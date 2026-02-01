Tottenham - Manchester City LIVE de la ora 18:30 , în etapa #24 din Premier League » Drăgușin, titular după un an!
Golazo.ro, 1 februarie 2026 18:20
Tottenham și Manchester City se întâlnesc în cadrul etapei #24 din Premier League.
• • •
Acum 30 minute
18:20
18:10
Enervați de Chivu PSV, replică acidă după ce Inter a forțat transferul lui Perisic: „Așa se întâmplă în zilele noastre” # Golazo.ro
Marcel Brands, directorul sportiv al celor de la PSV Eindhoven, a răspuns zvonurilor legate de plecarea lui Ivan Perisic (36 de ani) la Inter Milano.
Acum o oră
17:50
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că își dorește să mai transfere doi jucători până la finalul perioadei de mercato din această iarnă.
Acum 2 ore
17:00
Cristian Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați, a anunțat că transferul căpitanului Joao Lameira la Wieczysta Cracovia nu se va mai realiza.
17:00
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, a irosit una dintre cele mai mari ocazii ale meciului cu Real Madrid. În minutul 64, Rațiu a scăpat singur cu Thibaut Courtois (33 de ani), însă portarul madrilen a respins excelent șutul acestuia.
16:50
I se redeschide ușa la United Rashford, dorit sub comanda lui Carrick, după evoluțiile bune de la Barcelona # Golazo.ro
Evoluțiile lui Marcus Rashford (28 de ani) în tricoul Barcelonei au început să schimbe planurile conducerii lui Manchester United. Michael Carrick (44 de ani), antrenorul interimar al „diavolilor roșii”, ar fi deschis ideii ca atacantul să revină la club după încheierea împrumutului la Barcelona.
Acum 4 ore
16:20
FCSB - Csikszereda LIVE de la 20:00. Campioana României are nevoie disperată de puncte pentru a mai putea spera la play-off # Golazo.ro
FCSB și Csikszereda se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în cadrul etapei #24 din Liga 1.
16:00
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu! # Golazo.ro
Real Madrid - Rayo Vallecano. Fanii lui Real Madrid și-au fluierat din nou favoriții înaintea meciului din etapa #22 din La Liga, dar și în timpul partidei. Vinicius (25 de ani) a fost întâmpinat cu ostilitate și fluierat la fiecare atingere de balon.
16:00
„Djokovic este o sursă de inspirație” Discursul lui Carlos Alcaraz, după victoria din finala Australian Open: „Ceea ce faci tu este unic” # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a ținut un discurs emoționant după finala Australian Open. Spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut Grand Slam-ul carierei, după ce a cucerit în premieră Australian Open.
15:00
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze # Golazo.ro
Finala Australian Open 2026 a avut parte de momente inedite. Printre acestea se numără și provocarea transmisă de Novak Djokovic lui Rafael Nadal, care se afla în tribune.
15:00
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor # Golazo.ro
Levante - Atletico Madrid 0-0. Alexander Sorloth, atacantul oaspeților, a suferit o lovitură puternică la cap și a fost scos cu targa de pe teren.
Acum 6 ore
14:30
Alcaraz scrie istorie! După triumful de la Australian Open, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător care obține Grand Slam-ul carierei! # Golazo.ro
Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a obținut „Grand Slam-ul carierei”, după ce a cucerit în premieră Australian Open.
14:30
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a stârnit râsete la Melbourne în timpul discursului de după finala pierdută în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
14:00
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic # Golazo.ro
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
14:00
Starul NBA a încălcat regulile antidrog Suspendare de 25 de meciuri pentru jucătorul cu 9 prezențe în All-Star Game » „Greșeala” îl costă o avere # Golazo.ro
Paul George (35 de ani), baschetbalist al echipei Philadelphia 76ers, a fost suspendat 25 de meciuri, după ce a încălcat regulile antidrog ale NBA.
13:40
AC Milan, menționată în „Epstein files” E-mailurile dintre Jeffrey Epstein și fostul șef al NBA despre o posibilă vânzare a clubului italian # Golazo.ro
Numele clubului AC Milan apare într-un set de documente atribuite prădătorului sexual Jeffrey Epstein, cunoscute în spațiul public drept „Epstein Files”.
13:00
„Am fost uimit de această etichetă” Andrei Cordea reacționează după ce a fost catalogat drept un jucător expirat # Golazo.ro
Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj, a reacționat după ce a fost catalogat drept un jucător expirat.
12:50
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar! # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a enervat și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, după ce organizatorii au început să tragă acoperișul în timpul meciului cu Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
Acum 8 ore
12:30
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Gigi Becali își dorește să mai transfere câțiva jucători.
12:20
„Oare primesc spor pentru condiții periculoase?” Și-a luat liber după comentariile făcute în direct: „Protestatarii plătiți au prins azi un glonț” # Golazo.ro
Comentatorul sportiv Paul Allen a anunțat că „își ia câteva zile libere”, după ce a sugerat în timpul unei transmisiuni live că protestatarii din Minnesota sunt plătiți.
11:50
„Ne distrăm cu FCSB” Valeriu Iftime e mai preocupat de meciul pe care FC Botoșani îl are cu Oțelul Galați, decât cel împotriva campioanei # Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, e convins că echipa sa o poate învinge pe FCSB cu ușurință, dacă va câștiga duelul cu Oțelul.
11:20
„Nu ne entuziasmăm după 20 de minute” Debutul lui Ouscasse Mendy, analizat de conducerea lui U Cluj: „Are potențial” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a comentat evoluția lui Oucasse Mendy, noul transfer al „studenților”.
11:20
FCSB și Oțelul s-au înțeles GOLAZO.ro are detalii despre negocierile pentru Joao Paulo » Când ar urma să semneze contractul # Golazo.ro
Oțelul Galați și FCSB au ajuns la un acord asupra sumei de transfer pentru Joao Paulo (27 de ani), mijlocașul gălățenilor. GOLAZO.ro a aflat în ce stadiu se află negocierile dintre cele două formații.
11:10
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan # Golazo.ro
Chelsea - West Ham 3-2. Victoria dramatică a echipei lui Liam Rosenior (41 de ani) s-a încheiat cu o încăierare generală. Chelsea a întors spectaculos rezultatul de la 0-2 și s-a impus în fața „ciocănarilor”.
Acum 12 ore
10:30
Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), veteranul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre fanii prezenți în Giulești.
10:10
Subiect închis Denis Ciobotariu a explicat de ce nu s-a făcut transferul la echipa dispusă să facă cea mai mare investiție din istoria ei # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, va continua la Rapid, deși în această iarnă a existat interes concret din partea clubului Katowice. Formația din prima ligă a Poloniei se află pe locul 11 în clasament și se bate să evite retrogradare.
09:50
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Cristi Săpunaru, fostul fundaș al giuleștenilor, a vorbit despre meciul din etapa #24 din Liga 1, din Giulești.
Acum 24 ore
23:30
Dezamăgit de rezerve Costel Gâlcă, nemulțumit: „La Sibiu vor intra alții” + Ce a spus despre Paraschiv și Moruțan # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost dezamăgit de rezervele introduse în teren.
23:20
Dialog aprins Șucu - „Corsicanu'” FOTO Patronul Rapidului, vizibil deranjat la oficială, cu U Cluj: ce i-ar fi spus fostului lider de galerie # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Înainte ca partida din Giulești să înceapă, camerele TV l-au surprins pe Dan Șucu, finanțatorul giuleștenilor, în timp ce purta o discuție aprinsă cu Gigi Răducanu, poreclit „Corsicanu'”, fostul lider al galeriei.
23:00
„A fost și o revanșă?” Cristiano Bergodi , întrebat direct, după ce a răpus-o pe Rapid chiar în Giulești # Golazo.ro
RAPID - U CLUJ 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, a ținut să-și felicite elevii pentru atitudinea de care au dat dovadă.
23:00
„Sare în piscină” Marian Aioani, nervos după penalty-ul acordat în Rapid - U Cluj 0-2: „Nu înțeleg cum domnii de la VAR nu pot să vadă” # Golazo.ro
Rapid - U Cluj 0-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, a criticat dur arbitrajul, pentru penalty-ul acordat.
22:30
Dan Șucu, înmărmurit FOTO. Cum a fost surprins patronul Rapidului la finalul meciului cu U Cluj # Golazo.ro
RAPID - U CLUJ 0-2. Dan Șucu (62 de ani), patronul giuleștenilor, a rămas înmărmurit în urma înfrângerii echipei antrenate de Constantin Gâlcă (53 de ani).
22:20
Noi dezvăluiri în cazul Jeffrey Epstein Infractorul sexual a aranjat două întâlniri de afaceri cu coproprietarul lui Chelsea, în anul 2011 # Golazo.ro
Infranctorul sexual Jeffrey Epstein a aranjat două întâlniri de afaceri cu Todd Boehly (52 de ani), coproprietarul echipei Chelsea, după prima sa perioadă în închisoare.
22:10
„Două săptămâni grele” Adrian Mihalcea ia în calcul calificarea în play-off după FC Argeș - UTA 0-1: „Se vede bine clasamentul” # Golazo.ro
FC Argeș - UTA Arad 0-1. Adrian Mihalcea, antrenorul „Bătrânei Doamne”, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Ligii 1.
22:10
Accidentare gravă în Serie A FOTO. Căpitanul lui Napoli, scos pe targă în meciul cu Fiorentina » Ar putea fi OUT până la finalul sezonului # Golazo.ro
Giovanni Di Lorenzo (32 de ani), căpitanul celor de la Napoli, a suferit o accidentare gravă la genunchi în victoria campioanei Italiei, 2-1 cu Fiorentina, în etapa #23 din Serie A.
21:40
Misiune dificilă pentru „tricolori” Pe cine ar întâlni putea România în barajul pentru CM 2027 # Golazo.ro
România ar urma să dispute un baraj de foc pentru calificarea la CM 2027 dacă va învinge pe Turcia.
21:40
Pleacă Slimani de la CFR? Algerianul a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Ioan Varga a făcut anunțul: „I-am propus asta” # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Islam Slimani la formația din Gruia.
21:30
Ronnie O'Sullivan, gata să investească în România Planul pregătit de legenda snookerului # Golazo.ro
Legenda snookerului Ronnie O'Sullivan (50 de ani) este pregătit să investească în România, alături de omul de afaceri și bunul său prieten Adrian Thiess.
21:30
Adrian Mutu, fostul jucător de la Chelsea, Fiorentina și Juventus, se menține în formă și acum, chiar dacă s-a retras din activitate în urmă cu aproape 10 ani.
21:30
Clauză inedită Ce sumă este dispusă să dea FCSB pentru transferul lui Joao Paulo + Cererea Oțelului # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat ce sumă este dispus să dea pentru transferul lui Joao Paulo (27 de ani).
21:10
Dublă lovitură primită de Chivu Transferurile încercate de Inter au picat unul după altul # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) și-a dorit să-i aducă, în această iarnă, pe Moussa Diaby (26 de ani) și pe Curtis Jones (25 de ani) la Inter, însă ambele mutări au picat.
20:30
Europenii au confiscat tenisul! Cum au schimbat Federer, Nadal și Djokovic polii de putere # Golazo.ro
Tenisul masculin a ajuns să fie dominat autoritar de jucătorii europeni, care nu au rivali la turneele de Grand Slam.
20:20
„Suntem înțeleși” Victor Angelescu a anunțat despărțirea de un jucător » Ce spune despre alte transferuri # Golazo.ro
Victor Angelescu, președinte și acționar minoritar la Rapid, a anunțat că Antoine Baroan va semna în curând cu noua sa echipă.
19:50
Ce e în mintea lui Pușcaș? Postarea scandaloasă pe care a redistribuit-o fostul fotbalist # Golazo.ro
Fostul fotbalist și conducător de club Marcel Pușcaș (65 de ani) a redistribuit pe pagina sa personală de Facebook un videoclip creat cu ajutorul inteligenței artificiale, cu fotbaliști ce agresează sexual arbitre.
19:40
Octavian Popescu (23 de ani), extrema celor de la FCSB, a avut evoluții sub așteptări și plecarea sa de la echipă este o chestiune de timp.
19:40
Fanii FCSB mai au de așteptat Elias Charalambous a lămurit situația lui Ofri Arad: „Nu e 100%” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre situația lui Ofri Arad (27 de ani) înaintea partidei cu Csikszereda.
19:40
Mihăilă, pe val în Turcia FOTO: Internaționalul român de la Rizespor a înscris al doilea gol din acest an # Golazo.ro
Istanbul Bașakșehir - Rizespor 2-2. Valentin Mihăilă, jucătorul oaspeților, a înscris din nou în campionatul Turciei.
19:40
„E nereală, falsă!” Sabin Gherdan, avocatul României în cazul Anei Bărbosu, oferă lămuriri cititorilor GOLAZO.ro. „Am vorbit cu Ana” # Golazo.ro
Sabin Gherdan, avocat al României în cazurile Anei Bărbosu și Sabrinei Voinea, și unul dintre cei care au făcut ca medalia de bronz a finalei olimpice de la sol să revină Anei, a oferit cititorilor GOLAZO.ro un amplu interviu.
19:10
Le-au cerut demisia Tensiuni la Slobozia, după o nouă înfrângere pe teren propriu » Jean Vlădoiu: „Nu tragem de acest post” # Golazo.ro
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Fanii gazdelor nu au suportat a doua înfrângerea de pe teren propriu și au cerut demisia lui Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță.
19:00
Anna, soția lui Robert Lewandowski, a dezvăluit că atacantul polonez ar fi la ultimul sezon pe Camp Nou.
