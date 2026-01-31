Preşedintele Iranului acuză SUA, Israelul şi Europa că au alimentat protestele violente
Ziarul Financiar, 31 ianuarie 2026 20:30
Preşedintele Iranului acuză SUA, Israelul şi Europa că au alimentat protestele violente
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
20:45
20:45
20:45
20:45
Acum 30 minute
20:30
20:30
Acum 2 ore
19:15
Vald Cazacu a plecat în SUA la 18 ani şi la început a lucrat la Starbucks, iar acum a lansat Flowlie Technologies, un start-up care optimizează productivitatea şi fundraisingul fondatorilor, iar la ultima rundă de finanţare a ajuns la o evaluare de 15 mil. de dolari. Jumătate din echipă lucrează din New York iar în rest avem oameni în Miami, Brazilia, România, Danemarca şi Filipine # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
Acum 6 ore
16:45
16:45
Acum 8 ore
14:30
14:00
14:00
Acum 12 ore
12:45
12:45
12:45
12:45
12:30
11:00
10:30
10:30
10:15
Jobul zilei. Un IT-ist absolvent de Automatică la Politehnica din Bucureşti câştigă aproape 13.000 de lei net pe lună. La un an de la finalizarea studiilor, 91% dintre absolvenţi sunt angajaţi cu contract de muncă sau continuă studiile, iar 80% lucrează într-un domeniu relevant pentru specializarea obţinută # Ziarul Financiar
Un absolvent al specializării Automatică şi informatică aplicată din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti câştigă, în medie, 21.838 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie. La acest nivel, salariul net este de aproximativ 12.775 de lei pe lună.
08:30
08:15
Acum 24 ore
07:30
00:15
Turcii de la Nurol Inşaat construiesc lotul 3 al drumului expres Arad-Oradea (47 km) pentru 2,85 mld. lei # Ziarul Financiar
Constructorul turc Nurol Inşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi a semnat cu CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) contractul pentru execuţia lotului 3 al drumului expres Arad-Oradea, având o lungime de 47,07 km, în valoare de 2,85 mld. lei (aproximativ 570 mil. euro), fără TVA, potrivit unui anunţ al CNAIR.
00:15
Aeroportul din Timişoara a accesat un proiect european de 68,5 mil. lei pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 7 MW # Ziarul Financiar
Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia“ S.A. a accesat un proiect european de 68,5 mil. lei (13,7 mil. euro), TVA inclus, din care 39,4 mil. lei (aproximativ 7,9 mil. euro) reprezintă finanţarea asigurată din Fondul de Modernizare, pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 7 MW.
30 ianuarie 2026
22:30
21:00
Apple a cumpărat start-up-ul israelian Q.ai, specializat în tehnologii audio. Aceasta este a doua companie vândută de fondatorul Aviad Maizels către gigantul american # Ziarul Financiar
Apple a confirmat joi achiziţia start-up-ului israelian de inteligenţă artificială Q.ai, o companie care a operat până acum discret, concentrându-se pe dezvoltarea unor tehnologii audio avansate, scrie presa internaţională. Preţul tranzacţiei nu a fost divulgat.
Ieri
20:45
20:15
Vrancea: Poliţiştii au descoperit încă 15 kilograme de canabis într-o anchetă de trafic de droguri # Ziarul Financiar
Procurorii DIICOT, alături de poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate au descoperit alte 15 kilograme de canabis, introduse în România printr-o firmă de curierat, la câteva zile după ce patru persoane au fost reţinute pentru trafic de droguri.
19:45
19:45
19:15
19:00
18:45
Ce spune Rompetrol după protestul angajaţilor de la Petromidia: salariile, care sunt în medie de 10.900 de lei pe lună, nu pot fi crescute în 2026 din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri. „Ar pune în pericol stabilitatea financiară, lichiditatea, siguranţa operaţională şi locurile de muncă” # Ziarul Financiar
Operatorul Rafinăriei Petromidia spune că nu poate să se angajeze, în mod responsabil, la o majorare salarială generală în 2026, invocând presiunea fiscală ridicată, nivelul datoriilor şi pierderile financiare acumulate în ultimii ani.
18:45
18:30
Bursa de Valori de la Bucureşti începe 2026 cu cea mai bună lună din ultimii 14 ani: Indicele BET a urcat cu 11,3% în ianuarie, iar tranzacţiile au fost de 2,3 mld. lei. Acţiunile Nuclearelectrica au avansat cu 31%, ale MedLife cu 28%, Fondul Proprietatea 27%, peste bursele din regiune şi marile pieţe europene # Ziarul Financiar
18:15
Energia care stă la uşile sistemului de zeci de ani. Care este situaţia hidrocentralelor blocate? Valoarea lor este de 1 miliard de euro, din care restul de executat este de 351 milioane de euro # Ziarul Financiar
„Prelungirea procedurilor de mediu şi litigiile asociate nu au doar un impact punctual asupra unor proiecte individuale, ci produc efecte sistemice, afectând realizarea obiectivelor de interes public major privind securitatea energetică, tranziţia energetică şi valorificarea durabilă a resurselor hidroenergetice“, spun reprezentanţii Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România.
18:15
18:15
17:45
17:45
17:15
17:15
17:15
17:15
Piaţa industrială şi logistică din România se pregăteşte pentru un salt major: de la 8 milioane de metri pătraţi în prezent, stocul va depăşi 10 milioane mp în următorii doi ani, pe fondul livrărilor anuale de circa 1 milion mp # Ziarul Financiar
Sectorul industrial şi logistic a înregistrat un an record în 2025, cu 1 milion de metri pătraţi de spaţii de depozitare închiriaţi la nivelul României, iar 2026 ar putea aduce un volum similar sau chiar superior dacă economia rămâne în parametri normali. România a depăşit deja 8 milioane de metri pătraţi de spaţii industriale moderne, iar ritmul actual de dezvoltare indică o depăşire a pragului de 10 milioane mp în maximum doi ani.
16:45
