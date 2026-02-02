Letonia, Lituania și Estonia, deplasare liberă a convoaielor militare între țări. „Fiecare oră e crucială”

Newsweek.ro, 2 februarie 2026 21:50

Miniștrii apărării din statele baltice au convenit să creeze un spațiu unic de mobilitate militară p...

Acum 30 minute
22:00
Secretarul general NATO, Mark Rutte, vine mâine, la Kiev, şi va ţine un discurs în Rada Supremă Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, olandezul Mark Rutte, vine mâine, la Kiev, şi va ţine un discurs în Rada...
Acum o oră
21:20
Selecţionerul Mircea Lucescu este internat din nou în spital. I se administrează antibiotice intravenos Newsweek.ro
Selecţionerul Naţionalei României, Mircea Lucescu, este internat din nou în spital, pentru a treia o...
Acum 2 ore
21:10
Ludovic Orban: Opoziția din PNL la Bolojan este inexplicabilă logic; partidul e la o răscruce de drumuri Newsweek.ro
Ludovic Orban, fost lider PNL, spune că opoziția din PNL la Bolojan este inexplicabilă logic şi că p...
21:10
Trump anunță un acord comercial între SUA și India. Aceasta ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc Newsweek.ro
Preşedintele SUA; Donald Trump, anunță un acord comercial între SUA și India. Aceasta ar urma să nu ...
20:40
Primarul Botoșaniului cere Guvernului să nu reducă cota defalcată la impozitul pe venit pentru bugetele locale Newsweek.ro
Primarul Botoșaniului cere Guvernului să nu reducă cota defalcată la impozitul pe venit pentru buget...
20:20
Germania desființează o rețea care a vândut firmelor de apărare din Rusia bunuri de 30.000.000 de euro Newsweek.ro
Germania ia măsuri drastice împotriva rețelelor de furnizare de bunuri către firmele de apărare ruse...
Acum 4 ore
20:10
Trucul „părului de sticlă”. Nu ai nevoie de placă pentru a-l face strălucitor și neted. Se deteriorează? Newsweek.ro
Ai văzut vreodată pe Instagram acel păr perfect lucios, fără fire rebele sau electrizare, care pare ...
20:10
Ilie Bolojan rămâne în fruntea PNL. Tabăra ostilă nu a reuşit să impună o schimbare Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan rămâne în fruntea PNL, fără probleme. Tabăra ostilă acestuia nu a reuşit...
19:50
Şisturile bituminoase, o afacere pe trend. Devon şi Coterra fuzionează şi creează un gigant în domeniu Newsweek.ro
Şisturile bituminoase sunt o afacere pe trend. Companiile Devon şi Coterra fuzionează şi creează un ...
19:40
Germania vrea să reducă alocația pentru copiii românilor: „Viața este mult mai ieftină acolo” Newsweek.ro
Noi informații despre reducerea alocațiilor pentru copiii românilor care muncesc în Germania au apăr...
19:40
Consilierul lui Nicușor Dan cere apărarea zăcământului de gaze din Marea Neagră. Luăm radare, drone Newsweek.ro
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja...
19:30
Ce spune Cseke Attila, despre creşterile de taxe din anul 2026. „Nu ne vom asuma” Newsweek.ro
Ce spune Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, despre creşterile de taxe din acest an. „Niciun partid...
19:20
Motivul pentru care trebuie să pui crenguțe de rozmarin lângă pat. Cum te vei simți după ce te vei trezi? Newsweek.ro
Pune crenguțe de rozmarin lângă pat și vei simți o energie proaspătă dimineața. Aroma sa stimulează ...
19:10
Generalii Europei avertizează oamenii să se pregătească de război. &#34;Să acceptăm pierderea copiilor noștri!&#34; Newsweek.ro
Generalii de armată ai Europei avertizează oamenii de pe Bătrânul Continent să se pregătească de răz...
18:50
Noua strategie a lui Putin, invadează Flancul estic al NATO cu baloane cu țigări. Paralizează aeroporturi Newsweek.ro
NATO se confruntă în prezent cu amenințarea reprezentată de baloanele umplute cu heliu sau hidrogen,...
18:40
Alimentul generației Z pe care trebuie să-l mănânci în fiecare săptămână. Conține proteine și ajută la slăbit Newsweek.ro
Alimentul preferat al generației Z câștigă tot mai mult teren: sardinele. Bogate în proteine și nutr...
18:30
Cine nu plătește impozit pe clădiri și cine are reducere de 50%. Ce impozit plătești pe mașină teren și case Newsweek.ro
Românii plătesc de la 1 ianuarie impozite mai mari pe case, terenuri, aprtamente, mașini, case. Exis...
18:20
Horoscop februarie: Trei zodii pe valul succesului. Berbec - dragoste, Rac - vești bune, Pești - proiecte noi Newsweek.ro
Luna februarie vine cu reușite importante pentru trei zodii. Berbecii au parte de împliniri în drago...
Acum 6 ore
18:10
Români condamnați în Marea Britanie: furturi de 12.000 de euro într-o singură zi, la comanda mafiei Newsweek.ro
Doi cetățeni români, ajunși ilegal în Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare după ce au fu...
17:50
Scenariu sumbru pentru Europa: Draghi avertizează asupra riscului de divizare și declin industrial Newsweek.ro
Mario Draghi, fostul prim-ministru italian a declarat că Uniunea Europeană riscă să fie subordonată,...
17:40
Criza din industria auto: Un important furnizor global, în faliment. 26.000 de angajați, afectați Newsweek.ro
Criza din industria auto nu ocolește SUA. Un important furnizor global de piese și-a declarat falime...
17:30
Conferința regională RBL Cluj 2026 - despre claritate, potențial și performanță într-o Românie Competitivă Newsweek.ro
Conferința Regională RBL Cluj 2026, organizată de Romanian Business Leaders, în perioada 25–26 febru...
17:30
Lovitură pentru companii: 347 de milioane de lei amenzi aplicate de Consiliul Concurenței într-un singur an Newsweek.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că în anul 2025 au fost finalizate 18 investigaţii, similar cu anul ant...
17:20
Moment decisiv pentru PSD: Grindeanu anunță când se decide ieșirea de la guvernare Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea s...
17:10
În 6 ani, prețul apartamentelor s-a dublat în România. 3 camere, și 250.000 €. Cum au evoluat salariile? Newsweek.ro
În intervalul septembrie 2019 - septembrie 2025, în 6 ani, prețul apartamentelor s-a dublat în Român...
16:50
Cercetătorii au descoperit principalul factor al longevității și acesta nu este alimentația. Ce este? Newsweek.ro
Cercetările recente arată că longevitatea este influențată decisiv nu de dietă, ci de calitatea rela...
16:40
Serbia pregătește o paradă militară cu mii de roboți înarmați, promițând securitate sporită Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat luni că următoarea paradă militară a Serbiei va include...
16:40
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic Newsweek.ro
Guvernul a anunțat încă un sprijin la pensii foarte generos. Este vorba de 100 de lei pe lună care v...
16:30
„Zonă fără scăpare” pentru avioanele rusești? „Combinația mortală” de Gripen și rachetele Meteor Newsweek.ro
Într-o convorbire telefonică cu ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson și Mihailo Fedorov, au disc...
16:20
China îl acuză pe Dalai Lama că și-ar dori să folosească premiul Grammy &#34;ca instrument de manipulare politică&#34; Newsweek.ro
China a criticat, luni, primirea premiului Grammy de către Dalai Lama. Guvernul chinez acuză că lide...
Acum 8 ore
16:00
Care este gazda pentru virusul mortal Nipah care vine din India și Bangladesh? Newsweek.ro
Virusul Nipah, un agent patogen extrem de periculos, capabil să provoace boli grave atât la oameni, ...
16:00
Creșterea pensie și eliminarea CASS la mame și veterani poate doborî guvernul. Grindeanu: „Nu negociem” Newsweek.ro
Ajutoarele la pensie și eliminarea CASS pentru mame nu se negociază a fost mesajul lui Sorin grinden...
15:50
Ședință impotrantă la PNL. Conducerea partidului se reunește la Vila Lac Newsweek.ro
PNL a anunțat că luni are loc la Vila Lac, o ședință importantă a partidului. Biroul Politic Națion...
15:40
Boom demografic pe hârtie, străzi și case pustii pe teren. Paradoxul unui județ care stă bine pe hârtie Newsweek.ro
Populația „după domiciliu” a explodat în ultimul an în trei comune de la granița din estul țării, cu...
15:40
Bărăbat evacuat din propria casă prin sentință judecătorească: nu are voie să stea mai aproape de 50 metri Newsweek.ro
Un sătean din Cârniceni va trebui să-și caute altă locuință pentru următoarele cinci luni. Magistraț...
15:20
SONDAJ Românii cred că avem cele mai mari taxe pe proprietate din UE. Ce spun despre serviciile publice? Newsweek.ro
Un sondaj realizat de INSCOP și publicat luni arată că o mare parte dintre români consideră că impoz...
15:10
Piața auto din România a început prost 2026. S-a prăbușit cu 33,5%. O marcă chinezească în Top 10 Newsweek.ro
Piața auto din România a început prost 2026. Vânzările de mașini noi s-au prăbușit cu 33,5%, iar cel...
15:10
De ce apartamentele complet mobilate sunt preferate de chiriași Newsweek.ro
Mobilitatea crescută a forței de muncă, migrația internă, dar și stilul de viață tot mai orientat sp...
15:00
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Otopeni la Budapesta Newsweek.ro
România a introdus, de la 1 ianuarie, o taxă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare. Măsura a ...
14:50
Meteo. Vin zile cu 13°C. De când se încălzește vremea? Prognoza pe regiuni pe următoarele două săptămâni Newsweek.ro
Vremea se va încălzi începând de marți iar temperaturile vor crește până la medii diurne de 12...13 ...
14:40
Medvedev amenință cu Al Treilea Război Mondial: &#34;Lumea e tot mai periculoasă, un conflict global nu e exclus&#34; Newsweek.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev susține că situația internațională a devenit extrem de pericul...
14:30
Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indemnizații crescute. Mai e o problemă Newsweek.ro
Este vestea momentului. Ministrul muncii anunță scutiri la CASS, ajutor la pensie de 1000 lei, indem...
14:30
Un turist român a fost rănit la Roma, după ce un copac a căzut peste el. Incidentul, la un pas de Colosseum Newsweek.ro
Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incident...
14:20
VIDEO Cum îl sfidează ucrainenii pe Putin după ce i-a lăsat fără căldură și curent? Fac drifturi și dansează Newsweek.ro
În încercarea de a teroriza și destabiliza populația, Putin bombardează continuu infrastructura ener...
Acum 12 ore
14:10
Școli închise din cauza ninsorilor și frigului în patru județe. Unii elevi au făcut orele online Newsweek.ro
Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza n...
14:00
Exporturile din China au ajutat Rusia să-și tripleze producția de rachete 9M273 Iskander. Bat cel puțin 500km Newsweek.ro
Exporturile din China au ajutat Rusia să-și tripleze producția de rachete balistice 9M723 pentru rac...
13:50
Avertisment de la autorități în contextul ninsorilor abundente: Atenţie la polei și la ţurţuri Newsweek.ro
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul n...
13:40
Un politician norvegian o propune pe Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace: Duce o luptă pentru noi toţi Newsweek.ro
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, din Partidul Verzilor, o propune pe preşedinta Republicii Mo...
13:30
Cazierul penal al lui Makaveli, noua &#34;vedetă&#34; Realitatea TV: &#34;Am căzut cu furt, violență, trafic de droguri&#34; Newsweek.ro
Postul Realitatea Plus, care rostogolește frecvent propaganda Moscovei în România a anunțat cu "surl...
