Paradoxul legii: ucigașii sub 14 ani „doar dorm” în centrele unde sunt internați, în rest sunt liberi prin oraș

Un nou caz de minor sub 13 ani care participă la săvârșirea unei infracțiuni grave – înjunghierea unui taximetrist – îl face pe fostul judecător Cristian Danileț să explice de ce este de părere că e necesară coborârea vârstei pentru răspunderea penală de la 14 la 13 ani.

