Incendiu puternic la un spital important! Mai multe saloane au fost distruse de flăcări
SpyNews, 2 februarie 2026 21:20
Un spital important a luat foc! Peste 100 de pompieri au ajuns de urgență la fața locului și au depus eforturi mari pentru a stinge flăcările. Mai multe saloane au fost distruse complet. În imaginile surprinse la locul dezastrului se pot observa daunele uriașe care s-au produs.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
21:50
De ce au plâns Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple! Și Dani Oțil a avut lacrimi în ochi # SpyNews
Se anunță multe lacrimi în această seară, la Power Couple! Iar primii care au izbucnit în plâns au fost Luiza și Cătălin Zmărăndescu, urmați de... Dani Oțil. Haideți să aflăm în următoarele rânduri ce i-a făcut pe concurenți, dar și pe prezentatorul emisiunii să se emoționeze atât de tare!
Acum o oră
21:20
Un spital important a luat foc! Peste 100 de pompieri au ajuns de urgență la fața locului și au depus eforturi mari pentru a stinge flăcările. Mai multe saloane au fost distruse complet. În imaginile surprinse la locul dezastrului se pot observa daunele uriașe care s-au produs.
Acum 2 ore
20:40
Ce surpriză romantică a primit Anca Țurcașiu, din partea iubitului! Actrița s-a emoționat: "Ce frumos!" # SpyNews
Anca Țurcașiu și Călin Șerban se află departe de România, într-o vacanță superbă. Actrița și partenerul ei de viață se iubesc din ce în ce mai mult, iar Călin Șerban nu încetează să-și surprindă dragostea vieții. Iată ce i-a pregătit!
20:40
Mircea Lucescu a fost internat de urgență la spital din nou! Antrenorul fusese externat recent # SpyNews
Mircea Lucescu a ajuns, din nou, pe patul de spital! Antrenorul Echipei Naționale de Fotbal a fost internat de urgență la Spitalul Universitar în urma unui control cardiologic, la doar câteva zile după ce a fost externat.
20:10
Daniela a dezvăluit ce o deranjează la doamna Melinda! Cunoașterea dintre concurentă și Darius s-a încheiat # SpyNews
Cunoașterea dintre Daniela și Darius s-a încheiat! Cei doi au luat această decizie după ce au ajuns la concluzia că sunt diferiți. De asemenea, Daniela a avut un conflict cu doamna Melinda, despre care a vorbit la Mireasa - Capriciile Iubirii.
Acum 4 ore
19:50
Un alt medic a fost găsit mort, în cabinetul în care profesa. Bărbatul muncea într-o clinică privată din Pitești, acolo unde profesa ca și kinetoterapeut. Și-a pus capăt zilelor, la doar 33 de ani!
19:30
Florin Salam s-a ținut de promisiune când a spus că își dedică timpul familiei sale. Manelistul a reușit să îmbine cariera cu viața privată, astfel că în urmă cu o seară s-a bucurat din plin de zăpadă, alături de soția lui, Roxana. Ținuta cântărețului a făcut furori!
19:20
Maria Constantin, criticată din nou, după ce s-a declarat îndrăgostită de Jamaica. Urmăritorii s-au revoltat: "Să rămâi acolo" # SpyNews
Maria Constantin nu mai scapă de "gurile rele"! După ce i-a fost criticat bronzul, artista a primit din nou comentarii negative. Iată care a fost răspunsul urmăritorilor săi, când a mărturisit că iubește Jamaica!
19:00
Cine este Corina, o altă româncă menționată în dosarul Epstein. Este milionară și are o carieră de succes # SpyNews
Dosarele controversatului Jeffrey Epstein au fost făcute publice, iar în documente sunt menționate câteva nume ale unor românce. Printre acestea se numără și Corina Tarniță, o româncă de succes, cu o avere impresionantă.
18:40
Un medic în vârstă de 30 de ani din Pitești, județul Argeș, a fost găsit fără suflare, în cabinetul spitalului privat, în care profesa. Bărbatul era kinetoterapeut.
18:20
Cine e românca al cărei nume va fi gravat pe Turnul Eiffel. Are o poveste de viață uimitoare # SpyNews
Numele unei românce va fi gravat pe Turnul Eiffel. Anunțul a fost făcut de primărița din Paris, iar femeia a muncit mult pentru a ajunge în acest pas! Iată care este povestea vieții sale!
18:10
Până și anchetatorii au rămas șocați! Criminalul de 13 ani a descris modul diabolic în care l-a ucis pe Mario Berinde # SpyNews
Anchetatorii au reușit să acceseze telefonul criminalului de 13 ani și au rămas șocați de ce au găsit. Mai mult, criminalul a acceptat să colaboreze cu poliția și a descris cu lux de amănunte modul îngrozitor în care l-a ucis pe Mario Berinde.
Acum 6 ore
17:40
Ionuț Cercel, răpus de dorul tatălui! Ce mesaj sfâșietor a scris fiul lui Petrică Cercel: "Te voi plânge toată viața" # SpyNews
Ionuț Cercel nu-și poate reveni din suferință, după ce tatăl său a trecut la cele veșnice. Fiul lui Petrică Cercel își plânge tatăl, la aproape 4 ani și jumătate de când cântărețul a murit.
17:30
Ce vârstă și ce origini are Denise Rifai. Celebra prezentatoare provine dintr-o familie mixtă # SpyNews
Denise Rifai este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. De-a lungul carierei sale, prezentatoarea s-a poziționat ca fiind o voce puternică în televiziunea din România. Dincolo de camerele de filmat, Denise Rifai provine dintr-o familie frumoasă, cu care se mândrește. Iată ce origini are frumoasa vedetă!
17:00
Alexandru Ciucu a schimbat prefixul! Fostul soț al Alinei Sorescu și-a făcut un tort cu trei etaje # SpyNews
Alexandru Ciucu își sărbătorește ziua de naștere. Fostul soț al Alinei Sorescu a marcat evenimentul așa cum se cuvine, cu un mesaj emoționant. Mai mult, creatorul de modă și-a făcut un tort imens!
16:50
Primele și singurele imagini cu atacul momentului din Timiș! Agresorii au fost filmați de camerele de supraveghere # SpyNews
Apar informații noi despre atacul momentului din Timișoara! Agresorii lui Lucas, băiatul Alinei Sperlea, au fost filmați de camerele de supraveghere. Între timp, băiatul are răni grave în zona capului și se recuperează.
16:20
Mihai Trăistariu, uimit de ținuta purtată de Chappell Roan, la Premiile Grammy! Cum a reacționat artistul: "Există o vorbă..." # SpyNews
Mihai Trăistariu a reacționat după ce a văzut ținuta pe care a purtat-o Chappell Roan, la premiile Grammy. Vedeta internațională a lăsat orice urmă de rușine deoparte și s-a afișat cu sânii la vedere! Iată cum a reacționat cântărețul român!
16:10
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta # SpyNews
Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților. O persoană care a știut mereu să se facă remarcată! Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, se alătură, începând cu luna februarie familiei Antena Group și pregătește surprize de neratat!
16:10
Andra și Cătălin Măruță au rămas înmărmuriți! Fiica lor, Eva, a făcut o mărturisire neașteptată, iar părinții săi nu au știut cum să reacționeze. Este cunoscut faptul că Eva este un copil dezinvolt, care spune tot ceea ce gândește, însă, de această dată, nici măcar Andra sau Cătălin Măruță nu au bănuit ce avea să scoată pe gură. Iată despre ce este vorba!
16:00
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani # SpyNews
Un sportiv român în vârstă de 35 de ani, fost campion național și european, a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Nu este exclusă varianta sinuciderii.
Acum 8 ore
15:50
Cristian Andrei a revenit în mediul online, după ce a fost dus încătușat la audieri. Mesajul lui acid despre femei # SpyNews
Cristian Andrei a fost dus zilele trecute la audieri încătușat, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală. Mai multe femeie au povestit cum ar fi fost victime în cabinet. Doctorul a revenit în mediul online.
15:20
Un bărbat din București a fost ucis de propriul fiu. Potrivit anchetatorilor, victima a fost înjunghiată de peste 200 de ori. Oamenii legii au deschis acum o anchetă pentru a stabili cum s-a petrecut această tragedie și ce a dus la acest semn extrem.
15:20
Ce înseamnă „body count” în limbajul tinerilor. Originea termenului este de fapt cu totul și cu totul alta # SpyNews
În era digitală în care videoclipurile scurte circulă mai repede decât știrile de ultimă oră, un termen folosit tot mai des de tineri a reușit să stârnească curiozitate, controverse și chiar discuții aprinse în mediul online. Mai exact, este vorba despre termenul „body count”. Iată ce semnifică el, dar și ce origine are, de fapt!
15:10
Insula lui Epstein. Unde se află și cum arată Little St. James, locul unde se organizau petrecerile # SpyNews
Jeffrey Epstein ar fi avut două insule pe care aveau loc petreceri la care participau și persoane publice din străinătate. Una dintre ele este Little St. James, cunoscută și ca „insula pedofiliei”. Pe insula de aproximativ 28 de hectare ar fi avut loc traficul sexual și abuzul minorilor.
15:00
Un camion rămas blocat în zăpadă a fost lovit în plin de un tren. Impactul a fost extrem de puternic, iar imaginile surprinse la fața locului arată amploarea tragediei.
14:40
Dorian Popa și soția lui, Andreea, s-au afișat în ipostaze demne de pus în ramă! Postura în care au apărut în mediul online a generat foarte multe reacții din partea internauților. Adevărul este că vloggerului și partenerei sale le stă foarte bine cu un copil. Imaginea făcut valuri pe rețelele de socializare, mai ales că a apărut la scurt timp de când artistul a publicat o imagine în care soția lui apare însărcinată. Totul, cu ajutorul inteligenței artificiale.
14:40
Yasmin Awad, vacanță de vis în Thailanda: „A fost una dintre cele mai faine experiențe din viața mea” # SpyNews
Yasmin Awad a trăit una dintre cele mai frumoase vacanțe de până acum într-o destinație exotică ce a cucerit-o definitiv: Thailanda.
14:20
Orianda Donca, reacție acidă, după ce a primit un mesaj despre soțul ei. A făcut totul public # SpyNews
Orianda Donca a reacționat, după ce soțul ei a fost criticat. Bruneta a postat, la un moment dat, o imagine de la Survivor, la scurt timp după accidentarea lui Călin Donca și s-a arătat deranjată de mesajele răutăcioase.
14:20
Cum este posibil ca pe contul baiatului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, să apară postări, deși a fost luat de stat. Mama lui dezleagă misterul # SpyNews
Pe contul băiatului de 13 ani din Cenei, acuzat că l-a ucis pe Mario, apar în continuare postări, deși adolescentul se află acum în custodia statului. Mama sa a dezlegat acest mister și a spus cum este posibil acest lucru.
14:20
Stela Cepoi, românca de succes din America: cutremurul care i-a distrus munca de-o viață și credința care a ajutat-o să meargă mai departe, „A fost greu” # SpyNews
Stela Cepoi este una dintre cele mai respectate și apreciate românce stabilite în Statele Unite ale Americii, un nume asociat cu succesul, perseverența și o credință profundă care a ajutat-o să treacă peste unele dintre cele mai grele încercări ale vieții.
14:20
Astrologul Andreea Dincă a vorbit, în cadrul emisiunii „Lumea nevăzută”, despre influențele astrale ale lunii februarie și despre provocările, dar și oportunitățile pe care această perioadă le aduce pentru toate zodiile.
14:00
Cum arată cea mai frumoasă zi din viața lui Theo Rose. Artista nu are nevoie de prea multe lucruri pentru a fi fericită # SpyNews
Theo Rose a făcut dezvăluiri inedite! Artista a prezentat cum a arătat cea mai frumoasă zi din viața ei, iar spre surprinderea multor internauți, vedeta nu are nevoie de prea multe lucruri pentru a fi bucuroasă. Iată ce a povestit!
14:00
Mărturisire cutremurătoare la Spynews TV. Rita Mureșan, despre coma care i-a schimbat viața: „Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să mănânc” # SpyNews
Apariție emoționantă la „Spynews TV”. Rita Mureșan a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dramatice episoade din viața sa: meningita care a trimis-o în comă la doar 10 ani și urmările care, spune ea, i-au marcat definitiv existența.
Acum 12 ore
13:20
Modelul de la noi care ar fi avut o relație cu Jeffrey Epstein. România a fost menționată în documentele desecretizate # SpyNews
Milioane de noi dosare au fost făcute publice zilele trecute despre Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare, în 2019. Infractorul sexual ar fi avut legătură și cu un model român, cu care ar fi fost împreună la începutul anilor 2000.
13:20
Cum reușesc Oana și Vlad Gherman să își stăpânească gelozia? Actorul a fost de față când soția sa a filmat scene intime cu un alt bărbat # SpyNews
Oana Gherman a făcut declarații impresionante! Actrița a dezvăluit lucruri inedite, din culisele relației sale cu Vlad Gherman. Vedeta a povestit cum reușesc ea și soțul său să își stăpânească gelozia, atunci când fiecare dintre ei are de filmat anumite scene intime cu altcineva. Iată ce a povestit, în premieră!
13:00
Tragedie aviatică! Un avion s-a prăbușit pe un câmp. Aeronava s-a rupt în două și, din păcate, nicio persoană dintre cele aflate la bord nu a supraviețuit. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili care a fost cauza prăbușirii.
12:50
Cele mai controversate ținute de la Premiile Grammy 2026: „Dezgustător, absolut de prost gust” # SpyNews
Ca în fiecare an, și în 2026 premiile Grammy 2026 au adus pe covorul roșu ținute care au stârnit controverse și reacții puternice. Unele apariții au fost catalogate drept „dezgustătoare” sau „absolut de prost gust”.
12:40
Telespectatorii, invitați speciali ai super ediției aniversare de majorat Super Neatza cu Răzvan şi Dani. Emisiunea, lider detaşat de audiență! # SpyNews
Ieri, gaşca celui mai iubit matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, a aniversat 18 ani de dimineți trăite cu chef de viață, 18 ani de emisii live, printr-o super petrecere, live, alături de prietenii lor de-o viață, artişti care au fost parte din povestea Super Neatza încă de la început. Telespectatorii au spus şi ei “prezent” la marea aniversare, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.
12:40
Antonia, mesaj emoționant despre copiii ei! Artista trăiește cele mai frumoase clipe din viața sa # SpyNews
Antonia a făcut mărturisiri emoționante! Artista a postat un mesaj impresionant despre copiii săi, pe rețelele de socializare. Vedeta este recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiește, iar faptul că este mămica a trei copii minunați o face extrem de fericită.
12:20
Tily Niculae și fostul soț sunt părinții a doi copii, Sofia și Radu. Fiica lor este deja adolescentă, iar vedeta se mândrește cu ea. Actrița a scos de la naftalină imagini de colecție alături de ea.
12:00
Incendiu de amploare la Spitalul Militar din Brașov! Pompierii au intervenit de urgență la fața locului pentru a rezolva situația. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a oferit detalii despre incident.
11:40
Emoții, lacrimi și multă sinceritate, în această seară, la Power Couple: ”băieții vor arăta cât de bine vă cunosc, cât v-au ascultat și cât știu să privească spre viitor” # SpyNews
Odată cu trecerea primei jumătăți din sezonul trei, marea finală se vede tot mai aproape! Doar șase cupluri au mai rămas în competiție, iar fiecare dintre ele simte că a devenit mai puternică și mi capabilă să treacă de orice provocare va mai apărea pe drumul spre premiul care poate atinge 100.000 de euro. Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe, iar emoția, aventura și misterul se împletesc într-o poveste ce se va scrie la cote înalte.
11:40
Roberta de la Mireasa a răbufnit, după declarațiile acide ale lui Andi. Îl acuză că ar fi avut legătură cu fosta, deși era cu ea # SpyNews
Roberta și Andi de la Mireasa nu mai formează un cuplu. Cei doi au recunoscut că s-au separat după câteva săptămâni în care s-a zvonit că erau despărțiți. După ce Andi a acuzat-o pe Roberta că era împreună cu fostul, tânăra a reacționat dur și susține că, de fapt, el era cel care ar fi păstrat legătura cu fosta iubită. Inclusiv familia lui ar fi știut asta, susține Roberta.
11:40
Cum arată Larisa Udilă la câteva zile de la naștere. Nici nu ai zice că doar ce a adus pe lume un copil # SpyNews
Larisa Udilă a publicat imagini de colecție, la câteva zile de când a născut! Influencerița arată impecabil, iar cine nu o urmărește, nu ar zice că doar ce a dat naștere unui copil. Șatena nu se ascunde și, deși a devenit proaspăt mămică pentru a doua oară, s-a și apucat de activitate.
11:30
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă # SpyNews
Un bărbat din Brăila și-a pierdut viața după ce a consumat brânză cumpărată de la un magazin. Inițial, s-a crezut că are gripă, însă starea lui de sănătate s-a înrăutățit rapid, și a decedat.
11:00
Justin Bieber a șocat la Premiile Grammy 2026! A urcat pe scenă doar în boxeri! Fanii au rămas uimiți când au văzut tatuajul uriaș cu chipul lui Hailey Bieber # SpyNews
Justin Bieber a revenit în forță pe scenă după aproape patru ani de absență, iar apariția sa de la Premiile Grammy 2026 a fost una care a întors toate privirile. Artistul a oferit un moment memorabil, atât din punct de vedere muzical, cât și prin ținuta extrem de îndrăzneață. Un detaliu însă, a pus Internetul pe jar: un nou tatuaj impresionant pe spate, despre care fanii cred că o reprezintă chiar pe soția sa, Hailey Bieber.
10:50
Cum și-a sărbătorit Bella Santiago soțul aflat la Survivor, de ziua lui de naștere. Cântăreața îi duce dorul lui Nicu Grigore # SpyNews
Ziua de naștere l-a prins departe de soție pe Nicu Grigore, aflat la Survivor. Bella Santiago îi duce dorul, mai ales că ieri ar fi fost o zi specială în familia lor. Cântăreața l-a sărbătorit, însă, alături de oamenii apropiați.
10:40
Cât mai durează iarna în România? Meteorologii avertizează că valul de frig și ninsoare nu este ultimul. Ce urmează # SpyNews
Te întrebi cât mai durează iarna în România și când vom avea primele semne de primăvară? Meteorologii avertizează că valul de frig și ninsoare nu este ultimul și că iarna își va mai arăta puterea și în următoarele săptămâni. Ce urmează în perioada următoare.
10:30
O tânără, mamă a trei copii, apel disperat. Alexandra face acuzații grave la adresa tatălui lor. Cum s-ar fi comportat cu băieții ei # SpyNews
Alexandra este mamă a trei copii și a făcut acuzații halucinante la adresa fostului soț. Tânăra a povestit cum bărbatul s-ar fi comportat nepotrivit cu copiii ei. Nu ar fi singurul episod de acest fel, căci fostul soț ar fi luat parte la un episod șocant și în adolescență.
10:10
Ioana Ginghină, declarații inedite despre tatăl copilului ei. Alexandru Papadopol, tot mai absent din viața fiicei lor: „Mă doare sufletul” # SpyNews
Ioana Ginghină a făcut mărturisiri impresionante! Actrița a vorbit despre tatăl copilului ei, Alexandru Papadopol. Vedeta nu s-a mai putut abține și a povestit un nou episod din viața fiicei lor, în care actorul nu a fost prezent. Iată mai multe detalii!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.