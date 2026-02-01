Norvegia: Cel mai mare scandal regal din epoca contemporană
Ziarul Financiar, 1 februarie 2026 13:45
Norvegia: Cel mai mare scandal regal din epoca contemporană
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:15
13:00
Acum 2 ore
12:45
12:45
Acum 4 ore
11:30
11:15
11:15
11:15
Trump vorbeşte despre un mare acord petrolier cu China şi ameninţă Canada cu tarife dure # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că Washingtonul ar „primi cu braţele deschise” China dacă ar dori să cumpere petrol american şi că cele două ţări ar putea încheia „un acord grozav”, avertizând totodată Canada că va impune tarife substanţiale în cazul în care va semna un acord cu Beijingul.
11:15
10:45
10:15
Acum 6 ore
09:45
09:00
08:30
Acum 8 ore
07:45
Acum 24 ore
22:45
22:30
22:30
22:30
Rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu: România poate deveni un pol regional de tehnologie şi inovaţie # Ziarul Financiar
Rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu, afirmă că bugetul educaţiei şi cercetării pentru 2026 va influenţa „direct şi imediat” numărul locurilor de muncă bine plătite din România.
21:30
Cine este Adrian Neţu director de vânzări ASBIS România, un business de aproape 300 mil. lei, un dezvoltator de soluţii şi servicii IT pentru pieţe din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. Una dintre lecţiile pe care le-am învăţat este că la început puneam accentul pe ce aveam eu de vândut, nu pe ceea ce avea nevoie clientul, şi am greşit # Ziarul Financiar
20:45
20:45
20:45
20:45
20:30
20:30
19:15
Vald Cazacu a plecat în SUA la 18 ani şi la început a lucrat la Starbucks, iar acum a lansat Flowlie Technologies, un start-up care optimizează productivitatea şi fundraisingul fondatorilor, iar la ultima rundă de finanţare a ajuns la o evaluare de 15 mil. de dolari. Jumătate din echipă lucrează din New York iar în rest avem oameni în Miami, Brazilia, România, Danemarca şi Filipine # Ziarul Financiar
16:45
16:45
14:30
14:00
14:00
Ieri
12:45
12:45
12:45
12:45
12:30
11:00
10:30
10:30
10:15
Jobul zilei. Un IT-ist absolvent de Automatică la Politehnica din Bucureşti câştigă aproape 13.000 de lei net pe lună. La un an de la finalizarea studiilor, 91% dintre absolvenţi sunt angajaţi cu contract de muncă sau continuă studiile, iar 80% lucrează într-un domeniu relevant pentru specializarea obţinută # Ziarul Financiar
Un absolvent al specializării Automatică şi informatică aplicată din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti câştigă, în medie, 21.838 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie. La acest nivel, salariul net este de aproximativ 12.775 de lei pe lună.
08:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.