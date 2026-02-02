Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: poate fi folosită doar pentru igienă, după analizele DSP

10:30

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineaţă la Tribunalul Bucureşti, pentru procesul în care contestă decizia prin care s-a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. La plecare Georgescu a lăsat să se înţeleagă că demersul său nu va avea succes, dar preferă să fie „o zi lup, decât o viaţă jigodie”.