Pentru salariații cu venituri medii din Rusia, este o zi importantă. Pentru infractorii care doresc să scape de condițiile dure și abuzurile din închisoare, este o șansă la libertate. Pentru imigranții care speră la o viață mai bună, este o cale simplificată către cetățenie. Tot ce trebuie să facă este să semneze un contract pentru a lupta în Ucraina, relatează Independent.