Reprezentanții PSD în Consiliul General al Municipiului București vor să propună un proiect de hotărâre în sprijinul asociaţiilor de proprietari

12:10

Sindicatele din învățământ vor să declanșeze o grevă și încep de luni să strângă semnături în acest sens. Protestul ar urma să aibă loc în perioada simulărilor pentru Evaluarea națională și Bacalaureat, care sunt programate în luna martie. Profesorii sunt nemulțumiți mai ales de creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore și […]