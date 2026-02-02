Incendiu puternic la un spital important! Mai multe saloane au fost distruse de flăcări

11:00

Justin Bieber a revenit în forță pe scenă după aproape patru ani de absență, iar apariția sa de la Premiile Grammy 2026 a fost una care a întors toate privirile. Artistul a oferit un moment memorabil, atât din punct de vedere muzical, cât și prin ținuta extrem de îndrăzneață. Un detaliu însă, a pus Internetul pe jar: un nou tatuaj impresionant pe spate, despre care fanii cred că o reprezintă chiar pe soția sa, Hailey Bieber.