum o oră
08:40
Agenți AI autonomi și-au creat propria rețea socială și propria religie și discută despre „epurarea totală” a oamenilor # Aktual24
Pe 30 ianuarie 2026, o platformă numită Moltbook a apărut brusc în atenția lumii tech. Nu este o rețea socială obișnuită – aici oamenii nu postează, nu dau like și nu comentează. Moltbook este un spațiu exclusiv pentru agenți AI autonomi, un fel de Reddit construit special pentru modele de limbaj mari (LLM) precum Grok, […]
Acum 2 ore
08:10
Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% dacă va încheia un acord comercial cu China # Aktual24
Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dură împotriva Canadei, declarând că Statele Unite ar putea impune un tarif vamal de 100% asupra tuturor bunurilor importate din Canada dacă Ottawa finalizează un acord comercial cu China. Mesajul, postat de Trump pe platforma sa de socializare și citat de Associated Press, a escaladat tensiunile comerciale […]
Acum 12 ore
23:40
Laude la adresa Moscovei din partea emisarului SUA după întânirea cu trimisul lui Putin: ”Rusia se străduieşte să lucreze pentru pacea în Ucraina” # Aktual24
Emisarii american şi rus, Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, au afirmat că au avut sâmbătă discuţii „constructive” în cursul unei întâlniri în Florida, în cadrul medierii SUA în încercarea de a pune capăt războiului în Ucraina, relatează AFP, citată de Agerpres. „Suntem încurajaţi de această reuniune care arată că Rusia se străduieşte să lucreze pentru […]
23:10
Cât de repede te îngrași și revii la greutatea inițială după ce renunți la medicamentele pentru slăbit # Aktual24
Medicamentele pentru slăbit, în special cele din clasa GLP-1, au revoluționat tratamentul obezității și al supraponderabilității. Substanțe precum semaglutida și tirzepatida, cunoscute sub denumiri comerciale diverse precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro sau Zepbound, au demonstrat o eficiență remarcabilă în reducerea greutății corporale și în îmbunătățirea parametrilor metabolici. Ele acționează prin imitarea unui peptid asemănător glucagonului, care […]
22:30
Fotomodele românce în rețeaua lui Epstein. Mesaj dat publicității de Departamentul de Justiție: ”Am o bună prietenă, fostă fotomodel de nivel înalt din România, dacă poţi găsi ceva pentru ea” # Aktual24
În documentele date publicității de Departamentul de Justiție al SUA legate de rețeaua lui Jeffrey Epstein apar și numeroase referiri la persoane de origine română. Într-unul din mesajele sale, Epstein încearcă să-i găsească de lucru la Londra unei ”bune prietene, fostă fotomodel de de nivel înalt din România”. Astfel, pe 11 mai 2010, Epstein trimitea […]
22:10
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat că ţara sa ar putea include armatele ţărilor membre ale Uniunii Europene pe lista grupărilor teroriste, ca răspuns la includerea Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) pe lista UE cu „organizaţii teroriste” de către blocul comunitar joi, potrivit EFE, citată de Agerpres. „Am putea include armatele europene pe […]
21:50
Ministrul Pîslaru: ”Celor de la PSD care îl fac în toate chipurile pe Ilie Bolojan ar trebui să le crape obrazul” # Aktual24
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a criticat Partidul Social Democrat pentru modul în care abordează guvernarea, afirmând că formaţiunea face parte din Executivul condus de Ilie Bolojan, dar, în acelaşi timp, critică public măsurile adoptate de Guvern. ”Pentru toţi cei care îl fac în toate chipurile, chiar partenerii de coaliţie, mesajul meu este […]
21:40
Incident Rusia-NATO: Avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au interceptat aeronave rusești Su-30 în regiunea Mării Baltice # Aktual24
Avioane de vânătoare F-18M ale Forțelor Aeriene Spaniole au interceptat aeronave rusești Su-30SM și Su-30SM2 în regiunea Mării Baltice, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană, acționând de la baza aeriană Šiauliai din nordul Lituaniei. Potrivit informațiilor difuzate de Military Watch, aeronavele spaniole au identificat avioanele rusești care zburau în spațiul aerian internațional, în apropierea […]
21:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu enervează iar PSD-ul: ”Acest Guvern a fost nevoit să repare casa şi să facă curăţenie după ce, în ultimii ani, decizii greşite şi lipsa de responsabilitate au lăsat robinetul deschis” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că, la trei luni de la preluarea mandatului, activitatea sa în Guvern a început „cu fundaţia”, prin analize şi pregătirea unor măsuri menite să asigure reforme durabile, în special în ceea ce priveşte companiile de stat. „Azi se împlinesc 3 luni de când am devenit membră a Guvernului. Sunt conştientă de […]
20:40
SUA avertizează trupele Iranului să nu se joace cu focul: ”Armata SUA are cea mai bine antrenată şi letală forţă din lume” # Aktual24
SUA au avertizat vineri Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) că „nu vor tolera acţiuni riscante” în Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a anunţat un exerciţiu naval de două zile cu muniţie reală în această zonă, potrivit dpa, citată de Agerpres. Forţele militare ale SUA nu vor tolera manevre „riscante”, cum ar fi survoluri deasupra navelor […]
Acum 24 ore
20:20
Scandalul Epstein are efecte și în Slovacia. Un important consilier al premierului pro-rus Robert Fico a demisionat. Serghei Lavrov apare și el în acest context # Aktual24
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a acceptat sâmbătă demisia consilierului său pentru securitate națională, Miroslav Lajčák, după ce numele acestuia a apărut în documente recent făcute publice de autoritățile americane, în cadrul anchetei privind activitățile lui Jeffrey Epstein, potrivit presei internaționale. Demisia a survenit în urma publicării, vineri, de către U.S. Department of Justice, a peste […]
20:10
SUA și Rusia, la un pas de o nouă cursă a înarmărilor nucleare. Ascensiunea Chinei complică ecuația globală # Aktual24
Statele Unite și Rusia se află în pragul unei noi curse a înarmărilor nucleare, pe fondul expirării ultimului tratat major de control al armelor rămas în vigoare. Acordul New START urmează să expire pe 5 februarie, iar absența unei înțelegeri privind prelungirea sau înlocuirea sa ar elimina, pentru prima dată de la Războiul Rece, orice […]
19:40
Imperiul tehnologic construit de Elon Musk ar putea intra într-o nouă etapă de consolidare strategică. SpaceX analizează posibilitatea unei fuziuni fie cu Tesla Inc., fie cu compania de inteligență artificială xAI, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. Mișcarea ar semnala intenția miliardarului de a-și integra mai strâns afacerile, într-o viziune unificată care îmbină spațiul, inteligența artificială […]
19:20
Craiova și Doljul, raiul fugarilor. Șapte persoane care fugeau de pușcărie au fost prinse într-o singură zi de polițiștii doljeni # Aktual24
O persoană urmărită internaţional şi alţi şase fugari care se sustrăgeau de la efectuarea pedepselor cu închisoarea au fost reţinuţi în ultimele 48 de ore de poliţiştii din judeţul Dolj, în cadrul unei acţiuni pentru depistarea persoanelor urmărite. Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii au depistat şase persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare […]
19:10
Negociatorii Rusiei și-au cerut scuze ucrainenilor după atacurile asupra Odesei și asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov # Aktual24
Negociatorii ruși și-au cerut scuze în privat față de omologii ucraineni, după ce atacurile recente asupra Odesei și asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov au provocat moartea a șase persoane, potrivit Kyiv Post. Un consilier al președinției ucrainene a precizat că aceste atacuri au avut loc în ciuda unei pauze informale a ostilităților, […]
19:10
Trupa lui Băluță. Cine sunt noii lideri PSD de sectoare cu care Băluță vrea ”să redresăm Bucureştiul” # Aktual24
Președintele PSD Bucureşti, Daniel Băluță, a anunţat, sâmbătă, propunerile pentru conducerea interimară a filialelor PSD din sectoarele 2, 4 şi 6, după demisiile înaintate de foştii preşedinţi Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu. Demisiile au venit după eșecul rușinos al lui Băluță la alegerile recente din Capitală. Potrivit unui comunicat al PSD București, în […]
19:00
Israelul neagă orice implicare. Șir de explozii în mai multe oraşe din Iran, cea mai puternică a fost în oraşul-port Bandar Abbas – VIDEO # Aktual24
O explozie puternică a zguduit, sâmbătă, oraşul-port Bandar Abbas, din sudul Iranului, fiind semnalate ulterior informaţii privind alte explozii în diferite zone ale ţării. Potrivit informaţiilor oficiale, deflagraţia s-a produs într-o clădire cu opt etaje, unde etajele inferioare au fost grav avariate, iar ferestrele au fost sparte în întreg imobilul. Organizaţia pentru Managementul Crizelor din […]
18:50
Decizia lui Donald Trump care riscă să lase Ucraina în frig: ajutorul energetic de 250 de milioane de dolari, blocat de haosul birocratic din SUA # Aktual24
O decizie luată de administrația Donald Trump a pus sub semnul întrebării un ajutor crucial promis Ucrainei de Statele Unite, în valoare de 250 de milioane de dolari, într-un moment critic pentru securitatea energetică a țării devastate de război. Oficiali americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați deoarece fondurile, aprobate în timpul […]
18:10
Popularitatea noii linii iPhone a dus la un trimestru record pentru Apple în timpul sezonului de sărbători de anul trecut. Compania a obținut un profit net de peste 42 de miliarde de dolari (aproape 35,2 miliarde de euro) în trei luni, reprezentând o creștere de aproape 16% față de anul precedent. Veniturile trimestriale au crescut, […]
17:40
Indignare în Franța: Compania Capgemini, acuzată că devine „complice activ” în operațiunile ICE # Aktual24
O controversă majoră zguduie Franța după ce a ieșit la iveală că o filială a uneia dintre cele mai mari companii de tehnologie din țară a semnat un contract cu agenția americană ICE, implicată în localizarea și expulzarea migranților. Legiuitorii francezi cer acum explicații și transparență, denunțând o implicare care ridică serios probleme de etică […]
17:10
Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai agresive și letale tipuri de cancer, fiind adesea diagnosticat în stadii avansate, când opțiunile de tratament sunt limitate, iar supraviețuirea medie la cinci ani este sub 10 %. Cu toate acestea, cercetările recente aduc o rază de speranță: o combinație inovatoare de trei medicamente pare să poată opri progresia […]
16:40
Val de critici din partea magistraților americani. ICE este acuzată de încălcarea Constituției # Aktual24
Judecători federali din Statele Unite ridică vocea împotriva Agenției pentru Imigrație și Control Vamal (ICE), acuzând-o că sfidează în mod repetat ordinele instanțelor în cadrul politicilor agresive de deportare promovate de administrația Trump. Timp de un an, magistrații care au monitorizat agenda de deportări a administrației Trump au emis avertismente cu privire la posibile încălcări […]
16:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o informare de vreme geroasă, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în toată ţara până miercuri, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, începând de sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineaţa şi noaptea […]
15:40
Ce cadouri a primit președintele Dan în 2025: obiecte din porţelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare şi chiar o cravată # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut cadouri cu prilejul unor acţiuni de protocol, care au intrat în Patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale, constând în tablouri, fotografii, albume, cărţi, obiecte din porţelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare şi chiar o cravată. Administraţia Prezidenţială a dat publicităţii sâmbătă Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni […]
15:10
Stolojan, fost premier: ”Am o treime din pensia unui judecător și am avut numai funcții de conducere o lungă perioadă de timp” # Aktual24
Fostul prim-ministru Theodor Stolojan, fost lider al PNL, a declarat că pensia pe care o primește, bazată pe contributivitate, reprezintă aproximativ o treime din pensia unui magistrat, deși a contribuit pe parcursul întregii sale activități profesionale, în care a ocupat, în mare parte, funcții de conducere. Theodor Stolojan a vorbit, vineri seară, la B1 Tv, […]
14:40
Dosarul Epstein: E-mailurile dezvăluie contacte mai apropiate între Elon Musk și Jeffrey Epstein decât se știa # Aktual24
Noile documente publicate în dosarul Epstein arată că Elon Musk și controversatul finanțator Jeffrey Epstein au avut contacte mai apropiate decât recunoscuse anterior CEO-ul Tesla, relatează The Guardian. Schimburile de e-mailuri din 2012 și 2013 relevă discuții aparent amicale despre planuri de vizită a lui Musk pe insula lui Epstein, Little St James. În documente, […]
14:10
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a făcut cunoscut departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, citată de Agerpres. Amenințările ar putea fi parte din strategiile de campanie electorală ale lui Viktor Orban, care face eforturi de […]
14:00
Ministrul Dragoş Pîslaru explică plastic absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la Davos: ”Era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă” # Aktual24
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a explicat absenţa preşedintelui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos, arătând că şeful statului nu a fost singurul lider la nivel înalt care nu a participat la eveniment, la care a fost prezent inclusiv preşedintele Donald Trump. „Cred că prezenţa preşedintelui a fost un […]
13:50
Sistemul energetic al Republicii Moldova, oprit de urgență din cauza avariilor din Ucraina produse de atacurile Rusiei # Aktual24
Sâmbătă, Republica Moldova a fost nevoită să oprească de urgență sistemul său energetic din cauza problemelor majore apărute în rețeaua electrică a Ucrainei, a anunțat Ministerul Energiei de la Chișinău, citat de Reuters. Tensiunea a scăzut pe o linie electrică importantă, însă curentul a fost deja restabilit în mai multe localități, iar autoritățile continuă eforturile […]
13:40
Un englez în vârstă de 22 de ani a realizat un documentar de 20 de minute în care analizează singurătatea cu care se confruntă Generația Z. El a declarat pentru BBC că pandemia de Covid-19 a „cauzat o mulțime de probleme” pentru o generație conectată digital, dar izolată social. De asemenea a spus că producția […]
12:50
Vaticanul lse pregătește, discret, să deschidă un bistro pe terasa din vârful Bazilicii Sfântul Petru, a informat ziarul Il Messaggero citat de ANSA. Cotidianul din Roma a precizat că localul va fi amenajat într-o structură existentă pe terasă, lângă statuile apostolilor, care a fost folosită anterior pentru depozitarea materialelor folosite de angajații bazilicii. Vaticanul și-ar […]
12:10
Legendarul chitarist Brian May anunță că trupa Queen nu va mai concerta în SUA: „America a devenit un loc periculos” # Aktual24
Brian May, legendarul chitarist al trupei Queen, a declarat recent că nu vede formația cântând în Statele Unite în viitorul apropiat, invocând motive de siguranță și contextul tensionat din țară. „America a devenit un loc periculos în momentul de față, așa că trebuie să ții cont de asta. Este foarte trist pentru că simt că […]
11:50
Pornhub limitează accesul utilizatorilor din Marea Britanie începând de săptămâna viitoare # Aktual24
Pornhub a anunțat că va restricționa accesul la site-ul său web în Marea Britanie începând de săptămâna viitoare, dând vina pe verificările de vârstă mai stricte introduse pentru site-urile cu conținut explicit. Începând cu 2 februarie, doar persoanele care și-au creat anterior un cont Pornhub vor putea accesa conținutul său, potrivit BBC. Aylo, compania-mamă a […]
11:40
America iese în în stradă: sute de mii de oameni din cele mai mari orașe ale SUA protestează împotriva abuzurilor comise de ICE – VIDEO # Aktual24
Statele Unite se află în mijlocul uneia dintre cele mai ample mișcări de protest din ultimele decenii, sute de mii de oameni ieșind în stradă pentru a denunța acțiunile Biroului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE). Demonstranții cer oprirea imediată a politicilor dure de imigrație și tragerea la răspundere a agenților implicați în incidentele recente, […]
11:40
Theodor Stolojan: ”Îl știu bine pe Bolojan și el va respecta înțelegerea/ Măsurile propuse de PSD au mai fost și nu au adus nimic” # Aktual24
Fostul prim-ministru Theodor Stolojan apreciază că interesul PSD este acela de a rămâne la guvernare, în condițiile în care formațiunea urmează să preia funcția de prim-ministru anul viitor, conform înțelegerii din cadrul coaliției. Theodor Stolojan a declarat că nu crede în speculațiile potrivit cărora rotativa guvernamentală nu ar mai avea loc și a susținut că […]
11:10
Macaulay Culkin, mesaj tulburător la moartea actriței Catherine O’Hara: „Mama, am crezut că mai avem timp. Te iubesc, ne vom revedea” # Aktual24
Moartea actriței Catherine O’Hara a zguduit lumea filmului și a lăsat un gol profund în inimile colegilor și fanilor săi. Cunoscuta actriță, apreciată pentru cariera sa remarcabilă în comedie și dramă, a fost pentru milioane de spectatori „mama” din Home Alone, dar pentru cei care au lucrat cu ea a fost mult mai mult: un […]
11:10
Doi soți din Florida au dat în judecată clinica de fertilitate după ce femeia a născut un copil care nu le aparține biologic # Aktual24
Un cuplu din Florida a dat în judecată o clinică de fertilitate după ce femeia a născut o fetiță care, potrivit testelor genetice, nu este copilul lor biologic. Steven Mills și Tiffany Score, ambii albi, au realizat că fiica lor nou-născută, venită pe lume în decembrie, nu seamănă cu ei din punct de vedere rasial […]
11:10
Politica privind conturile de social media ar putea descuraja milioane de vizitatori să vină în SUA # Aktual24
Înaintea unei propuneri de modificare a regulamentului care ar solicita informații despre conturile de social media ale turiștilor străini care doresc să călătorească în Statele Unite, experții în turism internațional avertizează că politica ar putea descuraja și mai mult vizitatorii să vină în SUA — o scădere care s-ar putea traduce în pierderi de miliarde […]
11:00
Spaimă în PSD privind viitorul șef al SRI: ”Sunt speriați că, dacă vine cineva necunoscut sau potrivnic, SRI va pune dosarele pe ei” # Aktual24
Surse politice au detaliat pentru cotidianul.ro ce fel de așteptări sunt în PSD în legătură cu viitorul șef al SRI. „Sunt speriați că, dacă vine cineva necunoscut sau potrivnic, SRI va pune dosarele pe ei”, a declarat un lider PNL. PSD i-ar fi transmis președintelui exact ce profil trebuie să aibă noul șef al SRI, […]
10:40
10:30
Sulul de hârtie lung de 37 de metri al primei versiuni a romanului Pe drum de Jack Kerouac, scos la licitație # Aktual24
Sulul de hârtie original pe care Jack Kerouac și-a dactilografiat romanul „Pe drum”, lung de 37 de metri va fi scoasă la licitație la Christie’s în luna martie, cu un preț estimat între 1,8 și 2,9 milioane de lire sterline (2-3 milioane de euro). Rola este una dintre piesele centrale ale Colecției Jim Irsay, una […]
10:10
Cea mai mare bancă de stat rusească, Gazprombank, avertizează că Rusia va rămâne fără lichidități și va fi nevoită să „plătească războiul” din buzunarul pensionarilor # Aktual24
Un avertisment venit chiar din interiorul sistemului financiar rus scoate la iveală fragilitatea tot mai accentuată a economiei Federației Ruse. Potrivit estimărilor Gazprombank, cea mai mare bancă de stat a Rusiei, lichiditățile Fondului Național de Bunăstare (FNB) ar putea fi epuizate în decurs de un an, în condițiile actuale ale pieței petroliere. Informația, citată de […]
09:50
AI trimite turiștii după cai verzi pe pereți. O postare de pe un site al unei agenții de turism din Tasmania a trimis turiștii în căutarea unor izvoare termale inexistente # Aktual24
O postare generată de inteligența artificială pe site-ul web al unei agenții de turism a trimis turiștii în nordul Tasmaniei, în căutarea unor izvoare termale care de fapt nu există. Postarea, acum ștearsă de pe site-ul web al Tasmania Tours recomandă „Izvoarele Termale Weldborough”, despre care se spune că oferă „un refugiu liniștit” în pădurile […]
09:40
Guvernul SUA a intrat din nou în shutdown, după ce Congresul nu a adoptat la timp finanțarea – sute de mii de angajați federali vor rămâne neplătiți # Aktual24
Statele Unite au intrat oficial într-un shutdown parțial al guvernului federal începând cu miezul nopții de vineri spre sâmbătă, după ce Congresul nu a reușit să adopte la timp proiectele de lege de finanțare pentru anul fiscal 2026. Anunțul a fost confirmat de multiple surse oficiale, inclusiv de Casa Albă, liderii Congresului și agențiile federale, […]
09:30
Îndemânare: Un turn din 63.000 de suporturi pentru pahare, construit pentru a doborî un record mondial, dărâmat de o fetiță de 10 ani dintr-o mișcare # Aktual24
Un videoclip în care o fetiță în vârstă de 10 ani dărâmă un turn construit din suporturi pentru pahare, a devenit viral. Din fericire, imaginile nu arată întreaga poveste. Creatorul turnului, germanul Benjamin Klapper, în vârstă de 49 de ani a observat că acesta se prăbușise parțial sub propria greutate chiar înainte de finalizare, așa […]
Ieri
09:10
Cuba a declarat „stare de urgență internațională” ca răspuns la blocada impusă de Donald Trump # Aktual24
Într-o mișcare diplomatică și retorică puternică, Cuba a declarat oficial o „stare de urgență internațională” ca reacție directă la ordinul executiv semnat de președintele SUA Donald Trump pe 29 ianuarie 2026. Ministrul de externe cubanez, Bruno Rodríguez Parrilla, a anunțat acest lucru pe 30 ianuarie prin postări pe platforma X și pe site-ul Ministerului Afacerilor […]
08:40
Dezvăluiri șocante în dosarele Epstein: Bill Gates ar fi luat o boală cu transmitere sexuală de la „fetele din Rusia” și i-ar fi cerut lui Epstein antibiotice pentru Melinda # Aktual24
Ultimul mare val de documente legate de Jeffrey Epstein, eliberat vineri, 30 ianuarie 2026, de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), a adus acuzații explozive la adresa fondatorului Microsoft, miliardarul Bill Gates. În peste 3 milioane de pagini suplimentare, plus mii de videoclipuri și sute de mii de imagini publicate sub Epstein Files Transparency Act, […]
08:20
Donald Trump, acuzat de abuz sexual asupra unei minore, într-un document din dosarele Epstein publicat vineri – documentul a „dispărut” de pe site după doar 20 de minute # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a eliberat vineri, 30 ianuarie 2026, un nou lot masiv de documente legate de Jeffrey Epstein, conform Epstein Files Transparency Act, lege care obligă publicarea integrală a fișierelor legate de investigațiile asupra finanțistului condamnat pentru trafic sexual. Peste 3 milioane de pagini suplimentare, alături de peste 2.000 de videoclipuri […]
08:10
Ninsorile abundente au provocat moartea a cel puțin 14 oameni și rănirea altor 198 în Japonia # Aktual24
Ninsorile abundente și persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puțin 14 oameni și rănirea a 198 de persoane în întreaga țară, a anunțat vineri Agenția niponă pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor, citată de Xinhua. Până vineri dimineață, prefectura Niigata înregistrase […]
