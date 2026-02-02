El este medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinet! Avea doar 33 de ani

11:40

Odată cu trecerea primei jumătăți din sezonul trei, marea finală se vede tot mai aproape! Doar șase cupluri au mai rămas în competiție, iar fiecare dintre ele simte că a devenit mai puternică și mi capabilă să treacă de orice provocare va mai apărea pe drumul spre premiul care poate atinge 100.000 de euro. Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe, iar emoția, aventura și misterul se împletesc într-o poveste ce se va scrie la cote înalte.