Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nesigur dacă negocierile se apropie de un rezultat sau se îndeaptă în direcţia opusă

Un absolvent al specializării Automatică şi informatică aplicată din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti câştigă, în medie, 21.838 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie. La acest nivel, salariul net este de aproximativ 12.775 de lei pe lună.