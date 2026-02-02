Dosarele Epstein nu alterează susținerea AUR pentru Donald Trump și MAGA
RFI, 2 februarie 2026 18:30
Trei milioane de pagini din dosarul Epstein au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA. Documentele recent desecretizate îl menționează de sute de ori pe președintele american Donald Trump, care neagă orice faptă ilegală în legătură cu Jeffrey Epstein. Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat la RFI cum va continua extrema dreaptă din România să se raporteze la Trump și la ideologia mișcării MAGA. În opinia sa, electoratul român de extremă dreaptă care susține această ideologie este de neclintit.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul guvernului minoritar, că din punctul PSD de vedere, nu se poate. El a arătat că nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat.
15:40
Oana Țoiu, invitată la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington # RFI
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington.
15:30
Taxa pentru coletele extracomunitare care vin de pe platforme precum Temu, Shein sau Alibaba a intrat în vigoare în România de la 1 ianuarie. Coletele cu valoare sub 150 de euro, care vin din afara UE, sunt taxate cu 25 de lei/bucată, potrivit noii legislații din România. Măsura taxării ar fi trebuit să sprijine comercianții autohtoni și să aducă bani suplimentari la bugetul de stat. În realitate, spune analistul economic Adrian Negrescu, efectele sunt discutabile, iar România riscă să piardă bani.
Avertismentul IGSU în contextul ninsorilor abundente şi a gerului: Atenţie la polei, la ţurţuri şi la bălţi îngheţate # RFI
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă şi să poarte încălţăminte antiderapantă, să evite zonele unde observă ţurţuri la streşinile unor clădiri şi să nu meargă pe lacuri sau bălţi îngheţate, întrucât există riscul ca gheaţa să cedeze în orice moment. De asemenea, pompierii atrag atenţia că îndepărtarea zăpezii, a ţurţurilor şi a gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei este „o obligaţie legală”, nu doar „un gest de responsabilitate civică”.
Nouă investiție franceză la Cluj, produce piese pentru industrii precum cea nucleară sau militară # RFI
Clujul continuă să fie atractiv pentru investitorii francezi. Aceștia sunt deja prezenți în domenii precum comerțul, energia, producția de piese pentru mașini, software și alte domenii, însă prezența franceză va fi sporită în contextul în care oficialii români și francezi vorbesc despre transformarea parteneriatului bilateral într-o cooperare industrială aprofundată.
12:30
Proiect de modificare a Legii de funcționare a CCR: Judecătorii Curţii pot fi revocaţi dacă sunt incompatibili sau dacă absentează # RFI
Boicotarea lucrărilor Curţii Constituţionale nu va mai fi posibiă, absenţele nemotivate de la lucrările plenului vor fi sancţionate financiar, iar judecătorii Curţii vor putea fi revocaţi dacă sunt incompatibili sau dacă absentează de la trei şedinţe consecutive ale plenului, conform unui proiect de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a CRR iniţiat de parlamentarii liberali Raluca Turcan şi Daniel Fenechiu, în contextul în care boicotul a patru dintre judecătorii constituţional a provocat mai multe amânări ale unei decizii cu privire la legea care creşte vârsta de pensionare pentru magistraţi şi care le reduce pensiile acestora, potrivit news.ro.
Pilele de partid trebuie date afară din administrația publică, spune la RFI vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Deputatul consideră că Executivul actual este dator să facă reformele promise.
08:40
Indexarea alocațiilor pentru copii, cerută Guvernului într-o petiție semnată de 30.000 de persoane într-o zi (EduPedu) - Controlul judecătorilor prin delegări. 2/3 din șefii instanțelor din România conduc de pe poziții provizorii, într-o nouă piramidă a puterii (Europa Liberă) - Blackoutul și falșii patrioți din politica moldovenească (DW) - Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson: „De fiecare dată când din Moscova se pronunță «pace», regiunea noastră este bombardată și mor oameni” (Libertatea)
07:10
În timp ce guvernul se chinuiește în continuare să reducă nivelul cheltuielilor din administrația centrală și locală, primăvara protestelor sindicale din companiile private a debutat la Rompetrol. La sfârșitul săptămânii trecute, sindicatul rafinăriei Petromidia din Năvodari a protestat față de evoluția negocierilor colective.
Ministrul de Interne îl contrazice pe Raed Arafat pe tema accesului copiilor la rețelele sociale. "Interzicerea lor îi face mai vulnerabili" # RFI
Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu îl contrazice pe dr. Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat în MAI, care a susţinut că este momentul pentru limitarea accesului copiilor la reţelele sociale, după modelul altor state. ”Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili", a spus Predoiu.
Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.
15:00
Patronatele din turism vor ca ministrul Economiei să-și ceară scuze. "Respingem etichetarea operatorilor din turism ca evazionişti" # RFI
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău. Potrivit federaţiei, turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România.
Primăria Capitalei ar putea intra în faliment dacă politicienii nu lasă rivalitățile și nu caută soluții rapide pentru cea mai mare și importantă primărie din țară, singura de altfel care este finanțată exclusiv de Guvern. Vorbim despre cel mai mare și mai bogat oraș al României, cu un PIB/locuitor mai mare decât al multor capitale din regiune.
02:30
Institutul Cultural Român de la Londra a marcat Ziua Memorială Internațională a Holocaustului printr-o dezbatere consacrată Holocaustului Romilor – Istorie, Memorie, Traumă colectivă. Publicul prezent într-un număr record la ICR Londra la un astfel de eveniment a putut afla detalii care pentru mulți erau complet necunoscute.
Raed Arafat, șeful DSU, cere parlamentului să adopte o lege pentru limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale # RFI
”Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, transmite, sâmbătă, pe Fcaebook, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat. El apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că România trebuie să se alăture statelor care discută sau au decis limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare.
Inițiată de Asociația ChitaraNova, la propunerea chitaristului Ovidiu Pintilie și a unei echipe de tineri instrumentiști implicați activ în organizarea proiectului, Stagiunea Spotlight propune o serie de concerte lunare, desfășurate în centrul Bucureștiului, la Casa de Cultură a Studenților București (Calea Plevnei nr. 61). Ce ne propune acest eveniment, aflăm de la chitaristul Ovidiu Pintilie, invitatul emisiunii RFI360.
17:00
Guvernul a decis, vineri, prin ordonanță, introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026, anunță Hotnews.ro
Alin Comșa ne invită la cursul "Life management – Time management", la Fundația Calea Victoriei # RFI
Seneca spunea "dacă lipseşte ţinta, viaţa e o rătăcire!" Astăzi, oamenii care reușesc să realizeze cât mai multe în 24 de ore pot fi considerați supraoameni. Și asta pentru că este tot mai dificil să nu te lași distras de zgomotul din jur. Știrile generează probleme, multe nu ne aparțin, dar în toată această aglomerare, pierdem direcția, uităm obiectivul, rătăcim timpul. Alin Comșa, psiholog și trainer, specialist în comunicare eficientă, raspunde la întrebarea, cum îmi stabilesc obiectivele?
Dogioiu: Premierul nu îi cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe doamna avocată Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, vineri, că premierul Ilie Bolojan nu îi cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, care a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, nici pe omul de afaceri din Constanţa, Jean Paul Tucan, care apare în acest dosar. Ea a precizat că, la toate evenimentele publice la care participă, sunt foarte multe persoane care doresc să facă fotografii cu premierul, sar asta nu înseamnă o relaţie directă, o relaţie personală cu cei cu care apare în fotografii.
Scris și regizat de Paul Decu, „În Pielea Mea” prezintă, cu mult umor, micile certuri care intervin în cuplu, în urma unor comparații inutile între bărbați și femei, atunci când, din diverse motive, partenerii nu se ascultă cu răbdare, cu atenție, nu comunică suficient despre nevoile și dorințele lor. Regizorul Paul Decu și actrița Oana Gherman, sunt invitații emisiunii RFI360, având ca subiect premiera filmului „În pielea mea”.
10:30
Destul de mulți primari PNL sunt deranjați de reformele propuse de Guvernul Bolojan. O spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, care atrage însă atenția că nu există alternativă la măsurile de reducere a cheltuielilor în administrația publică: ”Misiunea lui Ilie Bolojan este foarte dificilă, ingrată chiar”. Liberalul critică pe de altă parte atitudinea PSD, care îl atacă regulat pe premier.
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă în cazul cererilor de suspendare a actelor prin care au fost numiţi doi judecătorii ai CCR # RFI
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este aşteptată, vineri, să ia o decizie în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi judecători la Curtea Constituţională a României (CCR). În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, instanţa CAB a amânat pronunţarea pentru 30 ianuarie. În 15 ianurie, un complet al CAB a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care trebuie să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR.
Nicușor Dan, despre tensiunile din Coaliție: Nu există alternativă la Bolojan. Un guvern minoritar e puțin probabil în momentul ăsta (Digi24) # RFI
STENOGRAME Cum promitea avocata Adriana Georgescu intervenții la șeful DNA, președinte sau premier (G4Media) - Cum s-a aliat PSD cu AUR ca să-l blocheze pe Ciucu. Matematica voturilor la fiecare proiect major respins... prin abținere (SpotMedia) - ANA, chatbotul ANAF, tânăra față a unei birocrații bătrâne (Libertatea) - Ce planuri are compania americană de investiții Carlyle cu activele Lukoil din România (Europa Liberă) - Mama Anei Maria Bărbosu, reacție fermă în dosarul fiicei sale: „Nu ne temem de influențele americane. Indiferent cum se va termina acest caz, am vrea un singur lucru” (Gazeta Sporturilor)
Cu ocazia interviului acordat RFI România, premierul Ilie Bolojan a afirmat că a sesizat Parchetul în cazul Eximbank pentru suspiciuni de delapidare a banilor publici. Este vorba despre o serie de credite devenite neperformante acordate mai multor companii. Ieri, Exim Banca Românească a transmis un comunicat de presă în care se fac o serie de precizări referitoare la mecanismul de garanții de stat și de credite subvenționate. De fapt, cazul creditelor neperformante acordate unor firme deschide o temă extrem de sensibilă, dar și total netransparentă.
Sute de copii "ocrotiți prin exterminare" într-un cămin din Dâmbovița. IICCMER denunţă la parchet crimele (interviu) # RFI
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus astăzi un nou denunț penal în dosarul care investighează peste 530 de decese – mare parte minori – care au avut loc la căminul-spital Moreni -Țuicani, județul Dâmbovița, în perioada 1970-1997. Noua sesizare făcută de instituție vizează persoanele care au fost implicate în organizarea regimului din căminul-spital. Potrivit institutului, căminul Moreni-Țuicani a devenit un loc de exterminare a minorilor. 70% dintre toate internările ajungeau la mortalitate, în condiții inumane, arată IICCMER.
Doi dintre cei trei suporteri greci care au supraviețuit accidentului rutier grav produs în județul Timiș, în apropiere de Lugoj, au fost transferați la Salonic cu un avion medical aparținând Ministerului grec al Sănătății. Al treilea a fost operat și rămâne la Timișoara. Între timp, anchetatorii au confirmat că șoferul microbuzului consumase droguri și alcool.
Consiliul General al Municipiului Bucureşti respinge majorarea tarifului călătoriei STB de la 3 la 5 lei # RFI
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi ”pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Prrimarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB şi că e foarte puţin probabil să se evite insolvenţa.
85% dintre cadrele didactice din grădiniță au întâlnit comportamente de bullying la grupele de copii cu care lucrează, arată o cercetare de la Salvați Copiii România. Organizația avertizează că preșcolarii vorbesc rar despre dificultățile de relaționare de la grădiniță, însă părinții și educatorii trebuie să fie atenți la semnale. Managerul proiectului "Să fim prieteni - Fără bullying", Cristina Adam, a explicat la RFI cum putem recunoaște fenomenul de bullying la preșcolari.
Avocata prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie a fost reţinută # RFI
Avocata Adriana Georgescu, membru al PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, a fost reţinută. Atât ea, cât şi complicele ei, vor fi prezentaţi joi Curţii de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Tot mai multe primării din județul Iași încep să taie decontarea cheltuielilor de navetă acordată profesorilor, iar această măsură afectează grav calitatea educației. Cei mai bine pregătiți dascăli preferă să părăsească unitățile de învățământ din mediul rural decât să plătească lunar din propriul salariu peste o mie de lei pentru a ajunge la cursuri. În acest context, performanțele elevilor scad, iar rezultatele bune la examene riscă să devină doar statistici frumoase.
Deputatul USR Claudiu Năsui critică la RFI decizia Guvernului privind e-factura pentru persoane fizice, care a provocat multă confuzie și iritare în spațiul public. Persoanele fizice cu ”activități economice” sunt obligate să întocmească și să transmită facturi electronice. E vorba de o prevedere din Ordonanța trenuleț, adoptată la finalul anului trecut.
Ilie Bolojan este menținut în funcția de premier numai prin voia PSD, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Întrebat dacă prim-ministrul ar trebui înlocuit, parlamentarul a răspuns că Ilie Bolojan este epuizat. ”Dacă scopul în România este să luăm un tratament, ca să ne facem bine, întrebarea e care premier ne-ar da acel tratament? Or deja actualul nu mai poate să-l dea, putea la început”, consideră deputatul.
O mică ambuscadă la Parlamentul European: o dezbatere suspect de dezechilibrată, pe tema Justiției din România (G4Media) - „Nu vom preveni comiterea altor crime de către copii, prin scăderea vârstei de răspundere penală”, avertizează psihologul Gabriela Groza, într-un interviu acordat Libertatea (Libertatea) - Idei de relansare economică din mediul de business (Ziarul Financiar)
Curtea de Apel Bucureşti decide astăzi în cazul angajaţilor ANRE care au cerut suspendarea actelor privind reorganizarea instituţiei # RFI
Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) sunt aşteptaţi să ia o decizie, joi, după ce săptămâna trecută au amânat pronunţarea, în cazul celor peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) care au cerut în instanţă suspendarea actelor privind reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan.O cerere similară au făcut, tot la CAB, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), acest dosar având termen de judecată în 3 februarie. La sfârşitul anului trecut, instanţa a dat câştig de cauză celor peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) care au contestat concedierile şi reducerile de venituri cuprinse în planul de reorganizare, blocând astfel aplicarea acestor măsuri, în condiţiile în care decizia este executorie, chiar dacă nu e definitivă, potrivit news.ro.
Ministrul Sănătății, la RFI: Voi discuta azi cu sindicatele despre reforma sistemului de gărzi. Susțin ideea gărzilor de 12 ore # RFI
Ministrul Sănătății a anunțat la RFI că astăzi va purta discuții cu sindicatele reprezentative din sistemul sanitar pe reforma sistemului de gărzi. "Modificarea legislativă ar putea fi aprobată de Guvern cel târziu până în luna aprilie", a declarat la RFI, ministrul Alexandru Rogobete.
Scandal SCJU Constanța | Ministrul Sănătății, la RFI: Nu au putut face gărzi la neurochirurgie, dar au putut sta în picioare ore în șir în cabinetul privat # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la RFI că în cel mult una-două săptămâni va fi gata raportul controlului pe care l-a dispus la Spitalul Judeţean de Urgență Constanţa, după ce managerul unității sanitare a declarat, public că, pe anumite secţii, peste 70% dintre medici au scutire de gardă.
Accidentul cu suporterii PAOK din Timiș: sprijin pentru familii și semne de întrebare privind cauza # RFI
Autoritățile din Timiș și clubul PAOK Salonic încearcă să gestioneze consecințele accidentului rutier mortal în care au fost implicați suporteri greci. Șapte oameni și-au pierdut viața, iar trei au fost răniți Presa elenă vorbește despre un posibil defect tehnic al microbuzului și au apărut suspiciuni legate de droguri.
O mină marină a fost observată, miercuri, pe plaja din dreptul poligonului Midia, iar la faţa locului s-au deplasat specialiştii, pentru neutralizarea acesteia. Potrivit MApN, mina a fost neutralizată.
Echipa Caiac SMile, de la lupta pentru accesibilizare, la podium internațional în schi adaptat # RFI
Dănuț Ștefan Briceag a obținut 2 medalii de argint în competițiile de schi adaptat de la Jasna (Slovacia). Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât a fost singurul sportiv din competiție care a concurat pe dual-schi, un echipament destinat începătorilor, în timp ce toți ceilalți sportivi au concurat pe mono-schiuri, echipamente de performanță construite pentru competiții de nivel înalt. Despre această performanță vorbim cu Dănuț Ștefan Briceag și Ionuț Stancovici, de la Caiac SMile.
Din datele pe care le-am primit de la ANP, din câteva mii de permisiuni acordate deţinuţilor, doar o singură persoană nu a revenit anul trecut şi, în 2024, două persoane # RFI
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după cazul turcului condamnat pentru crimă şi care nu s-a mai întors în închisoare, că din datele pe care le-a primit de la ANP, din câteva mii de permisiuni acordate deţinuţilor, doar o singură persoană nu a revenit anul trecut şi, în 2024, două persoane, el precizând că arată că este un fenomen extrem, extrem de limitat.
Adrian Câciu (PSD) la RFI: Dacă pică Guvernul, iar USR, UDMR și PNL nu ne mai vor, avem anticipate # RFI
Premierul Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă că nu e dictator, declară la RFI deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe spune că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul actual. ”Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, afirmă deputatul, care mai precizează: ”Din punctul meu de vedere, chiar dacă vom avea o sincopă în ceea ce privește premierul, această coaliție va continua”.
Guvern minoritar – soluție de criză sau pericol pentru stabilitate? Ce ar însemna pentru România (Adevărul) # RFI
Cum a ajuns Grindeanu să se bazeze pe un obscur baron PNL ca să-l dea jos pe Bolojan / Ce-l împiedică să scape de premierul ”kamikaze” (G4Media) - Vicepremierul Oana Gheorghiu: În 2026, cartea de identitate electronică va putea fi folosită drept card de sănătate și portofoliu de diplome (Europa Liberă) - Prețul energiei. De ce are România cel mai scump curent electric raportat la puterea de cumpărare (Cotidianul) - Relația comercială România-India: Structura schimburilor – cât de mare e oportunitatea pentru exportatorii români (CursDeGuvernare)
Prin declarațiile privind guvernul minoritar, premierul transmite de fapt un mesaj atât propriului partid, cât și PSD-ului respectiv președintelui Nicușor Dan. Șeful guvernului trebuie să facă față acum și grupării Thuma care ar dori să bată palma cu PSD pentru schimbarea premierului.Cât de realist este însă acest scenariu - Sebastian Zachmann, redactor sef la Cotidianul, realizator al emisiunii Insider Politic.
Noua „revoluție fiscală”: un milion de persoane fizice cu „activități economice”, obligate să facă e-facturi # RFI
Guvernul obligă persoanele fizice cu „activități economice” să întocmească și să transmită facturi electronice. Este un obiectiv realist? Sigur, este un program complet nepregătit.
70% dintre români vor condiții mai favorabile pentru România în UE. „O critică indirectă la adresa decidenților” # RFI
Majoritatea românilor rămân atașați de Uniunea Europeană din motive pragmatice, nu identitare, iar aproape 70% consideră că România ar trebui să negocieze condiții mai favorabile în interiorul UE pentru a-și proteja interesele economice, arată un sondaj INSCOP. Această opinie este o critică indirectă la adresa liderilor români care ar trebui să aibă o voce mai puternică în UE, a explicat la RFI directorul INSCOP, Remus Ștefureac.
Drama îngrijitoarelor din Europa de Est, plecate la muncă în străintate, în "Sindromul Italia" # RFI
Institutul Italian de Cultură din București prezintă pe 29 ianuarie 2026 la ora 19.00, în Aleea Alexandru 41, București, documentarul "Sindromul Italia", un documentar care scoate la iveală un adevărat fenomen medico-social, un film care vorbește despre o boală ignorată de societate, o boala care le afectează pe îngrijitoarele plecate la munca in strainătate. Vorbim despre documentarul "Sindromul Italia", cu producătoarea Cristina Iordache.
Ministerul Finanţelor: România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, adică 146,03 miliarde lei # RFI
„Execuția bugetului general consolidat în anul 2025 reflectă un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146,03 miliarde lei, cu 1 punct procentual sub nivelul de 8,67% din PIB înregistrat anul trecut, realizat printr-un mix echilibrat de măsuri pe cheltuieli, venituri și structura de finanțare a investițiilor”, anunță Ministerul de Finanțe, potrivit News.ro.
Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor trebuie să emită facturi în sistemul RO e-Factura pentru veniturile obținute. Noile reglementări stabilesc că cei cu drepturi de autor trebuie să se treacă în registru și să transmită facturi pentru sumele încasate, chiar dacă nu se organizează ca PFA, informează ANAF.
Premierul Ilie Bolojan declară într-un interviu la RFI că va avea o discuție serioasă cu ministrul Justiției, Radu Marinescu, dacă plagiatul său va fi confirmat. Social-democratul a fost acuzat de plagiat de către jurnalista Emilia Șercan, de la PressOne. RFI l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă nu are o reținere să lucreze cu un ministru care are probleme de integritate.
