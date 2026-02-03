Stan: În timp ce Merz ne felicită că dăm energie Ucrainei, aflăm că 2 băieți cu 2 laptopuri puteau să se joace cu prețurile energiei de la noi

17:40

Gala premiilor Grammy a adus, seara trecută, unele dintre cele mai extravagante ținute pe covorul roșu de la Los Angeles. Artiștii s-au întrecut în costume care mai de care mai strălucitoare, mai colorate și mai „curajoase“, iar rezultatul a fost unul pe măsură: imaginile lor au făcut înconjurul internetului, au devenit virale pe rețelele de […]