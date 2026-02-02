„O anomalie”. Un avion a zburat de la Oradea la Varșovia cu doar doi pasageri, dar cu echipajul complet

14:30

Un dublu transplant de plămâni a obligat o echipă de chirurgi de la o universitate americană să recurgă la o inovație tehnologică ce ar putea fi folosită și în viitor. Chirurgii au reușit să mențină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat căruia i se îndepărtaseră plămânii cu o soluție extraordinară.