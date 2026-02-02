Prințesa moștenitoare a luat decizii greșite privind legăturile cu Epstein, afirmă premierul Norvegiei. Fiul ei, arestat din nou

09:10

Mii de polonezi care credeau că sunt divorţaţi de mult timp descoperă o posibilitate tulburătoare: s-ar putea să fie în continuare căsătoriţi din punct de vedere legal. Confuzia este un rezultat neaşteptat al luptei de ani de zile din Polonia împotriva politizării sistemului judiciar, care se extinde şi în viaţa de zi cu zi, în timp ce guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk încearcă să anuleze reformele sistemului juridic impuse de predecesorii săi naţionalişti, notează Politico.