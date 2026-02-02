Ședință impotrantă la PNL. Conducerea partidului se reunește la Vila Lac
Newsweek.ro, 2 februarie 2026 15:50
PNL a anunțat că luni are loc la Vila Lac, o ședință importantă a partidului. Biroul Politic Națion...
• • •
Acum 5 minute
16:00
Virusul Nipah, un agent patogen extrem de periculos, capabil să provoace boli grave atât la oameni, ...
16:00
Creșterea pensie și eliminarea CASS la mame și veterani poate doborî guvernul. Grindeanu: „Nu negociem” # Newsweek.ro
Ajutoarele la pensie și eliminarea CASS pentru mame nu se negociază a fost mesajul lui Sorin grinden...
Acum 15 minute
15:50
Acum 30 minute
15:40
Boom demografic pe hârtie, străzi și case pustii pe teren. Paradoxul unui județ care stă bine pe hârtie # Newsweek.ro
Populația „după domiciliu” a explodat în ultimul an în trei comune de la granița din estul țării, cu...
15:40
Bărăbat evacuat din propria casă prin sentință judecătorească: nu are voie să stea mai aproape de 50 metri # Newsweek.ro
Un sătean din Cârniceni va trebui să-și caute altă locuință pentru următoarele cinci luni. Magistraț...
Acum o oră
15:20
SONDAJ Românii cred că avem cele mai mari taxe pe proprietate din UE. Ce spun despre serviciile publice? # Newsweek.ro
Un sondaj realizat de INSCOP și publicat luni arată că o mare parte dintre români consideră că impoz...
15:10
Piața auto din România a început prost 2026. S-a prăbușit cu 33,5%. O marcă chinezească în Top 10 # Newsweek.ro
Piața auto din România a început prost 2026. Vânzările de mașini noi s-au prăbușit cu 33,5%, iar cel...
15:10
Mobilitatea crescută a forței de muncă, migrația internă, dar și stilul de viață tot mai orientat sp...
Acum 2 ore
15:00
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Otopeni la Budapesta # Newsweek.ro
România a introdus, de la 1 ianuarie, o taxă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare. Măsura a ...
14:50
Meteo. Vin zile cu 13°C. De când se încălzește vremea? Prognoza pe regiuni pe următoarele două săptămâni # Newsweek.ro
Vremea se va încălzi începând de marți iar temperaturile vor crește până la medii diurne de 12...13 ...
14:40
Medvedev amenință cu Al Treilea Război Mondial: "Lumea e tot mai periculoasă, un conflict global nu e exclus" # Newsweek.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev susține că situația internațională a devenit extrem de pericul...
14:30
Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indemnizații crescute. Mai e o problemă # Newsweek.ro
Este vestea momentului. Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indem...
14:30
Un turist român a fost rănit la Roma, după ce un copac a căzut peste el. Incidentul, la un pas de Colosseum # Newsweek.ro
Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incident...
14:20
VIDEO Cum îl sfidează ucrainenii pe Putin după ce i-a lăsat fără căldură și curent? Fac drifturi și dansează # Newsweek.ro
În încercarea de a teroriza și destabiliza populația, Putin bombardează continuu infrastructura ener...
14:10
Școli închise din cauza ninsorilor și frigului în patru județe. Unii elevi au făcut orele online # Newsweek.ro
Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza n...
Acum 4 ore
14:00
Exporturile din China au ajutat Rusia să-și tripleze producția de rachete 9M273 Iskander. Bat cel puțin 500km # Newsweek.ro
Exporturile din China au ajutat Rusia să-și tripleze producția de rachete balistice 9M723 pentru rac...
13:50
Avertisment de la autorități în contextul ninsorilor abundente: Atenţie la polei și la ţurţuri # Newsweek.ro
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul n...
13:40
Un politician norvegian o propune pe Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace: Duce o luptă pentru noi toţi # Newsweek.ro
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, din Partidul Verzilor, o propune pe preşedinta Republicii Mo...
13:30
Cazierul penal al lui Makaveli, noua "vedetă" Realitatea TV: "Am căzut cu furt, violență, trafic de droguri" # Newsweek.ro
Postul Realitatea Plus, care rostogolește frecvent propaganda Moscovei în România a anunțat cu "surl...
13:20
Aproape 2.000.000 de români stau în frig. Nu au bani să-și încălzească casa iarna. Și, facturile tot cresc # Newsweek.ro
Statistică Eurostat îngrijorătoare! Aproape 2.000.000 de români stau în frig. Nu au bani să-și încăl...
13:10
Incendiu într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană cu arsuri a fost scoasă din apartament # Newsweek.ro
O persoană a suferit arsuri, iar alte 30 au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit luni într-u...
13:00
O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații # Newsweek.ro
George Simion s-a filmat la Barajul Vidraru despre care a spous că a fost trabnsformat în ruină. Sim...
13:00
Românii stau mai bine decât spaniolii şi francezii în ceea ce priveşte de încălzirea locuinţei # Newsweek.ro
Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod sufici...
12:30
Internaţionalul uruguayan Matias Vecino, jucătorul echipei italiene de fotbal Lazio Roma, va fi al d...
12:20
România continuă să conducă în clasamentul mortalităţii rutiere în Europa. Dublu față de media UE # Newsweek.ro
România continuă să conducă în clasamentul mortalităţii rutiere în Europa, cu 77 de decese la un mil...
12:10
METEO România îngheață! Cod Galben de ger, în jumătate de țară. Unde vor fi și -20 de grade Celsius? # Newsweek.ro
România îngheață! Meteorologii au emis Cod Galben de ger în peste jumătate de țară. Temperaturile vo...
Acum 6 ore
12:00
Aeroportul Otopeni din București se laudă că are apă potabilă și o oferă gratis pasagerilor. Nu avea de 14 ani # Newsweek.ro
România, februarie 2026. Aeroportul Otopeni din București, cel mai mare din țară, anunță că, după 14...
11:50
Parlamentarii au 115 zile libere consecutive pe an. Elevii au cu 5 zile mai puțin. Românii „normali”, doar 30 # Newsweek.ro
Palramentari primesc nu mai puțin de 120 de zile libere pe an, mai mult decât zilele de vacanță ale ...
11:30
Atenție, șoferi! Treceți prin Macedonia de Nord? S-a umplut de camere radar inteligente! Care sunt amenzile # Newsweek.ro
Recent, Macedonia de Nord, țară adesea traversată, de exemplu, de șoferii români în drum spre vacanț...
11:10
A început distribuirea pensiei pe februarie. Când intră pe card? Care pensionari iau bani în plus? # Newsweek.ro
De luni, 2 februarie, poștașii au început să distribuie pensia aferentă acestei luni. Când intră pe ...
11:00
Supermarketurile din Europa, informații înșelătoare despre ambalajele din plastic reciclat. (The Guardian) # Newsweek.ro
Rafturile supermarketurilor din Europa sunt pline de mărci care își prezintă ambalajele din plastic ...
10:50
Biserică în flăcări, la Tulcea. Au ars icoane și tablouri. Incendiul, observat de o patrulă de jandarmi # Newsweek.ro
Un incendiu puternic a izbucnit la o biserică din Tulcea în noaptea de duminică spre luni. Flăcările...
10:40
Scandal între patru adolescenți la internat din Zalău. Unul amenința cu un cuțit. Un trecător a sunat la 112. # Newsweek.ro
Patru adolescenți au fost implicați într-un scandal în fața internatului unde erau cazați. Unul dint...
10:30
Un inginer IT a fost concediat acum 5 luni. Nu și-a mai găsit loc de muncă: „Pare un zid de cărămidă. Mă tem” # Newsweek.ro
Un tânăr inginer în domeniul IT a fost concediat acum câteva luni și nu a mai reușit să-și găsească ...
10:20
Escrocherie imposibil de oprit. Hackerii te pot ataca doar ascultând ce tastezi. Cum fac acest lucru? # Newsweek.ro
Pare science fiction, însă este cât se poate de real. Hackerii îți pot fura date sensibile doar ascu...
10:10
Investigație Dossier Center: Cum a ajuns Epstein în cercurile puterii din Rusia. Legăturile cu FSB # Newsweek.ro
O investigație Dossier Center dezvăluie conexiuni directe între Jeffrey Epstein și Serghei Belyakov,...
10:10
VIDEO Condiții de iarnă pe aeroporturile din București. 58 de utilaje curăță zăpada de pe piste # Newsweek.ro
Zăpada s-a așternut și pe pistele celor două aeroporturi din București. Însă nu sunt probleme de tra...
Acum 8 ore
09:40
Lovitură pentru judecătorii CCR care amână tăierea pensiilor speciale cu 7.500 lei. „Le luăm din salariu” # Newsweek.ro
CCR nu reușește să analizeze proiecteul de tăiere a pensiilor speciale. CCR a dat 4 amânări. Motivul...
09:40
Apărarea Europei, prioritatea "0" în 2026. Starmer cere Londrei și UE să facă mai mult în domeniul securității # Newsweek.ro
Premierul britanic Keir Starmer susține că Marea Britanie trebuie să intensifice cooperarea cu Uniun...
09:20
Călin Georgescu, în fața sentinței definitive în dosarul propagandei extremiste. Riscă 5 ani de închisoare # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde judecătorii analizează co...
09:10
Supremație "vikingă" totală în handbal: Danemarca câștigă EURO2026 și intră în istorie după finala cu Germania # Newsweek.ro
Danemarca a cucerit titlul la EHF EURO 2026, după o victorie categorică cu Germania, 34-27, în final...
09:00
Rusia se pregătește pentru un război cu Finlanda. Putin a ridicat un „oraș militar” la graniță # Newsweek.ro
Rusia construiește infrastructură militară în apropierea frontierei cu Finlanda, probabil ca parte a...
09:00
Ce amendă iau asociațiile de proprietari care nu curăță trotuarele din fața blocului? Au 24 de ore să o facă # Newsweek.ro
Iarna, toți românii trebuie să știe că deszăpezirea trotuarelor nu ține exclusiv de autorități. Româ...
08:30
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în depla...
08:30
Avertisment dur de la Primăria Sectorului 1: străzi blocate de zăpadă după 9 ore de intervenție # Newsweek.ro
George Tuță, primarul Sectorului 1, avertizează că multe străzi principale și secundare din Bucureșt...
08:20
Preşedintele american Donald Trump s-a autoproclamat salvator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, afla...
08:10
Întâlnire la vârf la Pentagon: generalii SUA și Israel discută pe fondul tensiunilor explozive cu Iranul # Newsweek.ro
Generalii american şi israelian de rangul cel mai înalt au avut o întrevedere vineri, la Pentagon, î...
Acum 12 ore
08:00
Ce pensie vei avea după 40 ani de muncă pe salariul minim și pe salariul mediu? Sumele, sub așteptări # Newsweek.ro
Mulți pensionari se întreabă ce pensie ar urma să primească. Pentru a fi siguri, trebuie să obțineți...
07:50
Parlamentul revine din vacanță: legile care pot schimba totul în 2026 intră pe ordinea de zi # Newsweek.ro
Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, prima sesiune parlamentară ordinară a anului.
07:40
Cum să depozitezi corect pâinea ca să scapi de amidon? Te ajută să scapi și de zahărul din sânge # Newsweek.ro
Cum să depozitezi corect pâine ca să scapi de amidon? Te ajută să scapi și de zahărul din sânge. Con...
