Bihorel: La Bratca profesorii au voie să vorbească doar în șoaptă

19:40

Aleșii bihorenilor au aprobat, în cea mai recentă reuniune, depunerea unui proiect de accesare a unor fonduri europene pentru înființarea unui Centru de Orientare Școlară și Profesională și a unui Centru de Agrement/Tabără pentru tineret, într-o localitate de lângă orășelul Vașcău. Locul a fost ales pentru că aici are un teren Consiliul Județean Bihor, iar în zonă sunt mai multe obiective turistice pe care le-ar putea vizita viitorii oaspeți ai taberei școlare.