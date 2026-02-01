FCSB - Csikszereda LIVE de la 20:00. Campioana României are nevoie disperată de puncte pentru a mai putea spera la play-off
Golazo.ro, 1 februarie 2026 16:20
FCSB și Csikszereda se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în cadrul etapei #24 din Liga 1.
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:00
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu! # Golazo.ro
Real Madrid - Rayo Vallecano. Fanii lui Real Madrid și-au fluierat din nou favoriții înaintea meciului din etapa #22 din La Liga, dar și în timpul partidei. Vinicius (25 de ani) a fost întâmpinat cu ostilitate și fluierat la fiecare atingere de balon.
16:00
„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic” # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a ținut un discurs emoționant după finala Australian Open. Spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut Grand Slam-ul carierei, după ce a cucerit în premieră Australian Open.
Acum 2 ore
15:00
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze # Golazo.ro
Finala Australian Open 2026 a avut parte de momente inedite. Printre acestea se numără și provocarea transmisă de Novak Djokovic lui Rafael Nadal, care se afla în tribune.
15:00
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor # Golazo.ro
Levante - Atletico Madrid 0-0. Alexander Sorloth, atacantul oaspeților, a suferit o lovitură puternică la cap și a fost scos cu targa de pe teren.
Acum 4 ore
14:30
Alcaraz scrie istorie! După triumful de la Australian Open, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător care obține Grand Slam-ul carierei! # Golazo.ro
Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut „Grand Slam-ul carierei”, după ce a cucerit în premieră Australian Open.
14:30
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a stârnit râsete la Melbourne în timpul discursului de după finala pierdută în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
14:00
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic # Golazo.ro
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
14:00
Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere # Golazo.ro
Paul George (35 de ani), baschetbalist al echipei Philadelphia 76ers, a fost suspendat 25 de meciuri, după ce a încălcat regulile antidrog ale NBA.
13:40
AC Milan, menționată în „Epstein files” E-mailurile dintre Jeffrey Epstein și fostul șef al NBA despre o posibilă vânzare a clubului italian # Golazo.ro
Numele clubului AC Milan apare într-un set de documente atribuite prădătorului sexual Jeffrey Epstein, cunoscute în spațiul public drept „Epstein Files”.
13:00
„Am fost uimit de această etichetă” Andrei Cordea reacționează după ce a fost catalogat drept un jucător expirat # Golazo.ro
Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după ce a fost catalogat drept un jucător expirat.
12:50
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar! # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a enervat și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, după ce organizatorii au început să tragă acoperișul în timpul meciului cu Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
Acum 6 ore
12:30
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Gigi Becali își dorește să mai transfere câțiva jucători.
12:20
„Oare primesc spor pentru condiții periculoase?” Și-a luat liber după comentariile făcute în direct: „Protestatarii plătiți au prins azi un glonț” # Golazo.ro
Comentatorul sportiv Paul Allen a anunțat că „își ia câteva zile libere”, după ce a sugerat în timpul unei transmisiuni live că protestatarii din Minnesota sunt plătiți.
11:50
„Ne distrăm cu FCSB” Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei # Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, e convins că echipa sa o poate învinge pe FCSB cu ușurință, dacă va câștiga duelul cu Oțelul.
11:20
„Nu ne entuziasmăm după 20 de minute” Debutul lui Ouscasse Mendy, analizat de conducerea lui U Cluj: „Are potențial” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a comentat evoluția lui Oucasse Mendy, noul transfer al „studenților”.
11:20
FCSB și Oțelul s-au înțeles GOLAZO.ro are detalii despre negocierile pentru Joao Paulo » Când ar urma să semneze contractul # Golazo.ro
Oțelul Galați și FCSB au ajuns la un acord asupra sumei de transfer pentru Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul gălățenilor. GOLAZO.ro a aflat în ce stadiu se află negocierile dintre cele două formații.
11:10
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan # Golazo.ro
Chelsea - West Ham 3-2. Victoria dramatică a echipei lui Liam Rosenior (41 de ani) s-a încheiat cu o încăierare generală. Chelsea a întors spectaculos rezultatul de la 0-2 și s-a impus în fața „ciocănarilor”.
Acum 8 ore
10:30
Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), veteranul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre fanii prezenți în Giulești.
10:10
Subiect închis Denis Ciobotariu a explicat de ce nu s-a făcut transferul la echipa dispusă să facă cea mai mare investiție din istoria ei # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, va continua la Rapid, deși în această iarnă a existat interes concret din partea clubului Katowice. Formația din prima ligă a Poloniei se află pe locul 11 în clasament și se bate să evite retrogradare.
09:50
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Cristi Săpunaru, fostul fundaș al giuleștenilor, a vorbit despre meciul din etapa #24 din Liga 1, din Giulești.
Acum 24 ore
23:30
Dezamăgit de rezerve Costel Gâlcă, nemulțumit: „La Sibiu vor intra alții” + Ce a spus despre Paraschiv și Moruțan # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost dezamăgit de rezervele introduse în teren.
23:20
Dialog aprins Șucu - „Corsicanu'” FOTO Patronul Rapidului, vizibil deranjat la oficială, cu U Cluj: ce i-ar fi spus fostului lider de galerie # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Înainte ca partida din Giulești să înceapă, camerele TV l-au surprins pe Dan Șucu, finanțatorul giuleștenilor, în timp ce purta o discuție aprinsă cu Gigi Răducanu, poreclit „Corsicanu'”, fostul lider al galeriei.
23:00
„A fost și o revanșă?” Cristiano Bergodi , întrebat direct, după ce a răpus-o pe Rapid chiar în Giulești # Golazo.ro
RAPID - U CLUJ 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, a ținut să-și felicite elevii pentru atitudinea de care au dat dovadă.
23:00
„Sare în piscină” Marian Aioani, nervos după penalty-ul acordat în Rapid - U Cluj 0-2: „Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a criticat dur arbitrajul, pentru penalty-ul acordat.
22:30
Dan Șucu, înmărmurit FOTO. Cum a fost surprins patronul Rapidului la finalul meciului cu U Cluj # Golazo.ro
RAPID - U CLUJ 0-2. Dan Șucu (62 de ani), patronul giuleștenilor, a rămas înmărmurit în urma înfrângerii echipei antrenate de Constantin Gâlcă (53 de ani).
22:20
Noi dezvăluiri în cazul Jeffrey Epstein Infractorul sexual a aranjat două întâlniri de afaceri cu coproprietarul lui Chelsea, în anul 2011 # Golazo.ro
Infranctorul sexual Jeffrey Epstein a aranjat două întâlniri de afaceri cu Todd Boehly (52 de ani), coproprietarul echipei Chelsea, după prima sa perioadă în închisoare.
22:10
„Două săptămâni grele” Adrian Mihalcea ia în calcul calificarea în play-off după FC Argeș - UTA 0-1: „Se vede bine clasamentul” # Golazo.ro
FC Argeș - UTA Arad 0-1. Adrian Mihalcea, antrenorul „Bătrânei Doamne”, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Ligii 1.
22:10
Accidentare gravă în Serie A FOTO. Căpitanul lui Napoli, scos pe targă în meciul cu Fiorentina » Ar putea fi OUT până la finalul sezonului # Golazo.ro
Giovanni Di Lorenzo (32 de ani), căpitanul celor de la Napoli, a suferit o accidentare gravă la genunchi în victoria campioanei Italiei, 2-1 cu Fiorentina, în etapa #23 din Serie A.
21:40
Misiune dificilă pentru „tricolori” Pe cine ar întâlni putea România în barajul pentru CM 2027 # Golazo.ro
România ar urma să dispute un baraj de foc pentru calificarea la CM 2027 dacă va învinge pe Turcia.
21:40
Pleacă Slimani de la CFR? Algerianul a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Ioan Varga a făcut anunțul: „I-am propus asta” # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Islam Slimani la formația din Gruia.
21:30
Ronnie O'Sullivan, gata să investească în România Planul pregătit de legenda snookerului # Golazo.ro
Legenda snookerului Ronnie O'Sullivan (50 de ani) este pregătit să investească în România, alături de omul de afaceri și bunul său prieten Adrian Thiess.
21:30
Adrian Mutu, fostul jucător de la Chelsea, Fiorentina și Juventus, se menține în formă și acum, chiar dacă s-a retras din activitate în urmă cu aproape 10 ani.
21:30
Clauză inedită Ce sumă este dispusă să dea FCSB pentru transferul lui Joao Paulo + Cererea Oțelului # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat ce sumă este dispus să dea pentru transferul lui Joao Paulo (27 de ani).
21:10
Dublă lovitură primită de Chivu Transferurile încercate de Inter au picat unul după altul # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) și-a dorit să-i aducă, în această iarnă, pe Moussa Diaby (26 de ani) și pe Curtis Jones (25 de ani) la Inter, însă ambele mutări au picat.
20:30
Europenii au confiscat tenisul! Cum au schimbat Federer, Nadal și Djokovic polii de putere # Golazo.ro
Tenisul masculin a ajuns să fie dominat autoritar de jucătorii europeni, care nu au rivali la turneele de Grand Slam.
20:20
„Suntem înțeleși” Victor Angelescu a anunțat despărțirea de un jucător » Ce spune despre alte transferuri # Golazo.ro
Victor Angelescu, președinte și acționar minoritar la Rapid, a anunțat că Antoine Baroan va semna în curând cu noua sa echipă.
19:50
Ce e în mintea lui Pușcaș? Postarea scandaloasă pe care a redistribuit-o fostul fotbalist # Golazo.ro
Fostul fotbalist și conducător de club Marcel Pușcaș (65 de ani) a redistribuit pe pagina sa personală de Facebook un videoclip creat cu ajutorul inteligenței artificiale, cu fotbaliști ce agresează sexual arbitre.
19:40
Octavian Popescu (23 de ani), extrema celor de la FCSB, a avut evoluții sub așteptări și plecarea sa de la echipă este o chestiune de timp.
19:40
Fanii FCSB mai au de așteptat Elias Charalambous a lămurit situația lui Ofri Arad: „Nu e 100%” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre situația lui Ofri Arad (27 de ani) înaintea partidei cu Csikszereda.
19:40
Mihăilă, pe val în Turcia FOTO: Internaționalul român de la Rizespor a înscris al doilea gol din acest an # Golazo.ro
Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Valentin Mihăilă, jucătorul oaspeților, a înscris din nou în campionatul Turciei.
19:40
„E nereală, falsă!” Sabin Gherdan, avocatul României în cazul Anei Bărbosu, oferă lămuriri cititorilor GOLAZO.ro. „Am vorbit cu Ana” # Golazo.ro
Sabin Gherdan, avocat al României în cazurile Anei Bărbosu și Sabrinei Voinea, și unul dintre cei care au făcut ca medalia de bronz a finalei olimpice de la sol să revină Anei, a oferit cititorilor GOLAZO.ro un amplu interviu.
19:10
Le-au cerut demisia Tensiuni la Slobozia, după o nouă înfrângere pe teren propriu » Jean Vlădoiu: „Nu tragem de acest post” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Fanii gazdelor nu au suportat a doua înfrângerea de pe teren propriu și au cerut demisia lui Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță.
19:00
Anna, soția lui Robert Lewandowski, a dezvăluit că atacantul polonez ar fi la ultimul sezon pe Camp Nou.
18:50
FCSB va avea tribunele goale! Campioana va bifa la meciul cu Csikszereda cea mai mica asistență pe Arena Națională. Număr infim de bilete vândute # Golazo.ro
Locul din clasament, dar și gerul care se anunță duminică seara, au determinat fanii campioanei să fie interesați de meciul cu Csikszereda
18:30
„Sunt uluit” FOTO. Ce decizie a luat Florin Chivulete după faza controversată din careul celor de la UTA: „Mă îngheață” # Golazo.ro
FC Argeș - UTA. Robert Moldoveanu (26 de ani) și Florent Poulolo (29 de ani) au fost implicați într-un duel aerian în interiorul careului arădenilor.
18:10
„Este aproape de a semna” FCSB pregătește o nouă mutare pe piața transferurilor: „Am vorbit cu MM” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a anunțat că echipa campioană este aproape de a oficializa un nou transfer.
17:10
Sancțiuni la Dinamo - Petrolul Jandarmeria a aplicat amenzi mari după partida de pe „Arc”. Cât a primit clubul organizator # Golazo.ro
Dinamo - Petrolul 1-1. Cele două formații au remizat în derby-ul de vineri seară, de pe „Arcul de Triumf.
17:10
Baiaram, out! Filipe Coelho a făcut anunțul, înainte de Farul - Universitatea Craiova: „Important este că avem soluții” # Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la U Craiova, a prefațat partida cu Farul din etapa #24 a Superligii. Tehnicianul lusitan a anunțat că Ștefan Baiaram (23 de ani) va fi absent din cauza unei accidentări. Partida Farul - U Craiova va avea loc mâine, de la 17:15. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
16:50
Real Madrid, din nou subiect de glume FOTO: Cele mai bune meme-uri după tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor # Golazo.ro
Real Madrid a fost învinsă de Benfica, scor 2-4, în ultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, iar „galacticii” au ratat astfel calificarea directă în optimi.
