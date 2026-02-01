Frizura controversată care a făcut înconjurul Internetului! Nu mulți ar avea curaj să se tundă așa
SpyNews, 1 februarie 2026 11:50
Internauții au fost luați prin surprindere cu o frizură care le-a apărut pe feed-urile platformelor sociale. Reacțiile nu s-au lăsat mult așteptate, dar, trebuie să recunoaștem că numai curajoși s-ar tunde așa. Imaginile vorbesc de la sine!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Anca Țurcașiu duce o viață lipsită de griji și cu zâmbetul pe buze. Drept dovadă, actrița și-a început anul 2026 în forță, direct cu o vacanță romantică alături de partenerul ei, Călin Șerban. Chiar și din Thailanda, Anca Țurcașiu a atras atenția prin noul ei look!
Acum 2 ore
11:10
Avertizare meteo de ultim moment! Cod galben de vreme rea: ninsori, ger și vânt puternic. Care sunt zonele vizate # SpyNews
Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo de ultim moment! Specialiștii anunță cod galben de vreme rea în mai multe regiuni din țară. În zonele vizate sunt așteptate ninsori, temperaturi scăzute și intensificări ale vântului. Află din rândurile de mai jos care sunt zonele vizate.
10:50
Alina Pușcaș, între facultate și viața de familie. Cum reușește vedeta să învețe înainte de examen # SpyNews
Alina Pușcaș se confruntă cu emoții mari înainte de un examen important la facultate. Vedeta a povestit deschis că, deși și-a planificat timpul pentru învățat, agitația din casă și programul încărcat i-au cam făcut concentrarea dificilă. Cum reușește să se împartă între facultate și viața de familie.
10:50
Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși mai repede de după gratii! Urmează o probă-cheie în ancheta adolescentului ucis # SpyNews
Crima din Cenei a șocat o țară întreagă, iar acum au apărut noi dezvăluiri explozive! Tatăl lui Mario Berinde aflat în spatele gratiilor ar putea ieși mai repede din închisoare. Mai mult, se anunță o proba importantă în ancheta demarată de autorități.
Acum 4 ore
10:10
Cum se manifestă Nipah, virusul care ar putea aduce o nouă pandemie. S-au înăsprit controalele pe aeroporturile internaționale # SpyNews
Virusul Nipah și-a făcut, pentru prima dată, apariția în Asia. Ulterior, au intrat în stare de alertă și Marea Britanii, precum și India, iar cazurile au crescut alarmant. Mai mult, pe aeroporturile internaționale, controalele sunt mult mai drastice acum. Iată cum se manifestă boala care ar putea stârni o nouă pandemie!
10:10
Diseară, la Survivor, flacăra se va stinge pentru un nou concurent din tribul Faimoșilor, după ce Războinicii au obținut Imunitatea! # SpyNews
Seri tot mai lungi departe de casă. Dimineți în care mâncarea nu mai are gustul de altă dată. Zile în care resursele se termină, iar jocurile sunt tot mai dificile pentru a câștiga unele noi. Probe în care limitele sunt depășite, iar bucuria victoriilor schimbă toată atmosfera. Discuții mai aprinse cu fiecare minut. Singurul show care îi pune pe concurenți față în față cu unele condiții atât de dure. Survivor continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la ora 20:00.
10:00
Jennifer Lopez și Ben Affleck dau din nou motive de speculații în privința relației lor. Cei doi au fost surprinși recent sosind împreună, mână în mână, la studiourile Jimmy Kimmel Live! din Hollywood, o apariție care evident că nu a trecut neobservată.
09:40
Alex Bodi a băgat cuțitul la os! Omul de afaceri a răbufnit în mediul online, unde a transmis un mesaj tăios. Întrebarea este: la cine se referă? Haideți să aflăm în următoarele rânduri ce s-a întâmplat mai exact!
Acum 12 ore
00:00
Cine a câștigat jocul de imunitate individuală la Survivor! Liniștea a fost tulburată în tribul Faimoșilor # SpyNews
Liniștea a fost distrusă în tribul Faimoșilor! Survivor îi ține în priză atât pe concurenți, cât și pe telespectatori, iar acest lucru este clar ca lumina zilei. Ediția de sâmbătă seară a venit la pachet cu emoții intense și nervi întinși la maximum, iar acest lucru s-a văzut, mai ales în ceea ce îi privește pe Faimoși. Iată cine a câștigat proba de imunitate individuală!
Acum 24 ore
23:00
Un DJ celebru s-a stins din viață subit, după ce a suferit probleme cardiace. Vestea morții sale a fost confirmată de apropiați, iar dispariția fulgerătoare a îndoliat fanii și lumea muzicii.
22:40
Ce îl deranjează pe Ceanu Zheng cel mai mult la Survivor. Concurentul a spus lucrurilor pe șleau # SpyNews
Ceanu Zheng nu s-a mai abținut! Nervii au fost întinși la maximum la Survivor, iar condițiile grele de trai nu fac altceva decât să accentueze starea de tensiune. Concurentul din tribul Faimoșilor a făcut declarații uluitoare. Iată despre ce este vorba!
22:00
Adolescent de 19 ani, acuzat că și-a ucis iubita cu care avea un copil. I-ar fi dezmembrat trupul și apoi a ascuns-o sub pat # SpyNews
Crimă înfiorătoare! Un adolescent este acuzat că și-a ucis și dezmembrat fosta iubită, pe mama copilului său, după ce aceasta s-ar fi despărțit de el. După ce a omorât-o, tânărul i-ar fi ascuns trupul sub pat.
21:50
Călin Donca nu mai este dorit de Faimoși la Survivor? Se încing spiritele în cea mai dură competiție # SpyNews
S-au încins spiritele la Survivor, după accidentarea lui Călin Donca! Faimoșii au aruncat săgeți, după ce unul dintre ei a avut de suferit. Naba, Ceanu și Marina au fost cei trei concurenți care au explicat cum s-a schimbat situația în tribul lor, după ce Călin Donca i-a părăsit.
21:50
Dan Bittman, apariție rară pe stadion! Artistul a demonstrat că este lipsit de fițe! Cu cine s-a afișat când nu știa că este filmat # SpyNews
Dan Bittman a demonstrat că nu este un om pretențios! Artistul și-a făcut apariția la un meci important din SuperLiga României, în urmă cu câteva zile. Paparazzii Spynews.ro au obținut imagini demne de invidiat, cu vedeta, care habar nu avea că este filmată. Iată cu cine umblă cântărețul, când nu are habar că sunt camerele pe el!
21:50
Fosta ispită de la Insula Iubirii, declarații exclusive după operație! Nicoleta Dragne, probleme după o intervenție chirurgicală eșuată # SpyNews
Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro, după operație. Nicoleta Dragne s-a confruntat cu probleme grave după o intervenție estetică eșuată. Cum se simte acum blondina și ce pași trebuie să urmeze.
21:50
Elena Merișoreanu se pregătește să intre din nou în cabinetul medicului estetician. Ajunsă la 77 de ani, cântăreața de muzică populară demonstrează că vârsta este doar un număr. Artista are mare grijă de felul în care arată, iar atunci când vine vorba de îmbunătățiri la nivelul feței, apelează fără rețineri la intervențiile minim invazive.
21:50
Aflat în arest de aproape un an, Alexandru Dobrescu speră să se termine coșmarul cât mai repede, însă dosarul pare departe de o sentință definitivă. Motivul: a rămas fără avocat!
21:10
Mesajul sfâșietor postat de Kevin din „Home Alone”, după moartea lui Catherine O`Hara. Macaulay Culkin este devastat # SpyNews
Actorul care l-a interpretat pe Kevin, în filmul „Home Alone”, este devastat! Macaulay Culkin a postat un mesaj sfâșietor, după ce a aflat că cea care îi era mamă, în producția care a cucerit întreaga planetă, s-a stins din viață. Iată ce a transmis vedeta!
20:50
Zodiile vor avea o săptămână plină de succes. Ce le rezervă astrele în perioada 2–7 februarie # SpyNews
Perioada 2–7 februarie aduce vești bune pentru mai multe zodii. Astrele le vor aduce oportunități, energie pozitivă și momente de succes atât pe plan personal, cât și profesional. Este o săptămână în care intuiția și deciziile inspirate vor face diferența, iar unele zodii vor simți o creștere a norocului în toate aspectele vieții.
20:40
Cum a reușit Anghel Damian să o surprindă pe Theo Rose. Artistei nu i-a venit să creadă ce a făcut soțul ei # SpyNews
Anghel Damian este plin de surprize! Actorul a lăsat-o mască pe Theo Rose, în urma unui gest la care soția sa nu s-ar fi gândit. Artista nu s-a putut abține și a dezvăluit totul pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!
20:20
Bărbat de 31 de ani, înjunghiat într-o sală de jocuri de noroc! Agresorul, în arest la domiciliu # SpyNews
Un bărbat de 31 de ani a fost rănit grav după ce a fost înjunghiat într-o sală de jocuri de noroc. Agresorul, un individ în vârstă de 27 de ani, a fost plasat în arest la domiciliu.
20:00
Ilona Brezoianu trece prin momente dificile din cauza unor probleme serioase de sănătate. Actrița și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare că nu se simte chiar bine. Ce a pățit.
19:50
Adrian Mutu arată incredibil! Fostul fotbalist a slăbit considerabil, iar recent a publicat o fotografie în care și-a etalat pătrățelele de pe abdomen. „Briliantul” este într-o formă fizică de invidiat, iar internauții nici nu ar bănui că are nu mai puțin de 47 de ani.
19:20
Ai mai văzut așa ceva? O femeie a fost filmată gătind la airfryer pe geam, pe aerul condiționat. Imaginile sunt incredibile # SpyNews
Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. O femeie a fost filmată în timp ce gătea la airfryer, însă nu în bucătărie, ci cu aparatul așezat pe unitatea de aer condiționat, la geam.
19:10
De necrezut! Un trecător a găsit mai multe rămășițe umane, lângă o casă din Slobozia. Bărbatul își scosese câinele la plimbare, atunci când a observat ceva în neregulă. Imediat după descoperirea halucinantă, acesta a alertat autoritățile, care s-au deplasat de urgență la fața locului!
18:40
Oana Radu nu se mai ascunde! Cum arată cântăreața de fapt: „Este pentru prima oară în viață când îmi asum” # SpyNews
Oana Radu nu se mai ferește! Artista a publicat imagini inedite în care și-a prezentat corpul, fără a se mai ascunde. Vedeta a făcut declarații inedite despre forma fizică în care se află, iar fanii au rămas impresionați.
18:10
Cu ce se ocupa Marilu Dobrescu înainte de a deveni influenceriță. Fosta iubită a lui Iustin Petrescu a povestit detalii mai puțin cunoscute din viața ei # SpyNews
Marilu Dobrescu nu se mai ascunde! Influencerița a oferit informații mai puțin știute despre viața ei de dinainte de a deveni celebră. Iată cu ce se ocupa roșcata, dar și ce își imagina pe vremea când era doar un copil!
17:30
Ariana Grande și misterul celui de-al șaselea deget. Cum a apărut vedeta într-o celebră revistă # SpyNews
Ariana Grande a stârnit un val de reacții în mediul online după apariția sa într-o celebră revistă de modă, unde un detaliu neașteptat nu a trecut neobservat. Fanii cu ochi ager au remarcat că artista pare să aibă un deget în plus într-una dintre imaginile publicate.
17:00
Ce boală a avut mama lui Kevin din „Home Alone”. Catherine O'Hara suferea de o afecțiune extrem de rară # SpyNews
Lumea filmului este în stare de șoc după ce Catherine O’Hara, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Mama lui Kevin, din „Home Alone” a murit vineri, după ce a fost transportată de urgență la un spital din Los Angeles, în stare gravă. Iată de ce afecțiune suferea vedeta!
16:50
Cum decurge recuperarea Larisei Udilă, după naștere. Influencerița a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă # SpyNews
Larisa Udilă a devenit mămică pentru a doua oară în urmă cu câteva zile. Influencerița a născut o fetiță care a făcut ca familia ei să fie completă. Bruneta a povestit cum decurge recuperarea după operația de cezariană.
16:30
Doliu în lumea fotbalului! Cristi Manea, fundașul celor de la Rapid, trece prin momente cumplite. Mama acestuia s-a stins din viață, iar anunțul a fost făcut oficial chiar de clubul din Giulești. Iată mai multe detalii!
15:40
O tânără de doar 18 ani și-ar fi pus capăt zilelor! Eleva a fost găsită în apartamentul din Tulcea, în care locuia cu chirie. Înainte de tragedie, Raluca ar fi lăsat loc de interpretări în ceea ce privește că avea de gând să recurgă la un asemenea gest, dar nimeni nu s-a așteptat la una ca asta!
15:00
Un bărbat din Bihor a ars de viu! Tragedia a avut loc în locuința victimei. Care ar fi cauza # SpyNews
Un incident tragic a avut loc în județul Bihor! Un bărbat a ars de viu în propria casă. Incendiul a fost anunțat în decursul zilei de astăzi, iar victima ar fi fost găsită fără suflare în interiorul locuinței.
14:10
Incendiu devastator într-un bloc de locuințe din Reșița! Locatarii au tras o sperietură de proporții: "În sufragerie aveam beznă" # SpyNews
În această dimineață s-a dat alerta, în Reșița! Un bloc de locuințe din oraș a fost cuprins de flăcări, iar locatarii s-au trezit cu flăcări și fum la geam. Pompierii au intervenit de urgență.
14:00
Mărturia halucinantă a unei femei din Brașov! A rămas cu traume în urma unei vizite la stomatolog: "Să vă gândiți de 10 ori înainte" # SpyNews
O femeie din Brașov și-a expus în mediul online experiența traumatizantă prin care a trecut în urma unei vizite la stomatolog. Mai mult, pacienta a publicat și o fotografie în care avea chipul extrem de umflat. Imaginile vorbesc de la sine!
13:20
Bogdan de la Ploiești și Vanessa s-au afișat împreună după mult timp! Activitatea pe care amorezii o fac împreună # SpyNews
Bogdan de la Ploiești nu se mai ascunde deloc! Manelistul și Vanessa s-au afișat împreună, după mai bine de o lună de când s-au postat ultima dată. Cei doi practică aceeași activitate, iar acum au încins Internetul printr-o ședință foto fierbinte!
12:50
Nipah este un virus rar, dar foarte periculos. Mai mult, această boală ar putea aduce și o nouă pandemie. Mai mult, acum a apărut și o nouă fobie în rândul mai multor persoane, întrucât Nipah s-ar putea transmite printr-un fruct.
12:20
Cum a împăcat-o Tzancă Uraganu pe Alina Marymar, după ce s-a întors din Dubai cu Lambada. Nu a stat deloc pe gânduri # SpyNews
Tzancă Uraganu a revenit de curând acasă, din vacanța pe care și-a petrecut-o alături de Lambada, în Dubai. Ei bine, manelistul a decis că a venit momentul să-și petreacă timpul alături de Alina Marymar. Așadar, iată cum a răsfățat-o pentru a se revanșa!
Ieri
11:40
Moartea lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite a șocat pe toată lumea! Alexandru Sautner și-a găsit cu greu cuvintele # SpyNews
Jurații de la Chefi la cuțite au rămas împietriți atunci când au aflat că una dintre cele mai bune concurente ale sezonului 16 a murit. Este vorba despre Tal Berkovich, care și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator, în Israel. Alexandru Sautner, copleșit de durere!
11:10
Cuvintele care îți vor sfâșia inima! Mesajul pe care l-a scris sora lui Mario Berinde, la câteva zile de la moartea băiatului # SpyNews
Mario Berinde a fost ucis în urmă cu mai bine de 10 zile, chiar de proprii lui prieteni. Foarte multe persoane au fost prezente la înmormântarea adolescentului de 15 ani din Cenei, care și-a pierdut viața mult prea devreme. Raluca, sora băiatului, nu-și mai poate reveni din starea de șoc! A scris un mesaj care te va lăsa fără cuvinte.
10:40
Motivația și îndârjirea ating cote înalte diseară, la Survivor, în jocul pentru Imunitate! Faimoșii continuă să domine probele pentru recompense # SpyNews
Dorința de a evolua, de a duce echipa pe cele mai înalte trepte și de a câștiga cât mai multe probe. Motivația de a rămâne în competiție și de a asigura tribului cele mai bune condiții de trai pe insulă. Capacitatea de a face maximum din viața departe de confort. Pe toate trebuie să le aibă concurenții din cel mai puternic și mai surprinzător format din lume, SURVIVOR! Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe cu două triburi care nu pot accepta ideea unei înfrângeri!
10:30
Imagini rare cu Anamaria Prodan, fiica ei, Rebecca și iubitul tinerei! Și Ronald Gavril a apărut în portretul de familie # SpyNews
Anamaria Prodan este in culmea fericirii de când și-a găsit liniștea alături de Ronald Gavril. Impresara s-a afișat in ipostaze rare, alături de fiica ei, Rebecca Dumitrescu si iubitul tinerei. Imaginile vorbesc de la sine!
10:00
Ce mesaj a transmis Adrian Minune, după ce a obținut ordin de protecție. Manelistul a fost amenințat # SpyNews
Adrian Minune a explicat zilele trecute faptul că a fost amenințat și a apelat la autorități. Manelistul a reușit să obțină un ordin de protecție, iar acum a transmis un mesaj. Iată ce a avut de spus!
09:40
Alina Pușcău a izbucnit în plâns, după moartea lui Tal Berkovich! A făcut mărturisiri cutremurătoare: “Femeia asta mi-a salvat viața” # SpyNews
Tal Berkovich și-a pierdut viața într-un accident cumplit, în Israel. Alina Pușcău și-a găsit cu greu cuvintele atunci când a povestit despre regretata concurentă de la Chefi la cuțite. Modelul a început să plângă neîncetat!
00:10
Ce echipă a câștigat jocul de recompensă, la Survivor. Lupta a fost una strânsă: "Micile detalii au făcut diferența" # SpyNews
Jocul de recompensă de la Survivor România a adus tensiune și emoții puternice, iar lupta dintre echipe a fost una extrem de strânsă. În cele din urmă, echipa câștigătoare a fost decisă de mici detalii, care au făcut diferența.
30 ianuarie 2026
23:20
În gala de astăzi, 30 ianuarie, a avut loc o nouă eliminare în competiția Mireasa. Emoțiile au fost la cote maxime. O concurentă a părăsit casa.
22:20
Scene șocante au avut loc în această seară în fața unui mall din Cluj, unde un adolescent a fost bătut crunt și lăsat la pământ. Agresorul a fugit imediat după atac, iar victima a fost transportată la spital.
22:00
Cristina Cioran i-a cerut acordul lui Alex Dobrescu din închisoare! Vedeta îi taie moțul băiețelului său # SpyNews
Sărbătoare mare în familia Cristinei Cioran, actrița se pregătește să îi taie moțul fiului său. Cum va arăta petrecerea și ce a spus tatăl micuțului despre decizia acesteia. Informații exclusive!
22:00
Accidentare gravă la Survivor! Călin Donca a căzut din copac! A fost luat cu ambulanța de pe insulă # SpyNews
Călin Donca a trecut prin momente extrem de dificile la Survivor România, după ce a suferit o accidentare gravă pe insulă. Concurentul a căzut dintr-un copac. S-a ridicat destul de greu, cu ajutorul lui Aris. Ulterior, a fost luat cu ambulanța și dus la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
