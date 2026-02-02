SONDAJ Românii cred că avem cele mai mari taxe pe proprietate din UE. Ce spun despre serviciile publice?

Newsweek.ro, 2 februarie 2026 15:20

Un sondaj realizat de INSCOP și publicat luni arată că o mare parte dintre români consideră că impoz...

Acum 10 minute
15:40
Boom demografic pe hârtie, străzi și case pustii pe teren. Paradoxul unui județ care stă bine pe hârtie Newsweek.ro
Populația „după domiciliu” a explodat în ultimul an în trei comune de la granița din estul țării, cu...
15:40
Bărăbat evacuat din propria casă prin sentință judecătorească: nu are voie să stea mai aproape de 50 metri Newsweek.ro
Un sătean din Cârniceni va trebui să-și caute altă locuință pentru următoarele cinci luni. Magistraț...
Acum 30 minute
15:20
SONDAJ Românii cred că avem cele mai mari taxe pe proprietate din UE. Ce spun despre serviciile publice? Newsweek.ro
Un sondaj realizat de INSCOP și publicat luni arată că o mare parte dintre români consideră că impoz...
Acum o oră
15:10
Piața auto din România a început prost 2026. S-a prăbușit cu 33,5%. O marcă chinezească în Top 10 Newsweek.ro
Piața auto din România a început prost 2026. Vânzările de mașini noi s-au prăbușit cu 33,5%, iar cel...
15:10
De ce apartamentele complet mobilate sunt preferate de chiriași Newsweek.ro
Mobilitatea crescută a forței de muncă, migrația internă, dar și stilul de viață tot mai orientat sp...
15:00
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Otopeni la Budapesta Newsweek.ro
România a introdus, de la 1 ianuarie, o taxă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare. Măsura a ...
14:50
Meteo. Vin zile cu 13°C. De când se încălzește vremea? Prognoza pe regiuni pe următoarele două săptămâni Newsweek.ro
Vremea se va încălzi începând de marți iar temperaturile vor crește până la medii diurne de 12...13 ...
Acum 2 ore
14:40
Medvedev amenință cu Al Treilea Război Mondial: &#34;Lumea e tot mai periculoasă, un conflict global nu e exclus&#34; Newsweek.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev susține că situația internațională a devenit extrem de pericul...
14:30
Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indemnizații crescute. Mai e o problemă Newsweek.ro
Este vestea momentului. Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indem...
14:30
Un turist român a fost rănit la Roma, după ce un copac a căzut peste el. Incidentul, la un pas de Colosseum Newsweek.ro
Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incident...
14:20
VIDEO Cum îl sfidează ucrainenii pe Putin după ce i-a lăsat fără căldură și curent? Fac drifturi și dansează Newsweek.ro
În încercarea de a teroriza și destabiliza populația, Putin bombardează continuu infrastructura ener...
14:10
Școli închise din cauza ninsorilor și frigului în patru județe. Unii elevi au făcut orele online Newsweek.ro
Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza n...
14:00
Exporturile din China au ajutat Rusia să-și tripleze producția de rachete 9M273 Iskander. Bat cel puțin 500km Newsweek.ro
Exporturile din China au ajutat Rusia să-și tripleze producția de rachete balistice 9M723 pentru rac...
13:50
Avertisment de la autorități în contextul ninsorilor abundente: Atenţie la polei și la ţurţuri Newsweek.ro
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul n...
Acum 4 ore
13:40
Un politician norvegian o propune pe Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace: Duce o luptă pentru noi toţi Newsweek.ro
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, din Partidul Verzilor, o propune pe preşedinta Republicii Mo...
13:30
Cazierul penal al lui Makaveli, noua &#34;vedetă&#34; Realitatea TV: &#34;Am căzut cu furt, violență, trafic de droguri&#34; Newsweek.ro
Postul Realitatea Plus, care rostogolește frecvent propaganda Moscovei în România a anunțat cu "surl...
13:20
Aproape 2.000.000 de români stau în frig. Nu au bani să-și încălzească casa iarna. Și, facturile tot cresc Newsweek.ro
Statistică Eurostat îngrijorătoare! Aproape 2.000.000 de români stau în frig. Nu au bani să-și încăl...
13:10
Incendiu într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană cu arsuri a fost scoasă din apartament Newsweek.ro
O persoană a suferit arsuri, iar alte 30 au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit luni într-u...
13:00
O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații Newsweek.ro
George Simion s-a filmat la Barajul Vidraru despre care a spous că a fost trabnsformat în ruină. Sim...
13:00
Românii stau mai bine decât spaniolii şi francezii în ceea ce priveşte de încălzirea locuinţei Newsweek.ro
Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod sufici...
12:30
Uruguayanul Matias Vecino, noul coleg al lui Ionuţ Radu la Celta Vigo Newsweek.ro
Internaţionalul uruguayan Matias Vecino, jucătorul echipei italiene de fotbal Lazio Roma, va fi al d...
12:20
România continuă să conducă în clasamentul mortalităţii rutiere în Europa. Dublu față de media UE Newsweek.ro
România continuă să conducă în clasamentul mortalităţii rutiere în Europa, cu 77 de decese la un mil...
12:10
METEO România îngheață! Cod Galben de ger, în jumătate de țară. Unde vor fi și -20 de grade Celsius? Newsweek.ro
România îngheață! Meteorologii au emis Cod Galben de ger în peste jumătate de țară. Temperaturile vo...
12:00
Aeroportul Otopeni din București se laudă că are apă potabilă și o oferă gratis pasagerilor. Nu avea de 14 ani Newsweek.ro
România, februarie 2026. Aeroportul Otopeni din București, cel mai mare din țară, anunță că, după 14...
11:50
Parlamentarii au 115 zile libere consecutive pe an. Elevii au cu 5 zile mai puțin. Românii „normali”, doar 30 Newsweek.ro
Palramentari primesc nu mai puțin de 120 de zile libere pe an, mai mult decât zilele de vacanță ale ...
Acum 6 ore
11:30
Atenție, șoferi! Treceți prin Macedonia de Nord? S-a umplut de camere radar inteligente! Care sunt amenzile Newsweek.ro
Recent, Macedonia de Nord, țară adesea traversată, de exemplu, de șoferii români în drum spre vacanț...
11:10
A început distribuirea pensiei pe februarie. Când intră pe card? Care pensionari iau bani în plus? Newsweek.ro
De luni, 2 februarie, poștașii au început să distribuie pensia aferentă acestei luni. Când intră pe ...
11:00
Supermarketurile din Europa, informații înșelătoare despre ambalajele din plastic reciclat. (The Guardian) Newsweek.ro
Rafturile supermarketurilor din Europa sunt pline de mărci care își prezintă ambalajele din plastic ...
10:50
Biserică în flăcări, la Tulcea. Au ars icoane și tablouri. Incendiul, observat de o patrulă de jandarmi Newsweek.ro
Un incendiu puternic a izbucnit la o biserică din Tulcea în noaptea de duminică spre luni. Flăcările...
10:40
Scandal între patru adolescenți la internat din Zalău. Unul amenința cu un cuțit. Un trecător a sunat la 112. Newsweek.ro
Patru adolescenți au fost implicați într-un scandal în fața internatului unde erau cazați. Unul dint...
10:30
Un inginer IT a fost concediat acum 5 luni. Nu și-a mai găsit loc de muncă: „Pare un zid de cărămidă. Mă tem” Newsweek.ro
Un tânăr inginer în domeniul IT a fost concediat acum câteva luni și nu a mai reușit să-și găsească ...
10:20
Escrocherie imposibil de oprit. Hackerii te pot ataca doar ascultând ce tastezi. Cum fac acest lucru? Newsweek.ro
Pare science fiction, însă este cât se poate de real. Hackerii îți pot fura date sensibile doar ascu...
10:10
Investigație Dossier Center: Cum a ajuns Epstein în cercurile puterii din Rusia. Legăturile cu FSB Newsweek.ro
O investigație Dossier Center dezvăluie conexiuni directe între Jeffrey Epstein și Serghei Belyakov,...
10:10
VIDEO Condiții de iarnă pe aeroporturile din București. 58 de utilaje curăță zăpada de pe piste Newsweek.ro
Zăpada s-a așternut și pe pistele celor două aeroporturi din București. Însă nu sunt probleme de tra...
Acum 8 ore
09:40
Lovitură pentru judecătorii CCR care amână tăierea pensiilor speciale cu 7.500 lei. „Le luăm din salariu” Newsweek.ro
CCR nu reușește să analizeze proiecteul de tăiere a pensiilor speciale. CCR a dat 4 amânări. Motivul...
09:40
Apărarea Europei, prioritatea &#34;0&#34; în 2026. Starmer cere Londrei și UE să facă mai mult în domeniul securității Newsweek.ro
Premierul britanic Keir Starmer susține că Marea Britanie trebuie să intensifice cooperarea cu Uniun...
09:20
Călin Georgescu, în fața sentinței definitive în dosarul propagandei extremiste. Riscă 5 ani de închisoare Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde judecătorii analizează co...
09:10
Supremație &#34;vikingă&#34; totală în handbal: Danemarca câștigă EURO2026 și intră în istorie după finala cu Germania Newsweek.ro
Danemarca a cucerit titlul la EHF EURO 2026, după o victorie categorică cu Germania, 34-27, în final...
09:00
Rusia se pregătește pentru un război cu Finlanda. Putin a ridicat un „oraș militar” la graniță Newsweek.ro
Rusia construiește infrastructură militară în apropierea frontierei cu Finlanda, probabil ca parte a...
09:00
Ce amendă iau asociațiile de proprietari care nu curăță trotuarele din fața blocului? Au 24 de ore să o facă Newsweek.ro
Iarna, toți românii trebuie să știe că deszăpezirea trotuarelor nu ține exclusiv de autorități. Româ...
08:30
Cristian Chivu începe în forță: Inter bate Cremonese și trimite un mesaj rivalilor Newsweek.ro
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în depla...
08:30
Avertisment dur de la Primăria Sectorului 1: străzi blocate de zăpadă după 9 ore de intervenție Newsweek.ro
George Tuță, primarul Sectorului 1, avertizează că multe străzi principale și secundare din Bucureșt...
08:20
Trump, din nou în rolul de erou: cum susține că a scos ONU din pragul falimentului Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, afla...
08:10
Întâlnire la vârf la Pentagon: generalii SUA și Israel discută pe fondul tensiunilor explozive cu Iranul Newsweek.ro
Generalii american şi israelian de rangul cel mai înalt au avut o întrevedere vineri, la Pentagon, î...
08:00
Ce pensie vei avea după 40 ani de muncă pe salariul minim și pe salariul mediu? Sumele, sub așteptări Newsweek.ro
Mulți pensionari se întreabă ce pensie ar urma să primească. Pentru a fi siguri, trebuie să obțineți...
07:50
Parlamentul revine din vacanță: legile care pot schimba totul în 2026 intră pe ordinea de zi Newsweek.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului.
Acum 12 ore
07:40
Cum să depozitezi corect pâinea ca să scapi de amidon? Te ajută să scapi și de zahărul din sânge Newsweek.ro
Cum să depozitezi corect pâine ca să scapi de amidon? Te ajută să scapi și de zahărul din sânge. Con...
07:40
România, centrul operațiunilor din Marea Neagră în următoarele săptămâni. Misiuni ale SUA vizând Novorossisk Newsweek.ro
Un avion Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA, din nou în Marea Neagră. Noi misiuni de colectare de i...
07:30
Cum să îți menții casa caldă iarna și să plătești mai puțin la încălzire: 8 trucuri simple și utile Newsweek.ro
Menținerea unei locuințe calde în sezonul rece nu trebuie să însemne facturi uriașe. Cu câteva trucu...
07:20
5.000.000.000 € - pierderile companiilor de stat. Sorin Dinu: Ce e de făcut să nu se mai ajungă aici? Newsweek.ro
5.000.000.000 € sunt pierderile totale ale companiilor de stat vizate de Ilie Bolojan. Ce este de fă...
