Costel Gâlcă, surprins după înfrângerea Rapid – „U” Cluj 0-2: „Nu mă așteptam”

Dacia Spring a fost desemnată cea mai eficientă mașină electrică din Europa de către Green NCAP, datorită performanțelor sale excepționale în consum, autonomie și capacitate de încărcare. Cu cel mai mare scor din istoria programului, Dacia Spring demonstrează angajamentul pentru mobilitate ecologică. Află mai multe detalii! Dacia Spring a fost premiată de GreenNCAP pentru eficiența