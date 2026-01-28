Ministrul Sănătății, la RFI: Voi discuta azi cu sindicatele despre reforma sistemului de gărzi. Susțin ideea gărzilor de 12 ore
RFI, 29 ianuarie 2026 00:50
Ministrul Sănătății a anunțat la RFI că astăzi va purta discuții cu sindicatele reprezentative din sistemul sanitar pe reforma sistemului de gărzi. "Modificarea legislativă ar putea fi aprobată de Guvern cel târziu până în luna aprilie", a declarat la RFI, ministrul Alexandru Rogobete.
Acum 30 minute
00:50
Acum 2 ore
00:00
Scandal SCJU Constanța | Ministrul Sănătății, la RFI: Nu au putut face gărzi la neurochirurgie, dar au putut sta în picioare ore în șir în cabinetul privat # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la RFI că în cel mult una-două săptămâni va fi gata raportul controlului pe care l-a dispus la Spitalul Judeţean de Urgență Constanţa, după ce managerul unității sanitare a declarat, public că, pe anumite secţii, peste 70% dintre medici au scutire de gardă.
Acum 12 ore
16:50
Accidentul cu suporterii PAOK din Timiș: sprijin pentru familii și semne de întrebare privind cauza # RFI
Autoritățile din Timiș și clubul PAOK Salonic încearcă să gestioneze consecințele accidentului rutier mortal în care au fost implicați suporteri greci. Șapte oameni și-au pierdut viața, iar trei au fost răniți Presa elenă vorbește despre un posibil defect tehnic al microbuzului și au apărut suspiciuni legate de droguri.
16:50
O mină marină a fost observată, miercuri, pe plaja din dreptul poligonului Midia, iar la faţa locului s-au deplasat specialiştii, pentru neutralizarea acesteia. Potrivit MApN, mina a fost neutralizată.
15:30
Echipa Caiac SMile, de la lupta pentru accesibilizare, la podium internațional în schi adaptat # RFI
Dănuț Ștefan Briceag a obținut 2 medalii de argint în competițiile de schi adaptat de la Jasna (Slovacia). Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât a fost singurul sportiv din competiție care a concurat pe dual-schi, un echipament destinat începătorilor, în timp ce toți ceilalți sportivi au concurat pe mono-schiuri, echipamente de performanță construite pentru competiții de nivel înalt. Despre această performanță vorbim cu Dănuț Ștefan Briceag și Ionuț Stancovici, de la Caiac SMile.
14:20
Din datele pe care le-am primit de la ANP, din câteva mii de permisiuni acordate deţinuţilor, doar o singură persoană nu a revenit anul trecut şi, în 2024, două persoane # RFI
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după cazul turcului condamnat pentru crimă şi care nu s-a mai întors în închisoare, că din datele pe care le-a primit de la ANP, din câteva mii de permisiuni acordate deţinuţilor, doar o singură persoană nu a revenit anul trecut şi, în 2024, două persoane, el precizând că arată că este un fenomen extrem, extrem de limitat.
Acum 24 ore
10:30
Adrian Câciu (PSD) la RFI: Dacă pică Guvernul, iar USR, UDMR și PNL nu ne mai vor, avem anticipate # RFI
Premierul Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă că nu e dictator, declară la RFI deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe spune că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul actual. ”Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, afirmă deputatul, care mai precizează: ”Din punctul meu de vedere, chiar dacă vom avea o sincopă în ceea ce privește premierul, această coaliție va continua”.
09:10
Guvern minoritar – soluție de criză sau pericol pentru stabilitate? Ce ar însemna pentru România (Adevărul) # RFI
Cum a ajuns Grindeanu să se bazeze pe un obscur baron PNL ca să-l dea jos pe Bolojan / Ce-l împiedică să scape de premierul ”kamikaze” (G4Media) - Vicepremierul Oana Gheorghiu: În 2026, cartea de identitate electronică va putea fi folosită drept card de sănătate și portofoliu de diplome (Europa Liberă) - Prețul energiei. De ce are România cel mai scump curent electric raportat la puterea de cumpărare (Cotidianul) - Relația comercială România-India: Structura schimburilor – cât de mare e oportunitatea pentru exportatorii români (CursDeGuvernare)
08:30
Prin declarațiile privind guvernul minoritar, premierul transmite de fapt un mesaj atât propriului partid, cât și PSD-ului respectiv președintelui Nicușor Dan. Șeful guvernului trebuie să facă față acum și grupării Thuma care ar dori să bată palma cu PSD pentru schimbarea premierului.Cât de realist este însă acest scenariu - Sebastian Zachmann, redactor sef la Cotidianul, realizator al emisiunii Insider Politic.
06:50
Noua „revoluție fiscală”: un milion de persoane fizice cu „activități economice”, obligate să facă e-facturi # RFI
Guvernul obligă persoanele fizice cu „activități economice” să întocmească și să transmită facturi electronice. Este un obiectiv realist? Sigur, este un program complet nepregătit.
Ieri
19:20
70% dintre români vor condiții mai favorabile pentru România în UE. „O critică indirectă la adresa decidenților” # RFI
Majoritatea românilor rămân atașați de Uniunea Europeană din motive pragmatice, nu identitare, iar aproape 70% consideră că România ar trebui să negocieze condiții mai favorabile în interiorul UE pentru a-și proteja interesele economice, arată un sondaj INSCOP. Această opinie este o critică indirectă la adresa liderilor români care ar trebui să aibă o voce mai puternică în UE, a explicat la RFI directorul INSCOP, Remus Ștefureac.
15:00
Drama îngrijitoarelor din Europa de Est, plecate la muncă în străintate, în "Sindromul Italia" # RFI
Institutul Italian de Cultură din București prezintă pe 29 ianuarie 2026 la ora 19.00, în Aleea Alexandru 41, București, documentarul "Sindromul Italia", un documentar care scoate la iveală un adevărat fenomen medico-social, un film care vorbește despre o boală ignorată de societate, o boala care le afectează pe îngrijitoarele plecate la munca in strainătate. Vorbim despre documentarul "Sindromul Italia", cu producătoarea Cristina Iordache.
14:30
Ministerul Finanţelor: România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, adică 146,03 miliarde lei # RFI
„Execuția bugetului general consolidat în anul 2025 reflectă un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146,03 miliarde lei, cu 1 punct procentual sub nivelul de 8,67% din PIB înregistrat anul trecut, realizat printr-un mix echilibrat de măsuri pe cheltuieli, venituri și structura de finanțare a investițiilor”, anunță Ministerul de Finanțe, potrivit News.ro.
14:10
Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor trebuie să emită facturi în sistemul RO e-Factura pentru veniturile obținute. Noile reglementări stabilesc că cei cu drepturi de autor trebuie să se treacă în registru și să transmită facturi pentru sumele încasate, chiar dacă nu se organizează ca PFA, informează ANAF.
14:10
Premierul Ilie Bolojan declară într-un interviu la RFI că va avea o discuție serioasă cu ministrul Justiției, Radu Marinescu, dacă plagiatul său va fi confirmat. Social-democratul a fost acuzat de plagiat de către jurnalista Emilia Șercan, de la PressOne. RFI l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă nu are o reținere să lucreze cu un ministru care are probleme de integritate.
12:30
România și Germania vor face achiziții militare în comun, anunță la RFI premierul Ilie Bolojan, înaintea unei vizite la Berlin. Șeful Guvernului de la București va fi primit miercuri de cancelarul german.
12:00
Premierul Ilie Bolojan vorbește într-un interviu la RFI despre varianta unui Guvern minoritar. Întrebat dacă ia în calcul această ipoteză, în contextul criticilor PSD la adresa lui, șeful Executivului nu a exclus această variantă, dar și-a nuanțat apoi răspunsul: ”Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică (...). Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză de lucru”.
11:10
Guvernul amână decizia privind reforma administrației publice și pachetul de relansare economică. Premierul Ilie Bolojan declară în exclusivitate la RFI că va exista fie o asumare a răspunderii, fie o Ordonanță de Urgență.
08:50
Blindaj aerian pentru România. Sistemele de rachete ce urmează a fi luate prin programul SAFE schimbă radical securitatea națională (Adevărul) # RFI
Acorduri uitate într-un colț, pe etajeră. România colaborează militar cu China și a colaborat cu Rusia până în decembrie 2025 (Europa Liberă) - Sectorul cărbunelui din România a înghițit subvenții de aproape 1 miliard de lei în ultimii cinci ani. De ce mai ținem în viață centralele care produc cea mai scumpă și mai poluantă energie? (Economedia) - Cât costă, de fapt, să trăiești singur în București în 2026. Bugetul lunar al unui tânăr fără ajutor de la părinți (Libertatea) - Un tren numit eternitate. De ce nu ajunge niciodată la timp cursa CFR Călători care tocmai a avut 10 ore întârziere (HotNews)
07:10
Guvernul a anunțat ieri condițiile financiare și proiectele pe care România le are în cadrul programului SAFE. Este vorba despre un program european creat pentru ca statele membre să își poată consolida industria de apărare, dar în program sunt incluse și obiective civile care pot fi considerate infrastructură critică în caz de conflict. La nivelul Uniunii Europene, programul are un buget total de 150 miliarde de euro care va fi folosit pentru credite pentru statele europene.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:10
Ca în fiecare an pe 27 ianuarie este marcată Ziua Memorială a Holocaustului, data la care în 1945 a fost eliberat lagărul de exterminare nazist de la Auschwitz. Dar, după cum remarcă într-un interviu la RFI România politologul Liviu Rotman, memoria istorică a Holocaustului interesează din ce în ce mai puțină lume.
26 ianuarie 2026
21:10
România se numără printre statele europene care vor beneficia de finanțări majore prin programul SAFE, mecanismul UE destinat consolidării industriei de apărare. Valoarea împrumutului depășește 16 miliarde de euro, al doilea ca mărime din Uniunea Europeană.
20:00
Se caută 5.000 de români, persoane sănătoase, cu vârste peste 18 ani, voluntari pentru secvențierea genomului uman, în cadrul celui mai amplu studiu științific din România- ROGEN. Cercetarea, coordonată de UMF Carol Davila, va arăta, pentru prima oară, caracteristicile genomului românilor. Persoanele admise în studiu vor fi monitorizate pe o perioadă de 10 ani, pentru a analiza modul în care predispoziția genetică interacționează cu factorii de risc și cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare.
19:10
Episcopia din Iași și Vaticanul au „îngropat” o agresiune sexuală comisă de un preot catolic asupra unei minore # RFI
Episcopia Romano-Catolică din Iași și Vaticanul au gestionat intern un caz de agresiune sexuală comisă de un preot asupra unei minore din județul Bacău, fără a sesiza Parchetul. Investigația semnată de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne arată că, înainte ca statul român să intervină, cazul a fost tratat exclusiv prin proceduri canonice.
16:20
Radu Marinescu: Am dispus constituirea unui grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor raspunderii penale a minorilor # RFI
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă luni constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiţie care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege, în urma crimei comise de minorii din Timiş. Ministrul mai spune că este nevoie de o strategie naţională integrată privind combaterea infracţionalităţii juvenile şi mai ales a minorilor.
15:50
Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania şi bugetul pe 2026 # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, în timpul căreia au discutat despre pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania şi despre bugetul pe 2026. Prim-ministrul Ilie Bolojan urmează să efectueze o vizită oficială la Berlin, miercuri, la invitaţia omologului său german, cancelarul federal Friedrich Merz.
15:20
După succesul incontestabil al turneului național "Argentinissimo, rădăcini", desfășurat în luna februarie 2025 care a cuprins 22 de concerte, artista Analia Selis revine pe scenele din România, cu un nou proiect cultural de amploare: turneul național "Volver".
14:40
Un turc închis la Rahova pentru uciderea unui poliţist nu a mai revenit în penitenciar după permisia pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie # RFI
Un cetăţean de naţionalitate turcă închis la Penitenciarul Rahova pentru omor calificat nu a mai revenit în închisoare după permisia de trei zile pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie. Poliţia Capitalei informează că bărbatul a fost căutat la domiciliu, în Voluntari, dar nu a fost găsit, astfel că poliţiştii fac verificări pentru localizarea acestuia.
13:30
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti. Comemorarea victimelor Holocaustului devine cu atât mai relevantă într-o lume în care memoria colectivă pare să se estompeze, iar mişcările extremiste sunt în ascensiune, el menţionând că noile generaţii nu mai au răbdarea de a aprofunda trecutul, în timp ce suferinţa umană capătă din nou amploare, pe fondul conflictelor, al crizelor globale şi al erodării încrederii, spune președintele.
13:10
Comisia juridică din Senat şi Comisia specială "România fără violenţă domestică" au adoptat luni raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului în România, transmite Agerpres. Proiectul corectează vulnerabilitățile legislației actuale și va fi pus în dezbatere în Senat la începutul lunii februarie, anunță într-un comunicat președinta Comisiei Speciale, Alina Gorghiu.
10:20
Executivul poate guverna atât de eficient cât i se permite, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după valul de critici din partea PSD la adresa premierului. Parlamentarul consideră că nu există motive pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.
08:30
PSD, avertisment pentru Bolojan. Adrian Câciu: „Discutăm despre o singură persoană care împiedică dialogul și stabilitatea politică” (Adevărul) # RFI
Dar mai departe de creşterile de taxe şi impozite, ce urmează? Tot aşteptând un plan de relansare economică al premierului sau un plan de ţară al preşedintelui, trece timpul şi riscăm să pierdem anul economic şi de business 2026 (Ziarul Financiar) - Coada – marcă înregistrată a Epocii de Aur. Securitatea, despre înfometarea țării sub Ceaușescu: „Mă lupt cu viața, mă lupt cu foamea” (Europa Liberă)
07:00
Veniturile primăriilor depind de bugetul de stat; cheltuielile cu salarii depășesc mult încasările din impozite și taxe locale # RFI
O serie de date prezentate de premierul Ilie Bolojan arată dezechilibrele bugetare care există la nivel local. În medie, salariile costă de patru ori mai mult decât încasările din impozite și taxe locale, iar veniturile administrației locale se bazează de fapt pe bugetul de stat.
25 ianuarie 2026
16:00
Un adolescent de 15 ani din satul Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. Anchetatorii spun că fapta a fost premeditată. Cei doi adolescenți sunt arestați, iar copilul de 13 ani este în libertate. Cazul ridică întrebări despre violența extremă între minori și semnalele de alarmă care nu au fost luate în serios. Ultimele informații arată că minorul de 13 ani a consumat droguri.
15:50
Dispar manuscrisele! Declarația a fost făcută la RFI România de către scriitorul și criticul literar Bogdan Crețu, care precizează totodată că scrisul la laptop este, totuși, mai eficient. Afirmațiile au fost făcute în contextul Zilei Internaționale a Scrisului de Mână.
14:10
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: Numele vehiculate în presă nu au legătură cu realitatea sau cu creierul meu # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, referindu-se la propunerile pentru şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi cea a Serviciului de Informaţii Externe (SIE), că toate numele vehiculate până acum în presă nu au legătură cu realitatea şi nici cu ”creierul” său. Șeful statului admite că este posibil să fie oameni numiţi din zona politică.
24 ianuarie 2026
13:30
Nicușor Dan, despre cei care l-au huiduit la Focșani de Ziua Unirii: Să vă uitați cu atenție la oamenii în care vă puneți speranțele # RFI
Președintele Nicușor Dan participă sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la manifestațiile de la Focșani și Iași. Discursul președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenți. Confruntat cu această reacție, președintele a subliniat că au acest drept de a huidui autoritățile publice, dar să-și amintească că acest drept vine cu o responsabilitate.
13:00
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Acordul UE - Mercosur nu va fi aplicabil până când Curtea de Justiţie a UE nu se pronunţă # RFI
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, sâmbătă, că Acordul UE-Mercosur, deşi semnat, nu va produce efecte până când nu se va pronunţa Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. El consideră că o eventuală forţare a ratificării şi aplicării lui va face ca lucrurile să degenereze la nivelul Comisiei Europene.
12:40
Nicuşor Dan, despre "Consiliul pentru Pace" al lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească 1 miliard de dolari # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. În ceea ce priveşte plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu, şeful statului a precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani.
23 ianuarie 2026
15:40
Ilie Bolojan: Dacă întârzie decizia CCR, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm banii din PNRR # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. El a mai spus că şi pachetul privind administraţia este foarte important, pentru că, altfel, eşti pus în situaţia să construieşti bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile.
15:20
Eduard Dumitrașcu la RFI: „Șapte primari, șapte viziuni – un model falimentar pentru București” # RFI
În luna ianuarie, Primăria Capitalei a primit 317 milioane de lei, din care a rămas cu doar 5 milioane de lei după efectuarea tuturor plăților, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu. Edilul spune că situația este „absolut jenantă” și atrage atenția că există persoane în București care au în conturi mai mulți bani decât municipalitatea în acest moment. În acest context, primarul general are în vedere o serie de măsuri: închiderea unor instituții publice care „nu mai au niciun fel de rațiune de a exista”, dar și scumpirea biletelor pentru transportul public.
15:10
Studenții la medicină din Cluj vor avea un nou centru de simulare și training, dar și o bibliotecă. Proiectul va fi realizat atât din fondurile proprii ale UMF Cluj, cât și prin PNRR. Acesta va fi cel mai mare centru integrat de simulare și cercetare medicală din Sud-Estul Europei, spune conducerea universității clujene.
14:30
Explozia din Rahova | Procurorii au extins urmărirea penală față de Distrigaz și un agent de intervenție # RFI
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti anunţă, vineri, că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice, care nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice, ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, şi faţă de un angajat al companiei de gaze, care a făcut verificări superficiale şi nu a identificat un defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei. Între timp, bilanţul morţilor a crescut la patru, arată procurorii.
14:10
Pe 24 ianuarie la Teatrul de Comedie are în program o nouă întâlnire cu spectacolul "Închide ochii și ai să vezi mai bine", un proiect revoluționar în peisajul teatral românesc, fiind considerat primul spectacol de teatru accesibilizat în totalitate pentru persoanele cu dizabilități. Este un spectacol care invită în sală spectatori cu diferite tipuri de dizabilități, incluzând deficiențe de vedere, de auz (prin limbaj semnelor), autism și Sindrom Down.
11:30
Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Pentru prima dată, manifestările oficiale vor începe la ora 15:00, fiind precedate de un concert de muzică populară. Tot în premieră, celebrele „poale-n brâu” au fost tăiate de pe lista manifestărilor din 24 ianuarie. Ceremoniile organizate pentru a sărbători 167 de ani de la Unirea Principatelor vor fi însoțite și de proteste, fiind anunțate deja marșuri ale formațiunilor S.O.S. și AUR.
10:40
Poziționarea PSD pe tema acordului cu Mercosur este o naivitate, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Parlamentul European a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii în privința documentului amintit. Voturile eurodeputaților PSD par să fi fost decisive.
10:00
O antreprenoare a creat mai multe produse literare prin care îmbină zona culturală cu obținerea profitului. Invitată la Business ON AIR: Roxana Brănișteanu, antreprenoare.
10:00
Un gest iresponsabil. Iată cum califică la RFI eurodeputatul USR Dan Barna gestul liderului extremist George Simion, care a participat la un eveniment în Statele Unite, unde a tăiat un tort în forma Groenlandei, cu harta SUA pe el.
09:40
Zilele filmului „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” debuterază vineri, la Cinema Muzeul Țăranului. Evenimentul ne propune să descoperim istoria din surse alternative. Ce producții ne așteaptă weekendul acesta aflăm de la Roxana Popa de la Institutul „Elie Wiesel”
09:00
INTERVIU Armand Goșu: Dacă va rezista în fruntea guvernului, Bolojan ar putea demantela acest conglomerat compus din facțiuni ale PSD, PNL, serviciile secrete și Justiție (PressOne) - Analiză: Scârțâie relația dintre România și Ucraina? (DW) - Pentru prima dată băncile internaţionale sunt mai optimiste decât guvernul când vorbesc despre economia României (Ziarul Financiar)
