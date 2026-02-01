Atacuri rusești în Ucraina. Patru morți și 21 de răniți în ultimele 24 de ore
Newsweek.ro, 1 februarie 2026 13:20
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au provocat moartea a patru persoane și rănirea a 21, inclusiv ...
Acum 5 minute
13:40
Patronatele solicită scuze de la ministrul Darău. Resping etichetarea operatorilor din turism ca evazionişti # Newsweek.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a reacţionat duminică la declaraţiile ministrulu...
Acum 30 minute
13:20
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au provocat moartea a patru persoane și rănirea a 21, inclusiv ...
Acum o oră
13:00
Cetățeni din Iran, Turcia şi Maroc, prinși la Calafat în mașina unui român. Voiau să ajungă în vestul Europei # Newsweek.ro
Trei cetăţeni din Iran, Turcia şi Maroc care voiau să ajungă în state din vestul Europei au fost pri...
Acum 2 ore
12:40
Donald Trump vrea un Arc de Triumf în Washington: „Aș vrea să fie cel mai mare dintre ele” # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit sâmbătă, cu jurnaliștii, la bordul Air Force One, despre id...
12:20
Trei români, prinși cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate pe Aeroportul Otopeni # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră au prins trei cetățeni români care veneau din Emiratele Arabe Unite și aveau...
12:00
România, în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime din UE. Cine își plătește angajații mai puțin ca noi # Newsweek.ro
România se află în topul țărilor din UE cu cele mai mici salarii minime. Doar două țări își plătesc ...
11:50
Alertă meteo de ultimă oră. Din 2 februarie gerul se extinde în România. Temperaturi de -20 de grade Celsius # Newsweek.ro
Din 2 februarie, gerul se extinde şi cuprinde aproape două treimi din ţară, anunță meteorologii. Noa...
Acum 4 ore
11:40
Câți bani pierd la salariu angajații care își iau concediu medical? Cine sunt cei mai afecați? # Newsweek.ro
Plata salariilor medicale se schimbă începând cu 1 februarie. Prima zi nu va mai fi plătită iar din ...
11:20
A fost concediată la 69 de ani de la slujba ei la multinațională. Apoi a luat o decizie neașteptată # Newsweek.ro
O femeie a fost concediată la vârsta de 69 de ani de la slujba ei la multinațională. Nu și-a mai găs...
11:10
Horoscop 1-7 februarie. Săptămână de foc pentru Leu. Berbec- iubire, Taur - probleme, Rac- bani # Newsweek.ro
Pe data de 3, Uranus, planeta revoluției, își încheie mișcarea retrogradă în Taur, adăugând o energi...
10:50
A intrat în vigoare măsura care lovește în bolnavii care au nevoie de concediu medical. Prima zi, neplătită # Newsweek.ro
Începînd cu 1 februarie, intră în vigoare măsura privind concediile medicale ale românilor. Mai exac...
10:40
O ingineră de 27 de ani a fost concediată deși avea performanță: „Am avut o presimțire. Apoi am primit e-mail” # Newsweek.ro
O tânără în vârstă de 27 de ani a fost concediată deși făcea performanță la locul de muncă. S-a anga...
10:30
Facturi la gaze în ianuarie 2026, cu până la 30% mai mari. Cât plătești pentru un apartament de 3 camere? # Newsweek.ro
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță a explicat de ce facturile la gaze în luna ianuarie sunt extre...
10:10
Economia Ungariei se clatină, Orban spune că nu va fi austeritate dacă va câștiga alegerile. „Minciună!” # Newsweek.ro
Economia Ungariei se clatină, economiștii afirmă că oricine va câștiga alegerile din aprilie 2026 va...
10:00
Poliția vrea să crească siguranța în școlile din România. Ce au învățat 80.000 de elevi timp de o săptămână? # Newsweek.ro
Aproape 80.000 de elevi au participat, în ultima săptămână la acțiuni de prevenire a violenței în șc...
Acum 6 ore
09:40
Degustările de apă premium, noua fiță în turismul de lux, în contextul exploziei pieței de wellness # Newsweek.ro
În contextul exploziei pieței de wellness, degustările de apă premium sunt, se pare, noua fiță în tu...
09:10
Dosarul Epstein: Un consilier al premierul Fico, fost ministru, și-a dat demisia. Ce informații au apărut? # Newsweek.ro
Declasificarea a peste 3 milioane de documente din Dosarul Epstein de către Departamentul de Justiţi...
09:00
1 februarie 2026. De astăzi, dacă vrei să vezi de aproape Fontana di Trevi, plătești o taxă de 2 € # Newsweek.ro
De astăzi, 1 februarie 2026, dacă vrei să vezi de aproape celebra Fontana di Trevi din Roma, plăteșt...
08:40
Povestea unei familii de imigranți din Minneapolis: De 2 luni stă în casă. Copiii dau SMS să intre. „E inuman” # Newsweek.ro
Operaţiunea „Metro Surge” lansată de administraţia Trump în Minneapolis pentru combaterea imigrației...
08:10
Care sunt cele 5 „drumuri ale morții” unde se petrec cele mai multe accidente în România. Ce au în comun? # Newsweek.ro
Într-un răspuns pentru Newsweek România, Inspectoratul General al Poliției a spus care sunt principa...
08:00
Amendă 100.000 lei pentru românii care își construiesc un solar în grădină. De ce se contruiește în februarie? # Newsweek.ro
Amendă de până la 100.000 de lei pentru românii care își construiesc un solar fără autorizație. Mulț...
07:50
Cât timp rezistă ardeii umpluți la frigider. Verifică mirosul și gustul. Poți să-i congelezi? # Newsweek.ro
Cât timp rezistă ardeii umpluți la frigider. Verifică mirosul și gustul. Poți să-i congelezi? Ardeii...
Acum 8 ore
07:40
Cum îți dai seama dacă ești o femeie norocoasă în dragoste. Semnul care îți arată că ai ales un soț perfect # Newsweek.ro
Cum îți dai seama dacă ești o femeie norocoasă în dragoste. Semnul care îți arată că ai ales un soț ...
07:30
Cum să-ți alegi planta Feng Shui în funcție de zodie. Îți schimbă energia în casă, aduce noroc și bani # Newsweek.ro
Plantele Feng Shui nu sunt doar elemente decorative, ci adevărați amplificatori de energie. Află cum...
07:20
Un copil și-a imaginat cum va fi in viitor. Scrisoarea i-a fost găsită în spatele unei canapele. Ce scria? # Newsweek.ro
O scrisoare găsită în spatele unei canapele ce urma să fie renovată arată cum o fetiță de 11 ani și-...
07:10
Horoscop 2 februarie. Luna în Leu aduce o zi imprevizibilă Gemenilor. Taurii, risc de accidente # Newsweek.ro
Horoscop 2 februarie. Luna în Leu aduce o zi imprevizibilă Gemenilor. Taurii, risc de accidente. Rut...
06:40
Cum au ajuns la Înalta Curte pensionarii care au cerut eliminarea CASS la pensie? Miza: 1.000.000.000€ # Newsweek.ro
Înalta Curte va judeca, cel mai probabil, o speță care poate deshide ușa spre eliminarea CASS la pen...
Acum 12 ore
03:30
Ce oraș deține cel mai vechi plan urban cunoscut din spațiul românesc, de peste 300 de ani # Newsweek.ro
Iașul devine, în urma unor cercetări recente, orașul cu cel mai vechi plan cunoscut din istoria prov...
Acum 24 ore
22:00
Taiwan instalează lansatoare de rachete HIMARS împotriva Chinei. România și-a luat HIMARS de 1.500.000.000$ # Newsweek.ro
Armata taiwaneză va instala probabil lansatoare de rachete HIMARS fabricate în SUA pe insulele perif...
21:00
Zi decisivă pentru 2.800.000 pensionari. Ministrul muncii anunță ce bani se dau în plus la pensie în 2026 # Newsweek.ro
Duminică este zi decisivă pentru pensionari. Ministrul muncii Florin Manole va propune mâine PSD cre...
20:50
Președintele Iranului acuză SUA, Israelul și Europa că au alimentat protestele violente # Newsweek.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat sâmbătă SUA, Israelul și Europa că profită de criza ...
20:40
Ce SMS-uri și fotografii nu ar trebui stocate pe telefon: escrocii vânează aceste date # Newsweek.ro
În zilele noastre, smartphone-ul altcuiva poate deveni o mină de aur pentru escroci dacă conține inf...
20:20
Protest la Milano faţă de prezenţa ICE la Jocurile Olimpice de iarnă. Sute de manifestanţi au protes...
20:00
Ascuns adânc în zonele sălbatice ale statului australian Victoria se află Licola, un orăşel minuscul...
19:50
PSD București a anunțat, sâmbătă, propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizațiilor din ...
19:40
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înainte de noile discuţii de pace de la Abu Dhabi # Newsweek.ro
Rusia şi-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunţate în atacurile împ...
19:20
Blackout în Republica Moldova. Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie # Newsweek.ro
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru aj...
19:10
Închiderea parțială a Guvernului SUA începe, din cauza lipsei de finanțare, în ciuda acordului cu Senatul # Newsweek.ro
Închiderea, e drept, parțială, deocamdată, a Guvernului SUA, începe, din cauza lipsei de finanțare, ...
19:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la trei luni de mandat: "Am început să săpăm, să punem bazele" # Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară, la trei luni de mandat, că a început cu fundaţia şi au început...
18:50
Există o combinaţie de trei medicamente care opresc împreună cancerul pancreatic. Cum funcţionează lucrurile? # Newsweek.ro
Există o combinaţie formată din trei medicamente, care opreşte cancerul pancreatic. Cum funcţioneaz...
18:30
În Rețeaua Epstein existau oameni cu conexiuni în România, care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale # Newsweek.ro
În Rețeaua Epstein de infracţionalitate existau oameni cu conexiuni în România, care făceau rost de ...
18:10
PSD București, în schimbare. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu, la sectoarele 2, 4 și 6 # Newsweek.ro
PSD București, în schimbare. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu, la sectoarele...
18:00
Premierul Ungariei, Viktor Orban, respinge ideea că ar fi nevoie să se ia unele măsuri de austeritat...
17:40
Un heruvim de pe o frescă restaurată la Roma pare să aibă faţa Giorgiei Meloni. Cum este posibil? # Newsweek.ro
Un heruvim de pe o frescă restaurată, de la o bazilică din Roma, pare să aibă faţa Giorgiei Meloni, ...
17:00
Planta periculoasă pe care nu este bine să o ai în casă. Are tulpina și frunzele toxice. Cum sunt semințele? # Newsweek.ro
Planta periculoasă pe care nu este bine să o ai în casă. Unele plante de apartament arată frumos, da...
16:40
16:10
Ministrul muncii anunță creșterea pensiilor. Despre ce sume e vorba, dacă acum ai între 1.300 și 6.000 lei? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a anunțat că nu există niciun motiv pentru ca pensiile să nu fie ind...
16:00
Blue Origin şi-a suspendat lansările spaţiale turistice pentru a se concentra asupra prorgamului selenar # Newsweek.ro
Compania spaţială americană Blue Origin, a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a anunţat vineri că va s...
15:40
Un coş de fum deteriorat a provocat sâmbătă un incendiu la o casă din Petroşani, a anunţat Inspector...
15:20
Cel puţin zece membri ai forţelor de securitate, cinci civili şi aproape 60 de rebeli au fost ucişi ...
