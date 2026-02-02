Arabia Saudită: Remiză pentru Al-Okhdood, echipa lui Marius Şumudică, scor 1-1, cu Neom

18:00

Primăria Capitalei atrage atenţia comercianţilor, asociaţiilor de proprietari şi persoanelor care locuiesc la case că, potrivit legii, au obligaţia, în termen de 24 de ore de la încetarea ninsorii, să-şi cureţe zăpada de pe trotuare şi ţurţurii de la balcoane şi streşini. Poliţiştii locali au făcut, luni, sute de controale pentru a vedea dacă legea este respectată, constatând că mulţi se conformaseră deja. Totuşi, au fost date aproape 300 de somaţii. Sursa citată menţionează că la blocurile în care, la parter, funcţionează magazinele şi prestatorii de servicii, aceştia trebuie să cureţe zăpada de pe trotuarele aferente.