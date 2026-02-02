Medicul Bogdan Dorobăţ (Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti): Anul trecut am făcut 470 de trombectomii, iar în ianuarie şi primele două zile din februarie am făcut 48 de astfel de intervenţii la pacienţi cu AVC
News.ro, 2 februarie 2026 21:50
Dr. Bogdan Dorobăţ, medic primar radiologie intervenţională în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, a declarant, luni seară, că anul trecut au fost făcute 470 de trombectomii pacienţilor cu AVC, iar în acest an au fost făcute deja 48 de astfel de intervenţii. Cea mai recentă intervenţie a fost la o femeie însărcinată, aflată în comă.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
22:10
Ministrul Economiei, după ce patronatele din turism au pretins scuze în legătură cu etichetarea operatorilor din sector drept evazionişti fiscali: Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie / Mi s-a răspuns la ceva ce n-am zis # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că patronatele din turism, care i-au pretins scuze publice după ce a vorbit despre evaziunea fiscală, i-au răspuns la ceva ce nu a afirmat, sensul declaraţiei sale fiind cu totul altul decât cel interpretat. ”Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie”, a afirmat ministrul.
Acum 30 minute
21:50
Medicul Bogdan Dorobăţ (Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti): Anul trecut am făcut 470 de trombectomii, iar în ianuarie şi primele două zile din februarie am făcut 48 de astfel de intervenţii la pacienţi cu AVC # News.ro
Dr. Bogdan Dorobăţ, medic primar radiologie intervenţională în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, a declarant, luni seară, că anul trecut au fost făcute 470 de trombectomii pacienţilor cu AVC, iar în acest an au fost făcute deja 48 de astfel de intervenţii. Cea mai recentă intervenţie a fost la o femeie însărcinată, aflată în comă.
21:50
Echipa saudită lui Al-Okhdood, antrenată de românul Marius Şumudică, a remizat, luni,pe teren propriu, cu formaţia Neom SC, în etapa a 20-a din Saudi Pro League.
Acum o oră
21:40
Irineu Darău, despre măsurile de relansare economică propuse de PSD: Eu cred că negocierea este deschisă / Bugetul este un mare pachet care, până când nu se închide, la fiecare virgulă, nu poţi să zici 100% nici da, nici nu # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că discuţiile continuă pe tema bugetului şi a măsurilor de relansare economică propuse de PSD. ”Eu cred că negocierea este deschisă”, afirmă ministrul, explicând că se va discuta până în ultimul moment pentru a vedea ”cum arată marele puzzle al bugetului”.
21:30
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului Transylvania Open.
21:20
Mircea Abrudean: Legea bugetului de stat rămâne prioritatea absolută / Alte priorităţile ale noii sesiuni parlamentare # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abdudean, afirmă, luni, că prioritatea absolută a noii sesiuni parlamentare este Legea bugetului, urmată de reforma administraţiei, ”pe care nimeni nu a avut curajul să o asume în ultimele decenii”.
21:20
Atletico Madrid şi Atalanta au ajuns la un acord privind transferul lui Ademola Lookman, care a semnat cu ibericii până la 30 iunie 2030.
Acum 2 ore
21:10
Marocul a evacuat peste 50.000 de persoane, aproape jumătate din populaţia oraşului Ksar el-Kebir din nord-vestul ţării, din cauza viiturilor provocate de săptămâni de ploi torenţiale, care ameninţă să inunde oraşul, a informat luni presa de stat, relatează Reuters.
20:50
Fundaşul Jeremy Jacquet va semna cu Liverpool. Suma de transfer ar fi de 60 de milioane de lire sterline # News.ro
Fundaşul echipei Rennes, Jeremy Jacquet, urmează să efectueze vizita medicală la Liverpool înainte de a finaliza un potenţial transfer de 60 de milioane de lire sterline pe Anfield, dar francezul nu se va alătura clubului în actuala perioadă de transferuri.
20:40
Echipa gălăţeană Oţelul a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a din Superligă.
20:40
Sindicaliştii SANITAS au mandatat Biroul Executiv pentru pregătirea grevei generale în Sănătate şi Asistenţă socială # News.ro
Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuţiile pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii şi pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariaţi. De asemenea, reprezentanţii SANITAS au fpst mandataţi să înceapă pregătirile pentru greva generală, în cazul în care obiectivele nu vor fi asumate.
20:40
Alexandru Rogobete spune că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate: Am primit ameninţări. Sigur că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie. Nu mă impresionează # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de sănătate, el adăugând că a primit ameninţări şi că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie, dar i se par normale şi nu îl impresionează.
20:30
Alexandru Rogobete: Cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor / Salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat luni că salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar plata se va face în funcţie de performanţă, el precizând că atât timp cât va fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor.
20:30
Ministrul Economiei: Aplicarea reală a semnăturii electronice este una dintre priorităţile mele, iar astăzi deblocăm, în sfârşit, normele care ţin de utilizarea acesteia / Ordinul, publicat în Monitorul Oficial # News.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului , Irineu Darău, anunţă, luni seară, că a fost emis şi publicat în Monitorul Oficial ordinul care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice. Astfel, românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura electronică avansată, cu valoare juridică deplină.
20:30
NYT: Trump a vorbit cu unii dintre agenţii FBI care au descins la biroul electoral din Atlanta pentru a căuta probe în legătură cu votul la alegerile prezidenţiale din 2020 # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit cu unii agenţi FBI la o zi după ce aceştia au percheziţionat, săptămâna trecută, un birou electoral din comitatul Fulton, Georgia, în căutarea unor probe care să arate fraude la votul din alegerile prezidenţiale din 2020, pierdute de Donald Trump, susţine, luni, The New York Times (NYT), citând trei persoane care au cunoştinţă despre discuţie, relatează Reuters.
20:30
SUA renunţă la tariful suplimentar de 25% pentru importurile din India, după angajamentul New Delhi de a opri achiziţiile de petrol rusesc # News.ro
Administraţia Trump elimină tariful suplimentar de 25% impus importurilor indiene din cauza achiziţiilor de petrol rusesc şi reduce, în acelaşi timp, un tarif specific aplicat Indiei de la 25% la 18%, a declarat luni un oficial al Casei Albe, citat de Reuters.
20:20
Ministrul Sănătăţii: Am reuşit anul trecut să finalizăm şi să dăm în folosinţă primul corp nou pentru un spital judeţean construit de după Revoluţie. Sunt 22 de şantiere de spitale în România, în doar câţiva ani # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat luni că au reuşit anul trecut să finalizeze şi să dea în folosinţă primul corp nou pentru un spital judeţean construit de după Revoluţie, el precizând că sunt 22 de şantiere de spitale în România, în doar câţiva ani. Rogobete a arătat că a încercat să le explice unor demagogi de meserie că pe oameni nu îi interesează sursa de finanţare, ci au nevoie de spitale decente, curate, să poată avea acces la servicii.
Acum 4 ore
20:10
Declin de 5% al preţurilor petrolului, după anunţul preşedintelui american Trump privind ”discuţii serioase” cu Iranul # News.ro
Preţurile petrolului au scăzut cu 5% luni, după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că Iranul ”poartă discuţii serioase” cu Washingtonul, semnalând o posibilă detensionare a relaţiilor cu statul membru OPEC, ceea ce a redus temerile privind oferta, transmite Reuters.
20:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, intenţionează să vină în vizită la Kiev marţi, 3 februarie, şi să ţină un discurs în Parlament, au declarat doi deputaţi din opoziţie, citaţi de Ukrainska Pravda.
19:50
Statele Unite şi India au ajuns la un acord comercial amplu, iar tarifele bilaterale vor fi reduse imediat, a anunţat luni preşedintele american Donald Trump, transmite CNBC.
19:50
Trei persoane au fost rănite într-un accident în judeţul Bihor / Două sunt în stare gravă / Trafic deviat # News.ro
Trei persoane au fost rănite, luni seară, două fiind în stare gravă, în urma unui accident rutier care s-a produs în judeţul Bihor. În eveniment au fost implicate două maşini.
19:40
Emma Răducanu, principala favorită, s-a calificat, luni, în turul doi la Transylvania Open, turneul WTA de la Cluj-Napoca.
19:40
Campanie a socialiştilor împotriva unirii R. Moldova cu România. Dodon: „Cine vrea să se unească, ştie unde să se ducă” # News.ro
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a lansat o campanie de informare împotriva ideii unirii cu România, prin panouri cu mesaje „patriotice” şi „stataliste”, în contextul în care, pe parcursul ultimei luni, preşedintele R. Moldova Maia Sandu, precum şi alţi oficiali de la Chişinău au declarat că ar susţine unirea celor două state în cazul organizării unui referendum. Anunţul a fost făcut de Igor Dodon, deputat şi preşedinte PSRM, luni, în cadrul unei conferinţe de presă.
19:30
O dronă de origine necunoscută a căzut într-o unitate militară din Przasnysz, în zona de centru-nord a Poloniei, pe 28 ianuarie, a informat luni Radio ZET, citând surse. Drona a căzut la câteva zeci de metri de un depozit de arme.
19:20
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, luni, că forul mondial al fotbalului ar trebui să ridice interdicţia impusă Rusiei de a participa la turneele internaţionale, informează Politico.
19:10
Două femei au fost rănite, luni, după ce cinci maşini s-au ciocnit pe o stradă Turda.
19:10
Rareş Bogdan, înainte de şedinţa PNL: Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună. Dacă vrea să ceară vot de încredere, facem Consiliul Naţional, stăm de vorbă cu primarii # News.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, înainte de şedinţa PNL, că preşedintele PNL Ilie Bolojan nu poate să ceară vot de încredere din lună în lună şi dacă vrea să ceară vot de încredere, să facă Consiliu Naţional şi să stea de vorbă cu primarii
18:50
Ministerul Sănătăţii, protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită / Rogobete: Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni, încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, după ce tot mai mulţi copii solicită ajutor în situaţii-limită. În 2025, numărul apelurilor la linia unică 116.111 privind dificultăţi psiho-emoţionale ale copiilor a crescut cu 73% faţă de 2024, iar cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani. ”Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece”, a transmis ministrul Sănătăţii.
18:50
„Primul lucru pe care îl vor face va fi să interzică hocheiul pe gheaţă!”. Trump îşi exprimă îngrijorarea cu privire la preluarea controlului asupra Canadei de către China # News.ro
Donald Trump şi-a exprimat din nou, duminică, dezaprobarea faţă de acordul comercial dintre Beijing şi Ottawa. Anunţat în urmă cu două săptămâni, acesta va favoriza în special intrarea pe piaţa canadiană a zeci de mii de vehicule electrice chinezeşti.
18:30
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă anunţă constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România” / Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, spune că Chiriţă a fost exclus din grup # News.ro
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat luni, în plen, constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România”, format din 19 membri.
18:30
Un căpitan rus a fost găsit vinovat la Londra pentru moartea unui membru al echipajului în urma coliziunii cu un petrolier din SUA # News.ro
Justiţia britanică a decis luni că Vladimir Motin, căpitanul rus al unui vas port-container care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, se face vinovat de omor involuntar, relatează Reuters şi AFP.
18:30
Biatlonista italiană Rebecca Passler, depistată pozitiv cu patru zile înainte de începerea JO # News.ro
Biatlonista italiană Rebecca Passler, selecţionată pentru Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano Cortina (6-22 februarie), a fost testată pozitiv la un control antidoping, a anunţat luni agenţia italiană antidoping (Nado), cu patru zile înainte de ceremonia de deschidere.
18:20
Aeroportul din Craiova, record de pasageri în luna ianuarie, creştere cu 65% faţă de ianuarie 2024 / Director: Este cea mai bună lună ianuarie din istoria aeroportului # News.ro
Directorul Aeroportului Internaţional Craiova, Sorin Manda, anunţă, luni, că în luna ianuarie s-au înregistrat 48.949 de pasageri, ceea ce reprezintă un record absolut pentru luna ianuarie. Majoritatea călătorilor au ales destinaţii din Spaţiul Schengen, localitatea preferată fiind Milano.
18:20
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă anunţă constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România” # News.ro
Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat luni, în plen, constituirea unui nou grup parlamentar în Camera Deputaţilor, intitulat ”Uniţi pentru România”, format din 19 membri.
Acum 6 ore
18:10
UPDATE - O fetiţă de aproximativ 6 ani a murit, după ce a căzut într-un pârâu din judeţul Sibiu / A fost solicitat elicopterul SMURD / Echipajele îl caută pe fratele ei, care se presupune că a căzut şi el # News.ro
O fetiţă de sproximativ 6 ani a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, fiind găsită şi extrasă din apă. Victima era în stop cardio-respirator şi nu a putut fi salvată. Echipajele de la faţa locului îl caută pe fratele fetei, un băiat de 9 ani, care se presupune că a căzut şi el în apă.
18:00
Fetiţă de aproximativ 6 ani, în stop cardio-respirator, după ce a căzut într-un pârâu din judeţul Sibiu / A fost solicitat elicopterul SMURD # News.ro
O fetiţă de sproximativ 6 ani a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, fiind găsită şi extrasă din apă. Victima se află în stop cardio-respirator.
18:00
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, vizita oficială în Israel. Se va întâlni cu preşedintele Isaac Herzog şi cu premierul Benjamin Netanyahu şi va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, împreună cu o delegaţie parlamentară, va efectua o vizita oficială în Statul Israel, în perioada 3-5 februarie. În cadrul vizitei oficiale, acesta va avea întrevederi cu Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel şi cu premierul Benjamin Netanyahu. De asemenea, Grindeanu va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor.
18:00
Alexandru Muraru: PNL solicită PSD o susţinere clară pentru reforma administraţiei publice. Această reformă nu a întârziat din alte cauze, ci exclusiv din lipsa de susţinere a PSD # News.ro
Liderul PNL Iaşi Alexandru Muraru afirmă că liberalii solicită PSD o susţinere clară pentru reforma administraţiei publice, el precizând că discuţiile sunt tergiversate din toamna trecută şi că situaţia nu mai poate fi tolerată.
18:00
Primăria Capitalei atrage atenţia comercianţilor, asociaţiilor de proprietari şi persoanelor care locuiesc la case că au obligaţia să cureţe zăpada de pe trotuare şi ţurţurii de la balcoane şi streşini/ Sute de controale făcute de poliţiştii locali # News.ro
Primăria Capitalei atrage atenţia comercianţilor, asociaţiilor de proprietari şi persoanelor care locuiesc la case că, potrivit legii, au obligaţia, în termen de 24 de ore de la încetarea ninsorii, să-şi cureţe zăpada de pe trotuare şi ţurţurii de la balcoane şi streşini. Poliţiştii locali au făcut, luni, sute de controale pentru a vedea dacă legea este respectată, constatând că mulţi se conformaseră deja. Totuşi, au fost date aproape 300 de somaţii. Sursa citată menţionează că la blocurile în care, la parter, funcţionează magazinele şi prestatorii de servicii, aceştia trebuie să cureţe zăpada de pe trotuarele aferente.
17:50
Consiliul Economic şi Social lansează studiul privind suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control # News.ro
Consiliul Economic şi Social (CES) a lansat, luni, la sediul Guvernului României, începând cu ora 15:00, studiul „Suprapunerile de atribuţii în activitatea autorităţilor de control şi/sau avizare”.
17:50
Avertisment din partea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Tentativă de fraudă care vizează plata restantă a unei taxe de drum / Cei care primesc SMS-urile sunt ameninţaţi că li se confiscă maşina # News.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, un avertisment cu priv ire la o tentativă de fraudă care vizează plata restantă a unei taxe de drum.
17:40
Un bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o şcoală din judeţul Neamţ, arestat preventiv pentru că ar fi racolat şi agresat sexual o elevă minoră, oferindu-i bani, bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii # News.ro
Un bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o şcoală din judeţul Neamţ a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi racolat şi agresat sexual, în perioada 2024 – iunie 2025, o elevă minoră a instituţiei de învăţământ, oferindu-i bani şi diferite bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii de iubire.
17:40
Un irlandez de 22 de ani, înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament pe care-l avea închiriat în Bucureşti / Victima s-a prezentat la o farmacie din Sectorul 5 / A fost demarată o anchetă – VIDEO # News.ro
Un irlandez de 22 de ani a fost înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament pe care suspectul îl avea închiriat în Bucureşti. Incidentul s-a produs după o glumă, iar victima s-a prezentat la o farmacie din Sectorul 5. A fost sesizată Poliţia şi s-a deschis o anchetă, persoana bănuită fiind reţinută pentru 24 de ore.
17:40
Rusia şi-a dublat cuceririle în Ucraina în ianuarie, faţă de decembrie, arată ISW. Armata rusă a cucerit în ianuarie 481 km², faţă de 244 km² în decembrie, mai ales în Donbas, care se află în prezent în centrul unor negocieri directe # News.ro
Trupele ruse şi-au accelerat înaintarea în Ucraina, în ianuarie, cucerind de aproape două ori mai mult teritoriu decât în decembrie, potrivit unei analize AFP a unor date de la Institutul Studierii Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project, două centre de reflecţie americane, relatează AFP.
17:40
Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Decizia, pronunţată de un complet de cinci judecători de la ÎCCJ / Care au fost argumentele instanţei # News.ro
Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog (PSD), trimis în judecată într-un dosar de abuz în serviciu şi fals intelectual, în legătură cu angajarea unei consiliere care nu s-a prezentat la locul de muncă, a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Soluţia, pronunţată de un complet de cinci judecători, este definitivă. Instanţa a considerat că „lipsa prezenţei fizice nu este echivalentă cu lipsa activităţii prestate”, arătând că „natura atribuţiilor specifice acestei funcţii nu presupune o prezenţă fizică obligatorie la sediul instituţiei”.
17:30
Sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat la Universitatea din Ploieşti # News.ro
Profesorii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti asigură, şi anul acesta, sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat. La cursurile al căror program este publicat pe site-ul universităţii pot participa elevi din toată ţara.
17:30
Camera Deputaţilor şi Senatul şi-au votat, luni, în prima şedinţă de plen din noua sesiune parlamentară, o nouă conducere a Birourilor Permanente.
17:30
România se pregăteşte să monitorizeze mai bine proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, declară Radu Burnete pentru Reuters # News.ro
România va dispune de capacităţi avansate de detectare în Marea Neagră până în 2027 pentru a proteja proiectul de gaze offshore în curs de dezvoltare - care o va transforma într-un exportator net de gaze -, precum şi alte infrastructuri, a declarat pentru Reuters Radu Burnete, consilierul economic al preşedintelui.
17:30
Angajat al unui spital privat din Piteşti, găsit mort în cabinetul în care îşi desfăşura activitatea # News.ro
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Piteşti, angajat al unui spital privat, a fost găsit spânzurat, luni, în cabinetul în care îşi desfăşura activitatea. El lucra în departamentul de kinetoterapie al spitalului.
17:20
Ministrul Muncii: Sprijinul propus de PSD pentru pensionari, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun / Sunt trei categorii de ajutor, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari este propus a se da în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun şi sunt trei categorii de ajutor, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei, în funcţie de valoarea pensiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.