În ce fruct s-ar ascunde virusul Nipah. Tot mai multe persoane refuză să-l cumpere
SpyNews, 31 ianuarie 2026 12:50
Nipah este un virus rar, dar foarte periculos. Mai mult, această boală ar putea aduce și o nouă pandemie. Mai mult, acum a apărut și o nouă fobie în rândul mai multor persoane, întrucât Nipah s-ar putea transmite printr-un fruct.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:20
Cum a împăcat-o Tzancă Uraganu pe Alina Marymar, după ce s-a întors din Dubai cu Lambada. Nu a stat deloc pe gânduri # SpyNews
Tzancă Uraganu a revenit de curând acasă, din vacanța pe care și-a petrecut-o alături de Lambada, în Dubai. Ei bine, manelistul a decis că a venit momentul să-și petreacă timpul alături de Alina Marymar. Așadar, iată cum a răsfățat-o pentru a se revanșa!
Acum 2 ore
11:40
Moartea lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite a șocat pe toată lumea! Alexandru Sautner și-a găsit cu greu cuvintele # SpyNews
Jurații de la Chefi la cuțite au rămas împietriți atunci când au aflat că una dintre cele mai bune concurente ale sezonului 16 a murit. Este vorba despre Tal Berkovich, care și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator, în Israel. Alexandru Sautner, copleșit de durere!
11:10
Cuvintele care îți vor sfâșia inima! Mesajul pe care l-a scris sora lui Mario Berinde, la câteva zile de la moartea băiatului # SpyNews
Mario Berinde a fost ucis în urmă cu mai bine de 10 zile, chiar de proprii lui prieteni. Foarte multe persoane au fost prezente la înmormântarea adolescentului de 15 ani din Cenei, care și-a pierdut viața mult prea devreme. Raluca, sora băiatului, nu-și mai poate reveni din starea de șoc! A scris un mesaj care te va lăsa fără cuvinte.
Acum 4 ore
10:40
Motivația și îndârjirea ating cote înalte diseară, la Survivor, în jocul pentru Imunitate! Faimoșii continuă să domine probele pentru recompense # SpyNews
Dorința de a evolua, de a duce echipa pe cele mai înalte trepte și de a câștiga cât mai multe probe. Motivația de a rămâne în competiție și de a asigura tribului cele mai bune condiții de trai pe insulă. Capacitatea de a face maximum din viața departe de confort. Pe toate trebuie să le aibă concurenții din cel mai puternic și mai surprinzător format din lume, SURVIVOR! Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe cu două triburi care nu pot accepta ideea unei înfrângeri!
10:30
Imagini rare cu Anamaria Prodan, fiica ei, Rebecca și iubitul tinerei! Și Ronald Gavril a apărut în portretul de familie # SpyNews
Anamaria Prodan este in culmea fericirii de când și-a găsit liniștea alături de Ronald Gavril. Impresara s-a afișat in ipostaze rare, alături de fiica ei, Rebecca Dumitrescu si iubitul tinerei. Imaginile vorbesc de la sine!
10:00
Ce mesaj a transmis Adrian Minune, după ce a obținut ordin de protecție. Manelistul a fost amenințat # SpyNews
Adrian Minune a explicat zilele trecute faptul că a fost amenințat și a apelat la autorități. Manelistul a reușit să obțină un ordin de protecție, iar acum a transmis un mesaj. Iată ce a avut de spus!
09:40
Alina Pușcău a izbucnit în plâns, după moartea lui Tal Berkovich! A făcut mărturisiri cutremurătoare: “Femeia asta mi-a salvat viața” # SpyNews
Tal Berkovich și-a pierdut viața într-un accident cumplit, în Israel. Alina Pușcău și-a găsit cu greu cuvintele atunci când a povestit despre regretata concurentă de la Chefi la cuțite. Modelul a început să plângă neîncetat!
Acum 12 ore
00:10
Ce echipă a câștigat jocul de recompensă, la Survivor. Lupta a fost una strânsă: "Micile detalii au făcut diferența" # SpyNews
Jocul de recompensă de la Survivor România a adus tensiune și emoții puternice, iar lupta dintre echipe a fost una extrem de strânsă. În cele din urmă, echipa câștigătoare a fost decisă de mici detalii, care au făcut diferența.
Acum 24 ore
23:20
În gala de astăzi, 30 ianuarie, a avut loc o nouă eliminare în competiția Mireasa. Emoțiile au fost la cote maxime. O concurentă a părăsit casa.
22:20
Scene șocante au avut loc în această seară în fața unui mall din Cluj, unde un adolescent a fost bătut crunt și lăsat la pământ. Agresorul a fugit imediat după atac, iar victima a fost transportată la spital.
22:00
Cristina Cioran i-a cerut acordul lui Alex Dobrescu din închisoare! Vedeta îi taie moțul băiețelului său # SpyNews
Sărbătoare mare în familia Cristinei Cioran, actrița se pregătește să îi taie moțul fiului său. Cum va arăta petrecerea și ce a spus tatăl micuțului despre decizia acesteia. Informații exclusive!
22:00
Accidentare gravă la Survivor! Călin Donca a căzut din copac! A fost luat cu ambulanța de pe insulă # SpyNews
Călin Donca a trecut prin momente extrem de dificile la Survivor România, după ce a suferit o accidentare gravă pe insulă. Concurentul a căzut dintr-un copac. S-a ridicat destul de greu, cu ajutorul lui Aris. Ulterior, a fost luat cu ambulanța și dus la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
22:00
Claudia Pătrășcanu, interviu exclusiv! Ritualurile zilnice care o țin în formă pe artistă. Care sunt regulile de la care nu se abate niciodată # SpyNews
Claudia Pătrășcanu ne-a oferit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, un interviu în care vorbește despre cum reușește să se mențină mereu în formă. Chiar dacă este mamă singură, artista nu uită să aibă timp și pentru ea. Care sunt ritualurile zilnice și regulile de la care nu se abate niciodată în stilul său de viață, dar și ce surpriză pregătește pentru toți cei care o admiră.
22:00
Gino Iorgulescu a dat lovitura de grație propriei firme, de la care încearcă să recupereze un împrumut de 100.000 de euro: judecătorii au declarat falimentul!
21:10
Catherine O’Hara, actrița canadiană cunoscută pentru rolurile sale memorabile din „Home Alone”, „Schitt’s Creek” și „Best in Show”, a murit. Celebra actriță s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani.
20:50
Larisa Udilă, despre experiența celei de-a doua nașteri! Ce a simțit după ce a devenit mamă de fetiță # SpyNews
Larisa Udilă a vorbit despre experiența celei de-a doua nașteri și emoțiile intense pe care le-a trăit. Când a devenit mamă de fetiță, a simțit o combinație de bucurie, iubire și recunoștință, trăind fiecare moment ca pe un dar unic.
19:40
A murit Iulia Ganea! Tristul anunț a fost făcut de soțul ei: "Un tragic accident ne-a schimbat viața pentru totdeauna" # SpyNews
Durere fără margini în familia Ganea! Iulia Ganea, femeia care a trăit ca un bebeluș timp de 11 ani, s-a stins din viață. Era însărcinată în opt luni când a fost lovită pe o trecere de pietoni.
18:40
Dublă tragedie în familia lui Tal Berkovich! La câteva ore după ce fosta concurentă de la Chefi la Cuțite s-a stins din viață într-un tragic accident de circulație, a murit și fratele său! Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor.
18:20
Primele imagini cu Viorel Stegaru în spital. Fostul soț al Vulpiței se confruntă cu probleme de sănătate # SpyNews
Viorel Stegaru a fost surprins recent în spital, semn că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Fostul soț al Vulpiței este internat.
17:50
O mamă și copiii ei au ucis un bărbat în fața casei. Au spus apoi polițiștilor că l-au găsit grav rănit # SpyNews
O mamă și cei doi copii ai săi au fost găsiți vinovați pentru după ce ar fi ucis un bărbat în fața casei lor. Inițial, familia a declarat polițiștilor că l-a găsit pe bărbat grav rănit, însă anchetatorii au descoperit că acesta fusese, de fapt, ucis.
17:40
(P) Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia # SpyNews
Lady Gaga a urcat pe scenă purtând două ținute semnate de designerul român Diana Caramaci, în cadrul concertelor susținute recent în Japonia, pe scenele din Osaka și Tokyo.
17:20
Mira și Levi Elekes își negociază despărțirea! Ce i-a cerut artista fostului iubit: "Ar fi bine să îmi promiți" # SpyNews
Mira și Levi Elekes au anunțat, de curând, că nu mai formează un cuplu. Chiar dacă relația lor s-a încheiat, cei doi continuă să rămână în relații serioase și mai în glumă, mai în serios, vorbesc și despre perioada de după despărțire. Ce i-a cerut artista fostului iubit.
16:40
Adrian Minune și soția sa, Cati, audiați la poliție! Au obținut ordin de protecție, după ce au spus că sunt amenințați # SpyNews
Adrian Minune și soția sa, Cati, au fost audiați la poliție, după ce zilele trecute au spus că sunt amenințați. Cei doi au mers la audieri pentru a da declarații în fața oamenilor legii. Potrivit unor surse, pe numele persoanei care i-ar fi amenințat a fost emis un ordin de protecție.
16:20
Trapperul MGK și prietenii lui, reținuți după o bătaie la sală! Polițiștii au găsit săbii, pistoale și cuțite asupra lor # SpyNews
Trapperul MGK și alți șase băieți din anturajul său au fost reținuți de poliție, vineri, după o bătaie la o sală fitness. Aceștia ar fi atacat un tânăr de 28 de ani, cu care s-ar fi certat. Polițiștii ar fi găsit asupra lor cuțite, pistoale și săbii.
15:50
Mesajul emoționant al echipei Chefi la cuțite, după ce a murit Tal Berkovich. Tragica veste a zguduit Internetul: "Era o învingătoare" # SpyNews
Vestea că Tal Berkovich a murit a șocat pe toată lumea. Ștefan Popescul, cel care i-a oferit cuțitul de aur fostei concurente de la Chefi la cuțite, și-a găsit cu greu cuvintele în urma celor întâmplate. La fel s-a întâmplat și în cazul echipei emisiunii, care a scris un mesaj emoționant despre regretata concurentă.
15:20
Pedeapsă record pentru femeia din Galați care și-a torturat și ucis fiica de 9 ani. Câți ani va sta în închisoare # SpyNews
Femeia din Galați, care și-a torturat și și-a ucis fetița de 9 ani, a primit o pedeapsă record mai bine de 1 an de la tragedie. Judecătorii au condamnat-o la o pedeapsă de aproape trei decenii în spatele gratiilor.
14:50
Bărbat din Buzău, împușcat la o partidă de vânătoare. Primele imagini de la locul incidentului # SpyNews
Incident foarte grav în Buzău. Un bărbat a fost împușcat accidental, vineri, în timpul unei partide de vânătoare. Echipajele de salvare l-au extras dintr-un loc foarte greu accesibil și l-au transportat la spital.
14:40
Chef Ștefan Popescu, șocat după moartea lui Tal Berkovich! Juratul de la Chefi la cuțite și-a găsit cu greu cuvintele | VIDEO # SpyNews
Chef Ștefan Popescu a pierdut persoana căreia i-a înmânat cuțitul de aur în cadrul emisiunii Chefi la cuțite. Tal Berkovich a murit după un accident rutier cumplit. Juratul a rămas șocat în urma celor întâmplate.
14:20
Povestea Stelei Cepoi, una dintre cele mai cunoscute românce din America, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 16:00, „Visul românesc-Succes american”, cu Mădălina Bălan, aduce în fața telespectatorilor povestea impresionantă a Stelei Cepoi, una dintre cele mai respectate și apreciate românce din America.
14:00
Concurenții Chefi la cuțite, val de mesaje dureroase după moartea lui Tal Berkovich. Cum au omagiat-o # SpyNews
Tal Berkovich s-a stins din viață în urmă cu câteva ore, într-un accident rutier grav. Tragedia a zguduit comunitatea Chefi la cuțite. Concurenții care au cunoscut-o pe Tal Berkovich au transmis mesaje dureroase.
13:50
Duminică, de la ora 13:00, “Spynews TV”, emisiunea prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, aduce o ediție densă, încărcată de povești tulburătoare, dezvăluiri în exclusivitate și subiecte care au ținut prima pagină a presei.
13:50
Cutremurător! Unul dintre suporterii care au murit în accidentul din Timiș și-a pierdut tatăl pe același drum # SpyNews
S-a aflat un detaliu șocant, în urma carnagiului din Timiș. Tatăl unuia dintre suporterii morți și-a pierdut viața pe același drum, acum 15 ani. Și tatăl victimei a decedat tot după un accident rutier!
13:50
Sâmbăta aceasta, de la ora 15:00, “Vacanță de vedetă”, emisiunea prezentată de Laura Cosoi, aduce în prim-plan două invitate pasionate de călătorii și experiențe autentice: Ani Crețu și Yasmin Awad. O ediție plină de culoare, emoție și destinații exotice, privite prin ochii celor care le-au trăit cu adevărat.
13:20
Patricia Ghiță, singura elevă din Europa de Est admisă la Bolshoi Ballet Academy în 2025. Balerina, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Admiterea la Bolshoi Ballet Academy este considerată, în lumea dansului, una dintre cele mai dificile și mai rare reușite posibile. În septembrie 2025, această performanță a fost atinsă de o adolescentă din România. Patricia Alexandra Ghiță, în vârstă de 16 ani, a fost admisă la celebra academie din Moscova, într-o clasă internațională formată din doar șapte eleve, fiind singura reprezentantă din Europa de Est.
13:20
Trei copii au încercat să omoare un taximetrist, în Târgu Mureș! Minorul de 13 ani l-a înjunghiat. Care a fost motivul # SpyNews
Trei minori au pus la cale un plan diabolic, în vederea uciderii unui taximetrist. Scena parcă desprinsă dintr-un film de groază a avut loc în Târgu Mureș, acolo unde bărbatul a fost înjunghiat de adolescentul de 13 ani. Haideți să aflăm de ce au vrut să recurgă la o asemenea faptă!
13:20
Duminică, de la ora 13:00, “Spynews TV”, emisiunea prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, aduce o ediție densă, încărcată de povești tulburătoare, dezvăluiri în exclusivitate și subiecte care au ținut prima pagină a presei.
Ieri
13:00
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități # SpyNews
Informații de ultimă oră în cazul crimei din Cenei! Autoritățile i-au decăzut temporar din drepturi pe părinții adolescentului de 13 ani, suspectat că l-a ucis și îngropat pe Mario Berinde. De asemenea, băiatul a fost preluat de reprezentanții DGASPC.
12:40
Incredibil ce cerință a primit un șofer de taxi de la un potențial client! A rămas fără cuvinte când a aflat ce vrea să transporte # SpyNews
Un șofer de ride-sharing a avut parte de o întâmplare pe care nu o va uita prea curând. Un potențial client a comandat o cursă și urma să fie preluat. Însă, mesajul pe care șoferul l-a primit din partea lui l-a lăsat fără cuvinte.
12:40
Sâmbătă, la “Lumea nevăzută”, previziunile lunii februarie alături de astrologul Andreea Dincă # SpyNews
Februarie vine cu energii intense, revelații puternice și decizii care pot schimba direcții de viață. Nimic nu mai rămâne ascuns sub influența astrelor, iar adevărul iese la suprafață exact acolo unde am evitat să privim. În această lună a testelor și oportunităților, fiecare zodie este pusă în fața unei probe de foc, iar destinul ne provoacă să alegem conștient: continuăm pe vechi sau îndrăznim să ne rescriem drumul?
12:40
Cum l-a răsfățat Alina Marymar pe Tzancă Uraganu, când a ajuns acasă din vacanța cu Lambada! Dovada că îl iartă orice ar face # SpyNews
Alina Marymar l-a așteptat pe Tzancă Uraganu acasă așa cum se cuvine! Manelistul a fost în vacanță cu Lambada și copiii, iar bruneta i-a gătit un alt preparat care a ajuns rapid viral pe Internet. Rețeta cu care Marymar a cucerit Instagramul!
12:40
Sâmbătă, de la ora 19.00, „Petrecem în familie”, emisiunea Mirelei Vaida, promite o ediție plină de energie, muzică și bună dispoziție, în care dansul și distracția nu se opresc nicio clipă.
12:30
Weekendul acesta, „Infiltrați în culise” aduce telespectatorilor două ediții pline de povești autentice, confesiuni și momente emoționante. Emisiunea este difuzată sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, și propune întâlniri speciale cu personalități din lumi diferite, surprinse dincolo de lumina reflectoarelor
11:50
Prima imagine de la accidentul în care a murit Tal Berkovich de la Chefi la cuțite! Unde mergea și cine o însoțea în mașină # SpyNews
A apărut prima imagine de la accidentul în care a fost implicată Tal Berkovich. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite era însoțită de fratele ei, care a fost transportat la spital și primește îngrijiri medicale.
11:50
Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta # SpyNews
Zi importantă pentru Chef Richard Abou Zaki! Fiica juratului de la Chefi la cuțite, Carlotta, își sărbătorește ziua de naștere. Bucătarul i-a dedicat un mesaj emoționant fiicei sale.
11:40
Alertă în România! A fost confirmat primul caz de infectare cu virusul Chikungunya! Pacientul s-a întors din Africa # SpyNews
România se află în alertă după ce autoritățile au confirmat primul caz de infectare cu virusul Chikungunya. Pacientul, un bărbat care s-a întors recent dintr-o călătorie în Africa, a fost diagnosticat cu acest virus transmis prin înțepătura țânțarilor.
11:20
Bogdan de la Ploiești își vinde apartamentul! Val de critici din partea fanilor: ”Zici că e buncăr” # SpyNews
Au apărut imagini cu apartamentul deținut de Bogdan de la Ploiești. Locuința manelistului a fost pusă spre vânzare, iar cârcotașii nu s-au lăsat deloc așteptați în secțiunea de comentarii. Detaliul peste care nimeni nu a putut trece.
11:20
”O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, în această seară la Survivor, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! # SpyNews
Seara de vineri marchează startul weekend-ului, iar cel mai bun început este doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la 20:30, cu o nouă ediție din cel mai dur format de televiziune și singurul în care limitele umane sunt depășite – Survivor! Cele două triburi vin după o etapă marcată de discuții aprinse, misiuni secrete și două eliminări surprinzătoare. Acțiunea merge mai departe cu alte provocări de neratat!
11:20
Cum arăta Karina Jianu, actrița principală din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, cu părul lung. O recunoșteai dacă o vedeai așa? # SpyNews
Karina Jianu, actrița care a cucerit inimile telespectatorilor cu rolul din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a trecut printr-o transformare spectaculoasă de-a lungul anilor. Cum arăta când avea părul lung. Întrebarea e: o mai recunoșteai pe actriță dacă o vedeai așa?
11:10
Criminalii lui Mario se tem pentru viața lor! Ce gest halucinant au făcut în instanță, din cauza furiei oamenilor # SpyNews
Criminalul de 15 ani și complicele acestuia au făcut un gest absolut halucinant. Vineri dimineață, cei doi au ajuns în fața instanței pentru judecarea cererii de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. De frica oamenilor, băieții au luat o decizie la care nici judecătorii nu se așteptau.
