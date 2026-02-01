Şeful Consiliului de Securitate al Rusiei Serghei Şoigu şi ministrul chinez de Externe Wang Yi vor discuta probleme de securitate în cadrul unei vizite oficiale în China

11:30

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea lansează o campanie prin care atrage atenţia asupra riscurilor de dezinformare cu ajutorul imaginilor generate de inteligenţa artificială, prezentând exemple de clipuri generate de AI, în care, aparent, sunt forţele de ordine ale Jandarmeriei şi arătând, totodată, cât de uşor poate fi creat un astfel de clip. Clipul a fost preluat şi pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.