Fosta ispită de la Insula Iubirii, declarații exclusive după operație! Nicoleta Dragne, probleme după o intervenție chirurgicală eșuată

10:40

Dorința de a evolua, de a duce echipa pe cele mai înalte trepte și de a câștiga cât mai multe probe. Motivația de a rămâne în competiție și de a asigura tribului cele mai bune condiții de trai pe insulă. Capacitatea de a face maximum din viața departe de confort. Pe toate trebuie să le aibă concurenții din cel mai puternic și mai surprinzător format din lume, SURVIVOR! Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe cu două triburi care nu pot accepta ideea unei înfrângeri!