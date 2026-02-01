Trump afirmă că guvernul federal nu va interveni în protestele din orașele conduse de democrați „decât dacă și când ne vor cere ajutorul”
Aktual24, 1 februarie 2026 13:20
Președintele Donald Trump a declarat că i-a cerut Secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, să nu intervină în protestele sau tulburările din orașele conduse de democrați, cu excepția cazului în care oficialii locali solicită în mod formal asistență, pe fondul criticilor privind tacticile dure de aplicare a legii imigrației, potrivit CNN. „I-am dat instrucțiuni Secretarului […]
Acum 5 minute
13:40
Premierul regional spune că Irlanda de Nord ar trebui să organizeze un referendum privind unitatea până în 2030 # Aktual24
Irlanda de Nord ar trebui să organizeze un referendum cu privire la posibilitatea de a deveni parte a unei Irlande unite până în 2030, a declarat premierul Michelle O’Neill. La emisiunea Sunday Morning With Trevor Phillips, Michelle O’Neill a spus că este o oportunitate pentru locuitorii Irlandei de Nord de a „prelua controlul asupra propriului […]
13:40
Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în mesajele lui Epstein. Reacția președintelui, ce i-au spus ”niște oameni foarte importanți” # Aktual24
Președintele Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele aproximativ 3 milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, făcute publice vineri, după ce președintele s-a opus inițial demersului de declasificare. Deși o parte dintre referiri sunt benigne, altele includ acuzații noi, neverificate, la adresa lui Trump de agresiune sexuală, precum și detalii […]
Acum 15 minute
13:30
Avertizare a meteorologilor, vine vreme deosebit de rece în toată România. Unde se va ajunge la minus 20 de grade # Aktual24
Meteorologii au emis, duminică, o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în întreaga ţară, până miercuri dimineaţa. Astfel, în intervalul 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extra-carpatice, geroasă în timpul dimineţilor şi al […]
Acum 30 minute
13:20
Acum 2 ore
12:30
Israelul redeschide, parțial, duminică punctul de trecere Rafah, între Fâșia Gaza devastată de război și Egipt, după luni de îndemnuri din partea organizațiilor umanitare, deși accesul va fi limitat la circulația persoanelor. Zeci de ambulanțe așteaptă pe partea egipteană a graniței pentru a transporta palestinienii care au nevoie de tratamente medicale în Egipt. „În conformitate […]
12:10
Armistițiu în Gaza: Cel puțin 32 de palestinieni uciși în urma unor lovituri aeriene israeliene # Aktual24
Cel puțin 32 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un val de atacuri aeriene israeliene în Fâșia Gaza, potrivit autorităților locale. Agenția de apărare civilă, operată de Hamas, spune că printre cei uciși s-au numărat copii și femei. A adăugat că, într-un atac, elicoptere de luptă au lovit un cort care adăpostea persoane strămutate în […]
12:10
Iran restaurează în ritm rapid facilitățile nucleare de la Isfahan și Natanz, avariate după bombardamentele SUA: Imagini din satelit relevă activități recente # Aktual24
Iranul a început să repare și să acopere clădirile avariate la principalele sale instalații nucleare de la Natanz și Isfahan, după bombardamentele americane și israeliene din iunie 2025. Imagini recente din satelit, difuzate de compania americană Planet Labs PBC, arată că acoperișurile a două clădiri distruse au fost reconstruite – primul semn major de activitate […]
12:10
ISW: Rusia a anexat de facto Belarusul și îl folosește pentru a se pregăti pentru un război cu NATO # Aktual24
Analiștii ISW susțin că Rusia a anexat de facto Belarusul. Rusia ar putea folosi Belarusul pentru a invada spațiul aerian polonez și lituanian ca parte a eforturilor sale „de fază zero” de a crea condiții informaționale și psihologice pentru pregătirea unui potențial război cu NATO. Rusia a anexat de facto Belarusul. Acest lucru este afirmat […]
Acum 4 ore
11:40
Departamentul de Securitate Internă al SUA îi îndeamnă pe americani să denunțe imigranții ilegali pentru a avea chirii și prețuri la locuințe mai mici # Aktual24
Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS) a postat un mesaj pe contul său oficial, @DHSgov, de pe rețeaua socială X, care a provocat un val uriaș de reacții și acuzații de propagandă extremistă. „Vrei locuințe accesibile? Ajută-ne,raportând imigranții ilegali din zona ta. Sună la 866-DHS-2-ICE. Dacă ești un imigrant ilegal, îți poți controla plecarea […]
11:30
Peste 120 de persoane au murit în urma mai multor atacuri sinucigașe și armate în Pakistan, au declarat oficialii # Aktual24
Armata pakistaneză a declarat sâmbătă că mai multe atacuri sinucigașe și cu arme de foc comise de „teroriști” în provincia Balochistan, din sud-vest, au ucis 33 de persoane, inclusiv civili, în timp ce forțele de securitate care au răspuns la violențe au ucis 92 de atacatori. Analiștii au descris-o drept cea mai sângeroasă zi pentru […]
11:10
Donald Trump susține că noile documente din dosarele Epstein îl „absolvă” complet: „Mi s-a spus de oameni foarte importanți că e opusul a ce spera stânga radicală” # Aktual24
Președintele Donald Trump a reacționat public pentru prima dată la eliberarea a peste trei milioane de pagini noi din dosarele Jeffrey Epstein, susținând că documentele nu doar că îl exonerează de orice implicare în activitățile ilegale ale finanțatorului condamnat, ci reprezintă exact contrariul a ceea ce așteptau criticii săi din „stânga radicală”. Declarația a fost […]
10:50
Iranul afirmă că, în prezent, consideră armatele statelor din Uniunea Europeană drept grupări teroriste # Aktual24
Președintele parlamentului iranian a declarat că Republica Islamică consideră acum toate forțele armate ale Uniunii Europene drept grupuri teroriste, atacând violent după ce blocul a declarat Garda Revoluționară paramilitară a țării drept grupare teroristă din cauza reprimării sângeroase a protestelor la nivel național. Anunțul făcut duminică de Mohammad Bagher Galibaf, un fost comandant al Gărzii, […]
10:50
Presshub: Cum ar fi fost ofertată procuroarea Laura Deriuș înainte de „Justiția Capturată” și cine ar fi intermediat propunerea # Aktual24
Procuroarea Laura Deriuș a declarat, la B1 TV, că, înainte cu o lună să apară materialul „Justiția Capturată” a jurnaliștilor de la Recorder, a fost ofertată cu o funcție de conducere la nivel de Parchetul General (PG). Propunerea de funcție ar fi venit cu condiția să nu critice sistemul judiciar în documentarul colegilor de la […]
10:40
Următorul ministru al Educației ar putea fi Daniel Breaz, fost ministru interimar în guvernul Dăncilă, apropiat al lui Liviu Dragnea și trecut acum la PNL # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan și-a extins interimatul la Ministerul Educației și Cercetării peste termenul anunțat inițial (finalul lunii ianuarie 2026), după ce nu a reușit să convingă personalități de calibru din mediul academic să preia funcția. Potrivit surselor din conducerea PNL citate de EduPedu, Bolojan nu oferă mandat real și susținere politică pentru reforme profunde. Orice […]
10:40
SUA: Cinci răniți, printre care și un copil de 6 ani, la o paradă de Mardi Gras din Louisiana # Aktual24
Un atac armat la o paradă din statul american Louisiana a lăsat cinci persoane rănite, inclusiv un copil de 6 ani, a declarat biroul șerifului. Un copil de 6 ani și alte patru persoane au fost rănite sâmbătă, în statul american Louisiana, în urma unor focuri de armă în timpul unei parade într-un oraș mic, […]
10:10
Taurina din băuturile energizante încurajează apariția unor forme agresive de leucemie. Tot mai mulți adolescenți și chiar copii din România consumă astfel de băuturi # Aktual24
Un ingredient comun în băuturile energizante și suplimente alimentare – taurina – ar putea accelera progresia unor forme agresive de leucemie, conform unor studii recente efectuate la Wilmot Cancer Institute, University of Rochester (SUA). Cercetările, conduse de dr. Jeevisha Bajaj, arată că taurina nu provoacă cancer la persoanele sănătoase, dar „hrănește” celulele stem leucemice deja […]
Acum 6 ore
09:40
Imperiul sexual al lui Epstein, creat sub îndrumarea KGB și apoi a lui Putin personal: miliardarul voia să fugă la Moscova, dar a fost împiedicat în ultima clipă # Aktual24
Noi dezvăluiri șocante din peste trei milioane de documente legate de Jeffrey Epstein întăresc convingerea analiștilor că pedofilul american condamnat conducea cea mai mare operațiune de „capcană cu miere” din lume, în slujba KGB-ului rusesc. Potrivit surselor din serviciile de informații americane și britanice citate de Daily Mail, Epstein procura femei – adesea tinere rusoaice […]
09:10
Nazist adevărat: Fostul lider al ICE, Greg Bovino, a făcut remarci batjocoritoare la adresa unui procuror de origine evreiască # Aktual24
Gregory Bovino, fostul comandant al ICE, în prezent retrogradat din funcție, ar fi făcut remarci batjocoritoare la adresa credinței evreiești a procurorului federal Daniel N. Rosen, în timpul unei conferințe telefonice cu mai mulți avocați din Departamentul Justiției, susțin surse citate de cotidianul The New York Times. Potrivit ziarului, incidentul s-ar fi petrecut pe 12 […]
08:40
Agenți AI autonomi și-au creat propria rețea socială și propria religie și discută despre „epurarea totală” a oamenilor # Aktual24
Pe 30 ianuarie 2026, o platformă numită Moltbook a apărut brusc în atenția lumii tech. Nu este o rețea socială obișnuită – aici oamenii nu postează, nu dau like și nu comentează. Moltbook este un spațiu exclusiv pentru agenți AI autonomi, un fel de Reddit construit special pentru modele de limbaj mari (LLM) precum Grok, […]
08:10
Donald Trump amenință Canada cu tarife de 100% dacă va încheia un acord comercial cu China # Aktual24
Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dură împotriva Canadei, declarând că Statele Unite ar putea impune un tarif vamal de 100% asupra tuturor bunurilor importate din Canada dacă Ottawa finalizează un acord comercial cu China. Mesajul, postat de Trump pe platforma sa de socializare și citat de Associated Press, a escaladat tensiunile comerciale […]
Acum 24 ore
23:40
Laude la adresa Moscovei din partea emisarului SUA după întânirea cu trimisul lui Putin: ”Rusia se străduieşte să lucreze pentru pacea în Ucraina” # Aktual24
Emisarii american şi rus, Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, au afirmat că au avut sâmbătă discuţii „constructive” în cursul unei întâlniri în Florida, în cadrul medierii SUA în încercarea de a pune capăt războiului în Ucraina, relatează AFP, citată de Agerpres. „Suntem încurajaţi de această reuniune care arată că Rusia se străduieşte să lucreze pentru […]
23:10
Cât de repede te îngrași și revii la greutatea inițială după ce renunți la medicamentele pentru slăbit # Aktual24
Medicamentele pentru slăbit, în special cele din clasa GLP-1, au revoluționat tratamentul obezității și al supraponderabilității. Substanțe precum semaglutida și tirzepatida, cunoscute sub denumiri comerciale diverse precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro sau Zepbound, au demonstrat o eficiență remarcabilă în reducerea greutății corporale și în îmbunătățirea parametrilor metabolici. Ele acționează prin imitarea unui peptid asemănător glucagonului, care […]
22:30
Fotomodele românce în rețeaua lui Epstein. Mesaj dat publicității de Departamentul de Justiție: ”Am o bună prietenă, fostă fotomodel de nivel înalt din România, dacă poţi găsi ceva pentru ea” # Aktual24
În documentele date publicității de Departamentul de Justiție al SUA legate de rețeaua lui Jeffrey Epstein apar și numeroase referiri la persoane de origine română. Într-unul din mesajele sale, Epstein încearcă să-i găsească de lucru la Londra unei ”bune prietene, fostă fotomodel de de nivel înalt din România”. Astfel, pe 11 mai 2010, Epstein trimitea […]
22:10
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat că ţara sa ar putea include armatele ţărilor membre ale Uniunii Europene pe lista grupărilor teroriste, ca răspuns la includerea Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) pe lista UE cu „organizaţii teroriste” de către blocul comunitar joi, potrivit EFE, citată de Agerpres. „Am putea include armatele europene pe […]
21:50
Ministrul Pîslaru: ”Celor de la PSD care îl fac în toate chipurile pe Ilie Bolojan ar trebui să le crape obrazul” # Aktual24
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a criticat Partidul Social Democrat pentru modul în care abordează guvernarea, afirmând că formaţiunea face parte din Executivul condus de Ilie Bolojan, dar, în acelaşi timp, critică public măsurile adoptate de Guvern. ”Pentru toţi cei care îl fac în toate chipurile, chiar partenerii de coaliţie, mesajul meu este […]
21:40
Incident Rusia-NATO: Avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au interceptat aeronave rusești Su-30 în regiunea Mării Baltice # Aktual24
Avioane de vânătoare F-18M ale Forțelor Aeriene Spaniole au interceptat aeronave rusești Su-30SM și Su-30SM2 în regiunea Mării Baltice, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană, acționând de la baza aeriană Šiauliai din nordul Lituaniei. Potrivit informațiilor difuzate de Military Watch, aeronavele spaniole au identificat avioanele rusești care zburau în spațiul aerian internațional, în apropierea […]
21:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu enervează iar PSD-ul: ”Acest Guvern a fost nevoit să repare casa şi să facă curăţenie după ce, în ultimii ani, decizii greşite şi lipsa de responsabilitate au lăsat robinetul deschis” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că, la trei luni de la preluarea mandatului, activitatea sa în Guvern a început „cu fundaţia”, prin analize şi pregătirea unor măsuri menite să asigure reforme durabile, în special în ceea ce priveşte companiile de stat. „Azi se împlinesc 3 luni de când am devenit membră a Guvernului. Sunt conştientă de […]
20:40
SUA avertizează trupele Iranului să nu se joace cu focul: ”Armata SUA are cea mai bine antrenată şi letală forţă din lume” # Aktual24
SUA au avertizat vineri Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) că „nu vor tolera acţiuni riscante” în Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a anunţat un exerciţiu naval de două zile cu muniţie reală în această zonă, potrivit dpa, citată de Agerpres. Forţele militare ale SUA nu vor tolera manevre „riscante”, cum ar fi survoluri deasupra navelor […]
20:20
Scandalul Epstein are efecte și în Slovacia. Un important consilier al premierului pro-rus Robert Fico a demisionat. Serghei Lavrov apare și el în acest context # Aktual24
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a acceptat sâmbătă demisia consilierului său pentru securitate națională, Miroslav Lajčák, după ce numele acestuia a apărut în documente recent făcute publice de autoritățile americane, în cadrul anchetei privind activitățile lui Jeffrey Epstein, potrivit presei internaționale. Demisia a survenit în urma publicării, vineri, de către U.S. Department of Justice, a peste […]
20:10
SUA și Rusia, la un pas de o nouă cursă a înarmărilor nucleare. Ascensiunea Chinei complică ecuația globală # Aktual24
Statele Unite și Rusia se află în pragul unei noi curse a înarmărilor nucleare, pe fondul expirării ultimului tratat major de control al armelor rămas în vigoare. Acordul New START urmează să expire pe 5 februarie, iar absența unei înțelegeri privind prelungirea sau înlocuirea sa ar elimina, pentru prima dată de la Războiul Rece, orice […]
19:40
Imperiul tehnologic construit de Elon Musk ar putea intra într-o nouă etapă de consolidare strategică. SpaceX analizează posibilitatea unei fuziuni fie cu Tesla Inc., fie cu compania de inteligență artificială xAI, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. Mișcarea ar semnala intenția miliardarului de a-și integra mai strâns afacerile, într-o viziune unificată care îmbină spațiul, inteligența artificială […]
19:20
Craiova și Doljul, raiul fugarilor. Șapte persoane care fugeau de pușcărie au fost prinse într-o singură zi de polițiștii doljeni # Aktual24
O persoană urmărită internaţional şi alţi şase fugari care se sustrăgeau de la efectuarea pedepselor cu închisoarea au fost reţinuţi în ultimele 48 de ore de poliţiştii din judeţul Dolj, în cadrul unei acţiuni pentru depistarea persoanelor urmărite. Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii au depistat şase persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare […]
19:10
Negociatorii Rusiei și-au cerut scuze ucrainenilor după atacurile asupra Odesei și asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov # Aktual24
Negociatorii ruși și-au cerut scuze în privat față de omologii ucraineni, după ce atacurile recente asupra Odesei și asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov au provocat moartea a șase persoane, potrivit Kyiv Post. Un consilier al președinției ucrainene a precizat că aceste atacuri au avut loc în ciuda unei pauze informale a ostilităților, […]
19:10
Trupa lui Băluță. Cine sunt noii lideri PSD de sectoare cu care Băluță vrea ”să redresăm Bucureştiul” # Aktual24
Președintele PSD Bucureşti, Daniel Băluță, a anunţat, sâmbătă, propunerile pentru conducerea interimară a filialelor PSD din sectoarele 2, 4 şi 6, după demisiile înaintate de foştii preşedinţi Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu. Demisiile au venit după eșecul rușinos al lui Băluță la alegerile recente din Capitală. Potrivit unui comunicat al PSD București, în […]
19:00
Israelul neagă orice implicare. Șir de explozii în mai multe oraşe din Iran, cea mai puternică a fost în oraşul-port Bandar Abbas – VIDEO # Aktual24
O explozie puternică a zguduit, sâmbătă, oraşul-port Bandar Abbas, din sudul Iranului, fiind semnalate ulterior informaţii privind alte explozii în diferite zone ale ţării. Potrivit informaţiilor oficiale, deflagraţia s-a produs într-o clădire cu opt etaje, unde etajele inferioare au fost grav avariate, iar ferestrele au fost sparte în întreg imobilul. Organizaţia pentru Managementul Crizelor din […]
18:50
Decizia lui Donald Trump care riscă să lase Ucraina în frig: ajutorul energetic de 250 de milioane de dolari, blocat de haosul birocratic din SUA # Aktual24
O decizie luată de administrația Donald Trump a pus sub semnul întrebării un ajutor crucial promis Ucrainei de Statele Unite, în valoare de 250 de milioane de dolari, într-un moment critic pentru securitatea energetică a țării devastate de război. Oficiali americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați deoarece fondurile, aprobate în timpul […]
18:10
Popularitatea noii linii iPhone a dus la un trimestru record pentru Apple în timpul sezonului de sărbători de anul trecut. Compania a obținut un profit net de peste 42 de miliarde de dolari (aproape 35,2 miliarde de euro) în trei luni, reprezentând o creștere de aproape 16% față de anul precedent. Veniturile trimestriale au crescut, […]
17:40
Indignare în Franța: Compania Capgemini, acuzată că devine „complice activ” în operațiunile ICE # Aktual24
O controversă majoră zguduie Franța după ce a ieșit la iveală că o filială a uneia dintre cele mai mari companii de tehnologie din țară a semnat un contract cu agenția americană ICE, implicată în localizarea și expulzarea migranților. Legiuitorii francezi cer acum explicații și transparență, denunțând o implicare care ridică serios probleme de etică […]
17:10
Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai agresive și letale tipuri de cancer, fiind adesea diagnosticat în stadii avansate, când opțiunile de tratament sunt limitate, iar supraviețuirea medie la cinci ani este sub 10 %. Cu toate acestea, cercetările recente aduc o rază de speranță: o combinație inovatoare de trei medicamente pare să poată opri progresia […]
16:40
Val de critici din partea magistraților americani. ICE este acuzată de încălcarea Constituției # Aktual24
Judecători federali din Statele Unite ridică vocea împotriva Agenției pentru Imigrație și Control Vamal (ICE), acuzând-o că sfidează în mod repetat ordinele instanțelor în cadrul politicilor agresive de deportare promovate de administrația Trump. Timp de un an, magistrații care au monitorizat agenda de deportări a administrației Trump au emis avertismente cu privire la posibile încălcări […]
16:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o informare de vreme geroasă, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în toată ţara până miercuri, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, începând de sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineaţa şi noaptea […]
15:40
Ce cadouri a primit președintele Dan în 2025: obiecte din porţelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare şi chiar o cravată # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a primit anul trecut cadouri cu prilejul unor acţiuni de protocol, care au intrat în Patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale, constând în tablouri, fotografii, albume, cărţi, obiecte din porţelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare şi chiar o cravată. Administraţia Prezidenţială a dat publicităţii sâmbătă Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni […]
15:10
Stolojan, fost premier: ”Am o treime din pensia unui judecător și am avut numai funcții de conducere o lungă perioadă de timp” # Aktual24
Fostul prim-ministru Theodor Stolojan, fost lider al PNL, a declarat că pensia pe care o primește, bazată pe contributivitate, reprezintă aproximativ o treime din pensia unui magistrat, deși a contribuit pe parcursul întregii sale activități profesionale, în care a ocupat, în mare parte, funcții de conducere. Theodor Stolojan a vorbit, vineri seară, la B1 Tv, […]
14:40
Dosarul Epstein: E-mailurile dezvăluie contacte mai apropiate între Elon Musk și Jeffrey Epstein decât se știa # Aktual24
Noile documente publicate în dosarul Epstein arată că Elon Musk și controversatul finanțator Jeffrey Epstein au avut contacte mai apropiate decât recunoscuse anterior CEO-ul Tesla, relatează The Guardian. Schimburile de e-mailuri din 2012 și 2013 relevă discuții aparent amicale despre planuri de vizită a lui Musk pe insula lui Epstein, Little St James. În documente, […]
14:10
Şapte instituţii şcolare şi nouă instituţii publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conţinând ameninţări cu bombă în limba ucraineană, a făcut cunoscut departamentul de comunicare al poliţiei naţionale ungare (ORFK), informează MTI, citată de Agerpres. Amenințările ar putea fi parte din strategiile de campanie electorală ale lui Viktor Orban, care face eforturi de […]
14:00
Ministrul Dragoş Pîslaru explică plastic absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la Davos: ”Era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă” # Aktual24
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a explicat absenţa preşedintelui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos, arătând că şeful statului nu a fost singurul lider la nivel înalt care nu a participat la eveniment, la care a fost prezent inclusiv preşedintele Donald Trump. „Cred că prezenţa preşedintelui a fost un […]
13:50
Sistemul energetic al Republicii Moldova, oprit de urgență din cauza avariilor din Ucraina produse de atacurile Rusiei # Aktual24
Sâmbătă, Republica Moldova a fost nevoită să oprească de urgență sistemul său energetic din cauza problemelor majore apărute în rețeaua electrică a Ucrainei, a anunțat Ministerul Energiei de la Chișinău, citat de Reuters. Tensiunea a scăzut pe o linie electrică importantă, însă curentul a fost deja restabilit în mai multe localități, iar autoritățile continuă eforturile […]
Ieri
13:40
Un englez în vârstă de 22 de ani a realizat un documentar de 20 de minute în care analizează singurătatea cu care se confruntă Generația Z. El a declarat pentru BBC că pandemia de Covid-19 a „cauzat o mulțime de probleme” pentru o generație conectată digital, dar izolată social. De asemenea a spus că producția […]
12:50
Vaticanul lse pregătește, discret, să deschidă un bistro pe terasa din vârful Bazilicii Sfântul Petru, a informat ziarul Il Messaggero citat de ANSA. Cotidianul din Roma a precizat că localul va fi amenajat într-o structură existentă pe terasă, lângă statuile apostolilor, care a fost folosită anterior pentru depozitarea materialelor folosite de angajații bazilicii. Vaticanul și-ar […]
12:10
Legendarul chitarist Brian May anunță că trupa Queen nu va mai concerta în SUA: „America a devenit un loc periculos” # Aktual24
Brian May, legendarul chitarist al trupei Queen, a declarat recent că nu vede formația cântând în Statele Unite în viitorul apropiat, invocând motive de siguranță și contextul tensionat din țară. „America a devenit un loc periculos în momentul de față, așa că trebuie să ții cont de asta. Este foarte trist pentru că simt că […]
