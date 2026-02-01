Savanții care au descifrat secretul longevității. „Moș Maftei, la 147 de ani, era viguros și drept ca un stâlp”
Adevarul.ro, 1 februarie 2026 23:00
În anii ’50, doi oameni de știință români au devenit cunoscuți în întreaga lume, datorită realizărilor lor în studiul longevității și al proceselor de încetinire a îmbătrânirii. Bătrânețea putea fi tratată, iar oamenii puteau trăi până la 150 de ani, arăta Constantin I. Parhon.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
23:00
Savanții care au descifrat secretul longevității. „Moș Maftei, la 147 de ani, era viguros și drept ca un stâlp” # Adevarul.ro
În anii ’50, doi oameni de știință români au devenit cunoscuți în întreaga lume, datorită realizărilor lor în studiul longevității și al proceselor de încetinire a îmbătrânirii. Bătrânețea putea fi tratată, iar oamenii puteau trăi până la 150 de ani, arăta Constantin I. Parhon.
Acum o oră
22:30
Un băiat de 14 ani a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile după ce a bătut un adolescent într-un mall din Cluj # Adevarul.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a solicitat duminică, 1 februarie, arestarea preventivă a unui băiat de 14 ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a bătut un adolescent la Iulius Mall.
22:30
De ce Congresul USR din februarie o să evite definitivarea identității ideologice: „Îi sperie fuziunea cu PNL” # Adevarul.ro
USR se pregătește să organizeze, la sfârșitul lunii februarie, un Congres în cadrul căruia își va revizui statutul, însă pachetul de propuneri supus dezbaterii membrilor nu include un amendament referitor la clarificarea poziționării ideologice a formațiunii.
22:15
Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Dezechilibrul politic costă România. Sper ca deciziile din coaliție să treacă dincolo de interesele de partid” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a atras atenția, duminică seară, asupra costurilor pe care le poate suporta România în cazul unui dezechilibru politic, subliniind că „permanentul scandal public nu face bine nici cetățenilor, nici relației cu investitorii sau instituțiile financiare”.
Acum 2 ore
22:00
Inter defilează în Serie A. Victorie clară a echipei lui Cristi Chivu, dar și un moment delicat pentru antrenorul român # Adevarul.ro
„Nerazzurrii” sunt la 8 puncte de rivala AC Milan.
22:00
SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 48 de ore, avertizează președintele Serbiei, care vorbește despre un „război regional” # Adevarul.ro
Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat că Statele Unite ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile, potrivit publicației PinkPreședintele sârb Aleksandar Vučić a declarat că Statele Unite ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile
22:00
George Simion vorbește despre „o viitoare guvernare AUR”. „Trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior” # Adevarul.ro
George Simion a declarat duminică, 1 februarie, că românii din diaspora reprezintă un pilon important pentru economiile statelor occidentale. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor a vorbit și despre o viitoare guvernare AUR, susținând că partidul său trebuie să aibă Ministerul de Externe.
22:00
Patricia Brad, actriță: „În actorie, corpul e pensula ta. Exercițiile sunt doar un punct de plecare“ # Adevarul.ro
Patricia Brad, actriță a Teatrului Național din Cluj-Napoca, transformă experiența de scenă și de pedagogie într-un volum despre felul în care ești cu adevărat acolo, conectat la ce se întâmplă.
21:45
Oficial, în 2025 s-au înregistrat 62 de femicide, iar prima lună a lui 2026 a adus 5 alte asemenea evenimente tragice. Pentru siguranța femeilor s-au dezvoltat mai multe inițiative, iar o lege a femicidului este în dezbatere în Parlament.
21:45
Carosabil alunecos și vizibilitate redusă. Recomandările Brigăzii Rutiere pentru șoferi și pietoni # Adevarul.ro
Brigada Rutieră a transmis, duminică, o serie de recomandări pentru conducătorii auto și pietoni, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, marcate de ninsoare, polei și carosabil alunecos.
21:30
Radu Drăgușin, dezastruos la primul meci ca titular după un an. Tottenham, revevenire miraculoasă cu City # Adevarul.ro
Internaționalul român a fost integralist pentru Spurs
21:30
Horoscop 2 februarie. Ziua aduce pentru toate zodiile o nevoie clară de echilibru între rațiune și emoție.
21:15
Atac rusesc asupra civililor: 15 mineri uciși după ce o dronă a lovit un autobuz în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk # Adevarul.ro
Cel puțin 15 persoane au murit duminică, 1 februarie, după ce o dronă rusească a lovit un autobuz care transporta mineri civili în orașul Ternivka, din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk.
21:15
Strategia Națională de Apărare a SUA nuanțează celebrul articol 5 din NATO. Ce urmează pentru România. „E gata cu ipocrizia” # Adevarul.ro
SUA au o nouă strategie națională de apărare, care îi privește pe aliații europeni, inclusiv România. Doi importanți experți analizează, pentru „Adevărul”, impactul noii strategii americane asupra României și a Uniunii Europene.
21:15
Opozantul iranian care risca să fie spânzurat, a fost eliberat pe cauţiune. Erfan Soltani este, din ianuarie, un simbol represiuniilor din Iran # Adevarul.ro
Erfan Soltani, tânărul iranian de 26 de ani devenit unul dintre simbolurile represiunii din Iran în urma protestelor din ianuarie, a fost eliberat pe cauțiune, a confirmat duminică avocatul său pentru AFP. Washingtonul își exprimase temerea că acesta ar putea fi executat.
Acum 4 ore
21:00
Polițist, aproape să fie linșat de protestatari, în Torino. Manifestanții au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în oamenii legii. Peste 30 de ofițeri au fost răniți # Adevarul.ro
Cel puțin 31 de polițiști au fost răniți în Torino, în nordul Italiei, în timpul protestelor izbucnite sâmbătă față de închiderea centrului cultural de stânga Askatasuna, au anunțat autoritățile duminică, 1 februarie.
20:45
Umilință pe litoral! Farul a spulberat-o pe Universitatea Craiova, după doar 30 de minute de joc. Debut cu gol pentru Denis Alibec # Adevarul.ro
Liderul Superligii a avut o zi foarte slabă și a pierdut clar în deplasare, după ce adversarii au profitat de toate greșelile făcute.
20:30
Interlopul Corbu din Brăila, taxat de instanță cu 100 de lei: a încercat să scape de arest după atacul cu cuțitul asupra unui rival # Adevarul.ro
Interlopul Stănel Corbu din Brăila rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Galați a respins contestația formulată de acesta împotriva deciziei Tribunalului Brăila de prelungire a măsurii preventive. Hotărârea a fost pronunțată pe 29 ianuarie și este definitivă.
20:15
Ali Khamenei avertizează SUA: „Dacă vor începe un război, va fi unul regional. Oricine încearcă să atace va primi o lovitură decisivă” # Adevarul.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat duminică că orice tentativă de atac asupra Iranului va fi întâmpinată cu „o lovitură decisivă din partea națiunii iraniene”, subliniind că un eventual conflict declanșat de Statele Unite ar degenera într-un război regional.
20:15
Tinerii recruți ucraineni dau piept cu brutalitatea din prima linie. Cazul lui Horbenko, un soldat în vârstă de 18 ani # Adevarul.ro
Deficitul de soldați în fața unui asalt necruțător al Rusiei, ce pare să aibă resurse nelimitate de recruți, pune Kievul în fața unei alegeri imposibile: să-și protejeze generația tânără și, în același timp, să asigure fluxul necesar de trupe pentru a ține linia frontului, relatează WSJ.
20:15
Împăduririle, blocate de interesele „mafiei subvențiilor”. Octavian Berceanu: „Pe terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor” # Adevarul.ro
Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, susține că programele de împădurire din România rămân mult în urma ritmului tăierilor ilegale, în principal din cauza lipsei terenurilor puse la dispoziție de autoritățile locale și acuză existența unei „mafii a subvențiilor”.
20:00
Paradoxul legii: ucigașii sub 14 ani „doar dorm” în centrele unde sunt internați, în rest sunt liberi prin oraș # Adevarul.ro
Un nou caz de minor sub 13 ani care participă la săvârșirea unei infracțiuni grave – înjunghierea unui taximetrist – îl face pe fostul judecător Cristian Danileț să explice de ce este de părere că e necesară coborârea vârstei pentru răspunderea penală de la 14 la 13 ani.
19:45
Trei români, prinși fără bilet într-un tren din Austria. Unul dintre ei a amenințat controlorul cu un cuțit, apoi a încercat să-i atace pe polițiștii care îi așteptau în gară # Adevarul.ro
Trei români au fost prinși circulând fără bilet cu trenul, în Austria, iar unul dintre ei a amenințat controlorul cu un cuțit. La scurt timp, a încercat să lovească și polițiștii care îl așteptau în gară. Individul a fost reținut, relatează mai multe publicații austriece.
19:45
Incident grav în centrul Romei: un român și alte două persoane au fost rănite după prăbușirea unui pin # Adevarul.ro
Un bărbat român în vârstă de 41 de ani a fost rănit duminică, 1 februarie, după ce un pin s-a prăbușit pe Via dei Fori Imperiali, în centrul istoric al Romei, una dintre cele mai circulate zone turistice ale capitalei Italiei.
19:30
Proteste la Milano împotriva prezenței agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu sunt bineveniți” # Adevarul.ro
Sute de manifestanți s-au adunat sâmbătă la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE (Immigration and Customs Enforcement) în contextul viitoarelor Jocuri Olimpice de iarnă, relatează France 24. Demonstrația a avut loc în Piazza XXV Aprile, o piață simbolică, numită după data elib
Acum 6 ore
19:00
Dmitri Medvedev, mesaj plin de ironie despre submarinele nucleare ale lui Trump: „Încă nu le-am găsit” # Adevarul.ro
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a descris pe preşedintele american Donald Trump drept „un lider eficient”, care urmărește cu adevărat pacea și are capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, relatează Reuters.
19:00
Forţele de securitate pakistaneze anunţă eliminarea a 145 de militanţi după atacurile coordonate din Balochistan # Adevarul.ro
Forţele de securitate ale Pakistanului au ucis 145 de militanţi în decurs de 40 de ore, ca răspuns la o serie de atacuri simultane care au zguduit provincia Balochistan, a declarat duminică şeful guvernului provincial, Sarfaraz Bugti, potrivit Reuters.
18:45
Un cutremur, cu magnitudinea 3.7, a avut loc duminică, 1 februarie, în zona seismică Vrancea, Buzău, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)
18:30
Bilanțul tragediei din Crans-Montana crește la 41 de morți, după ce un tânăr de 18 ani a decedat la spital # Adevarul.ro
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani, rănit în incendiul produs în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a decedat sâmbătă, 31 ianuarie, la spitalul din Zurich, potrivit unui comunicat al procurorului general al cantonului Valais.
18:30
Compania SpaceX, condusă de Elon Musk, a depus o cerere la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) prin care solicită permisiunea de a lansa până la un milion de sateliți.
18:30
NASA a semnat un acord cu compania Axiom Space pentru desfășurarea celei de-a cincea misiuni comerciale către Stația Spațială Internațională (ISS), anunță agenția spațială.
18:30
Extinderea Magistralei M4 de metrou „intră în linie dreaptă”. Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a lucrărilor și pentru lotul 2: „Construim 14 stații noi” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor și pentru lotul 2 al celui mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală: extinderea Magistralei M4 de metrou
18:15
„Orașul măcelului“. Pogromul din București, ultimul act al Statului Național-Legionar: „Cum să identifici în abatorul ăsta infernal un chip familiar?“ # Adevarul.ro
Rebeliunea legionară, violența antisemită și intervenția hotărâtă a Armatei au pus capăt Statului Național-Legionar, într-un episod sângeros decis nu doar pe străzile Bucureștiului, ci și sub privirea atentă a Berlinului.
18:15
Dacia Sandero, cea mai vândută mașină în Europa. Ce performanțe comerciale a înregistrat în decurs de un an. Și Duster rămâne în Top 10 # Adevarul.ro
Dacia Sandero își consolidează poziția pe piața europeană după ce, în 2025, a fost cea mai bine vândută mașină nouă de pe continent. Anul trecut, una din 28 de mașini cumpărate de persoane fizice în Europa a fost Sandero
18:00
Soluția lui Daniel Băluță în problema agentului termic: „Facem dreptate pentru bucureșteni” # Adevarul.ro
Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire și distribuție a apei calde ar putea să nu mai fie obligați să plătească facturile în situațiile în care serviciile sunt întrerupte sau livrate sub parametrii necesari, potrivit unei propuneri inițiate de PSD București.
17:45
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii # Adevarul.ro
La 1 februarie se aniversează 10 ani de la votul Marii Britanii de a părăsi UE, o victorie șocantă care a zguduit piețele financiare, deși abia în 2020 Marea Britanie urma să piardă statutul de membru al UE. Datele arată că ultimii 10 ani au creat dificultăți financiare pentru Regatul Unit.
Acum 8 ore
17:00
Mama copilului de 13 ani acuzat că l-ar fi ucis pe Mario mărturisește că și-ar fi dorit ca fiul ei să poată răspunde penal. Cum vede femeia teribila crimă # Adevarul.ro
Mama copilului de 13 ani acuzat că, împreună cu alți doi minori mai mari, l-ar fi ucis pe Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei, a descris, pentru Antena 3 CNN, șocul și neputința pe care spune că le trăiește de la momentul dezvăluirilor legate de crimă.
17:00
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona. „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!” # Adevarul.ro
Situația lui Robert Lewandowski la Barcelona rămâne incertă.Despărțirea dintre jucător și club ar putea avea loc în perioada următoare.
16:45
Un șofer a ucis un pieton pe trecere, în timp ce stătea pe telefon, și a primit doar o amendă modestă # Adevarul.ro
Un șofer de 53 de ani din Horgen, Elveția, a fost condamnat pe 30 ianuarie 2026 pentru omor din culpă, după ce, în noiembrie 2023, a lovit mortal un pieton pe o trecere de pietoni. Victima, un kosovar de 83 de ani, traversa regulamentar în momentul impactului.
16:30
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!”. Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk # Adevarul.ro
O scrisoare emoționantă a mamei unui soldat rus prins împreună cu grupul său de forțe înconjurat de armata ucraineană lângă Kupiansk circulă pe canalele de propagandă Z din Rusia. Femeia se adresează direct președintelui Vladimir Putin, rugându-l să-i salveze fiul și camarazii acestuia.
16:30
Alcaraz și Djokovic s-au întrecut și la microfon. Discursurile celor doi au ținut fanii cu sufletul la gură. „Am trecut prin multe/Nu a fost ușor deloc” # Adevarul.ro
Performanța lui Carlos Alcaraz confirmă apariția unui talent excepțional.
16:15
De mai bine de două secole, relația dintre muncă și societate, dintre muncă și educație, dintre muncă și democrație, precum și dintre muncă și demnitatea individului a constituit una dintre temele centrale ale reflecției moderne.
16:15
Proiect de sute de milioane lângă Capitală. Doi investitori chinezi intră în liga greilor pieței logistice din România cu un ansamblu de 320.000 de metri pătrați # Adevarul.ro
Proiectul logistic Victoria Business Park, dezvoltat în comuna Afumați de antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy, se apropie de finalizare. Investiția i-ar putea propulsa pe cei doi afaceriști în topul celor mai mari proprietari de depozite din România.
16:15
Anomalia congenitală de care suferea actriţa Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolul din „Singur acasă”. Oganele sale erau poziționate invers # Adevarul.ro
Decedată vineri, 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani, actriţa Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolurile din „Home Alone”, „Schitt's Creek” şi „Best in Show”, suferea de o anomalie congenitală extrem de rară.
16:00
Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” # Adevarul.ro
Daniel Băluță propune implementarea, în condiții de urgență, a unei soluții ferme care să protejeze bucureștenii aflați în situația de a plăti sume uriașe către producătorii și furnizorii de energie termică.
15:45
Cine este românca Corina Tarniță, profesoara de la Princeton menționată documentele Epstein # Adevarul.ro
Numele Corinei Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
15:30
Jaf în plină zi la o bijuterie din Londra. Hoții, înarmați cu ciocane, au fost filmați când au spart vitrina și au fugit cu mai multe obiecte de valoare # Adevarul.ro
O bijuterie din Richmond, vestul Londrei, a fost jefuită în plină zi de doi indivizi mascați, înarmați cu ciocane, care au spart vitrina magazinului și au fugit cu mai multe bijuterii, în timp ce angajații încercau să îi oprească
Acum 12 ore
15:00
Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, la Abu Dhabi # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, 1 februarie, stabilirea unei noi runde de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, programată pentru 4–5 februarie, la Abu Dhabi, potrivit AFP.
15:00
Un pensionar de 80 de ani din Marea Britanie a construit un imperiu al drogurilor cu bani câștigați la Loto # Adevarul.ro
Un britanic în vârstă de 80 de ani a pus bazele uneia dintre cele mai ample rețele de trafic de droguri descoperite în nordul Angliei, folosind banii obținuți în urma unui câștig major la Loterie.
14:30
Noul campion al Australian Open 2026! Carlos Alcaraz și-a trecut toate titlurile de Grand Slam în palmares. Finala cu Djokovic, interzisă cardiacilor # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic au ajuns în finala de la Melbourne după semifinale extrem de disputate, ambele tranșate în setul decisiv.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.