Picii din București vor „prepara” mini croissante la Lego Breakfast, în această sâmbătă. Atelierul are loc la Cereal Crunch

13:30

Stăpânii de animale riscă să primească amenzi dacă nu strâng mizeria lăsată de cățeii lor. Dl. Negoiță îi avertizează pe cei care nu o fac și că poliția locală este pe teren. Cine nu strânge […] Articolul Avertismentul lui Negoiță pentru stăpânii care nu strâng mizeria după cățelul lor. „Polițiștii locali sunt pe teren și-i amendează pe cei prinși în faptă” apare prima dată în B365.