Toate tunurile au fost puse pe Cristian Boureanu! Ce cred Faimoșii despre concurent. Nu te-ai fi așteptat

10:10

Seri tot mai lungi departe de casă. Dimineți în care mâncarea nu mai are gustul de altă dată. Zile în care resursele se termină, iar jocurile sunt tot mai dificile pentru a câștiga unele noi. Probe în care limitele sunt depășite, iar bucuria victoriilor schimbă toată atmosfera. Discuții mai aprinse cu fiecare minut. Singurul show care îi pune pe concurenți față în față cu unele condiții atât de dure. Survivor continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la ora 20:00.