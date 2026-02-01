Vremea va fi geroasă până la mijlocul săptămânii viitoare
Rador, 1 februarie 2026 19:50
Vremea va fi geroasă până la mijlocul săptămânii viitoare, în sud-estul țării. Un cod galben de ninsori și rafale puternice este deja activ în partea de sud, inclusiv în capitală. Iar peste câteva ore, intră în vigoare și o atenționare de ger, care va cuprinde jumătatea estică a țării, a spus pentru RRA, meteorologul Oana […]
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, transmite MOLDPRES. În următoarele luni, milioane de cititori și telespectatori ai BBC […]
19:10
Data celei de-a doua runde de negocieri între reprezentanții Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei de la Abu Dhabi privind soluționarea crizei ucrainene a fost amânată pentru câteva zile, a informat ziarul The New York Times (NYT). După cum a remarcat ziarul citat, nu se cunoaște motivul amânării întâlnirii de la Abu Dhabi. Cu toate acestea, […]
Acum 2 ore
18:50
Cel puţin 15 morţi după ce o dronă rusească a lovit un autobuz cu mineri, în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk # Rador
O dronă rusească a lovit un autobuz în care se aflau mineri, în regiunea Dnipropetrovsk. Conform unor oficiali locali, în urma atacului au murit cel puţin 15 oameni, alţi şapte fiind răniţi. Mai devreme, drone ruseşti au lovit o maternitate din Zaporijjia şi şase persoane au fost rănite./opopescu/lalexandrescu BBC SERVICIUL MONDIAL – 1 februarie
18:30
Ministrul iranian de externe s-a declarat încrezător că administraţia de la Teheran poate ajunge la un acord cu SUA privind programul său nuclear. Vorbind pentru CNN, Abbas Araghchi a spus că Iranul şi-a pierdut încrederea în SUA ca partener de negocieri, adăugând însă că un schimb de mesaje prin intermediul unor „ţări prietenoase” a facilitat […]
18:20
Biroul prezidențial iranian a publicat duminică în presa de stat o listă cu 2.986 de persoane ucise în proteste, inclusiv prenumele, numele de familie, numele taților și o parte din codurile lor naționale. „Publicarea listei, furnizată de Poliția Criminalistică de Stat, a fost făcută la ordinul președintelui Masoud Pezeshkian, în conformitate cu principiile transparenței, responsabilității […]
Acum 4 ore
17:50
Reprezentanții PSD în Consiliul General al Municipiului București vor să propună un proiect de hotărâre în sprijinul asociaţiilor de proprietari # Rador
Reprezentanții PSD în Consiliul General al Municipiului București vor propune, săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre care prevede ca asociațiile de proprietari sau persoanele racordate la sistemul centralizat de termoficare să nu-și mai plătească facturile dacă serviciul este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari. Președintele organizației București, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, […]
17:30
MAE al Elveției face tot posibilul pentru ca delegația Federației Ruse să participe la Consiliul miniștrilor de externe al OSCE # Rador
Autoritățile elvețiene depun toate eforturile posibile pentru a asigura participarea delegației ruse la Consiliul miniștrilor de externe al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care va avea loc în 3-4 decembrie 2026, în orașul elvețian Lugano, a declarat șeful serviciului de informații al Ministerului elvețian de Externe, Nicolas Bidault, pentru agenția rusă de […]
17:00
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer solicită, printr-o scrisoare deschisă, intervenția Avocatului Poporului în legătură cu măsura intrată în vigoare de astăzi, prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Federația consideră că adoptarea sa nu a fost susținută de o fundamentare adecvată și că limitarea abuzurilor privind concediile medicale nu poate fi […]
16:40
Sute de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, nu au în continuare căldură, pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute # Rador
În Ucraina continuă lucrările în vederea reluării livrării de energie termică către oamenii afectaţi de o pană majoră de curent, sâmbătă. Sute de clădiri din capitala ţării, Kiev, nu au în continuare căldură, în condiţiile în care temperaturile de noaptea trecută au scăzut sub -20 de grade Celsius. De asemenea, întreruperea atacurilor ruseşti împotriva infrastructurii […]
16:40
Sudul țării se află până diseară sub un cod galben de ninsoare și vânt puternic. Şi în capitălă vor fi rafale și este posibil să ningă, a spus pentru postul nostru de radio, meteorologul Oana Păduraru. Oana Păduraru: Pentru după-amiaza aceasta, până mâine dimineață, la ora 10:00, este în vigoare un mesaj cod galben, pentru […]
Acum 6 ore
15:50
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, îl consideră pe Trump un lider „eficient” # Rador
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că președintele SUA, Donald Trump, este un lider eficient care caută cu adevărat pacea, dar că Moscova nu a identificat nicio urmă a submarinelor nucleare despre care Trump spusese în 2025 că le-a dislocat în apropierea coastelor rusești. Într-un interviu acordat agenţiilor de presă […]
15:40
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, consideră că interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele de socializare va duce la frustrare și curiozitate excesivă # Rador
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, consideră că interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele de socializare va duce la frustrare și curiozitate excesivă. În opinia sa, soluția reală nu poate veni decât de la o educație solidă și serioasă. Curricula școlară ar trebui să includă cursuri care vizează un anumit set de valori și explicații […]
15:30
„Vineri vor începe Jocurile Olimpice Milano-Cortina, urmate de Jocurile Paralimpice. Aceste mari evenimente sportive transmit un puternic mesaj de fraternitate și reaprind speranța unei lumi pașnice; acesta este și sensul Armistițiului Olimpic. Sper ca cei care au pacea în suflet și se află în poziții de autoritate să poată face cu această ocazie gesturi concrete […]
15:20
Donald Trump le-a cerut agenților săi anti-migrație să nu intervină la proteste sau revolte în state guvernate de democrați # Rador
Președintele Donald Trump le-a cerut agenților săi anti-migrație să nu intervină la proteste sau revolte în state guvernate de democrați, după o zi de manifestații la Minneapolis și în alte orașe din țară împotriva prezenței forțelor federale în statul Minnesota, considerate responsabile de uciderea a doi protestatari americani. Trump a spus într-un mesaj pe rețeaua […]
15:10
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, afirmă că Rusia va câştiga în „curând” războiul din Ucraina # Rador
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, a declarat că Rusia va obține „curând” victoria militară în războiul din Ucraina, dar că lucrul esențial este să se prevină orice conflict viitor. „Curând”, a spus Medvedev, care a fost președinte al Rusiei între 2008 și 2012, întrebat de bloggerul rus de război WarGonzo […]
14:50
O nouă rundă de discuţii trilaterale SUA-Rusia-Ucraina este programată pe 4 şi 5 februarie la Abu Dhabi (Zelenski) # Rador
O nouă rundă de discuții trilaterale mediate de Statele Unite între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie, a declarat duminică președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul este pregătit pentru „convorbiri substanţiale”. „Echipa noastră de negociere tocmai a prezentat un raport. Datele pentru următoarele întâlniri trilaterale au […]
Acum 8 ore
12:10
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că un conflict declanşat de un atac al SUA asupra Iranului s-ar extinde la nivel regional, a scris duminică presa de stat iraniană, pe fondul tensiunilor sporite dintre Washington și Teheran. Statele Unite și-au consolidat prezența navală în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a […]
Acum 12 ore
11:00
Rusia încearcă să distrugă logistica și conexiunile dintre orașe și comunități în Ucraina (Volodimir Zelenski) # Rador
Rusia încearcă să distrugă logistica și conexiunile dintre orașe și comunități prin atacurile sale cu drone, bombe și rachete, a declarat duminică președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. „În ultima săptămână, Rusia a folosit peste 980 de drone de atac, aproape 1.100 bombe aeriene ghidate și două rachete împotriva Ucrainei„, a scris Zelenski pe X, adăugând: „Înregistrăm […]
10:20
Sindicatele din sănătate amenință cu proteste în perioada următoare. Sunt nemulțumiri legate de posibile reduceri bugetare în domeniu și se tem că reducerea cheltuielilor de personal cu 10% se va aplica și în sănătate. Reprezentanți ai Sanitas au spus că au în vedere și o grevă generală, urmând ca numai urgențele grave să fie asigurate […]
09:10
Este ședință astăzi a Consiliului Politic Național al PSD. Liderii partidului se întâlnesc după-amiază la Vila Lac ca să discute despre prioritățile legislative ale social-democraților, în contextul în care mâine începe prima sesiune parlamentară din acest an. Un alt punct pe agenda reuniunii este proiectul bugetului de stat pe acest an și propunerile pe care […]
09:00
Après la confirmation par l’Inde de deux cas d’infection par le virus Nipah, dont le taux de mortalité est estimé entre 40 % et 75 % et contre lequel il n’existe toujours pas de vaccin, de nombreuses allégations concernant la possibilité d’appariton d’une pandémie similaire à celle de la COVID-19 ont circulé dans la presse […]
08:30
După ce India a confirmat apariţia a două cazuri de persoane infectate cu virusul Nipah, care are o rată estimată a mortalităţii între 40% şi 75% şi împotriva căruia nu există încă un vaccin, o serie de alegaţii privind posibilitatea declanşării unei pandemii similare cu cea de COVID-19 au apărut în presă şi pe reţelele […]
Acum 24 ore
02:10
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în marea parte a Ucrainei, după o întrerupere majoră a reţelei de energie electrică din cauza unei defecţiuni tehnice la liniile electrice care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina. Milioane de ucraineni au rămas fără curent electric, căldură şi apă, în condiţiile unor temperaturi extrem de scăzute. Preşedintele […]
01:30
Duminică, 1 februarie, se împlinesc 125 de ani de la naşterea lui Clark Gable, unul dintre cei mai mari actori de film din istoria Hollywood-ului. Gable a fost premiat cu Oscar pentru „cel mai bun actor” pentru rolul interpretat în „New York – Miami” şi a jucat cu mari actiţe ale epocii sale, precum Joan […]
31 ianuarie 2026
22:50
Valul de frig se va extinde și va persista în mare parte a țării, atrag atenția meteorologii # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Valul de frig care afectează deja mare parte a Moldovei se extinde de sâmbătă seară și va persista în mare parte a țării și la începutul săptămânii viitoare – atrag atenția specialiștii ANM. Iris Răducanu, meteorolog: Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, […]
22:50
Realizator: Mihaela Mihai – Pana de curent din Republica Moldova a durat cinci ore. Linia prin care este importată energia electrică din România via Ucraina și regiunea separatistă transnistreană a căzut ca urmare a problemelor din sistemul energetic al Ucrainei, cu care cel moldovenesc este interconectat. De la Radio Chișinău relatează Victor Pogor. Reporter: Sute […]
22:50
Premierul Marii Britanii susţine că fostul prinţ Andrew ar trebui să depună mărturie în faţa Congresului SUA în cazul Epstein # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat sâmbătă că fostul prinț Andrew ar trebui să depună mărturie în fața unei comisii a Congresului Statelor Unite, în urma noilor dezvăluiri despre legăturile lui Andrew cu defunctul finanțist și infractor sexual Jeffrey Epstein. Noile dosare legate de Epstein publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA includ e-mailuri […]
22:30
Primarul oraşului Chicago a cerut poliţiei să investigheze orice încălcări comise de agenţii federali de la imigrări # Rador
Primarul orașului american Chicago, Brandon Johnson, a semnat un ordin executiv prin care dispune departamentului de poliție al orașului să investigheze orice presupusă activitate ilegală a agenților federali de imigrare (ICE) și să îi trimită pe aceștia în judecată, dacă este necesar, a anunțat sâmbătă biroul său de presă. „Prin ordinul de astăzi, avertizăm ICE […]
22:30
Premierul Italiei susţine că „nu arată ca un înger” după o restaurare controversată a frescei unei bazilici din Roma # Rador
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a glumit sâmbătă şi a spus că ea „nu arată ca un înger”, declaraţie făcută după ce recenta restaurare a frescei unei biserici din Roma a atras atenţia publicului. Presa italiană a subliniat asemănarea izbitoare a premierului italian cu chipul unui heruvim pictat în capela bazilicii San Lorenzo, situată la doar […]
22:20
Danezii protestează la Copenhaga faţă de remarcile preşedintelui SUA privind veteranii danezi # Rador
Sute de danezi s-au adunat sâmbătă în fața Ambasadei Statelor Unite din Copenhaga pentru a-și exprima sprijinul față de veteranii care au declarat că s-au simțit insultați de comentariul președintelui american Donald Trump, potrivit căruia aliații europeni s-au ținut „departe de linia frontului” în războiul din Afganistan. Danemarca, cu o populație de numai 2% din […]
22:10
Marocul a mobilizat unități de salvare ale armatei pentru a ajuta la evacuarea a mii de persoane după ce inundațiile provocate de ploile torențiale și creșterea nivelului râurilor au afectat părți din nord-vestul țării, a informat sâmbătă televiziunea marocană de stat. Săptămâni de ploi abundente, combinate cu eliberarea apei dintr-un baraj aproape plin din apropiere, […]
22:10
Qatar şi Egipt au condamnat ceea ce au numit „încălcările repetate ale armistiţiului din Fâşia Gaza de către Israel”, după ce atacurile aeriene israeliene au provocat moartea a cel puţin 30 de persoane în enclava palestiniană. Qatar a declarat că atacurile sunt „escaladări periculoase”. Locuitorii din Fâşia Gaza au descris atacurile ca fiind cele mai […]
22:10
Patru clădiri cu risc seismic din București vor intra în proces de consolidare și reabilitare # Rador
Primăria capitalei anunță că patru clădiri cu risc seismic, vechi de peste 100 de ani, vor intra în proces de consolidare și reabilitare. Este vorba despre Pinacoteca Bucureștiului de pe strada Lipscani și de fostul Palat Creditul Rural din apropierea Pieței Universității, dar și de două blocuri de locuințe – unul de pe Calea Griviței […]
22:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina așteaptă mai multe informații din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace și se așteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare. „Suntem în contact permanent cu partea americană și așteptăm detalii concrete din partea lor cu privire la viitoarele întâlniri. Ne […]
22:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre reforma companiilor de stat, la trei luni de la preluarea mandatului # Rador
Companiile de stat pot fi restructurate, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruște sau decizii luate pe genunchi – spune vicepremierul Oana Gheorghiu. Într-un mesaj pe rețelele sociale la trei luni de la preluarea mandatului, ea vorbește despre zeci de ani de ineficiență, pierderi și blocaje în sectorul public care au produs incertitudine […]
Ieri
19:50
Peste două miliarde de lei este valoarea măsurilor asiguratorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de polițiștii de investigare a criminalității economice, anul trecut # Rador
Peste două miliarde de lei este valoarea măsurilor asiguratorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de polițiștii de investigare a criminalității economice în urma acțiunilor de anul trecut. Oamenii legii au făcut mai bine de 4.000 de percheziții domiciliare în cadrul acțiunilor pentru administrarea probatoriului în dosare penale. Potrivit poliției, în 2025, peste 11.000 de persoane […]
19:40
Consiliul de conducere al Societății Timișoara* a stabilit premiile pe anul 2025. Premiul „Speranța”: Victor Rebengiuc și Raluca Moroșanu Premiul „Speranţa“ se acordă „Pentru cea mai însemnată contribuţie la instaurarea democraţiei, destrămarea structurilor comuniste şi menţinerea speranţei în România“. Premiul „Secera și ciocanul”: Lia Savonea și Elena Costache Premiul „Secera şi ciocanul“ se acordă „Pentru […]
19:40
Au fost realizate aproape trei sferturi din totalul locurilor noi în creșe, asumate prin PNRR (Cseke Attila) # Rador
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță că au fost realizate aproape trei sferturi din totalul locurilor noi în creșe, asumate prin PNRR: 3.220 din 4.500. Astăzi, la Lugoj a fost inaugurată o nouă unitate, cea cu numărul 51, în cadrul programului guvernamental național coordonat de minister. Creșa va găzdui 110 copii și dispune de spații și […]
18:40
Volumul „Invincibila – Ana Aslan, de la cercetare la diplomația medicală”, semnat de Anca Elena Ștefan, Aurelia Lăpușan și Ștefan Lăpușan, propune o abordare riguroasă și nuanțată a uneia dintre cele mai influente personalități ale științei medicale românești din secolul al XX-lea. Autorii realizează o analiză contextualizată a parcursului profesional, intelectual și uman al Anei […]
18:40
Într-un spital din Australia, un câine de terapie aduce zâmbete şi îi ajută pe oamenii să uite de suferință # Rador
Într-un spital din Australia, un câine de terapie aduce zâmbete acolo unde de multe ori există doar neliniște și așteptare. Poppy, o femelă Golden Retriever, îi ajută pe oamenii să uite, măcar pentru câteva clipe, de suferință. Într-o secție din Brisbane, Poppy vizitează zilnic pacienții cu boli terminale. Prezența ei creează momente de bucurie și […]
18:10
Ministerul Educației nu are încă un titular, deși premierul Ilie Bolojan estima că va face o nominalizare până la finalul acestei luni # Rador
Ministerul Educației nu are încă un titular, deși premierul, care asigură interimatul, estima că va face o nominalizare până la finalul acestei luni. Președintele Nicușor Dan afirma zilele trecute într-un interviu că e un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației, pentru că sunt multe probleme care trebuie gestionate. Ieri, purtătoarea de […]
14:50
Şeful DSU, Raed Arafat, consideră că și România trebuie să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare # Rador
Şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, consideră că a venit momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Într-o postare pe internet, el spune că a reflectat asupra acestui […]
14:50
Salvamotiștii hunedoreni avertizează asupra riscului însemnat de avalanșe în zona montană înaltă a masivelor Parâng-Șureanu, precum și în munții Godeanu și Țarcul, în special la peste 1.800 de metri altitudine, dar nu este exclusă formarea unor avalanșe de medii dimensiuni și la altitudini mai joase. Salvatorii montani spun că, deși tasat ușor în ultimele zile, […]
14:40
Nu, Athika Ahmed nu este ambasador al sănătății cu statut oficial în Marea Britanie, este doar un voluntar pentru educarea fetelor din comunitatea musulmană # Rador
O dezinformare care a prilejuit un val de atacuri rasiste și xenofobe pe rețelele sociale din întreaga lumea a ajuns și la utilizatorii din România, cu accent pe decăderea Europei sub efectul ”globaliștilor woke”. CONTEXT O tânără studentă la medicină care lucrează ca voluntar pentru a ajuta tinerele fete și femei musulmane să depășească stigmatizarea […]
14:40
Non, Athika Ahmed n’est pas ambassadrice de la santé avec un statut officiel au Royaume-Uni ; elle est seulement bénévole, impliquée dans l’éducation des filles issues de la communauté musulmane. # Rador
Une désinformation qui a déclenché une vague d’attaques racistes et xénophobes sur les réseaux sociaux à travers le monde a également atteint les utilisateurs en Roumanie, en mettant l’accent sur la prétendue décadence de l’Europe sous l’influence des « globalistes woke ». CONTEXTE Une jeune étudiante en médecine, qui travaille comme bénévole pour aider les […]
13:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a audiat deja rapoartele premierului Iulia Sviridenko și ale ministrului energiei, Denis Șmihal, privind situația din sistemul energetic al ţării. „Toate măsurile de reacţie necesare la nivelul sistemului energetic ucrainean sunt în vigoare, iar lucrările de restabilire sunt în desfășurare. Obiectivul este stabilizarea situației în cel mai scurt […]
13:30
Cel puţin 12 persoane au murit în Fâşia Gaza, în urma unor atacuri aeriene ale Israelului (Ministerul Sănătăţii) # Rador
Atacurile aeriene israeliene din Fâșia Gaza au ucis cel puțin 12 persoane, a anunțat Ministerul palestinian al Sănătății, precizând că se numără şi copii printre victimele cele mai recente ale violențelor care zguduie acordul fragil de încetare a focului. Un atac aerian a lovit un apartament din orașul Gaza, cauzând moartea a trei copii și […]
13:10
Magistrala de metrou M6, care va lega capitala de Aeroportul „Henri Coandă”, începe să prindă contur, potrivit datelor publicate de compania Metrorex. Proiectul este împărțit pe două secțiuni, lucrările pentru secțiunea din sud fiind mai avansate. Termenul estimat de finalizare este peste trei ani. Până atunci, însă, lucrările de suprafață îngreunează considerabil traficul pe DN1 […]
13:00
Ministerul Energiei de la Chişinău a anunţat că, din cauza problemelor grave înregistrate în reţeaua electrică din Ucraina, sâmbătă dimineaţă, la ora 10:42, „a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic”. Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea fiind […]
