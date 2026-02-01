Trump afirmă că guvernul federal nu va interveni în protestele din orașele conduse de democrați „decât dacă și când ne vor cere ajutorul”

13:40

Un englez în vârstă de 22 de ani a realizat un documentar de 20 de minute în care analizează singurătatea cu care se confruntă Generația Z. El a declarat pentru BBC că pandemia de Covid-19 a „cauzat o mulțime de probleme” pentru o generație conectată digital, dar izolată social. De asemenea a spus că producția […]