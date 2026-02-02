Un deputat exclus din POT este pe cale să îi sufle partidul Anamariei Gavrilă. A cerut crearea unui nou grup parlamentar
Adevarul.ro, 2 februarie 2026 17:30
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunțat luni, în plenul Camerei Deputaților, constituirea unui nou grup parlamentar, „Uniți pentru România”, din care fac parte 19 deputați proveniți din Partidul Oamenilor Tineri (POT).
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
17:30
„O anomalie”. Un avion a zburat de la Oradea la Varșovia cu doar doi pasageri, dar cu echipajul complet # Adevarul.ro
O cursă a companiei poloneze LOT Polish Airlines operată pe ruta Oradea- Varșovia în ultima zi a lunii ianuarie a înregistrat un număr neobișnuit de mic de pasageri: doar două persoane.
17:30
Un deputat exclus din POT este pe cale să îi sufle partidul Anamariei Gavrilă. A cerut crearea unui nou grup parlamentar # Adevarul.ro
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunțat luni, în plenul Camerei Deputaților, constituirea unui nou grup parlamentar, „Uniți pentru România”, din care fac parte 19 deputați proveniți din Partidul Oamenilor Tineri (POT).
Acum 30 minute
17:15
Percheziții DNA la Consiliul Județean Bacău. Este vizat un contract de infrastructură rutieră de 197 de milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii Direcţiei Generale Anticorupţie (DNA) au efectuat percheziţii la sediul Consiliului Județean (CJ) Bacău, în cadrul unui dosar penal care vizează atribuirea unui contract de infrastructură rutieră cu fonduri europene.
17:15
UE pregătește noi sancțiuni pentru Putin: cuprul și platina din Rusia ar putea fi interzise # Adevarul.ro
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice importurile de cupru și platină din Rusia, în cadrul unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.
17:15
Orașul cu prima stradă pavată cu aur din lume: un simbol al opulenței și al ambițiilor arhitecturale # Adevarul.ro
Opulență fără precedent: un oraș din Orientul Mijlociu se pregătește să inaugureze prima stradă pavată cu aur, transformând zona într-o destinație de lux la nivel global.
17:15
Propaganda rusă își schimbă discursul și explică publicului că nu mai este nevoi de „eliberarea” altor teritorii din Ucraina # Adevarul.ro
Propaganda Kremlinului și-a schimbat brusc discursul și a început să-i convingă pe ruși că Rusia nu mai are nevoie să ocupe noi teritorii din Ucraina.
Acum o oră
17:00
Consiliul Concurenţei va finaliza în prima parte a anului mai multe investigaţii, cea mai importantă fiind primul caz pe sectorul bancar, legat de posibile înţelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, a anunţat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
16:45
Forțele ucrainene au respins două atacuri rusești majore în apropiere de Pokrovsk într-o singură zi, distrugând mai multe plutoane, vehicule și aproape toate trupele rusești angajate în asalt, potrivit rapoartelor oficiale, citate de Kyiv Post.
16:45
Grindeanu, despre evaluarea din PSD privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Are legătură cu bugetul de stat # Adevarul.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare, se finalizează o dată cu bugetul pentru că atunci vor vedea dacă măsurile propuse de ei sunt prinse și vor avea un tablou complet.
16:45
Moțiune de cenzură, anunțată de AUR dacă Guvernul își asumă răspunderea pe pachetul de reformă a administrației # Adevarul.ro
Liderul senatorilor AUR anunță că partidul va depune o moțiune de cenzură în cazul în care Guvernul își va angaja răspunderea pe pachetul de reformă a administrației.
16:45
Grecii s-au înfuriat. PAOK anunță măsuri ferme împotriva celor care pângăresc memoria fanilor decedați în accidentul din România # Adevarul.ro
Clubul elen de fotbal PAOK Salonic a pierdut șapte suporteri în accidentul rutier din Timiș.
Acum 2 ore
16:30
Jocurile Olimpice de Iarnă și-au deschis porțile. Satul Olimpic din Milano, construit în zona abandonată a unei gări # Adevarul.ro
Delegația României cuprinde 29 de sportivi.
16:30
Ce pun la cale operatorii în preajma unor evenimente de amploare precum Cupa Mondială de fotbal din SUA, Mexic și Canada.
16:30
Noi acuzații penale pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei. Marius Borg Høiby, reținut cu două zile înainte de procesul pentru viol # Adevarul.ro
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby a fost reținut de poliția din Oslo sub acuzații noi, inclusiv agresiune și amenințări cu un cuțit.
16:30
Obsesia lui Epstein pentru Kremlin: Putin, menționat de peste o mie de ori în dosarele declasificate. Bancherul pedofil pretindea că administrează averea liderului rus # Adevarul.ro
Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite readuc în prim-plan numele președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu Jeffrey Epstein.
16:30
Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de ajutor militar pentru Ucraina, cu sisteme antiaeriene și drone # Adevarul.ro
Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de ajutor militar pentru Ucraina, care va include sisteme de apărare antiaeriană, radare Saab, echipamente de război electronic, drone și posibile livrări de avioane Gripen și rachete Meteor.
16:15
Dan Șucu a răbufnit la tribuna oficială. Patronul de la Rapid i-a spus ce-l doare unui suporter # Adevarul.ro
Omul de afaceri Dan Șucu, 62 de ani, deține Rapid în Superliga României și Genoa în Serie A din Italia.
16:15
De la 1 februarie, turiștii plătesc taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma. Banii merg la bugetul local # Adevarul.ro
Turiştii care vizitează Roma trebuie să plătească o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi începând de luni, informează DPA.
16:00
Harvey Weinstein, menționat în dosarul Epstein. Documentele FBI scot la iveală noi mărturii despre abuzurile comise de fostul producător de film # Adevarul.ro
Noile documente din dosarul Epstein făcute publice arată că acesta ar fi traficat fete către alte persoane, deși afirmațiile susțineau anterior că nu există dovezi pentru a investiga implicarea unor terți în crimele infractorului sexual new yorkez.
16:00
Mii de polonezi ar putea fi căsătoriți legal, deși credeau că au divorțat. Confuzie juridică provocată de disputa privind „neo-judecătorii” # Adevarul.ro
Un cuplu divorțat s-a prezentat în instanță pentru a finaliza formalități legate de împărțirea bunurilor. Judecătorul le-a comunicat că, în evidențele statului, divorțul lor nu ar fi existat niciodată.
16:00
Procurorul Mircea Negulescu, exclus din magistratură după ce a divulgat detalii dintr-un dosar penal. Alfred Savu, sancționat cu reducerea salariului # Adevarul.ro
ÎCCJ a admis recursul Inspecției Judiciare și a decis excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, pentru încălcarea obligațiilor de confidențialitate.
16:00
Ce conține pachetul de solidaritate propus de PSD. Ministrul Muncii spune care este impactul bugetar # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că există trei linii principale în lista de măsuri din pachetul de solidaritate propus de PSD Guvernului.
16:00
China pedepsește drasit corupția. Închisoare pe viață pentru un fost ministru al Justiției găsit vinovat pentru luare de mită # Adevarul.ro
Un fost ministru al Justiției din China a fost condamnat la închisoare pe viață pentru luare de mită, după ce tribunalul chinez a constatat că a abuzat de poziția sa pentru a favoriza diverse persoane și companii.
16:00
Poliția din Germania a arestat cinci persoane suspectate de exporturi ilegale către companii rusești din industria de armament # Adevarul.ro
Ofițerii vamali germani au arestat luni cinci bărbați, suspectați că au încălcat embargourile impuse de Uniunea Europeană Rusiei, prin exportul de bunuri industriale către producători ruși de armament.
15:45
Scene de groază. Adolescent de 15 ani, stropit cu benzină și incendiat de un grup de minori: „Am crezut că sunt focuri de artificii” # Adevarul.ro
Un incident extrem de violent petrecut vineri seara pe malul canalului din Anderlecht, Belgia, a șocat comunitatea locală.
15:45
Un turist a fost ucis de elefant într-un parc naţional din Thailanda. Animalul a mai omorât doi oameni în trecut # Adevarul.ro
Un elefant a ucis luni un turist thailandez în parcul național Khao Yai din Thailanda, cea de-a treia victimă omenească a aceluiași animal, au anunţat reprezentanții parcului.
Acum 4 ore
15:30
Un bărbat cu dublă cetățenie, româno-americană, a murit în sediul Poliției Corabia. Cum a ajuns să fie reținut # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 69 de ani, cu dublă cetățenie română și americană, a murit în sediul Poliției din Corabia, după ce a fost oprit în trafic și dus la audieri pentru verificări. Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
15:30
Vulnerabilitate majoră în industria de apărare. Cum a autorizat statul român pentru producția de armament o firmă deținută de afaceriști din Federația Rusă # Adevarul.ro
Un contract militar major pentru 1.059 de blindate destinate Armatei Române scoate la iveală o breșă îngrijorătoare în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și a infrastructurii critice.
15:15
Oana Țoiu, invitată la Washington de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Despre ce vor discuta cei doi oficiali # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington.
15:15
Studenții la medicină din Belgia ar putea urma o pregătire obligatorie în medicina militară, potrivit guvernului țării # Adevarul.ro
Guvernul belgian doreşte ca toţi studenţii la medicină din ţară să urmeze o pregătire obligatorie în medicina militară, ideal începând cu anul universitar 2026-2027.
15:15
Karolina Pliskova n-a făcut prea mulți purici la Transylvania Open. Sportiva cehă este pe locul 416 mondial # Adevarul.ro
La Cluj este în derulare turneul de tenis Transylvania Open.
15:15
Lupta pe posturile de conducere din Parlament produce tensiuni în PNL. Bolojan: „Oare ajută partidul dacă eu am o poziție șubrezită în Coaliție? # Adevarul.ro
Reuniunea grupurilor parlamentare reunite ale PNL a scos în evidență o revoltă internă împotriva premierului și președintelui formațiunii, Ilie Bolojan.
15:00
Kremlinul a confirmat luni că a doua rundă de negocieri trilaterale va avea loc în această săptămână la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, relatează EFE.
15:00
Proiectul minier de un miliard de dolari din Munții Metaliferi ajunge în instanţă săptămâna viitoare. Miza: peste 80 de tone de aur # Adevarul.ro
Peste o săptămână, justiția este chemată să decidă în unul dintre cele mai controversate proiecte miniere din Munții Apuseni: o investiție de circa un miliard de dolari, avizată de Mediu, în ciuda faptului că investitorul a pierdut licenţa de concesiune.
14:45
Kim Kardashian ar fi ajuns în Regatul Unit pentru un weekend romantic petrecut alături de pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton.
14:45
Tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la vânzare de ANAF, expuse la Craiova. Primul Picasso licitat în România # Adevarul.ro
Mai multe tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitație de ANAF, vor fi expuse la Craiova în perioada 5-6 februarie, de Casa A10 by Artmark.
14:45
Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza ninsorilor și a frigului.
14:30
Cât câștigă în plus un pensionar care a ieșit la limită de vârstă față de unul pensionat anticipat # Adevarul.ro
Legea pensiilor oferă posibilitatea pensionării anticipate, în anumite condiții, cu 5 ani mai devreme decât pensionarea la limita de vârstă, dar și varianta în care românii pot opta să muncească încă 5 ani peste vârsta la care ar fi putut ieși la pensie.
14:30
Dalai Lama, după ce a câștigat un Grammy pentru „Cea mai bună carte audio”: „Nu o consider drept o onoare personală” # Adevarul.ro
Liderul spiritual tibetan, Dalai Lama, și-a exprimat „recunoștința” după ce a câștigat duminică, 1 februarie, primul său premiu Grammy din carieră.
14:30
Un pacient a fost menținut în viață, fără plămâni, timp de 48 de ore. Inovația chirurgilor a condus la recuperarea sa totală # Adevarul.ro
Un dublu transplant de plămâni a obligat o echipă de chirurgi de la o universitate americană să recurgă la o inovație tehnologică ce ar putea fi folosită și în viitor. Chirurgii au reușit să mențină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat căruia i se îndepărtaseră plămânii cu o soluție extraordinară.
14:30
După zile geroase, vremea se încălzește în toată țara, cu maxime până la 13°C, peste normalul perioadei, conforme prognozei pentru perioada 2-15 februarie, emisă de ANM.
14:15
Avertismentele IGSU după instalarea gerului: Apele îngheţate „nu sunt locuri de joacă” # Adevarul.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă.
14:15
Banane și papaya cultivate iarna, în Alba Iulia. Povestea bărbatului care a transformat pasiunea pentru plante exotice într-o atracție locală # Adevarul.ro
Într-o curte obișnuită din municipiul Alba Iulia, un bărbat reușește să cultive banane, portocale, papaya și alte fructe exotice, inclusiv iarna, când temperaturile de afară sunt sub zero grade.
14:15
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat duminică, într-o ședință organizată de social-democrați la Vila Lac, atitudinea premierului Ilie Bolojan și a USR în privința reducerii cheltuielilor la stat.
14:00
Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor legate de programul nuclear # Adevarul.ro
Moscova continuă încercările de temperare a tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmând că Rusia este dispusă să ajute la retragerea și procesarea sau depozitarea uraniului îmbogățit al Iranului pe teritoriul său.
14:00
China a executat patru membri ai unei rețele de escrocherii din Myanmar, acuzați de moartea a șase persoane # Adevarul.ro
China a executat patru persoane pentru provocarea morții a șase oameni și pentru coordonarea unor operațiuni de escrocherii și jocuri de noroc cu baza în Myanmar, în valoare de peste 4 miliarde de dolari, au anunțat autoritățile.
13:45
Rusul pe care nu-l suportă nimeni la PSG, ridicat în slăvi de antrenor: „Cel mai bun portar pe care l-am antrenat vreodată” # Adevarul.ro
PSG nu-l poate scoate dintre buturi pe Matvei Sofonov.
13:45
CTP, despre interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: „Părinții nu sunt soluția, sunt problema” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu susține interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale și avertizează că părinții, adesea ei înşişi prizonieri ai mediului online, sunt mai degrabă o problemă decât o soluție.
Acum 6 ore
13:30
Vizită secretă la Washington a șeful IDF, Eyal Zamir. Pregătiri în curs privind potențiale negocieri SUA-Iran în Turcia # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune pe probleme de securitate la care au participat înalți oficiali, inclusiv șeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, care s-a întors recent din SUA, unde a purtat discuții cu oficiali americani pe tema Iranului.
13:30
Elevii nu mai primesc voucherele culturale de 250 de lei până în 2027, potrivit deciziei Guvernului # Adevarul.ro
Guvernul a decis luni, 2 februarie, să suspende aplicarea prevederilor privind Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” până la începutul anului școlar 2027-2028.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.