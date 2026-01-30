Guvernul amână RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile, până la 1 iunie
RFI, 30 ianuarie 2026 17:00
Guvernul a decis, vineri, prin ordonanță, introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026, anunță Hotnews.ro
Alin Comșa ne invită la cursul "Life management – Time management", la Fundația Calea Victoriei # RFI
Seneca spunea "dacă lipseşte ţinta, viaţa e o rătăcire!" Astăzi, oamenii care reușesc să realizeze cât mai multe în 24 de ore pot fi considerați supraoameni. Și asta pentru că este tot mai dificil să nu te lași distras de zgomotul din jur. Știrile generează probleme, multe nu ne aparțin, dar în toată această aglomerare, pierdem direcția, uităm obiectivul, rătăcim timpul. Alin Comșa, psiholog și trainer, specialist în comunicare eficientă, raspunde la întrebarea, cum îmi stabilesc obiectivele?
Dogioiu: Premierul nu îi cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe doamna avocată Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, vineri, că premierul Ilie Bolojan nu îi cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, care a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, nici pe omul de afaceri din Constanţa, Jean Paul Tucan, care apare în acest dosar. Ea a precizat că, la toate evenimentele publice la care participă, sunt foarte multe persoane care doresc să facă fotografii cu premierul, sar asta nu înseamnă o relaţie directă, o relaţie personală cu cei cu care apare în fotografii.
Scris și regizat de Paul Decu, „În Pielea Mea” prezintă, cu mult umor, micile certuri care intervin în cuplu, în urma unor comparații inutile între bărbați și femei, atunci când, din diverse motive, partenerii nu se ascultă cu răbdare, cu atenție, nu comunică suficient despre nevoile și dorințele lor. Regizorul Paul Decu și actrița Oana Gherman, sunt invitații emisiunii RFI360, având ca subiect premiera filmului „În pielea mea”.
Destul de mulți primari PNL sunt deranjați de reformele propuse de Guvernul Bolojan. O spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, care atrage însă atenția că nu există alternativă la măsurile de reducere a cheltuielilor în administrația publică: ”Misiunea lui Ilie Bolojan este foarte dificilă, ingrată chiar”. Liberalul critică pe de altă parte atitudinea PSD, care îl atacă regulat pe premier.
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă în cazul cererilor de suspendare a actelor prin care au fost numiţi doi judecătorii ai CCR # RFI
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este aşteptată, vineri, să ia o decizie în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi judecători la Curtea Constituţională a României (CCR). În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, instanţa CAB a amânat pronunţarea pentru 30 ianuarie. În 15 ianurie, un complet al CAB a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care trebuie să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR.
Nicușor Dan, despre tensiunile din Coaliție: Nu există alternativă la Bolojan. Un guvern minoritar e puțin probabil în momentul ăsta (Digi24) # RFI
Cu ocazia interviului acordat RFI România, premierul Ilie Bolojan a afirmat că a sesizat Parchetul în cazul Eximbank pentru suspiciuni de delapidare a banilor publici. Este vorba despre o serie de credite devenite neperformante acordate mai multor companii. Ieri, Exim Banca Românească a transmis un comunicat de presă în care se fac o serie de precizări referitoare la mecanismul de garanții de stat și de credite subvenționate. De fapt, cazul creditelor neperformante acordate unor firme deschide o temă extrem de sensibilă, dar și total netransparentă.
Sute de copii "ocrotiți prin exterminare" într-un cămin din Dâmbovița. IICCMER denunţă la parchet crimele (interviu) # RFI
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus astăzi un nou denunț penal în dosarul care investighează peste 530 de decese – mare parte minori – care au avut loc la căminul-spital Moreni -Țuicani, județul Dâmbovița, în perioada 1970-1997. Noua sesizare făcută de instituție vizează persoanele care au fost implicate în organizarea regimului din căminul-spital. Potrivit institutului, căminul Moreni-Țuicani a devenit un loc de exterminare a minorilor. 70% dintre toate internările ajungeau la mortalitate, în condiții inumane, arată IICCMER.
Doi dintre cei trei suporteri greci care au supraviețuit accidentului rutier grav produs în județul Timiș, în apropiere de Lugoj, au fost transferați la Salonic cu un avion medical aparținând Ministerului grec al Sănătății. Al treilea a fost operat și rămâne la Timișoara. Între timp, anchetatorii au confirmat că șoferul microbuzului consumase droguri și alcool.
Consiliul General al Municipiului Bucureşti respinge majorarea tarifului călătoriei STB de la 3 la 5 lei # RFI
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi ”pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Prrimarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB şi că e foarte puţin probabil să se evite insolvenţa.
85% dintre cadrele didactice din grădiniță au întâlnit comportamente de bullying la grupele de copii cu care lucrează, arată o cercetare de la Salvați Copiii România. Organizația avertizează că preșcolarii vorbesc rar despre dificultățile de relaționare de la grădiniță, însă părinții și educatorii trebuie să fie atenți la semnale. Managerul proiectului "Să fim prieteni - Fără bullying", Cristina Adam, a explicat la RFI cum putem recunoaște fenomenul de bullying la preșcolari.
Avocata prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie a fost reţinută # RFI
Avocata Adriana Georgescu, membru al PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, a fost reţinută. Atât ea, cât şi complicele ei, vor fi prezentaţi joi Curţii de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Tot mai multe primării din județul Iași încep să taie decontarea cheltuielilor de navetă acordată profesorilor, iar această măsură afectează grav calitatea educației. Cei mai bine pregătiți dascăli preferă să părăsească unitățile de învățământ din mediul rural decât să plătească lunar din propriul salariu peste o mie de lei pentru a ajunge la cursuri. În acest context, performanțele elevilor scad, iar rezultatele bune la examene riscă să devină doar statistici frumoase.
Deputatul USR Claudiu Năsui critică la RFI decizia Guvernului privind e-factura pentru persoane fizice, care a provocat multă confuzie și iritare în spațiul public. Persoanele fizice cu ”activități economice” sunt obligate să întocmească și să transmită facturi electronice. E vorba de o prevedere din Ordonanța trenuleț, adoptată la finalul anului trecut.
Ilie Bolojan este menținut în funcția de premier numai prin voia PSD, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Întrebat dacă prim-ministrul ar trebui înlocuit, parlamentarul a răspuns că Ilie Bolojan este epuizat. ”Dacă scopul în România este să luăm un tratament, ca să ne facem bine, întrebarea e care premier ne-ar da acel tratament? Or deja actualul nu mai poate să-l dea, putea la început”, consideră deputatul.
Curtea de Apel Bucureşti decide astăzi în cazul angajaţilor ANRE care au cerut suspendarea actelor privind reorganizarea instituţiei # RFI
Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) sunt aşteptaţi să ia o decizie, joi, după ce săptămâna trecută au amânat pronunţarea, în cazul celor peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) care au cerut în instanţă suspendarea actelor privind reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan.O cerere similară au făcut, tot la CAB, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), acest dosar având termen de judecată în 3 februarie. La sfârşitul anului trecut, instanţa a dat câştig de cauză celor peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) care au contestat concedierile şi reducerile de venituri cuprinse în planul de reorganizare, blocând astfel aplicarea acestor măsuri, în condiţiile în care decizia este executorie, chiar dacă nu e definitivă, potrivit news.ro.
Ministrul Sănătății, la RFI: Voi discuta azi cu sindicatele despre reforma sistemului de gărzi. Susțin ideea gărzilor de 12 ore # RFI
Ministrul Sănătății a anunțat la RFI că astăzi va purta discuții cu sindicatele reprezentative din sistemul sanitar pe reforma sistemului de gărzi. "Modificarea legislativă ar putea fi aprobată de Guvern cel târziu până în luna aprilie", a declarat la RFI, ministrul Alexandru Rogobete.
Scandal SCJU Constanța | Ministrul Sănătății, la RFI: Nu au putut face gărzi la neurochirurgie, dar au putut sta în picioare ore în șir în cabinetul privat # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la RFI că în cel mult una-două săptămâni va fi gata raportul controlului pe care l-a dispus la Spitalul Judeţean de Urgență Constanţa, după ce managerul unității sanitare a declarat, public că, pe anumite secţii, peste 70% dintre medici au scutire de gardă.
Accidentul cu suporterii PAOK din Timiș: sprijin pentru familii și semne de întrebare privind cauza # RFI
Autoritățile din Timiș și clubul PAOK Salonic încearcă să gestioneze consecințele accidentului rutier mortal în care au fost implicați suporteri greci. Șapte oameni și-au pierdut viața, iar trei au fost răniți Presa elenă vorbește despre un posibil defect tehnic al microbuzului și au apărut suspiciuni legate de droguri.
O mină marină a fost observată, miercuri, pe plaja din dreptul poligonului Midia, iar la faţa locului s-au deplasat specialiştii, pentru neutralizarea acesteia. Potrivit MApN, mina a fost neutralizată.
Echipa Caiac SMile, de la lupta pentru accesibilizare, la podium internațional în schi adaptat # RFI
Dănuț Ștefan Briceag a obținut 2 medalii de argint în competițiile de schi adaptat de la Jasna (Slovacia). Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât a fost singurul sportiv din competiție care a concurat pe dual-schi, un echipament destinat începătorilor, în timp ce toți ceilalți sportivi au concurat pe mono-schiuri, echipamente de performanță construite pentru competiții de nivel înalt. Despre această performanță vorbim cu Dănuț Ștefan Briceag și Ionuț Stancovici, de la Caiac SMile.
Din datele pe care le-am primit de la ANP, din câteva mii de permisiuni acordate deţinuţilor, doar o singură persoană nu a revenit anul trecut şi, în 2024, două persoane # RFI
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după cazul turcului condamnat pentru crimă şi care nu s-a mai întors în închisoare, că din datele pe care le-a primit de la ANP, din câteva mii de permisiuni acordate deţinuţilor, doar o singură persoană nu a revenit anul trecut şi, în 2024, două persoane, el precizând că arată că este un fenomen extrem, extrem de limitat.
Adrian Câciu (PSD) la RFI: Dacă pică Guvernul, iar USR, UDMR și PNL nu ne mai vor, avem anticipate # RFI
Premierul Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă că nu e dictator, declară la RFI deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe spune că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul actual. ”Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, afirmă deputatul, care mai precizează: ”Din punctul meu de vedere, chiar dacă vom avea o sincopă în ceea ce privește premierul, această coaliție va continua”.
Guvern minoritar – soluție de criză sau pericol pentru stabilitate? Ce ar însemna pentru România (Adevărul) # RFI
Prin declarațiile privind guvernul minoritar, premierul transmite de fapt un mesaj atât propriului partid, cât și PSD-ului respectiv președintelui Nicușor Dan. Șeful guvernului trebuie să facă față acum și grupării Thuma care ar dori să bată palma cu PSD pentru schimbarea premierului.Cât de realist este însă acest scenariu - Sebastian Zachmann, redactor sef la Cotidianul, realizator al emisiunii Insider Politic.
Noua „revoluție fiscală”: un milion de persoane fizice cu „activități economice”, obligate să facă e-facturi # RFI
Guvernul obligă persoanele fizice cu „activități economice” să întocmească și să transmită facturi electronice. Este un obiectiv realist? Sigur, este un program complet nepregătit.
70% dintre români vor condiții mai favorabile pentru România în UE. „O critică indirectă la adresa decidenților” # RFI
Majoritatea românilor rămân atașați de Uniunea Europeană din motive pragmatice, nu identitare, iar aproape 70% consideră că România ar trebui să negocieze condiții mai favorabile în interiorul UE pentru a-și proteja interesele economice, arată un sondaj INSCOP. Această opinie este o critică indirectă la adresa liderilor români care ar trebui să aibă o voce mai puternică în UE, a explicat la RFI directorul INSCOP, Remus Ștefureac.
Drama îngrijitoarelor din Europa de Est, plecate la muncă în străintate, în "Sindromul Italia" # RFI
Institutul Italian de Cultură din București prezintă pe 29 ianuarie 2026 la ora 19.00, în Aleea Alexandru 41, București, documentarul "Sindromul Italia", un documentar care scoate la iveală un adevărat fenomen medico-social, un film care vorbește despre o boală ignorată de societate, o boala care le afectează pe îngrijitoarele plecate la munca in strainătate. Vorbim despre documentarul "Sindromul Italia", cu producătoarea Cristina Iordache.
Ministerul Finanţelor: România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, adică 146,03 miliarde lei # RFI
„Execuția bugetului general consolidat în anul 2025 reflectă un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146,03 miliarde lei, cu 1 punct procentual sub nivelul de 8,67% din PIB înregistrat anul trecut, realizat printr-un mix echilibrat de măsuri pe cheltuieli, venituri și structura de finanțare a investițiilor”, anunță Ministerul de Finanțe, potrivit News.ro.
Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor trebuie să emită facturi în sistemul RO e-Factura pentru veniturile obținute. Noile reglementări stabilesc că cei cu drepturi de autor trebuie să se treacă în registru și să transmită facturi pentru sumele încasate, chiar dacă nu se organizează ca PFA, informează ANAF.
Premierul Ilie Bolojan declară într-un interviu la RFI că va avea o discuție serioasă cu ministrul Justiției, Radu Marinescu, dacă plagiatul său va fi confirmat. Social-democratul a fost acuzat de plagiat de către jurnalista Emilia Șercan, de la PressOne. RFI l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă nu are o reținere să lucreze cu un ministru care are probleme de integritate.
România și Germania vor face achiziții militare în comun, anunță la RFI premierul Ilie Bolojan, înaintea unei vizite la Berlin. Șeful Guvernului de la București va fi primit miercuri de cancelarul german.
Premierul Ilie Bolojan vorbește într-un interviu la RFI despre varianta unui Guvern minoritar. Întrebat dacă ia în calcul această ipoteză, în contextul criticilor PSD la adresa lui, șeful Executivului nu a exclus această variantă, dar și-a nuanțat apoi răspunsul: ”Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică (...). Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză de lucru”.
Guvernul amână decizia privind reforma administrației publice și pachetul de relansare economică. Premierul Ilie Bolojan declară în exclusivitate la RFI că va exista fie o asumare a răspunderii, fie o Ordonanță de Urgență.
Blindaj aerian pentru România. Sistemele de rachete ce urmează a fi luate prin programul SAFE schimbă radical securitatea națională (Adevărul) # RFI
Guvernul a anunțat ieri condițiile financiare și proiectele pe care România le are în cadrul programului SAFE. Este vorba despre un program european creat pentru ca statele membre să își poată consolida industria de apărare, dar în program sunt incluse și obiective civile care pot fi considerate infrastructură critică în caz de conflict. La nivelul Uniunii Europene, programul are un buget total de 150 miliarde de euro care va fi folosit pentru credite pentru statele europene.
Ca în fiecare an pe 27 ianuarie este marcată Ziua Memorială a Holocaustului, data la care în 1945 a fost eliberat lagărul de exterminare nazist de la Auschwitz. Dar, după cum remarcă într-un interviu la RFI România politologul Liviu Rotman, memoria istorică a Holocaustului interesează din ce în ce mai puțină lume.
România se numără printre statele europene care vor beneficia de finanțări majore prin programul SAFE, mecanismul UE destinat consolidării industriei de apărare. Valoarea împrumutului depășește 16 miliarde de euro, al doilea ca mărime din Uniunea Europeană.
Se caută 5.000 de români, persoane sănătoase, cu vârste peste 18 ani, voluntari pentru secvențierea genomului uman, în cadrul celui mai amplu studiu științific din România- ROGEN. Cercetarea, coordonată de UMF Carol Davila, va arăta, pentru prima oară, caracteristicile genomului românilor. Persoanele admise în studiu vor fi monitorizate pe o perioadă de 10 ani, pentru a analiza modul în care predispoziția genetică interacționează cu factorii de risc și cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare.
Episcopia din Iași și Vaticanul au „îngropat” o agresiune sexuală comisă de un preot catolic asupra unei minore # RFI
Episcopia Romano-Catolică din Iași și Vaticanul au gestionat intern un caz de agresiune sexuală comisă de un preot asupra unei minore din județul Bacău, fără a sesiza Parchetul. Investigația semnată de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne arată că, înainte ca statul român să intervină, cazul a fost tratat exclusiv prin proceduri canonice.
Radu Marinescu: Am dispus constituirea unui grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor raspunderii penale a minorilor # RFI
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă luni constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiţie care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege, în urma crimei comise de minorii din Timiş. Ministrul mai spune că este nevoie de o strategie naţională integrată privind combaterea infracţionalităţii juvenile şi mai ales a minorilor.
Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania şi bugetul pe 2026 # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, în timpul căreia au discutat despre pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania şi despre bugetul pe 2026. Prim-ministrul Ilie Bolojan urmează să efectueze o vizită oficială la Berlin, miercuri, la invitaţia omologului său german, cancelarul federal Friedrich Merz.
După succesul incontestabil al turneului național "Argentinissimo, rădăcini", desfășurat în luna februarie 2025 care a cuprins 22 de concerte, artista Analia Selis revine pe scenele din România, cu un nou proiect cultural de amploare: turneul național "Volver".
Un turc închis la Rahova pentru uciderea unui poliţist nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie # RFI
Un cetăţean de naţionalitate turcă închis la Penitenciarul Rahova pentru omor calificat nu a mai revenit în închisoare după permisia de trei zile pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie. Poliţia Capitalei informează că bărbatul a fost căutat la domiciliu, în Voluntari, dar nu a fost găsit, astfel că poliţiştii fac verificări pentru localizarea acestuia.
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti. Comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune, el menţionând că noile generaţii nu mai au răbdarea de a aprofunda trecutul, în timp ce suferinţa umană capătă din nou amploare, pe fondul conflictelor, al crizelor globale şi al erodării încrederii, spune președintele.
Comisia juridică din Senat şi Comisia specială "România fără violenţă domestică" au adoptat luni raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului în România, transmite Agerpres. Proiectul corectează vulnerabilitățile legislației actuale și va fi pus în dezbatere în Senat la începutul lunii februarie, anunță într-un comunicat președinta Comisiei Speciale, Alina Gorghiu.
Executivul poate guverna atât de eficient cât i se permite, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după valul de critici din partea PSD la adresa premierului. Parlamentarul consideră că nu există motive pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.
PSD, avertisment pentru Bolojan. Adrian Câciu: „Discutăm despre o singură persoană care împiedică dialogul și stabilitatea politică” (Adevărul) # RFI
