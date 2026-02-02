Ultimatum pentru Bolojan. PSD vrea „pachet de solidaritate socială și relansare economică”, despre care afirmă că e „obligatoriu, nu negociabil”. Grindeanu: „S-a depășit limita de suportabilitate”
Bihoreanul, 2 februarie 2026 09:20
Consiliul Politic Național al PSD a decis să susțină adoptarea în regim de urgență a unui pachet de relansare economică și de solidaritate socială prin care 5 milioane de români și unele firme să primească sprijin financiar de 3,9 miliarde de lei. Adoptarea acestuia este considerată de drept „obligatorie, nu negociabilă”, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, avertizează că „s-a depășit limita de suportabilitate”. De asemenea, conducerea PSD a discutat, fără să ia o decizie, despre condițiile rămânerii în coaliție.
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
08:50
O familie Globală: Directorul tehnic al Primăriei Oradea ține aproape de patronul „firmei de casă” # Bihoreanul
Legăturile suspect de apropiate între directorul tehnic al Primăriei, Sebastian Marchiș, și firma de construcții Global Industrial, care adună tot mai multe contracte cu municipalitatea, s-au confirmat, încă o dată, zilele trecute. Pentru cei care au uitat, Bihorel amintește că Global este firma cu care Marchiș a cumpărat un teren pe strada Colinelor, unde directorul își ridică o vilă din bani pe care nu-i poate justifica, asta în timp ce la aceeași firmă, ce să vezi, s-a angajat și propria consoartă.
08:40
AVE România: Ce ne dorim anul acesta și cum puteți să ne fiți alături în procesul de colectare separată? (FOTO) # Bihoreanul
Pentru mulți bihoreni, traseul deșeurilor se încheie în momentul în care sacul de gunoi este scos la poartă. În realitate, însă, deșeurile intră într-un proces complex de colectare, sortare, tratare și valorificare.
Acum 2 ore
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: De ce ar vota Bolovan cu două mâini unirea cu Basarabia # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel are propria viziune despre evenimentele săptămânii trecute: Bolovan, întrebat ce părere are despre unirea cu Basarabia: „Eu vă spun clar: voi vota pentru unire, pentru că vom avea foarte multe avantaje”. „Care sunt acestea?”. „În primul rând, nu o să-i mai înjure lumea pe unguri că sunt trădători de țară, ci pe ruși. Apoi, nu vor mai fi Vasluiul și Teleormanul ultimele județe din țară”.
Acum 12 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cazul elevului care s-a aruncat în gol de pe bloc provoacă vii dezbateri și semne de întrebare # Bihoreanul
Luni, 2 februarie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Povestea lui Eduard, elevul de 13 ani cu rezultate bune la Colegiul Național Onisifor Ghibu, care s-a aruncat în gol de pe un bloc; Zeci de victime ale afaceristului Călin Raita au plătit integral locuințe care sunt doar pe hârtie: Bihorul este proprietar pe jumătate din pârtia de la Vârtop – Alba; Cum a ajuns un cimitir din Bihor în proprietate privată și a fost apoi ras cu buldozerul...
1 februarie 2026
23:40
Dezamăgire la Oradea Arena: Echipa de baschet a orașului, învinsă categoric de Voluntari # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a suferit un eșec în fața propriilor suporteri, fiind învinsă de CSO Voluntari cu 92-79, într-un meci în care oaspeții au controlat jocul încă din prima parte și au gestionat fără emoții finalul întâlnirii.
23:30
Judoka Ioan Dzitac, legitimat la CSM Oradea, a obținut un nou rezultat important pe plan internațional, câștigând medalia de bronz, în cadrul categoriei -73 de kilograme, la turneul Sofia European Open, competiție desfășurată sâmbătă, în capitala Bulgariei.
Acum 24 ore
20:00
Lansare de carte la Muzeul Orașului Oradea: „Moștenirea lui Corneliu Coposu – Principii și valori pentru eternitate” # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor organizează sâmbătă, 7 februarie, de la ora 12, lansarea volumului „Moștenirea lui Corneliu Coposu – Principii și valori pentru eternitate”, un eveniment dedicat valorilor morale și civice promovate de Corneliu Coposu. Manifestarea va avea loc la Muzeul Orașului Oradea, în Sala cu Grifoni.
18:40
FC Bihor a obținut o victorie în cel de-al doilea meci de pregătire disputat în cantonamentul din Antalya, impunându-se duminică, scor 2-1, în fața formației kazahe FC Zhenis, ocupanta locului 6 în prima ligă din Kazahstan. Golurile orădenilor au fost înscrise de Mihai Kereki și Albert Stahl.
18:20
Proiecția specială a comediei „În pielea mea” va avea loc la Oradea, duminică, 8 februarie, înainte de premiera în cinematografele din țară. La Cinema Palace din Lotus Center orădenii îi vor putea cunoaște pe actorii Vlad Gherman, Oana Gherman și Alexandra Răduță, precum și pe regizorul Paul Decu.
17:10
Nu lucrezi, nu poluezi: Site-ul noii Direcții Județene de Mediu Bihor e „ca cum n-ar fi” # Bihoreanul
La aproape un an de la comasarea a două agenții de mediu care a dus la apariția Agenției Naționale pentru Arii Protejate (ANMAP), care în plan local are acum direcții județene pentru mediu în locul fostelor APM-uri, instituția încă nu prezintă un site funcțional.
16:00
Începând de 1 februarie 2026, prima zi a concediului medical nu mai este plătită, noua prevedere intrând oficial în vigoare de astăzi, în baza unei Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvern la finalul anului trecut. Măsura este justificată de autorități prin nevoia de a descuraja concediile medicale fictive, însă are un impact financiar direct asupra tuturor angajaților care intră în concediu medical, indiferent de tipul acestuia.
15:10
Direcția de Statistică Bihor: creștere cu aproape 200 lei a câștigului salarial mediu brut, dar și a numărului de șomeri, în noiembrie 2025 # Bihoreanul
Primele informații făcute publice de către Direcția Județeană de Statistică Bihor anul acesta - vizând efectivul de salariați, câştigul salarial, numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului la finele lunii noiembrie a anului trecut, ultima pentru care au fost procesate datele - indică o creștere ușoară a câștigului salarial mediu. În aceeași perioadă, însă, a crescut, tot ușor, și numărul de șomeri.
14:40
Carlos Alcaraz a câștigat pentru prima oară Australian Open. L-a învins pe Novak Djokovic (VIDEO) # Bihoreanul
Carlos Alcaraz (22 de ani) a câștigat duminică finala de la Australian Open, impunându-se în patru seturi în fața lui Novak Djokovic (38 de ani), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Pentru spaniol, este primul titlu la Australian Open, completând astfel Career Grand Slam, cu trofee la toate cele patru turnee majore.
14:20
Fost ofițer superior din Cluj, acuzat că a agresat sexual o adolescentă. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 68 de ani, fost ofițer superior, este cercetat penal de procurorii din Cluj sub acuzația de agresiune sexuală asupra unei minore. Deși anchetatorii au solicitat arestarea sa preventivă, invocând gravitatea faptelor și manipularea psihologică a victimei, instanța a decis să îl plaseze pe acesta în arest la domiciliu.
13:20
Scandal mare la școala din Bratca unde un profesor a avut tupeul să țipe la un elev. Junele, pe bună dreptate, l-a acuzat pe dascăl că l-a pus absent la ore deși el venise, totuși, la spartul târgului, cu 10 minute înainte de a suna de ieșire...
12:10
Un cunoscut om de radio din Oradea, trimis în judecată pentru că și-ar fi hărțuit și amenințat fosta iubită # Bihoreanul
Un bărbat cunoscut în Oradea pentru activitatea sa în radio și ca prezentator de evenimente publice a fost trimis în judecată pentru hărțuire și amenințare, potrivit unei dezvăluiri publicate de G4Media.ro. Este vorba despre Emil Trifa, care figurează ca inculpat într-un dosar înregistrat la Judecătoria Oradea, fiind acuzat de hărțuire și de săvârșirea, în formă continuată, a infracțiunii de amenințare, cu 11 acte materiale, la adresa fostei sale iubite, arată sursa citată.
10:50
Beznă de Electrica: De ce i-a fost tăiat curentul unei orădence care nici măcar nu mai are contract de furnizare cu operatorul # Bihoreanul
Proprietară a unei garsoniere într-un bloc din strada Aluminei, o orădeancă s-a trezit marțea trecută în plin absurd: i-a fost tăiat curentul, pe motiv că din toamna anului trecut ar fi adunat facturi neachitate de peste 700 lei către Electrica, deși din 2016 este clienta DigiEnergy și își plătește lunar consumul.
Ieri
09:30
În Piața Unirii, un punct comercial al orașului, au funcționat târgul agroalimentar, spații comerciale și entități bancare. Una dintre cele mai vechi a fost Casa de Păstrare și Economii din Oradea-Mare, înființată în 1847, cu un capital de 30.000 de florini. Fondatorul și primul președinte a fost medicul Sztaroveszky Károly, care a contribuit financiar și la înființarea unui spital pentru copii în oraș.
07:50
CSM Oradea a pus punct returului Seriei C a Diviziei A de handbal masculin cu o evoluție bună în deplasare, reușind să se impună clar pe terenul echipei CSU Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. Formația orădeană a controlat jocul pe întreaga durată a partidei și a câștigat fără emoții, scor 37-27, confirmându-și statutul de lider al seriei.
31 ianuarie 2026
21:20
Al doilea deces într-o singură zi, în Bihor, din cauza incendiilor: o femeie de 86 de ani a murit la Salonta # Bihoreanul
Două persoane și-au pierdut viața, sâmbătă, în județul Bihor, în urma unor incendii produse în locuințe, ambele cauzate, cel mai probabil, de nerespectarea măsurilor de prevenire a incendiilor. După tragedia de dimineață din localitatea Crestur, o femeie în vârstă de 86 de ani a decedat la Salonta, într-un incendiu izbucnit în propria casă.
20:30
Eveniment caritabil organizat de studenții din Oradea: „Dragostile noastre, bade, mărg pă drum cătă Orade`” # Bihoreanul
Membrii Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) de la Universitatea din Oradea organizează, înaintea sărbătorii de Dragobete, o seară de muzică și dansuri tradiționale bihorene, cu scop caritabil.
19:40
Un psiholog școlar din Oradea, despre relația părinți - adolescenți în era TikTok: „Întrebări de explorare, nu de tip polițist” # Bihoreanul
Tot mai mulți părinți simt că pierd contactul cu adolescenții lor, mai ales când o parte importantă din viața copiilor se petrece în online. În Oradea, moartea lui Eduard, băiatul de 13 ani care s-a aruncat de pe terasa unui bloc din cartierul rezidențial Grand Hill, a readus în prim-plan o întrebare dificilă. Ce pot face, concret, părinții ca să rămână aproape de copil și să observe la timp semnele de vulnerabilitate?
18:20
Sindicaliștii din Guvern îi cer premierului Ilie Bolojan clarificări, după ce avocata din PNL, arestată pentru trafic de influență, i-a menționat numele și s-a fotografiat cu el # Bihoreanul
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) îi solicită premierului Ilie Bolojan să ofere „clarificări fără echivoc” în legătură cu o serie de „coincidențe” apărute în spațiul public, în contextul dosarului de trafic de influență în care este cercetată avocata Adriana Georgescu, membră PNL, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro de la un om de afaceri.
17:10
Spectacol de 8 Martie la Oradea Arena: ABBA, The Beatles și Queen, în versiune simfonică, cu Orchestra Operei Naționale Române Cluj-Napoca # Bihoreanul
De Ziua Femeii, la Oradea Arena este programat concertul „Lights & Legends – Symphony”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 8 martie, de la ora 18:00, și propune reinterpretări simfonice ale unor piese cunoscute din repertoriul formațiilor ABBA, The Beatles și Queen.
16:00
Liceul Constantin Șerban din Aleșd, renovat din temelii. Lucrările au costat aproape 7 milioane lei (FOTO) # Bihoreanul
Elevii Liceului Teoretic Constantin Șerban din Aleșd au parte de acum de o școală modernă. Unitatea de învățământ a fost complet reabilitată printr-un proiect finanțat prin PNRR, în valoare de aproape 7 milioane lei. Recepția lucrărilor a avut loc vineri, în prezența mai multor oficiali.
15:50
Pană masivă de curent în Republica Moldova. Mesajul prim-ministrului către populație: „Vă îndemn să rămânem solidari” # Bihoreanul
Republica Moldova a fost afectată sâmbătă dimineață de o pană majoră de curent, care a lăsat fără energie electrică capitala Chișinău și numeroase alte localități din țară, din cauza unei avarii produse în sistemul energetic regional. Problemele sunt cauzate de avarii în rețeaua energetică din Ucraina.
15:10
CSM Oradea întâlnește duminică seara, la Oradea Arena, pe CSO Voluntari, în derby-ul etapei a 20-a din Liga Națională de baschet masculin, într-un duel între primele două echipe din clasament. Bihorenii, neînvinși acasă, caută să-și consolideze poziția de lider înaintea fazelor eliminatorii din Cupa României.
14:40
Evenimentul dedicat tinerilor Oradea Music Lab revine cu a treia ediție. Invitații speciali sunt artiștii Călin Pop și Marius Pop # Bihoreanul
Tinerii pasionați de muzică vor putea participa, în 7 februarie, de la ora 19, la Lokal, la cea de-a treia ediție a evenimentului Oradea Music Lab. De data aceasta, participanții vor fi întâmpinați de Călin Pop, cunoscutul component al formației rock Celelalte Cuvinte, și de fiul său, chitaristul Marius Pop.
14:00
Se cere limitarea accesului copiilor și adolescenților din România la rețelele de socializare: „Așa cum nu le permitem accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc...” # Bihoreanul
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, secretar de stat, a lansat sâmbătă dimineața un apel public către parlamentari, cerând inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare.
13:20
Un bărbat în vârstă de 72 de ani din localitatea Crestur, comuna Petreu, a murit sâmbătă dimineață, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil din cauza jarului căzut din sobă. Tragedia s-a produs în jurul orei 7.20, când Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor a fost alertat prin 112 că există posibilitatea ca proprietarul casei să fi fost surprins de incendiu în interior.
13:10
Curățenie „albă”: RER Vest lămurește cum se intervine pentru curățarea poleiului și a zăpezii în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Acest sezon rece verifică din plin zicerea „iarna nu-i ca vara”. Orădenii, ca de altfel toți bihorenii, s-au bucurat de ninsori ca-n povești - pentru mulți, un cadou nesperat, prin prisma iernilor trecute, lipsite de precipitații. Însă asemenea condiții ridică și provocări logistice, iar comandamentul de iarnă, din care fac parte reprezentanți ai Primăriei și ai RER Vest, a pus în aplicare planul de acțiune anume stabilit.
12:20
Caz închis: Cum s-a folosit Ion Govoreanu, fondatorul Trei G, de un inginer aflat pe patul de moarte și de mecanici bețivi pentru a orchestra o fraudă de 2,1 milioane lei # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a pus capăt ultimului proces penal pornit până acum pe numele controversatului afacerist Ion Govoreanu, fondatorul Trei G, iar sentinţa scoate la iveală detalii interesante despre cum s-a folosit evazionistul, luni de zile, de un inginer aflat pe patul de moarte, de mecanici bețivi și manipulatori de marfă pe post de patroni de paie, pentru a fenta plata taxelor şi impozitelor. Deşi instanța a stabilit că faptele există, dosarul s-a închis prin intervenția prescripției, fără condamnări penale.
11:00
Sfidare: când lumea moare de foame, prim-ministrul țării mănâncă! Și nu doar că mănâncă, dar o face la restaurant, și nu din brișcă, ca tot românul. Iar, ca tacâmul să fie complet, l-a chemat la cină și pe primarul Florin Birta. Apropo, la Allegria e închis, domnule Birta, de a trebuit să mergeți la Corsarul?
09:40
Fundația Mihai Neșu, scutită de plata impozitelor de 36.000 euro pentru imobilele deținute # Bihoreanul
Fundația Mihai Neșu, care administrează Centrul de recuperare Sfântul Nectarie pentru persoane cu dizabilități din Cihei, coordonat de fostul fotbalist orădean Mihai Neșu, a scăpat de plata impozitelor de 36.000 euro pentru imobilele deținute lângă Oradea. Consiliul Local Sânmartin a hotărât joi, cu unanimitate de voturi, scutirea de la plata impozitului pe clădirile și terenurile deținute de ONG-urile care furnizează servicii sociale.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Fosta adjunctă a ITM Bihor, Nadia Racz, achitată pentru luare de mită, dar condamnată pentru că dădea ponturi privind controalele. Ce pedeapsă a primit # Bihoreanul
Tribunalul Bihor a pronunțat vineri sentința în dosarul de corupție al fostei directoare adjuncte a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, Nadia Popa, fostă Racz, trimisă în judecată de DNA Oradea în 2024. Instanța a dispus achitarea acesteia pentru infracțiunea de luare de mită, dar a condamnat-o la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare pentru că dădea ponturi unor afaceriști privind viitoare controale.
30 ianuarie 2026
23:40
Impresarul orădean Cătălin Sărmășan, suspendat un an și amendat de FRF după ce ar fi pariat pe meciuri # Bihoreanul
Impresarul sportiv orădean Cătălin Sărmășan a fost suspendat timp de un an din orice activitate legată de fotbal și amendat cu 150.000 lei de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, în „dosarul impresarilor-pariori”.
20:20
Novak Djokovic, calificare spectaculoasă în finala Australian Open. L-a învins pe Jannik Sinner în 5 seturi (VIDEO) # Bihoreanul
Novak Djokovic s-a calificat în finala Australian Open, după o semifinală-maraton câștigată în cinci seturi contra dublului campion en titre, italianul Jannik Sinner: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, într-un meci care a depășit patru ore și s-a încheiat după miezul nopții, la Melbourne.
20:10
Omagiu pentru Eduard: Aproximativ 50 de tineri s-au strâns cu biciclete în parcul Salca și au aprins lumânări la blocul de pe care s-a aruncat (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Aproximativ 50 de adolescenți, cu biciclete și trotinete, s-au adunat vineri după-amiază în Parcul Salca din Oradea și apoi au aprins lumânări în fața blocului de pe care Eduard, elevul de 13 ani de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu”, s-a aruncat luni dimineață. Tinerii au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu băiatului și pentru a-și arăta solidaritatea față de cei apropiați acestuia. În fața blocului, a avut loc un incident neplăcut.
19:10
Condamnat cu suspendare pentru agresiune sexuală, un bărbat din Bihor a fost încarcerat după ce nu a plătit despăgubirile. A fost găsit după două luni de căutări # Bihoreanul
Un bărbat din comuna Paleu, condamnat inițial la închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală, a fost încarcerat după ce instanța a revocat suspendarea pedepsei, constatând că nu și-a respectat obligațiile impuse, inclusiv plata despăgubirilor către victimă. Polițiștii l-au căutat aproape două luni, fiind găsit în cele din urmă în Oradea, și dus în penitenciar pentru executarea pedepsei.
18:10
Adolescentul de 13 ani care și-a omorât un prieten a fost preluat de Protecția Copilului. Părinții, suspendați din drepturi # Bihoreanul
Copilul de 13 ani implicat în cazul crimei din Cenei, unde un băiat de 15 ani a fost omorât de prietenii lui, a fost preluat de autorități și dus într-un centru al Protecției Copilului, în baza unei ordonanțe președințiale. Măsura s-a impus după ce părinții săi nu ar fi respectat măsurile de supraveghere stabilite anterior.
17:30
VIDEO - Ilie Bolojan nu exclude să ceară un vot de încredere în PNL. Neagă categoric că ar fi spus că PSD nu va avea premier # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri că ia în calcul posibilitatea de a solicita un vot de încredere în interiorul Partidului Național Liberal, pe fondul contestărilor venite atât din coaliția de guvernare, cât și din propriul partid. În același timp, șeful Executivului a respins ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi afirmat că PSD nu va mai avea premier sau că PNL ar intenționa să blocheze rotația la guvernare stabilită prin protocolul coaliției.
17:20
Guvernul a redus la jumătate impozitele pe proprietate din Munții Apuseni. Care sunt localitățile din Bihor în care se aplică facilitatea # Bihoreanul
În ședința de vineri, Guvernul a aprobat reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Munții Apuseni și din Rezervația Delta Dunării. În Bihor, măsura se aplică pentru proprietarii din trei orașe și 12 comune, care vor plăti impozite mai mici pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu, pentru clădirile folosite ca locuințe de domiciliu, dacă nu le folosesc pentru activități economice, și pentru un mijloc de transport.
16:40
Bătaia dintre Grecu și Borciu, sancționată definitiv. Curtea de Apel Oradea: „Intervenția Poliției nu a stopat conflictul” (VIDEO) # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a pus punct definitiv procesului deschis după scandalul violent din comuna Sântandrei, în care protagoniști au fost Mihai Gabor, alias „Grecu”, și finul său, Mihai Borciu. Judecătorii au admis apelul Parchetului și au majorat substanțial amenzile stabilite inițial de Judecătoria Oradea, reținând că altercația desfășurată în plină stradă, în fața martorilor și a minorilor, nu a fost oprită nici măcar de intervenția Poliției.
15:50
CSM Oradea joacă sâmbătă la Târgu Jiu, în ultima etapă a sezonului regulat din Divizia A # Bihoreanul
Handbaliștii de la CSM Oradea se deplasează la Târgu Jiu pentru meciul cu CSU Constantin Brâncuși, ultima etapă a sezonului regulat din Seria C a Diviziei A, cu prima poziție în clasament deja asigurată și locul garantat în play-off.
15:10
Sumarul pieței rezidențiale 2025: ce spun românii și ce arată datele Storia despre cumpărare, chirii și accesibilitate # Bihoreanul
În 2025, Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, a desfășurat mai multe sondaje și analize, din care se conturează o serie de informații-cheie relevante pentru piața imobiliară. Sondajele și analizele au acoperit teme precum deciziile imobiliare privind achiziția unei locuințe, impactul majorării TVA, relația românilor cu vecinii, precum și accesibilitatea locuințelor de închiriat și de vânzare sau nivelurile salariale minime necesare pentru a cumpăra ori închiria o proprietate de lux.
14:40
Ionuț Ban, fundașul stânga al FC Bihor, forțat să se retragă din activitatea de jucător din cauza problemelor cardiace # Bihoreanul
Fundașul stânga Ionuț Ban, de la FC Bihor, va fi nevoit să se retragă din activitatea profesională din cauza unor probleme cardiace descoperite în urma analizelor medicale. Decizia a fost confirmată și de o a doua opinie medicală, care a stabilit că starea sa de sănătate nu mai permite efortul fizic specific fotbalului de performanță.
14:20
Noul Volkswagen Crafter – soluția profesională pentru afaceri care cresc. Disponibil acum la D&C Oradea, cu reduceri avantajoase # Bihoreanul
Când afacerea ta depinde de transport, organizare și fiabilitate, ai nevoie de un partener de încredere, nu doar de un vehicul. Noul Volkswagen Crafter este conceput special pentru profesioniști: firme de construcții, logistică, distribuție, curierat, servicii tehnice sau producție, care au nevoie de spațiu generos, eficiență și costuri controlate.
14:10
Accident pe DN1, la ieșirea din Huedin spre Oradea: un bărbat a fost salvat dintr-o mașină răsturnată # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs, vineri, pe DN1 (E60), la ieșirea din orașul Huedin spre Oradea. În coliziune au fost implicate două autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat.
13:50
O fată de 14 ani din Bihor este căutată de familie și de poliție. A plecat de acasă miercuri dimineața # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni caută o adolescentă de 14 ani din localitatea Borod, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Familia a sesizat dispariția joi, iar cazul este instrumentat de polițiștii Secției nr. 1 de Poliție Rurală Borod din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
