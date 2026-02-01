Actorii comediei „În pielea mea” vin la Oradea pentru premiera de gală

19:40

Tot mai mulți părinți simt că pierd contactul cu adolescenții lor, mai ales când o parte importantă din viața copiilor se petrece în online. În Oradea, moartea lui Eduard, băiatul de 13 ani care s-a aruncat de pe terasa unui bloc din cartierul rezidențial Grand Hill, a readus în prim-plan o întrebare dificilă. Ce pot face, concret, părinții ca să rămână aproape de copil și să observe la timp semnele de vulnerabilitate?