Prăbușire mină în Congo: peste 200 de morți, unii îngropați de vii

Rapid București se pregătește să-l cedeze pe Antoine Baroan, atacantul francez care nu a mai jucat din noiembrie. Victor Angelescu a anunțat că plecarea este realizată în proporție de 90%, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Echipa nu va mai transfera jucători până la noi plecări. Antoine Baroan va pleca de la Rapid, … Articolul Costel Gâlcă anunță plecarea jucătorului renegat de la Rapid! apare prima dată în Main News.