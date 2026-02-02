Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore
Digi24.ro, 2 februarie 2026 13:50
Persoanele fizice, firmele și asociațiile de proprietari sunt responsabile pentru îndepărtarea zăpezii și a țurțurilor de pe trotuarele și acoperișurile imobilelor pe care le dețin sau le administrează. Nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată, iar în București amenzile pot ajunge până la 2.000 de lei.
Cursurile au fost suspendate luni într-o unitate de învăţământ, iar în alte patru se desfăşoară online din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din judeţele Argeş, Vâlcea, Dolj şi Mehedinţi, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
„Potențial cel mai important caz al anului”. Consiliul Concurenței vrea să încheie în acest semestru investigația privind ROBOR # Digi24.ro
Consiliul Concurenței urmează să finalizeze investigația privind modul de calcul al indicelui ROBOR, demarată după apariția unor suspiciuni legate de posibile schimburi de informații între băncile participante, potrivit anunțului făcut luni, 2 februarie, de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, în cadrul unei conferințe de presă.
Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor privind armele nucleare # Digi24.ro
Moscova continuă să depună eforturi pentru dezescaladarea tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, evocând că Rusia de mult timp şi-a oferit serviciile în vederea procesării sau depozitării uraniului îmbogăţit al Iranului pe teritoriul său, potrivit Reuters şi EFE.
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri” # Digi24.ro
Social democrații își avertizează partenerii de Coaliție că nu mai accepte niciun fel de tăieri. Potrivit informațiilor Digi24, în ședința de duminică, Sorin Grindeanu a acuzat „setea de sânge” a USR-ului și a lui Ilie Bolojan când vine vorba de reducerea cheltuielilor la stat. În schimb, social democrații vin cu o serie de propuneri de ajutoare sociale care întorc practic mai multe decizii luate de Coaliție anul trecut.
Plăţi în valoare totală de aproape 18 milioane de lei au fost efectuate anul trecut pentru măsura de sprijin destinată mamelor cu nou-născuţi defavorizate, potrivit datelor Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA # Digi24.ro
Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a solicitat liderilor UE să discute un cadru european de protecție, având în vedere recentele tensiuni în relația blocului cu Washingtonul, scrie TVPWorld.
Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA la Abu Dhabi. Când va avea loc întâlnirea # Digi24.ro
A doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a anunţat Kremlinul luni.
De la ger, la temperaturi de primăvară. Cum va fi vremea în primele două săptămâni din februarie, în fiecare regiune # Digi24.ro
După zilele geroase, vremea se încălzește și va aduce temperaturi cu mult peste normalul perioadei, anunță meteorologii. Temperaturile cresc începând de marți în toată țara, iar maximele vor ajunge la 13 grade Celsius, în anumite zone, potrivit prognozei pentru perioada 2-15 februarie, emisă de ANM.
Zăpadă și polei în Capitală și alte zone. IGSU avertizează: circulați cu grijă pe zăpadă și aveți grijă la țurțuri # Digi24.ro
Din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute, autoritățile recomandă prudență maximă pe drumuri și trotuare. Pietonii sunt sfătuiți să poarte încălțăminte antiderapantă și să evite zonele cu țurțuri, iar șoferii să circule cu viteză redusă și să-și echipeze corespunzător mașinile pentru iarnă.
Kaja Kallas critică formarea unei armate europene independente: „Să nu aruncăm NATO pe fereastră” # Digi24.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat ideea formării unei armate europene separate, avertizând că o astfel de inițiativă ar putea slăbi securitatea continentului și rolul NATO, subliniind că apărarea europeană trebuie consolidată în cadrul alianței.
Tumorile cerebrale ridică adesea semne de întrebare tocmai pentru că simptomele lor pot fi nespecifice, fluctuante sau ușor de pus pe seama oboselii ori a stresului. Când apar însă modificări persistente sau progresive, evaluarea neurologică și investigațiile imagistice devin esențiale pentru clarificare.
Zăpadă și polei în Capitală și alte zone. ISU avertizează: circulați cu grijă pe zăpadă și aveți grijă la țurțuri # Digi24.ro
Din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute, autoritățile recomandă prudență maximă pe drumuri și trotuare. Pietonii sunt sfătuiți să poarte încălțăminte antiderapantă și să evite zonele cu țurțuri, iar șoferii să circule cu viteză redusă și să-și echipeze corespunzător mașinile pentru iarnă.
Paisprezece persoane au murit în aer liber în urma valului de frig care a lovit oraşul New York în ultima săptămână, a confirmat duminică primarul local, Zohran Mamdani.
Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incidentul a avut loc la Forurile Imperiale, în plin centru turistic. Românul a fost transportat la spital, alături de alte două persoane care se aflau și ele în trecere.
O nouă emisiune de titluri Fidelis, anunțată de Ministerul Finanţelor. Când se pun în vânzare # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor va derula, din 6 februarie, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, cu dobânzi între 6%, pentru emisiuni în euro, şi 7,25%, pentru emisiunile în lei.
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. A cui a fost inițiativa # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului moldovean a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md.
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie reglementat prin vârste, dar cheia e educația și gândirea critică # Digi24.ro
Consilierul prezidențial pe educație Sorin Costreie consideră că accesul copiilor la rețelele sociale trebuie reglementat prin vârste, dar accentul principal trebuie să fie pus pe educație și gândire critică. „Partea cea mai importantă de prevenție și care se duce la miezul problemei este centrarea educației noastre pe responsabilitate și gândire critică, ca să ofere puterea aceasta de a distinge”, a explicat el, luni pentru Digi24 și a adăugat că ar fi necesară o colaborare între ministerele Educației și Sănătății.
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România, comparate cu restul țărilor UE # Digi24.ro
Aproape două treimi dintre români (62.4%) consideră că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în alte state membre ale Uniunii Europene, arată datele unui sondaj INSCOP realizat la comanda Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru ziarul Augsburger Allgemeine că Germania va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence, relatează dpa, preluată de Agerpres.
Prețurile aurului și argintului scad brusc, după recordurile înregistrate săptămâna trecută. Explicația specialiștilor # Digi24.ro
Prețurile aurului și argintului au înregistrat o scădere bruscă, după ce, săptămâna trecută, cotațiile au atins niveluri record. Luni, în tranzacțiile din Asia, prețul spot al aurului a scăzut cu peste 9%, la 4.403 dolari (3.222 de lire) uncia, în timp ce argintul a scăzut cu 15%, la mai puțin de 72 de dolari uncia, informează BBC.
Aproape 20.000 de firme au pus lacătul pe ușă în 2025. București și Cluj sunt în topul suspendărilor # Digi24.ro
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2025 a fost de 19.586, în creştere cu 4,65%, comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Cod galben de ger în peste jumătate din țară, ANM anunță temperaturi de minus 20 de grade. Zonele afectate - HARTĂ # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger, valabilă până marţi dimineaţa în peste jumătate de ţară.
Serghei Șoigu, mesaj către „cei care doresc răul Chinei”. Poziția Rusiei privind Taiwanul # Digi24.ro
Serghei Șoigu a declarat că Rusia va continua să susțină poziția China în privința Taiwanului, în cadrul discuțiilor purtate la Beijing cu șeful diplomației chineze, Wang Yi.
Maria Corina Machado, despre întoarcerea în Venezuela: „Nu cred că s-ar încumeta să mă omoare” # Digi24.ro
Maria Corina Machado a declarat că nu crede că viața i-ar fi pusă în pericol dacă s-ar întoarce în Venezuela, susținând că presiunea exercitată de Statele Unite și relațiile sale cu administrația americană descurajează eventuale represalii din partea regimului de la Caracas.
În toiul discuțiilor privind bugetul pe acest an, președintele UDMR vine la Digi24 să discute despre veniturile statului, tăierile de cheltuieli și certurile din Coaliție privind banii statului. Hunor Kelemen va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineaţă la Tribunalul Bucureşti, pentru procesul în care contestă decizia prin care s-a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. La plecare Georgescu a lăsat să se înţeleagă că demersul său nu va avea succes, dar preferă să fie „o zi lup, decât o viaţă jigodie”.
Grevă națională în Germania: transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile # Digi24.ro
Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sunt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi.
Apă potabilă, gratuit, pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Vor fi instalate stații de alimentare # Digi24.ro
Apa furnizată la robinet în Aeroportul „Henri Coandă” este potabilă și poate fi folosită de către pasageri începând de luni, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime și este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de km., potrivit boardingpass.ro.
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius. ANM: Este puțin probabil să fie ultimul episod de iarnă # Digi24.ro
Sudul țării are cel mai mare strat de zăpadă din această iarnă. După ninsorile abundente, meteorologii avertizează că urmează cea mai geroasă noapte din această perioadă. Frigul nu va dura mult însă pentru că din a doua parte a săptămânii vremea se încălzește semnificativ, iar temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius, a anunțat pentru Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
Iranul confirmă că vrea negocieri „semnificative” cu Trump: Ne-am pierdut încrederea în SUA, dar trebuie să depășim acest moment # Digi24.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a subliniat importanţa construirii încrederii în negocierile cu Statele Unite, pe fondul escaladării tensiunilor între cele două ţări, relatează luni dpa, potrivit Agerpres.
Un tânăr care își amenința colegii cu un cuțit a fost imobilizat de jandarmi, duminică seara, în municipiul Zalău, după ce un trecător a alertat autoritățile prin apel la 112. Incidentul a avut loc în fața internatului în care locuiau cei patru adolescenți.
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată” # Digi24.ro
Donald Trump a lansat un atac dur la adresa prezentatorului Trevor Noah, după gala premiilor Grammy 2026, pe care a catalogat-o drept „de neprivit”, acuzându-l pe acesta de afirmații „false și defăimătoare” și amenințând că îl va da în judecată pentru glumele legate de Jeffrey Epstein.
Fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate, afirmă că lumea devine foarte periculoasă și că „un conflict global nu poate fi exclus”. El susține însă că Moscova nu vrea să fie atrasă într-un astfel de conflict.
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor # Digi24.ro
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că Parisul nu a exclus niciodată dialogul cu Rusia, cu condiția să existe transparență totală în relația cu Ucraina, potrivit interviului acordat publicației Liberation.
Iarna s-a instalat peste noapte în București. Temperaturile au scăzut până la minus 7 grade Celsius, a nins abundent și a bătut vântul. Șoferii reclamă că utilajele de deszăpezire au fost puține, atfel încât se circulă cu mare dificultate la această oră. Duminică noapte, mai mulți șoferi și-au încercat îndemânarea făcând drifturi pe zăpadă, în Piața Constituției. Distracția lor e ilegală și, dacă vor fi identificați de polițiști, vor rămâne fără permise auto.
Haos în justiția din Polonia: mii de persoane divorțate ar putea fi încă căsătorite legal # Digi24.ro
Mii de polonezi care credeau că sunt divorţaţi de mult timp descoperă o posibilitate tulburătoare: s-ar putea să fie în continuare căsătoriţi din punct de vedere legal. Confuzia este un rezultat neaşteptat al luptei de ani de zile din Polonia împotriva politizării sistemului judiciar, care se extinde şi în viaţa de zi cu zi, în timp ce guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk încearcă să anuleze reformele sistemului juridic impuse de predecesorii săi naţionalişti, notează Politico.
Fostul ambasador britanic în Statele Unite a părăsit Partidul Laburist, în urma dezvăluirii legăturilor sale cu cazul Epstein # Digi24.ro
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a anunţat că şi-a dat demisia din Partidul Laburist pentru a evita „alte situaţii jenante” legate de prietenia sa cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale, relatează Politico, citat de News.ro.
Proiect PNL pentru funcționarea Curții Constituționale. Raluca Turcan: „Boicotul nu mai poate fi o opţiune” # Digi24.ro
Deputata PNL Raluca Turcan anunţă că a depus în Parlament, alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, precizând că niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor CCR în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia.
Peste 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Două intervenții cu elicopterul SMURD # Digi24.ro
Peste 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de salvamontişti, 22 dintre ele fiind transportate cu ambulanţa la spital.
Jay-Z, Harvey Weinstein și Pusha T, menționați în cel mai recent lot al dosarelor Epstein publicat de Departamentul de Justiție al SUA # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie a publicat, vineri, 3 milioane de documente din dosarele lui Jeffrey Epstein, împreună cu 2.000 de videoclipuri şi aproximativ 180.000 de imagini. Ultimul lot includea menţiuni despre vedete precum Jay-Z, Pusha T şi Harvey Weinstein, scrie Variety.
Steven Spielberg devine cel de-al 22-lea artist EGOT din istorie, după ce a câştigat un Grammy pentru documentarul despre John Williams # Digi24.ro
Steven Spielberg a câştigat primul său premiu Grammy, devenind astfel al 22-lea artist din istorie care devine EGOT - artist care are în palmares un premiu Emmy, Grammy, Oscar şi Tony.
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 februarie
GRAMMY 2026: Billie Eilish câștigă cu „Wildflower” și cu discursul despre abuzurile ICE. „Nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat” # Digi24.ro
Billie Eilish a câştigat duminică premiul pentru cântecul anului, care onorează compozitorii-interpreţi, pentru piesa sa "Wildflower" la cea de-a 68-a ediţie a Grammy Award la Los Angeles, transmite AFP, preluată de Agerpres. Nu doar aplauzele pentru victoria la Grammy au marcat seara, ci și ovațiile pentru ceea ce a spus în discursul de acceptare a premiului. Billie Eillish a făcut un comentariu dur în timpul discursului, scrie Variety.
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că „răpirea” preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite a distrus relaţiile internaţionale şi ar putea fi considerat de Caracas un act de război.
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. Potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de preşedintele Senatului şi, respectiv, preşedintele Camerei Deputaţilor "în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată", precum şi ale art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului, respectiv, ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, relatează Agerpres.
Accident între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire pe DN 6. Cinci persoane au ajuns la spital # Digi24.ro
Un microbuz şi o autospecială de deszăpezire au fost implicate într-un accident luni dimineaţă, pe DN 6, în apropierea localităţii mehedinţene Lunca Banului. Cinci persoane au ajuns la spital cu răni uşoare.
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger, ninsori și viscol. Străzi înzăpezite, intervin drumarii # Digi24.ro
Meteorologii au emis alerte de ger în mai bine de jumătate din țară. Minimele au coborât până la minus 20 de grade Celsius în această noapte. În mai multe județe și în Capitală s-a depus strat consistent de zăpadă, iar drumarii au intervenit pentru curățarea șoselelor. Ninsorile și viscolul au pus în dificultate șoferii. Un tir încărcat cu marfă s-a răsturnat pe un drum județean din Olt.
Capcana rusească: străinii ajung carne de tun în războiul din Ucraina. Eforturile de recrutare, „extrem de costisitoare” # Digi24.ro
Pentru salariații cu venituri medii din Rusia, este o zi importantă. Pentru infractorii care doresc să scape de condițiile dure și abuzurile din închisoare, este o șansă la libertate. Pentru imigranții care speră la o viață mai bună, este o cale simplificată către cetățenie. Tot ce trebuie să facă este să semneze un contract pentru a lupta în Ucraina, relatează Independent.
