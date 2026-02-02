Şisturile bituminoase, o afacere pe trend. Devon şi Coterra fuzionează şi creează un gigant în domeniu
Newsweek.ro, 2 februarie 2026 19:50
Şisturile bituminoase sunt o afacere pe trend. Companiile Devon şi Coterra fuzionează şi creează un ...
Acum 10 minute
20:20
Germania desființează o rețea care a vândut firmelor de apărare din Rusia bunuri de 30.000.000 de euro # Newsweek.ro
Germania ia măsuri drastice împotriva rețelelor de furnizare de bunuri către firmele de apărare ruse...
Acum 30 minute
20:10
Trucul „părului de sticlă”. Nu ai nevoie de placă pentru a-l face strălucitor și neted. Se deteriorează? # Newsweek.ro
Ai văzut vreodată pe Instagram acel păr perfect lucios, fără fire rebele sau electrizare, care pare ...
20:10
Prim-ministrul Ilie Bolojan rămâne în fruntea PNL, fără probleme. Tabăra ostilă acestuia nu a reuşit...
Acum o oră
19:50
Şisturile bituminoase, o afacere pe trend. Devon şi Coterra fuzionează şi creează un gigant în domeniu # Newsweek.ro
Şisturile bituminoase sunt o afacere pe trend. Companiile Devon şi Coterra fuzionează şi creează un ...
19:40
Germania vrea să reducă alocația pentru copiii românilor: „Viața este mult mai ieftină acolo” # Newsweek.ro
Noi informații despre reducerea alocațiilor pentru copiii românilor care muncesc în Germania au apăr...
19:40
Consilierul lui Nicușor Dan cere apărarea zăcământului de gaze din Marea Neagră. Luăm radare, drone # Newsweek.ro
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja...
19:30
Ce spune Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, despre creşterile de taxe din acest an. „Niciun partid...
Acum 2 ore
19:20
Motivul pentru care trebuie să pui crenguțe de rozmarin lângă pat. Cum te vei simți după ce te vei trezi? # Newsweek.ro
Pune crenguțe de rozmarin lângă pat și vei simți o energie proaspătă dimineața. Aroma sa stimulează ...
19:10
Generalii Europei avertizează oamenii să se pregătească de război. "Să acceptăm pierderea copiilor noștri!" # Newsweek.ro
Generalii de armată ai Europei avertizează oamenii de pe Bătrânul Continent să se pregătească de răz...
18:50
Noua strategie a lui Putin, invadează Flancul estic al NATO cu baloane cu țigări. Paralizează aeroporturi # Newsweek.ro
NATO se confruntă în prezent cu amenințarea reprezentată de baloanele umplute cu heliu sau hidrogen,...
18:40
Alimentul generației Z pe care trebuie să-l mănânci în fiecare săptămână. Conține proteine și ajută la slăbit # Newsweek.ro
Alimentul preferat al generației Z câștigă tot mai mult teren: sardinele. Bogate în proteine și nutr...
18:30
Cine nu plătește impozit pe clădiri și cine are reducere de 50%. Ce impozit plătești pe mașină teren și case # Newsweek.ro
Românii plătesc de la 1 ianuarie impozite mai mari pe case, terenuri, aprtamente, mașini, case. Exis...
Acum 4 ore
18:20
Horoscop februarie: Trei zodii pe valul succesului. Berbec - dragoste, Rac - vești bune, Pești - proiecte noi # Newsweek.ro
Luna februarie vine cu reușite importante pentru trei zodii. Berbecii au parte de împliniri în drago...
18:10
Români condamnați în Marea Britanie: furturi de 12.000 de euro într-o singură zi, la comanda mafiei # Newsweek.ro
Doi cetățeni români, ajunși ilegal în Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare după ce au fu...
17:50
Scenariu sumbru pentru Europa: Draghi avertizează asupra riscului de divizare și declin industrial # Newsweek.ro
Mario Draghi, fostul prim-ministru italian a declarat că Uniunea Europeană riscă să fie subordonată,...
17:40
Criza din industria auto: Un important furnizor global, în faliment. 26.000 de angajați, afectați # Newsweek.ro
Criza din industria auto nu ocolește SUA. Un important furnizor global de piese și-a declarat falime...
17:30
Conferința regională RBL Cluj 2026 - despre claritate, potențial și performanță într-o Românie Competitivă # Newsweek.ro
Conferința Regională RBL Cluj 2026, organizată de Romanian Business Leaders, în perioada 25–26 febru...
17:30
Lovitură pentru companii: 347 de milioane de lei amenzi aplicate de Consiliul Concurenței într-un singur an # Newsweek.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că în anul 2025 au fost finalizate 18 investigaţii, similar cu anul ant...
17:20
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea s...
17:10
În 6 ani, prețul apartamentelor s-a dublat în România. 3 camere, și 250.000 €. Cum au evoluat salariile? # Newsweek.ro
În intervalul septembrie 2019 - septembrie 2025, în 6 ani, prețul apartamentelor s-a dublat în Român...
16:50
Cercetătorii au descoperit principalul factor al longevității și acesta nu este alimentația. Ce este? # Newsweek.ro
Cercetările recente arată că longevitatea este influențată decisiv nu de dietă, ci de calitatea rela...
16:40
Serbia pregătește o paradă militară cu mii de roboți înarmați, promițând securitate sporită # Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat luni că următoarea paradă militară a Serbiei va include...
16:40
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic # Newsweek.ro
Guvernul a anunțat încă un sprijin la pensii foarte generos. Este vorba de 100 de lei pe lună care v...
16:30
„Zonă fără scăpare” pentru avioanele rusești? „Combinația mortală” de Gripen și rachetele Meteor # Newsweek.ro
Într-o convorbire telefonică cu ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson și Mihailo Fedorov, au disc...
Acum 6 ore
16:20
China îl acuză pe Dalai Lama că și-ar dori să folosească premiul Grammy "ca instrument de manipulare politică" # Newsweek.ro
China a criticat, luni, primirea premiului Grammy de către Dalai Lama. Guvernul chinez acuză că lide...
16:00
Virusul Nipah, un agent patogen extrem de periculos, capabil să provoace boli grave atât la oameni, ...
16:00
Creșterea pensie și eliminarea CASS la mame și veterani poate doborî guvernul. Grindeanu: „Nu negociem” # Newsweek.ro
Ajutoarele la pensie și eliminarea CASS pentru mame nu se negociază a fost mesajul lui Sorin grinden...
15:50
PNL a anunțat că luni are loc la Vila Lac, o ședință importantă a partidului. Biroul Politic Națion...
15:40
Boom demografic pe hârtie, străzi și case pustii pe teren. Paradoxul unui județ care stă bine pe hârtie # Newsweek.ro
Populația „după domiciliu” a explodat în ultimul an în trei comune de la granița din estul țării, cu...
15:40
Bărăbat evacuat din propria casă prin sentință judecătorească: nu are voie să stea mai aproape de 50 metri # Newsweek.ro
Un sătean din Cârniceni va trebui să-și caute altă locuință pentru următoarele cinci luni. Magistraț...
15:20
SONDAJ Românii cred că avem cele mai mari taxe pe proprietate din UE. Ce spun despre serviciile publice? # Newsweek.ro
Un sondaj realizat de INSCOP și publicat luni arată că o mare parte dintre români consideră că impoz...
15:10
Piața auto din România a început prost 2026. S-a prăbușit cu 33,5%. O marcă chinezească în Top 10 # Newsweek.ro
Piața auto din România a început prost 2026. Vânzările de mașini noi s-au prăbușit cu 33,5%, iar cel...
15:10
Mobilitatea crescută a forței de muncă, migrația internă, dar și stilul de viață tot mai orientat sp...
15:00
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Otopeni la Budapesta # Newsweek.ro
România a introdus, de la 1 ianuarie, o taxă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare. Măsura a ...
14:50
Meteo. Vin zile cu 13°C. De când se încălzește vremea? Prognoza pe regiuni pe următoarele două săptămâni # Newsweek.ro
Vremea se va încălzi începând de marți iar temperaturile vor crește până la medii diurne de 12...13 ...
14:40
Medvedev amenință cu Al Treilea Război Mondial: "Lumea e tot mai periculoasă, un conflict global nu e exclus" # Newsweek.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev susține că situația internațională a devenit extrem de pericul...
14:30
Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indemnizații crescute. Mai e o problemă # Newsweek.ro
Este vestea momentului. Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indem...
14:30
Un turist român a fost rănit la Roma, după ce un copac a căzut peste el. Incidentul, la un pas de Colosseum # Newsweek.ro
Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incident...
Acum 8 ore
14:20
VIDEO Cum îl sfidează ucrainenii pe Putin după ce i-a lăsat fără căldură și curent? Fac drifturi și dansează # Newsweek.ro
În încercarea de a teroriza și destabiliza populația, Putin bombardează continuu infrastructura ener...
14:10
Școli închise din cauza ninsorilor și frigului în patru județe. Unii elevi au făcut orele online # Newsweek.ro
Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza n...
14:00
Exporturile din China au ajutat Rusia să-și tripleze producția de rachete 9M273 Iskander. Bat cel puțin 500km # Newsweek.ro
Exporturile din China au ajutat Rusia să-și tripleze producția de rachete balistice 9M723 pentru rac...
13:50
Avertisment de la autorități în contextul ninsorilor abundente: Atenţie la polei și la ţurţuri # Newsweek.ro
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul n...
13:40
Un politician norvegian o propune pe Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace: Duce o luptă pentru noi toţi # Newsweek.ro
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, din Partidul Verzilor, o propune pe preşedinta Republicii Mo...
13:30
Cazierul penal al lui Makaveli, noua "vedetă" Realitatea TV: "Am căzut cu furt, violență, trafic de droguri" # Newsweek.ro
Postul Realitatea Plus, care rostogolește frecvent propaganda Moscovei în România a anunțat cu "surl...
13:20
Aproape 2.000.000 de români stau în frig. Nu au bani să-și încălzească casa iarna. Și, facturile tot cresc # Newsweek.ro
Statistică Eurostat îngrijorătoare! Aproape 2.000.000 de români stau în frig. Nu au bani să-și încăl...
13:10
Incendiu într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană cu arsuri a fost scoasă din apartament # Newsweek.ro
O persoană a suferit arsuri, iar alte 30 au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit luni într-u...
13:00
O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații # Newsweek.ro
George Simion s-a filmat la Barajul Vidraru despre care a spous că a fost trabnsformat în ruină. Sim...
13:00
Românii stau mai bine decât spaniolii şi francezii în ceea ce priveşte de încălzirea locuinţei # Newsweek.ro
Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod sufici...
12:30
Internaţionalul uruguayan Matias Vecino, jucătorul echipei italiene de fotbal Lazio Roma, va fi al d...
Acum 12 ore
12:20
România continuă să conducă în clasamentul mortalităţii rutiere în Europa. Dublu față de media UE # Newsweek.ro
România continuă să conducă în clasamentul mortalităţii rutiere în Europa, cu 77 de decese la un mil...
