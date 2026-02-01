Teheranul avertizează că un atac american în Iran ar declanşa un conflict regional

13:30

Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu îl contrazice pe secretarul de stat în MAI Raed Arafat, care a susţinut că este momentul pentru limitarea ccesului copiilor la reţelele sociale, după modelul altor state, ministrul susţinând că problema nu este existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite. ”Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educaţie socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinţi şi profesori) şi comunicare, îi ajută să navigheze în siguranţă în mediul digital şi să nu cadă pradă instigării sau influenţelor negative din online”, argumentează Predoiu, adăugând că ”interdicţia totală nu face decât să creeze frustrare şi curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecţie”. El subliniază că a făcut aceste precizări strict din perspectivă de avocat, senator şi membru al unui partid care are în „ADN-ul său ideologic” libertatea şi valori conservatoare în general, Ministerul de Interne neavând atribuţia stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare şi acces la informaţie