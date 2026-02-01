Laptele matern este ”aur lichid” pentru sugari, explică dr. Katie Hinde, profesor asociat la Arizona State University
Laptele matern face mult mai mult decât să hrănească un copil, pe lângă grăsimi, proteine, vitamine şi minerale, conţine hormoni, celule stem şi factori imunitari care protejează bebeluşii de agenţi patogeni, a explicat dr. Katie Hinde într-o conferinţă susţinută în Masur Auditorium, al campusului National Institutes of Health (NIH) din Bethesda, statul Maryland, în apropiere de Washington, D.C.
Acum 5 minute
15:10
Argeş: Bărbat reţinut şi apoi plasat sub control judiciar, după ce a dat foc locuinţei soţiei sale, de care e despărţit # News.ro
Un bărbat din judeţul Argeş este anchetat penal pentru comiterea infracţiunii de distrugere prin incendiere, după ce, băut şi gelos, a dat foc unei anexe a locuinţei soţiei sale, de care este despărţit.
Acum 30 minute
14:50
Alcaraz, omagiu pentru Djokovici: Îţi mulţumesc pentru ceea ce faci, pentru că este cu adevărat o sursă de inspiraţie pentru mine # News.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz i-a adus un omagiu lui Novak Djokovici, despre care a spus că este o sursă de inspiraţie, după finala de la Australian în care s-a impus pentru prima oară.
14:50
Acum o oră
14:40
14:30
Djokovici, glumeţ la ceremonia de premiere de la Australian Open: Carlos, eşti atât de tânăr, ca şi mine. Sunt sigur că ne vom vedea des în următorii 10 ani... nu! # News.ro
Novak Djokovici (38 de ani) a fost glumeţ la ceremonia de premiere după Australian Open, unde a pierdut în faţa lui Carlos Alcaraz (22 de ani). Sârbul i-a tranmis un mesaj şi lui Rafael Nadal, aflat în tribune la Melbourne Park.
14:30
Mama băiatului de 13 ani de Timiş, acuzat de crimă: Mă tem de revolta oamenilor/ Nu este vina mea că nu există lege/ Sunt mamă, înţeleg, poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă şi nu mai era poate revoltă # News.ro
Mama băiatului de 13 ani din localitatea timişeană Cenei acuzat de uciderea unui adolescent de 15 ani mărturiseşte că se teme de revolta oamenilor care au ajuns să manifesteze după ce fiul ei a fost lăsat liber, pentru că nu răspunde penal pentru crima la care a participat. „Nu este vina mea că nu există lege” spune femeia, arătând că „poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă şi nu mai era poate revoltă” în toată ţara.
14:20
14:20
Băluţă anunţă un proiect de hotărâre care va fi promovat în CGMB: Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic # News.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă ă PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu. Acesta susţine de asemenea modificarea politicii privind acordarea subvenţiilor pentru căldură în Bucureşti „astfel încât fiecare să plătească în concordanţă cu veniturile pe care le are”.
Acum 2 ore
14:10
La 22 de ani şi 272 de zile, spaniolul Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să se impună la toate cele patru turnee de Grand Slam.
14:10
Zelenski: Noi discuţii trilaterale pentru pace, cu Rusia şi SUA, vor avea loc pe 4–5 februarie, la Abu Dhabi # News.ro
Un nou set de negocieri trilaterale, mediate de Statele Unite, între Ucraina şi Rusia va avea loc în Abu Dhabi, pe 4 şi 5 februarie, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
14:00
13:40
Băluţă: A te plânge a devenit mai nou principala activitate a celor aleşi să ne conducă destinele / De ce consilierii PSD au votat împotriva creşterii tarifelor la transportul public în Capitală # News.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, social-democratul Daniel Băluţă, îl atacă pe primarul general, liberalul Ciprian Ciucu, afirmând că Primăria sectorului 4 a demonstrat că „proiectele mari nu sunt nici vise, nici viziuni, ci realitate, lucruri care, din păcate, sunt străine noii conduceri a Bucureştiului”. Băluţă a explicat şi de ce PSD s-a opus majorării tarifului pentru transportul în comun în Bucureşti: „Ceea ce, din păcate, domnul Ciucu, domnul Bolojan nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg este că românii nu mai suportă starea asta”.
13:40
Incendiu într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din Braşov. Şase persoane, evacuate din apartamentele învecinate # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică, într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din municipiul Braşov. Şase persoane s-au autoevacuat, iar o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale.
13:30
Liverpool: Ibrahima Konate a izbucnit în lacrimi, după ce a marcat la meciul cu Newcastle. Care este motivul - VIDEO # News.ro
La revenirea sa ca titular, fundaşul francez Ibrahima Konaté a marcat al patrulea gol al echipei Liverpool împotriva Newcastle (4-1), în etapa a 24-a din Premier League.
13:30
Ministrul de Interne îl contrazice pe secretarul de stat în MAI Raed Arafat: Problema nu e existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite. Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili # News.ro
Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu îl contrazice pe secretarul de stat în MAI Raed Arafat, care a susţinut că este momentul pentru limitarea ccesului copiilor la reţelele sociale, după modelul altor state, ministrul susţinând că problema nu este existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite. ”Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educaţie socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinţi şi profesori) şi comunicare, îi ajută să navigheze în siguranţă în mediul digital şi să nu cadă pradă instigării sau influenţelor negative din online”, argumentează Predoiu, adăugând că ”interdicţia totală nu face decât să creeze frustrare şi curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecţie”. El subliniază că a făcut aceste precizări strict din perspectivă de avocat, senator şi membru al unui partid care are în „ADN-ul său ideologic” libertatea şi valori conservatoare în general, Ministerul de Interne neavând atribuţia stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare şi acces la informaţie
13:20
Noi descoperiri în cazul rămăşiţelor umane din Slobozia. Poliţiştii au găsit părţi ale unui cadavru în extravilanul oraşului # News.ro
Poliţiştii din Ialomiţa au descoperit, duminică, părţi ale unui cadavru în extravilanul municipiului Slobozia, în continuarea cercetărilor demarate după ce, sâmbătă, au fost semnalate rămăşiţe posibil umane în cartierul Tineretului.
13:20
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminică, potrivit presei de stat, că dacă Statele Unite vor ataca Iranul, confruntarea s-ar transforma într-un conflict regional, pe fondul tensiunilor crescute dintre Washington şi Teheran, transmite Reuters.
Acum 4 ore
13:10
Băluţă: Începând de luni, toate cele 14 noi staţii prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare/ O asociere de firme româneşti a câştigat contractul / Faza de proiectare va dura cel mult 10 luni # News.ro
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că lucrările de proiectare a staţiilor de metrou din cadrul magistralei 4, între Eroii Revoluţiei şi Gara Progresul vor fi realizate exclusiv de companii româneşti, aflate într-o asociere.
12:50
Mult timp s-a considerat că amintirile despre experienţele personale şi accesarea cunoştinţelor generale se bazează pe sisteme diferite din creier. Un studiu recent sugerează însă că această distincţie este mult mai puţin delimitată decât se presupunea, iar diferitele forme de memorie pot fi susţinute de mecanisme comune din creier.
12:30
Patronatele din turism resping ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Irineu Darău: ”Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România” # News.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău. FPTR precizează că nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional. Potrivit federaţiei, turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România.
12:30
Atacantul Ademola Lookman doreşte să părăsească Atalanta încă din vara trecută, după mai multe sezoane de foarte înalt nivel în tricoul echipei din Bergamo.
12:30
Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei, menţionată de sute de ori în documentele Epstein; corespondenţe cu glume obscene şi sfaturi despre pornografie pentru fiul ei # News.ro
Documentele publicate recent de Departamentul Justiţiei din SUA o menţionează de câteva sute de ori pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondenţele lui Jeffrey Epstein. Documentele includ e-mailuri din 2011–2012, în care prinţesa îi cerea părerea lui Epstein în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conţinut sexual explicit şi conversaţii separate în care consilierul ştiinţific al lui Bill Gates făcea aluzii sexuale legate de aceasta.
12:10
PERSPECTIVELE Economiei României în anul 2026 - Partea I – Situaţia actuală, după tumultuosul an 2025 # News.ro
(Analiză realizată de Radu Limpede)
12:10
PERSPECTIVELE Economiei României în anul 2026 - Partea a ll-a – Factorii care pot aduce surpriza pozitivă # News.ro
(Analiză realizată de Radu Limpede)
12:00
Actriţa Catherine O'Hara avea dextrocardie cu situs inversus, adică organele interne erau poziţionate în oglindă faţă de structura normală a corpului # News.ro
Actriţa Catherine O'Hara, care a jucat în „Home Alone”, „Schitt's Creek” şi „Best in Show”, a decedat vineri, la vârsta de 71 de ani. Deşi cauzele exacte ale decesului său nu au fost dezvăluite, ea suferea de o anomalie congenitală rară care afectează mai puţin de o persoană din 10.000.
11:50
Şeful Consiliului de Securitate al Rusiei Serghei Şoigu şi ministrul chinez de Externe Wang Yi vor discuta probleme de securitate în cadrul unei vizite oficiale în China # News.ro
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, a sosit duminică în China, unde se va întâlni cu ministrul chinez de Externe Wang Yi pentru discuţii pe tema securităţii internaţionale şi regionale, au relatat agenţiile ruse, citând Consiliul de Securitate, transmite Reuters.
11:30
Atacantul francez André-Pierre Gignac a primit, sâmbătă, primul său cartonaş roşu, la vârsta de 40 de ani, în timpul victoriei cu 2-1 a echipei sale Tigres de Monterrey în campionatul mexican, pe terenul echipei Leon.
11:30
Campanie a Jandarmeriei Vâlcea pentru conştientizarea riscurilor de dezinformare cu ajutorul imaginilor generate de inteligenţa artificială: Nu lăsaţi un algoritm să vă controleze emoţiile! - VIDEO # News.ro
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea lansează o campanie prin care atrage atenţia asupra riscurilor de dezinformare cu ajutorul imaginilor generate de inteligenţa artificială, prezentând exemple de clipuri generate de AI, în care, aparent, sunt forţele de ordine ale Jandarmeriei şi arătând, totodată, cât de uşor poate fi creat un astfel de clip. Clipul a fost preluat şi pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.
11:20
ANM - Din 2 februarie, gerul se extinde şi cuprinde aproape două treimi din ţară. Noaptea vor fi temperaturi între -20 şi -8 grade - HARTA # News.ro
Meteorologii au acutalizat prognoza, astfel că, după ce de duminică seară până luni dimineaţă gerul cuprinde jumătatea estică a ţării, se extinde, ajungând să se manifeste în aproape două treimi din teritoriul ţării, cu temperaturi care pot ajunge noaptea şi la - 20 de grade Celsius.
11:20
Poliţia de Frontieră - Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei, prinşi la Calafat. Ei se aflau într-o maşină condusă de un român - FOTO # News.ro
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost prinşi la Calafat. Ei se aflau într-o maşină condusă de un român, căruia îi dăduseră sau urmau să îi dea bani pentru a-i transporta la destinaţie, Cei trei aveau documente de solicitanţi de azil eliberate de autorităţile bulgare.
Acum 6 ore
11:10
11:10
Donald Trump: Investiţiile Chinei şi Indiei în petrolul Venezuelei sunt binevenite; India va putea cumpăra petrol din Venezuela în loc de cel iranian # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, la bordul aeronavei Air Force One, că Statele Unite sunt favorabile investiţiilor Chinei şi Indiei în industria petrolieră a Venezuelei, transmite Bloomberg.
10:30
Trump ordonă Departamentului pentru Securitate Internă să nu intervină în protestele din oraşele conduse de democraţi, decât dacă este solicitat ajutor federal # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a ordonat Departamentului pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security) să nu se implice ”sub nicio formă” în protestele din oraşele administrate de democraţi, cu excepţia cazului în care autorităţile locale cer sprijin federal sau dacă sunt ameninţate clădiri ale guvernului federal, transmite Reuters.
10:20
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de juniori de la Australian Open # News.ro
Slovenul Ziga Sesko şi Ksenia Efremova din Franţa au câştigat probele de simplu juniori de la Australian Open, primul grand slam al anului.
10:10
Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea – uneori asta îmi creează probleme: Michael Jackson şi-a detaliat gândurile despre copii într-o înregistrare audio inedită # News.ro
Copiii se îndrăgosteau de personalitatea lui Michael Jackson şi voiau să-l atingă şi să-l îmbrăţişeze – iar „uneori asta crea probleme”, spune regretatul superstar pop american într-o înregistrare audio inedită inclusă într-un nou documentar, relatează The Guardian.
09:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Statele Unite ar putea „ajunge la un acord” în privinţa Cubei.
09:20
Două persoane au fost ucise, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un atac cu drone ruseşti asupra oraşului Dnipro, din estul Ucrainei, a anunţat administraţia regională.
09:20
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a plecat de la Club America din Mexic, după ce copiii săi au fost victime ale rasismului # News.ro
Atacantul francez Allan Saint-Maximin a părăsit, sâmbătă, Club América din Mexic, după ce a denunţat discriminarea rasială suferită de copiii săi în Mexic.
Acum 8 ore
08:50
Iranul declară „teroriste” armatele europene, ca represalii la măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei # News.ro
Iranul consideră armatele europene drept „grupări teroriste”, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, după decizia Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Revoluţiei drept „organizaţie teroristă”.
08:30
2 euro pentru a-ţi pune o dorinţă. Turiştii trebuie să achite o taxă pentru a se apropia de Fontana di Trevi # News.ro
La Roma, unul dintre cele mai emblematice şi fotografiate locuri suferă o schimbare radicală. Începând de duminică, 1 februarie, turiştii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din întreaga lume.
08:20
Şeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles spune că „regretă profund” schimbul de e-mailuri cu Ghislaine Maxwell # News.ro
Casey Wasserman, şeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, a declarat sâmbătă că „regretă profund” e-mailurile din 2003 dintre el şi Ghislaine Maxwell, care au apărut în ultima serie de dosare guvernamentale publicate vineri despre Jeffrey Epstein, informează The Guardian.
08:00
Grupul american de retail Saks Global va închide 62 de locaţii din segmentul său off-price, inclusiv magazinele Saks OFF 5th şi ultimele magazine Neiman Marcus Last Call, în cadrul procesului de restructurare derulat în procedura de faliment, relatează Reuters.
07:40
Şeful Nvidia, Jensen Huang, a confirmat, sâmbătă, că urmează o investiţie „colosală” în OpenAI şi a respins informaţiile potrivit cărora ar exista îndoieli la nivel intern cu privire la apropierea de acest lider al AI generative.
07:20
Producătorul păpuşilor Labubu îşi stabileşte sediul european în capitala britanică, un nou impuls economic obţinut de premierul britanic Keir Starmer în vizita sa în China # News.ro
Compania chineză Pop Mart, producătoarea celebrelor păpuşi Labubu, a ales Londra drept sediu regional pentru Europa şi va deschide încă şapte magazine în Regatul Unit, relatează Reuters.
Acum 12 ore
07:10
De două luni, de când mii de poliţişti federali patrulează în Minneapolis, Ana, Carlos şi fiul lor Luis se închid în casă şi blochează uşa.
07:00
Noutăţile Netflix în februarie - Partea a doua din "Bridgerton 4", seria "Museum of Innoncence" bazată pe romanul omonim al lui Orhan Pamuk, documentarul "Being Gordon Ramsey"/ VIDEO # News.ro
Netflix mizează în luna februarie pe a doua parte din "Bridgerton", sezonul 4, care continuă cu alte patru episoade ale poveştii dintre Benedict şi Sophie; "The Night Agent", sezonul 3, cu agentul Peter în mijlocul unor misiuni cât se poate de complexe; al patrulea sezon din "The Lincoln Lawyer", unde Mickey se confruntă cu provocări neaşteptate şi probleme din trecut.
06:50
Răspunsul SUA va fi „considerabil” în cazul unui acord comercial între Canada şi China, afirmă Trump # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că răspunsul Statelor Unite la un acord comercial între Canada şi China va fi „considerabil”.
06:40
Apa devine noul simbol al luxului în India, pe fondul dezvoltării puternice a pieţei de wellness # News.ro
Într-un magazin gourmet din India, Avanti Mehta organizează o degustare ”în orb”. Nu este vorba despre vin, ci despre apă. Participanţii analizează mineralitatea, salinitatea şi gradul de carbonatare în mostre de apă Evian din Alpii francezi, Perrier din sudul Franţei, San Pellegrino din Italia şi Aava din munţii Aravalli, relatează Reuters.
06:30
Emisarul special al Statelor Unite pentru Irak, Mark Savaya, nu mai ocupă această funcţie - surse # News.ro
Mark Savaya, numit de preşedintele american Donald Trump în funcţia de emisar special pentru Irak în octombrie, nu mai ocupă această funcţie, au indicat surse apropiate situaţiei, citate de Reuters.
06:20
Peste 168.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # News.ro
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruşi ucişi în Ucraina.
