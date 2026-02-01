Riscul unui blackout digital: cum vrea Europa să scape de dependența periculoasă de tehnologia de internet a SUA
Digi24.ro, 1 februarie 2026 11:50
Imaginați-vă că internetul încetează brusc să funcționeze. Sistemele de plată din magazinul alimentar local nu mai funcționează. Sistemele de sănătate din spitalul regional nu mai funcționează. Instrumentele software de lucru și toate informațiile pe care le conțin dispar. Căutați informații, dar aveți dificultăți în a comunica cu familia și prietenii sau în a obține cele mai recente informații despre ceea ce se întâmplă, deoarece platformele de socializare nu mai funcționează. La fel cum cineva poate deconecta computerul dumneavoastră, este posibil să se închidă și sistemul la care este conectat, scrie Johan Linåker, lector în informatică la Universitatea Lund, în The Conversation.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
12:00
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui” # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că, dacă SUA ar ataca Iranul, acest lucru ar duce la un conflict regional, a raportat duminică presa de stat, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, relatează Reuters.
12:00
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang # Digi24.ro
Tarifele sunt valabile până când nu mai sunt. Forța militară este o opțiune și apoi este exclusă. Comportamentul haotic și imprevizibilitatea sunt în plină desfășurare în cercurile politicii externe. La Casa Albă și în alte părți, acestea par a fi considerate un atu strategic, mai degrabă decât o slăbiciune. Dar este departe de a fi o strategie nouă. Amenințările violente, schimbările bruște de politici și limbajul intenționat confuz au fost folosite de mult timp pentru a dezechilibra adversarii și a câștiga avantaje, potrivit unei analize a politologului Andrew Latham, publicată în The Conversation.
Acum 30 minute
11:50
Riscul unui blackout digital: cum vrea Europa să scape de dependența periculoasă de tehnologia de internet a SUA # Digi24.ro
Imaginați-vă că internetul încetează brusc să funcționeze. Sistemele de plată din magazinul alimentar local nu mai funcționează. Sistemele de sănătate din spitalul regional nu mai funcționează. Instrumentele software de lucru și toate informațiile pe care le conțin dispar. Căutați informații, dar aveți dificultăți în a comunica cu familia și prietenii sau în a obține cele mai recente informații despre ceea ce se întâmplă, deoarece platformele de socializare nu mai funcționează. La fel cum cineva poate deconecta computerul dumneavoastră, este posibil să se închidă și sistemul la care este conectat, scrie Johan Linåker, lector în informatică la Universitatea Lund, în The Conversation.
11:50
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici protestează: „Înseamnă pâinea pe o săptămână” # Digi24.ro
Noi reguli de azi pentru plata concediilor medicale. Prima zi nu va mai fi plătită, iar modul de calcul al indemnizației se modifică în funcție de durata concediului. Măsura afectează inclusiv pacienții cronici, care au depus o petiție prin care cer să fie exceptați. De asemenea, critici vin și din partea sindicaliștilor Cartel Alfa, care au cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională.
Acum o oră
11:20
Descoperire macabră: posibile rămășițe umane găsite lângă o casă din Slobozia. Polițiștii verifică 120 de hectare cu drone și câini # Digi24.ro
Mai multe rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia de o femeie care își plimba câinele. Verificările la fața locului au fost reluate duminică, 1 februarie, după ce sâmbătă seară au fost oprite, iar peste 30 de polițiști și jandarmi acționează în prezent. Pentru a sprijini ancheta, autoritățile folosesc drone și câini specializați în depistarea cadavrelor.
Acum 2 ore
10:50
Alerte de vreme severă în România: urmează ninsori, viscol și ger în aproape toată țara. De când încep să crească temperaturile HARTĂ # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.
10:30
Donald Trump susține că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Havana: „Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei” # Digi24.ro
După ce a amenințat cu tarife țările care vând petrol Cubei, președintele american Donald Trump a susținut sâmbătă că Washingtonul ar putea „ajunge la un acord” în privința Havanei.
Acum 4 ore
10:10
Taxă pentru dorințele de la Fontana di Trevi. Cât costă să te apropii de celebra fântână # Digi24.ro
Începând de duminică, 1 februarie, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare în valoare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit pentru toată lumea, iar fântâna poate fi admirată în continuare din exteriorul spațiului închis. Capodopera barocă din secolul al XVIII-lea atrage anual milioane de vizitatori, fiind unul dintre cele mai emblematice și fotografiate locuri din Italia.
10:10
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian # Digi24.ro
Au trecut mai bine de șase decenii de când Eiko Kawasaki a părăsit Japonia pentru a începe o nouă viață în Coreea de Nord. La vârsta de 17 ani, ea se număra printre zecile de mii de persoane de origine coreeană care fuseseră ademenite în statul comunist cu promisiunea unui „paradis pe pământ”, relatează The Guardian.
09:40
Președintele SUA le-a mărturisit mai multor jurnaliști aflați la bordul Air Force One ideea sa de a construi un Arc de Triumf la Washington. Donald Trump a descris o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris, potrivit Agerpres, care citează DPA. Acesta a subliniat că astfel de monumente există în mai multe orașe din lume, însă dorește ca cel din SUA să fie cel mai mare.
09:30
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski # Digi24.ro
„Vrem să rupem majoritatea”. Potrivit înregistrărilor secrete făcute publice de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), aceasta a fost directiva pe care Iulia Timoșenko a dat-o unui grup de deputați pe care i-ar fi plătit pentru a sabota Servitorul Poporului, partidul politic aflat la putere în țară. Planul, descoperit în timpul unei descinderi efectuate în ianuarie, în urma căreia s-au găsit 40.000 de dolari în numerar în biroul ei, era aparent conceput pentru a paraliza Rada Supremă și a bloca numirile critice în domeniul apărării. Eliberată acum pe cauțiune de 33 de milioane de grivne (n.r. 770.000 de dolari), Timoșenko se confruntă cu acuzații care o incriminează nu doar în calitate de așa-numit „funcționar corupt”, ci și ca „sabotor activ al statului”, scriu jurnaliștii Meduza.
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 1 februarie 2025: Bani mulți în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,85 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 1 februarie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 22.345 de câștiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.
09:00
Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei # Digi24.ro
Iranul consideră armatele europene drept „grupări teroriste”, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, după decizia Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Revoluţiei drept „organizaţie teroristă”.
08:50
Val de controale ANPC în toată țara. Inspectorii au descoperit nereguli grave: amenzi de peste 7 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut controale de amploare în toată țara. Mai bine de 2.000 de firme au fost verificate, iar sancțiunile depășesc 7 milioane de lei.
08:50
Primar cu elicopter de 800.000 de dolari, comună fără apă potabilă și canalizare. Aparatul de zbor, folosit pentru navetă # Digi24.ro
Cei 166 de locuitori ai comunei Brebu Nou, județul Caraș-Severin, nu au apă potabilă și nici canalizare. Totuși, edilul folosește în scop de serviciu un elicopter de 800.000 de dolari, cumpărat din Austria împreună cu tatăl său, pe numele unei firme pe care o dețin.
08:30
Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE. Doar două state se situează după țara noastră # Digi24.ro
România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, sub 1.000 euro. Doar angajații din alte două state UE câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2.700 euro, de trei ori mai mare decât în țara noastră.
Acum 6 ore
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 februarie
07:10
Vaccinuri gratuite și compensate pentru adulți în 2026: Lista completă în funcție de vârstă și risc medical # Digi24.ro
Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai eficiente strategii de prevenție medicală. În România, accesul la imunizare gratuită este garantat pentru anumite categorii de populație prin Programul Național de Vaccinare și prin schemele de compensare ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
07:10
De ce răspunsul Iranului la un atac militar al SUA ar putea fi diferit de data aceasta (Analiză BBC) # Digi24.ro
Sosirea grupului de luptă al portavionului USS Abraham Lincoln în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA, aproape de apele iraniene, în contextul celei mai ample și violente represiuni a protestelor din Iran, arată că Washingtonul și Teheranul sunt acum mai aproape de o confruntare directă, decât în orice alt moment din ultimii ani, relatează BBC.
07:10
„Catastrofa” de pe frontul din Zaporojie. Cum reușește armata rusă să găsească breșe în apărarea Ucrainei, în ciuda înaintării lente # Digi24.ro
Cucerirea postului de comandă din localitatea ucraineană Huliaipole de către forțele ruse, după un asalt rapid care i-a luat prin surprindere pe apărători, scoate în evidență principala problemă cu care armata ucraineană se confruntă după patru ani grei de război. Fiind nevoiți să apere o linie a frontului care se întinde pe o distanță de aproximativ 1.200 de kilometri, ucrainenii nu au destule trupe ca să apere fiecare sector la fel de bine, ceea ce creează breșe pe unde soldații ruși pot avansa mai ușor.
07:10
Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui # Digi24.ro
Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui
07:10
Conducerea PSD se reunește duminică la Vila Lac. Schimbări la șefii din București, pachetul de solidaritate PSD pe masa discuțiilor # Digi24.ro
Conducerea PSD se reuneşte duminică, de la ora 17.00, în şedinţă a Consiliului Politic Naţional, la Vila Lac. Social-democraţii urmează să discute despre priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni, dar şi modificări în conducerea filialelor de la București.
07:10
Începe vacanța de schi din februarie 2026: Primele județe unde nu se mai fac cursuri. Când au zile libere elevii din București și Ilfov # Digi24.ro
Vacanța de schi din 2026 se va desfășura între 9 februarie și 1 martie, în intervale diferite de la un județ la altul, potrivit structurii anului școlar 2025-2026. Pauza oferă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri, fiind gândită atât pentru relaxare și refacere.
07:10
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline, un imperiu al drogurilor în Manchester # Digi24.ro
Un bărbat din Marea Britanie, în vârstă de 80 de ani, care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la loterie, și-a construit un imperiu al drogurilor în valoare de până la 288 de milioane de lire sterline, pornind din casa sa liniștită de la țară, scrie The Times.
07:10
Conflict de viziuni asupra Groenlandei. Inuiții răspund ambițiilor lui Trump: „Nimeni nu deține teritoriul arctic, îl împărțim” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, vorbește despre Groenlanda ca despre un activ strategic care ar putea fi cumpărat de Washington, în timp ce Danemarca își afirmă suveranitatea legală asupra insulei. Pentru poporul inuit, care trăiește aici de secole, nimeni nu deține terenurile din Arctica. Conceptul de proprietate colectivă este esențial pentru identitatea inuită, spun ei. Acesta a supraviețuit unei perioade extinse de 300 de ani de colonizare și este consfințit de lege: oamenii pot deține case, dar nu și terenurile pe care acestea sunt construite, arată Reuters, într-un reportaj.
07:10
Un rit de trecere catastrofal pentru specia umană: Avertismentul marelui rival al OpenAI despre pericolul superinteligenței artificiale # Digi24.ro
Șeful companiei Anthropic, care a dezvoltat modelul de inteligență artificială Claude și este principalul rival al dezvoltatorului ChatGPT, OpenAI, a avertizat că omenirea trebuie să realizeze faptul că sistemele AI puternice prezintă riscuri potențial catastrofale și să intervină cât mai repede pentru a evita „pericolul real” ca o superinteligență să provoace pagube la nivelul întregii civilizații.
07:10
De la primul om în spațiu la regres tehnologic. Cum a condus „tehnofobul” Putin Rusia la capitulare, în cursa înarmării cu AI # Digi24.ro
Președintele Putin e obișnuit cu pixul și hârtia. Nu deține un smartphone. Folosește rar internetul. În timp ce miniștrii britanici, spre exemplu, își coordonează politica prin WhatsApp, șeful Kremlinului guvernează Rusia printr-o rețea de linii fixe criptate din biroul său, scrie The Times.
Acum 12 ore
00:30
Keir Starmer spune că fostul prinț Andrew ar trebui să depună mărturie în cazul Epstein. În ultimele documente apar noi poze cu el # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat, sâmbătă, că fostul prinț Andrew Mounbatten-Windsor ar trebui să depună mărturie în faţa unei comisii a Congresului SUA cu privire la legăturile sale cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein, în urma unor noi dezvăluiri, relatează The Guardian și Reuters.
00:30
Lady Gaga, în lacrimi, denunţă acţiunile ICE, în concert la Tokyo: „Sunt distruse vieţi sub ochii noştri” # Digi24.ro
Pe scena din Tokyo, cu ocazia turneului mondial „The Mayhem Ball”, Lady Gaga a luat, la rândul său, ca și alte vedete americane, poziţie împotriva ICE, poliţia americană pentru imigranţi a lui Donald Trump, şi a metodelor sale, după moartea a doi manifestanţi în Minneapolis.
31 ianuarie 2026
23:50
Oamenii care se luptă cu elefanții: Cum a ajuns un proiect de salvare a animalelor sălbatice să provoace un conflict devastator # Digi24.ro
La granița dintre Zambia și Malawi, elefanții îi calcă în picioare pe fermieri, iar aceștia îi împușcă pe elefanți, după ce un proiect de conservare prost implementat a declanșat unul dintre cele mai devastatoare conflicte între oameni și animale sălbatice din ultimele decenii. Zeci de persoane au murit, recoltele necesare pentru a combate foametea în regiune au fost distruse, iar braconajul este din nou în floare – consecințele nefericite ale unei campanii bine intenționate.
23:50
„Urmăriți penal clienții lui Epstein!”. Ce spune Musk despre noile documente publicate de Departamentul de Justiție în care apare și el # Digi24.ro
Elon Musk a avut comunicări mai ample şi mai cordiale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. Miliardarul este însă unul dintre cei mai vocali susținători ai desecretizării dosarelor Epstein și ai pedepsirii celor vinovați de infracțiuni. Ca o reacție la publicarea noilor documente, Musk a postat mai multe mesaje referitoare la scandalul Epstein.
23:40
Caz șocant în județul Argeș. Un profesor a fost reţinut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii # Digi24.ro
Un profesor în vârstă de 64 de ani a fost reţinut pentru agresiune sexuală asupra unui minor, după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
Acum 24 ore
22:50
Un consilier de-ai premierului slovac demisionează după ce documentele desecretizate dezvăluie că a discutat despre „fete” cu Epstein # Digi24.ro
Un important consilier de-ai premierului slovac Robert Fico a demisionat după ce schimburile sale de mesaje cu infractorul sexual Jeffrey Epstein au fost publicate în ultima serie de documente făcute publice de Departamentul american de Justiție, relatează TVPWorld.
22:40
Poate AI să depisteze mai devreme demența? Rezultatele surprinzătoare ale unui nou studiu # Digi24.ro
Inteligența artificială ar putea ajuta doctorii să depisteze mai devreme declinul cognitiv și posibila demență, potrivit unui nou studiu care arată că un sistem AI poate identifica semne subtile în notele medicale ale pacienților, uneori cu o acuratețe comparabilă sau chiar mai mare decât evaluările făcute de medici, scrie Live Science.
22:20
Un fost ofițer din Cluj este acuzat că ar fi agresat sexual o minoră. Bărbatul, plasat în arest la domiciliu # Digi24.ro
Un fost ofiţer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce a comis, la sfârşitul anului trecut, o agresiune sexuală asupra unei fete de 17 ani. Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului, dar instanţa a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.
22:10
Zelenski anunță că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Kievul aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare.
21:40
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea iarnă de război. Și îl avertizează pe Zelenski # Digi24.ro
Duma de Stat a Rusiei a cerut Moscovei să folosească „arme mai puternice” împotriva Ucrainei, a declarat președintele Dumei, Viacheslav Volodin, în contextul temperaturilor tot mai scăzute din cea mai grea iarnă de război, relatează Kyiv Independent.
21:40
O maşină le-a atras atenţia poliţiştilor din Teleorman. După ce au controlat-o, l-au reținut pe șofer # Digi24.ro
Un bărbat a fost reţinut, sâmbătă, după ce poliţişti rutieri din Teleorman au descoperit în maşina condusă de acesta, care nu era înmatriculată, peste o tonă de peşte şi zeci de plase de pescuit.
21:00
Scandal în Italia, după ce un înger dintr-o bazilică din Roma a fost restaurat să semene cu Giorgia Meloni. Reacția premierului italian # Digi24.ro
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a relatat sâmbătă presa din Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, iar Meloni s-a amuzat de situaţie.
20:50
Emisarii rus și american Kirill Dmitriev și Steve Witkoff au avut sâmbătă discuții în Florida referitoare la Ucraina # Digi24.ro
Emisarii american şi rus, Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, au afirmat că au avut sâmbătă discuţii "constructive" în cursul unei întâlniri în Florida, în cadrul medierii SUA în încercarea de a pune capăt războiului în Ucraina, relatează AFP, preluată de Agerpres.
20:20
„Ne scufundăm”. În Cuba, oamenii au intrat în „modul de supraviețuire”. Presiunile SUA și scumpirile au dus la o criză adâncă # Digi24.ro
Cubanezii resimt tot mai acut efectele unei crize care se adânceşte: pene de curent prelungite, preţuri în creştere la alimente, combustibil şi transport, precum şi teama unei blocade economice tot mai stricte impuse de Statele Unite ale Americii, după avertismentul Washingtonului că va sancţiona ţările care furnizează petrol Cubei, relatează Reuters.
20:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Companiile de stat pot fi restructurate, dar nu prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre restructurarea companiilor de stat, la trei luni de la preluarea mandatului. Ea spune este pentru prima oară, după mulţi ani, când există o acţiune coerentă, coordonată la nivelul guvernului, având ca unic scop analiza şi restructurarea companiilor de stat. Potrivit Oanei Gheorghiu, companiile de stat pot fi restructurate, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi.
20:00
Autoritățile americane investighează suspiciuni că angajații Meta au acces nelimitat la mesajele criptate ale utilizatorilor WhatsApp # Digi24.ro
Autoritățile americane de aplicare a legii investighează acuzațiile aduse de foști contractori ai Meta Platforms Inc. conform cărora personalul Meta ar avea acces la mesajele WhatsApp, în ciuda declarațiilor companiei că serviciul de chat este privat și criptat, potrivit unor interviuri și unui raport al unui agent consultat de Bloomberg News.
19:50
Elon Musk vrea să pună un milion de sateliți în spațiu, pentru a alimenta inteligența artificială # Digi24.ro
Elon Musk vrea să pună un milion de sateliți în spațiu, pentru a alimenta inteligența artificială
19:20
Raed Arafat explică de ce ar trebui România să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale: „Am ajuns în ceasul al 12-lea” # Digi24.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat sâmbătă, în direct la Digi24, că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale trebuie analizată urgent. El a avertizat că „am ajuns la ceasul al 12-lea” și că lipsa unor măsuri ar putea avea un impact social grav asupra generațiilor viitoare. Oficialul a comparat problema rețelelor sociale cu tutunul, reclamele la alcool și jocurile de noroc, subliniind că „copiii au devenit targetul lor”.
18:50
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înainte de noile discuţii de pace de la Abu Dhabi # Digi24.ro
Rusia şi-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunţate în atacurile împotriva infrastructurii energetice, rezultă din raportul Ministerului rus al Apărării dat publicităţii sâmbătă.
18:40
Camera Reprezentanţilor nu a reuşit să adopte legea bugetului până la termenul stabilit la sfârşitul zilei de vineri, 30 ianuarie, marcând începutul unei aşa-zise închideri (shutdown), sau paralizii a guvernului, informează sâmbătă dpa, preluată de Agerpres.
18:30
Ce spune Viktor Orban despre adoptarea unor măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. Economiştii au lansat deja un avertisment # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale şi economice emblematice ale partidului vor fi menţinute, transmite Reuters.
18:20
PSD Bucureşti anunță propunerile pentru conducerea filialelor de la sectoarele 2, 4 şi 6, după ce foștii șefi au demisionat # Digi24.ro
Organizaţia PSD Bucureşti a anunţat sâmbătă propunerile pentru funcţiile de preşedinte ale organizaţiilor Partidului Social Democrat din sectoarele 2, 4 şi 6, ca urmare a demisiilor înaintate de foştii preşedinţi Rodica Nassar (Sector 2), Andrei Trocan (Sector 4) şi Gabriel Mutu (Sector 6).
18:00
Trump a păstrat tăcerea în legătură cu publicarea noii tranșe din dosarele Epstein. Referirile la România din documente # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a postat sâmbătă pentru prima dată pe rețelele de socializare, după publicarea ultimei tranșe din dosarele Jeffrey Epstein, dar nu a fost vorba despre acestea, ci despre acțiunile legate de frontiere și imigranți, scrie Sky News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.