Judecătoarea „M-a sunat Lia” se pensionează la 51 de ani, cu cel puțin 5.500 de euro pe lună!

11:40

„Dacă Predoiu era ministru la Mediu, tot îi cereați demisia?". Asta mă întreabă în Parlament un coleg din PNL, unul dintre cei, mulți de altfel, cu care lucrăm bine în legislativ. Mărturisesc că mi-a picat fața și mi-a rămas picată și după ce am văzut cât de febril îl apără PNL pe Predoiu. Nu aș […] După cine curăţă Bolojan? Hai să vă zic care e faza cu USR şi Predoiu