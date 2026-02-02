Parohia românească din Pescara a aniversat 15 ani de la înființare

16:10

Portalul Doxologia a anunțat lansarea unui proiect video-serial menit să ofere răspunsuri profunde și practice la întrebarea: „Cum se mai poate vindeca de patimi omul de astăzi?”. ASKetis a început dintr-un îndemn fundamental al Patericului: „Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească!”. De aici și titlul, „ASKetica”, un joc de cuvinte între verbul…