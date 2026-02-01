Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei? Firele care duc de la Iulia Timoșenko până la cabinetul luo Zelenski

17:10

Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai agresive și letale tipuri de cancer, fiind adesea diagnosticat în stadii avansate, când opțiunile de tratament sunt limitate, iar supraviețuirea medie la cinci ani este sub 10 %. Cu toate acestea, cercetările recente aduc o rază de speranță: o combinație inovatoare de trei medicamente pare să poată opri progresia […]