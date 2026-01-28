Scandal SCJU Constanța | Ministrul Sănătății, la RFI: Nu au putut face gărzi la neurochirurgie, dar au putut sta în picioare ore în șir în cabinetul privat

12:00

Premierul Ilie Bolojan vorbește într-un interviu la RFI despre varianta unui Guvern minoritar. Întrebat dacă ia în calcul această ipoteză, în contextul criticilor PSD la adresa lui, șeful Executivului nu a exclus această variantă, dar și-a nuanțat apoi răspunsul: ”Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică (...). Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză de lucru”.