Zilele geroase se văd în facturile la gaze: creșteri cu 30%. Dumitru Chisăliță: „Românii se luptă să-și asigure o temperatură de 21°C”

Imaginați-vă că internetul încetează brusc să funcționeze. Sistemele de plată din magazinul alimentar local nu mai funcționează. Sistemele de sănătate din spitalul regional nu mai funcționează. Instrumentele software de lucru și toate informațiile pe care le conțin dispar. Căutați informații, dar aveți dificultăți în a comunica cu familia și prietenii sau în a obține cele mai recente informații despre ceea ce se întâmplă, deoarece platformele de socializare nu mai funcționează. La fel cum cineva poate deconecta computerul dumneavoastră, este posibil să se închidă și sistemul la care este conectat, scrie Johan Linåker, lector în informatică la Universitatea Lund, în The Conversation.