Ateliere de împâslit lână, de făcut mărțișoare și de apicultură, la Muzeul Satului. Sunt în fiecare în weekend, în perioada 14 februarie – 14 martie
B365.ro, 2 februarie 2026 15:50
În perioada 14 februarie – 14 martie, Muzeul Satului „Dimitrie Gusti" organizează mai multe ateliere inspirate din obiceiuri, sărbători și meșteșuguri tradiționale. Ele sunt dedicate atât copiilor, cât și adulților, în funcție de specificul fiecărei
• • •
Ateliere de împâslit lână, de făcut mărțișoare și de apicultură, la Muzeul Satului. Sunt în fiecare în weekend, în perioada 14 februarie – 14 martie
În perioada 14 februarie – 14 martie, Muzeul Satului „Dimitrie Gusti" organizează mai multe ateliere inspirate din obiceiuri, sărbători și meșteșuguri tradiționale. Ele sunt dedicate atât copiilor, cât și adulților, în funcție de specificul fiecărei
Băluță, avocatul proiectului PSD „N-ai căldură, nu plătești factură". Primarul S4 se duce la TV să vorbească despre refuz de plată pentru apă călâie și calorifere reci
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis astăzi, 2 februarie, că va participa la ora 21.00, la Digi24 unde va vorbi despre proiectul de hotărâre prin care bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura
Pericol de gheață, la noapte, pe autostrăzile care vin și pleacă din București, unde e god galben de ger. Recomandările polițiștilor și promisiunea că utilajele intervin constant
În prezent, este în vigoare un cod galben de ger în București și alte județe din țară. În acest context, Centrul Infotrafic anunță că se circulă în condiții de iarnă, pe mai multe autostrăzi sunt
VIDEO | „S-a mai deschis o șosea în București!". Grăbit sau poate rătăcit, un șofer a condus prin Parcul Plumbuita ca pe bulevard
A nins ca în povești în București toată noaptea. Orașul a fost acoperit de zăpadă, iar șoferii după ce au stat zeci de minute pentru a deszăpezi mașinile au ieșit cu ele pe străzile care
Parteneriat media VAMA va da liber la distracție pe 25 iulie, la Arenele Romane! Așa cum a obișnuit fanii, trupa pregătește show-ul special de vară în aer liber – cel mai bun prilej de reconectare
FOTO | Cocheta Roxy, o cățelușă de numai 4 luni, ajunsă în adăpost la sfârșitul anului trecut. ASPA îi caută acum o familie
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) caută, prin intermediul rețelelor de socializare, o familie pentru o cățelușă de numai 4 luni, pe care au botezat-o Roxy. Ea a ajuns în adăpostul din Bragadiru la
Crimă comisă cu inimaginabilă sălbăticie în București. Un bărbat și-a ucis tatăl cu sute de lovituri de cuțit
Un bărbat și-a omorât tatăl, cu mai multe lovituri de cuțit. Fapta s-a petrecut în Sectorul 3 al Capitalei. Agenții de poliție l-au arestat preventiv pe agresorul în cauză. Crima a avut loc la finalul
Apă potabilă gratis, de la robinet, de azi la Aeroportul Otopeni (la cafenele și magazine costă vreo 15 lei sticluța). De asemenea, 14 cișmele și punte de refill vor fi montate
Pasagerii care ajung pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă" vor beneficia, de astăzi, de apă potabilă la robinet. Apa va fi oferită gratuit și la stații speciale, amplasate în toane zonele din terminale, anunță Compania Națională
Tren direct Aeroportul Otopeni – Ploiești, un proiect al CFR Infrastructură. Care ar fi condițiile care trebuie îndeplinite
Călătorii ar putea avea un tren direct pe ruta Ploiești – Aeroportul Otopeni. Reprezentanți ai CFR Infrastructura au precizat că acest lucru este posibil după mai multe lucrări din proiectul de modernizare a Complexului Feroviar
„Rezistența din Berceni" | Opoziție la extinderea Magistralei M2, "Metroul Corporatiștilor". Un consilier local reclamă „izolare suplimentară"
Un consilier local al comunie Berceni susține că traseul suprateran al Magistralei 2 de metrou propus în cadrul extinderii acesteia către sud va izola și mai mult locuitorii din zonă. Chiar în urmă cu o
Un incendiu a cuprins, la orele prânzului, un apartament de pe Strada Popovici Nicolae din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 30 au fost evacuate din bloc. Pompierii au reușit
Ce se întâmplă cu prețurile „La Cocoș", după vânzare. Condiția pusă de Consiliul Concurenței gigantului Schwarz, care are Lidl și Kaufland și vrea să cumpere lanțul românesc
Magazinele „La Cocoș" ar putea trece în posesia grupului german Schwarz, proprietarii lanțurilor de magazine Lidl și Kaufland. Însă, Consiliul Concurenței a impus condiții pentru ca această tranzacție să se încheie. Hotărârea va fi dată
Ultima sută de metri pentru contractele de salubritate ale bucureștenilor din S6, exclusiv cu Urban. Ce trebuie să faci ca să nu rămâi cu gunoiul în casă
Administrația locală reamintește bucureștenilor că operatorul Urban SA va fi singurul care se va ocupa de colectarea gunoiului din Sectorul 6. Asocaițiile de proprietari trebuie să fi încheiat contractele cu alte companii și să trimită
Pasajul de la Apărătorii Patriei va fi gata anul acesta, susține Băluță. Ba chiar promite și construirea unui pod rutier peste Șoseaua Olteniței, în următorii doi ani
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, asigură bucureștenii că anul acesta va fi gata Pasajul de la Apărătorii Patriei. El a mai anunțat, în cadrul unei conferințe, și că se va ocupa de pasajul de peste
FOTO | Cum arată intervenția la tramvaiul deraiat dimineață la prima oră, pe Bulevardul Timișoara. Linia 25, blocată și acum, STB a introdus autobuzele 625
Dis-de-dimineață, un tramvai de pe linia 25 a deraiat în zona Bulevardul Timișoara/Strada Moinești. Călătorii sunt preluați de linia navetă 625, anunță STB. Un tramvai a deraiat pe Bd. Timișoara. Linia 25 este blocată Societatea
FOTO | Premiul 1 la categoria „șoferii-pericol", care conduc prin București cu tone de zăpadă pe mașină. Cât e amenda pentru concitadinii cu derdeluș pe 4 roți
Când ninge în București, oricât de puțin ar dura acest fenomen meteo foarte obișnuit în anotimpul Iarna, două sunt marile și enervantele neajunsuri; primul e că, într-un fel sau altul, deszăpezirea se dovedește a fiu
Când scăpăm de ger și ninsoare în București. O veste bună, cu temperaturi brusc mari, și-una rea, care anunță mocirlă în oraș. Prognoza ANM pentru următoarele zile
Meteorologii au emis prognoza specială pentru Capitală, ce este valabilă până miercuri dimineață. Până atunci, Bucureștiul se va afla sub incidența unei informări ce vizează vreme deosebit de rece. Potrivit ANM, doar azi va mai
VIDEO | Tuță, supărat pe Romprest, care a ignorat cererea de suplimentare a utilajelor de deszăpezire. Mari bulevarde din București, încă pline de zăpadă. „Nu vor să respecte contractul"
Mari bulevarde din Sectorul 1 al Capitalei încă sunt acoperite de zăpadă, se circulă greu, încet, bară la bară. Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, pasează vina la operatorul de salubritate, Romprest, care nu și-a
FOTO | Negoiță se laudă cu străzi și străduțe deszăpezite toată noaptea, bucureșteni din Sectorul 3 înoată prin troiene. „Brățării și Gura Făgetului așteaptă vara"
Pe Facebook, acolo unde deszăpezirea câtorva centimetri de zăpadă (că, de fapt, cam atât a nins) se face în vreo bătăi de pleoape, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se simte eficient și se arată aproape
ESENȚIAL | Marea problemă de pe Șantierul Planșeul Unirii: banii. Erbașu: „Lucrarea ar trebui să fie gata în 2027, depinde de bugetul alocat în acest an"
Constructorul Erbașu trage tare pentru a termina cât mai repede marele șantier din centrul orașului, cel de la Unirii, însă acest lucru depinde de bugetul alocat pentru anul acesta. În funcție de finanțare, ritmul lucrărilor
FOTO | O ninsoare de iarnă obișnuită transformă Bucureștiul într-o infernală pârtie. Străzi și bulevarde mari sunt pline de zăpăda, despre străduțe n-are rost să vorbim
Străzile și bulevardele mari din Capitală sunt acoperite de zăpadă, după o noapte în care ninsoarea nu a luat nicio pauză. Este, totuși, o iarnă obișnuită, în care autoritățile au fost luate din nou prin
Iad în transportul public din București, în această dimineață cu ceva zăpădă. Deraiere la prima oră și linii de tramvai blocate din cauza unor „deficiențe tehnice" la „incidente"
Un al doile episod de iarnă, de fapt, obișnuită transformă Bucureștiul într-un spațiu urban aventuros, cu mari străzi șio bulevarde deszăpezite și cu inevitabil iad în transport
De ce i se spune Campusul „Leu”? Dar Piața „Leu”? Monumentul Eroilor Geniști, colțul de istorie devenit reper studențesc # B365.ro
La una dintre marile intersecții ale Bucureștiului, acolo unde Bulevardul Iuliu Maniu se întâlnește cu Bulevardul Geniului, un leu de bronz privește orașul de aproape un secol. Poate prea puțini știu, dar datorită lui campusul […] Articolul De ce i se spune Campusul „Leu”? Dar Piața „Leu”? Monumentul Eroilor Geniști, colțul de istorie devenit reper studențesc apare prima dată în B365.
Destinul amar al Vilei profesorilor Perianu. Nepoata lor ne spune povestea casei cu prăjituri din Cotroceni, opera primei femei arhitect din București # B365.ro
Totul stă sub semnul surprizei, al neașteptatului, la casa din Cotroceni a profesorilor Radu și Paulina Perianu. După ce am publicat un articol dedicat operei Virginiei Andreescu Haret, prima femeie arhitect din România, am descoperit-o […] Articolul Destinul amar al Vilei profesorilor Perianu. Nepoata lor ne spune povestea casei cu prăjituri din Cotroceni, opera primei femei arhitect din București apare prima dată în B365.
1 februarie 2026
Se întrerupe curentul în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice România are lista străzilor vizate în perioada 2 – 6 februarie # B365.ro
Rețele Electrice România a transmis o nouă listă cu întreruperi ce vor afecta mai multe adrese din București, Ilfov și Giurgiu. Compania a precizat că se vor face lucrări de mentanță în perioada 2 – […] Articolul Se întrerupe curentul în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice România are lista străzilor vizate în perioada 2 – 6 februarie apare prima dată în B365.
PSD va propune un proiect pentru ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura, dacă nu le primesc. „Să se ocupe cine este de vină pentru probleme”, spune Băluță # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis că PSD va propune un proiect de hotărâre prin care bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura la Termoenergetica, dacă acestea nu sunt livrate. Anunțul a fost […] Articolul PSD va propune un proiect pentru ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura, dacă nu le primesc. „Să se ocupe cine este de vină pentru probleme”, spune Băluță apare prima dată în B365.
Este în vigoare un cod galben de vânt și ninsori puternice, mâine vremea va fi geroasă. Care sunt recomandările ISU București – Ilfov # B365.ro
Este în vigoare un cod galben de vânt și ninsori puternice în București. ANM a transmis că va fi ger și la începutul săptămânii ce urmează. ISU București – Ilfov are mai multe recomandări pentru […] Articolul Este în vigoare un cod galben de vânt și ninsori puternice, mâine vremea va fi geroasă. Care sunt recomandările ISU București – Ilfov apare prima dată în B365.
Necazul de pe Aeroportul Otopeni. Taxa „Temu” a gonit firmele străine și produce probleme financiare la bugetul de stat # B365.ro
Taxa „Temu, impusă de la 1 ianuarie, pentru coletele extracomunitare, aduce probleme financiare pentru Compania de Aeroporturi București și la bugetul statului român. Acest tarif este unul de 25 de lei, pentru un colet provenit […] Articolul Necazul de pe Aeroportul Otopeni. Taxa „Temu” a gonit firmele străine și produce probleme financiare la bugetul de stat apare prima dată în B365.
FOTO | Stații de încărcare electrică în șapte locații din Sectorul 1. Cât trebuie să plătească șoferii ca să le folosească # B365.ro
Începând de astăzi, 1 februarie, primele stații de încărcare electrică devin active în Sectorul 1. Acestea sunt amplasate în șapte locații. Unde se găsesc stații de încărcare electrică active în Sectorul 1 Ion Enache, consilier […] Articolul FOTO | Stații de încărcare electrică în șapte locații din Sectorul 1. Cât trebuie să plătească șoferii ca să le folosească apare prima dată în B365.
FOTO | Marele coșmar al unei bucureștence într-o parcare albastră de pe Șoseaua Mihai Bravu. Mașina i-a fost distrusă și nici nu știe cine e făptașul # B365.ro
O bucureșteancă și-a găsit mașina distrusă în parcare albastră din Capitală. Cel care i-a avariat autotursimul nu a lăsat niciun număr de telefon. A lăsat mașina parcată, apoi a găsit-o avariată O bucureșteancă a avut […] Articolul FOTO | Marele coșmar al unei bucureștence într-o parcare albastră de pe Șoseaua Mihai Bravu. Mașina i-a fost distrusă și nici nu știe cine e făptașul apare prima dată în B365.
Pasaj subteran de la Aeroportul Otopeni cu ieșire pe DN1, care să mai reducă din traficul aglomerat spre București. Licitație pentru proiectare, lansată în SEAP # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat licitație pentru proiectarea unui pasaj subteran la ieșirea directă din Aeroportul Otopeni pe DN1, pe sesnul spre București. Termenul lucrărilor ar fi de un an, iar contractul este […] Articolul Pasaj subteran de la Aeroportul Otopeni cu ieșire pe DN1, care să mai reducă din traficul aglomerat spre București. Licitație pentru proiectare, lansată în SEAP apare prima dată în B365.
VIDEO | Ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 de la extinderea Magistralei M4, semnat astăzi de Băluță. Secțiunea va fi între Eroii Revoluției și Gara Progresul # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 al extinderii Magistralei de metrou M4. Aceasta secțiune va fi între Eroii Revoluției și Gara Progresul). A fost semnat ordinul […] Articolul VIDEO | Ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 de la extinderea Magistralei M4, semnat astăzi de Băluță. Secțiunea va fi între Eroii Revoluției și Gara Progresul apare prima dată în B365.
Locurile de parcare albastre din București se vor plăti doar online sau la stațiile SelfPay, de la finalul lui februarie. Nu vor mai fi încasatori la locații # B365.ro
Administrația locală a făcut alte schimbări privind parcările din Capitală. Începând cu finalul lui februarie, plățile la parcările publice din Capitală se vor face doar online sau cash la automatele Selfpay. Primăria renunță la încasatorii […] Articolul Locurile de parcare albastre din București se vor plăti doar online sau la stațiile SelfPay, de la finalul lui februarie. Nu vor mai fi încasatori la locații apare prima dată în B365.
VIDEO | Seară cu probleme la metroul din București. Au circulat trenuri goale pe Magistrala M1 # B365.ro
În cursul serii de sâmbătă, 31 ianuarie, au fost câteva probleme la metroul din București. Pe ruta Magistralei M1, au circulat trenuri fără căcători. Acestea nu au oprit în stațiile de pe traseu. Călătorii au […] Articolul VIDEO | Seară cu probleme la metroul din București. Au circulat trenuri goale pe Magistrala M1 apare prima dată în B365.
Casa Sacha Roman, superba vilă devenită spațiu cultural. Aici s-a instalat primul lift privat din București # B365.ro
Deși Bucureștiul este un amalgam de stiluri arhitecturale, poți încadra majoritatea clădirilor mai mult sau mai puțin într-un anumit curent. Câteva clădiri însă nu prea se potrivesc cu totul sub o singură definiție, acesta fiind […] Articolul Casa Sacha Roman, superba vilă devenită spațiu cultural. Aici s-a instalat primul lift privat din București apare prima dată în B365.
31 ianuarie 2026
FOTO | Ce e și cum arată Dracula Land Arena, proiectul uriaș care ar urma să se construiască lângă București și care a luat premiul juriului la World Architecture Awards # B365.ro
În curând, lângă București va fi amenajat Dracula Land, un nou parc de distracții unde se vor îmbina elemente de divertisment, tehnologie și un spațiu de pentru activitatea retail. Arhitectul Bogdan Bârsan a primit Premiul […] Articolul FOTO | Ce e și cum arată Dracula Land Arena, proiectul uriaș care ar urma să se construiască lângă București și care a luat premiul juriului la World Architecture Awards apare prima dată în B365.
FOTO | Aventura pisicuței Jessy până la PMB, unde s-a mutat Ciucu. Care este rugămintea de la PS6, unde este casa ei # B365.ro
Cei de la Primăria Sectorului 6 cer bucureștenilor să nu mai ia pe pisica Jessy din jurul clădirii. Felina a dispărut de aici și a ajuns aproape pe PMB. Acolo unde s-a mutat Ciucu. Micuța […] Articolul FOTO | Aventura pisicuței Jessy până la PMB, unde s-a mutat Ciucu. Care este rugămintea de la PS6, unde este casa ei apare prima dată în B365.
Primele noi șine de tramvai sunt pe poziții pe Bulevardul Chișinău. Constructorii le-au montat pe circa 40% din lungimea Lotului 9 # B365.ro
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai din București au avansat, în ultimele săptămâni. Constructorii au instalat primele noi șine de tramvai pe Bulevardul Chișinău. Reabilitarea șinelor de tramvai continuă în București Mai multe linii […] Articolul Primele noi șine de tramvai sunt pe poziții pe Bulevardul Chișinău. Constructorii le-au montat pe circa 40% din lungimea Lotului 9 apare prima dată în B365.
VIDEO | Cât te costă să te strecori pe STBandă? Polițiștii pot da amenzi care depășesc 1.600 de lei # B365.ro
În București, există benzi unice pentru mijlaocele de transport STB. Șoferii care circulă pe aici riscă să primească amenzi. Suma pe care ar trebui să o plătească este până la peste 1.600 de lei. Autobuzele […] Articolul VIDEO | Cât te costă să te strecori pe STBandă? Polițiștii pot da amenzi care depășesc 1.600 de lei apare prima dată în B365.
Marele blocaj de weekend din Berceni. Bucureșteancă: „Trafic foarte greu, evitați Auchan, Jumbo și Metro” # B365.ro
În zona Auchan Berceni, este un trafic aproape complet blocat. Șoferii de acolo le recomandă celorlalți să evite cât se poate Bulevardul Metalurgiei. În Berceni, traficul este blocat Cu puțin timp în urmă, o membră […] Articolul Marele blocaj de weekend din Berceni. Bucureșteancă: „Trafic foarte greu, evitați Auchan, Jumbo și Metro” apare prima dată în B365.
Avertismentul lui Negoiță pentru stăpânii care nu strâng mizeria după cățelul lor. „Polițiștii locali sunt pe teren și-i amendează pe cei prinși în faptă” # B365.ro
Stăpânii de animale riscă să primească amenzi dacă nu strâng mizeria lăsată de cățeii lor. Dl. Negoiță îi avertizează pe cei care nu o fac și că poliția locală este pe teren. Cine nu strânge […] Articolul Avertismentul lui Negoiță pentru stăpânii care nu strâng mizeria după cățelul lor. „Polițiștii locali sunt pe teren și-i amendează pe cei prinși în faptă” apare prima dată în B365.
Demisii în lanț la filialele PSD din București. Social democrații se întâlnesc mâine pentru a decide noi președinți la organizațiile din sectoarele 2, 4 și 6 # B365.ro
Președinții de la filialele PSD din sectorele 2, 4 și 6 și-au dat demisia. Consiliul Politic Național al formațiunii politice trebuie să se reunească pentru a discuta înlocuitorii. Întâlnirea va avea loc mâine, 1 februarie. […] Articolul Demisii în lanț la filialele PSD din București. Social democrații se întâlnesc mâine pentru a decide noi președinți la organizațiile din sectoarele 2, 4 și 6 apare prima dată în B365.
Bucureșteancă furioasă că Negoiță i-a dat block pe Facebook. Alții completează: „Și Ciucu făcea la fel, ba și Nicușor Dan blochează” # B365.ro
O bucureșteancă a spus că Robert Negoiță, primar la Sectorul 3, i-a dat block pe platforma Facebook. Ea nu poate vedea ce postări face edilul și ar vrea să știe cum ar putea raporta. Femeia […] Articolul Bucureșteancă furioasă că Negoiță i-a dat block pe Facebook. Alții completează: „Și Ciucu făcea la fel, ba și Nicușor Dan blochează” apare prima dată în B365.
WINTER ALERT ❄️ Primul weekend din februarie aduce cod galben de ger în jumătate de țară. ANM are prognoza specială pentru București, valabilă până miercuri # B365.ro
Frigul și ninsorile revin în București. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală, valabilă până miercuri. Meteorologii au emis un cod galben de ger în jumătate de țară, inclusiv pentru București. Vor reveni frigul și […] Articolul WINTER ALERT ❄️ Primul weekend din februarie aduce cod galben de ger în jumătate de țară. ANM are prognoza specială pentru București, valabilă până miercuri apare prima dată în B365.
O nouă mini-groapă se adaugă colecției de pe drumurile din București. Se află pe Șoseaua Pantelimon unde s-ar putea surpa asfaltul mai mult # B365.ro
Șoferii trebuie să aibă tot mai multă grijă la gropile și problemele de pe carosabil din Capitală. Un bucureștean a semnalat că într-un loc de pe Șoseaua Pantelimon s-a format o groapă și s-ar putea […] Articolul O nouă mini-groapă se adaugă colecției de pe drumurile din București. Se află pe Șoseaua Pantelimon unde s-ar putea surpa asfaltul mai mult apare prima dată în B365.
VIDEO | Imagini rare din Centrul Vechi din București. Într-o seară de vineri, zona recunoscută pentru viața de noapte era aproape complet pustie # B365.ro
Multe se văd în Capitala României, uneori pare că nu mai este ceva care să surprindă lumea. Însă, câteodată mai sunt momente în care apar „imagini de necrezut”. Acesta a fost și un moment aseară […] Articolul VIDEO | Imagini rare din Centrul Vechi din București. Într-o seară de vineri, zona recunoscută pentru viața de noapte era aproape complet pustie apare prima dată în B365.
Autobuzele 282, 301, 301B, 331 și 335 circulă deviat diseară. STB: Se va amplasa o automacara pentru lucrări la intersecția Calea Dorobanți cu Str. Dr. Grigore Mora # B365.ro
STB a transmis călătorilor că mai multe linii de autobuz vor avea trasee modificate, în noaptea 31 ianuarie – 1 februarie. Devierile sunt necesare pentru a permite amplasarea unei automacarale pentru lucrări de construcție din […] Articolul Autobuzele 282, 301, 301B, 331 și 335 circulă deviat diseară. STB: Se va amplasa o automacara pentru lucrări la intersecția Calea Dorobanți cu Str. Dr. Grigore Mora apare prima dată în B365.
FOTO | De ce a luat-o șoferul de TIR pe linia de tramvai din Rahova și-a provocat blocajul anului în transportul public. Bucureșteni: A mers și el pe unde nu erau gropi # B365.ro
Un șofer de TIR a blocat aseară, vreme de câteva ore, 4 linii de tramvai din București, după ce a a luat-o pe șinele de pe Calea Rahovei și-a rămas înțepenit cu mastodontul. E drept, […] Articolul FOTO | De ce a luat-o șoferul de TIR pe linia de tramvai din Rahova și-a provocat blocajul anului în transportul public. Bucureșteni: A mers și el pe unde nu erau gropi apare prima dată în B365.
Tot ce trebuie să știi despre Biblioteca Metropolitană București. Cum te abonezi și unde se află locațiile BMB # B365.ro
În Capitala de azi, veșnic în mișcare și neliniștită, pare că sunt din ce în ce mai puține spații intime unde timpul pare să stea în loc. În ciuda digitalizării din jur, Biblioteca Metropolitană București […] Articolul Tot ce trebuie să știi despre Biblioteca Metropolitană București. Cum te abonezi și unde se află locațiile BMB apare prima dată în B365.
Floreasca, primul mare cartier construit de comuniști în București. Cum a ajuns raionul socialist magnet pentru milionari de azi # B365.ro
Ridicat în perioada 1954-1962, Raionul Floreasca a fost așezat de regimul Gheorghe Gheorghiu-Dej în vitrina mărețelor realizări și reprezenta “idealul de locuire socialist”. Faimoasa groapă Floreasca a fost transformată într-un parc dotat cu patinoar și […] Articolul Floreasca, primul mare cartier construit de comuniști în București. Cum a ajuns raionul socialist magnet pentru milionari de azi apare prima dată în B365.
